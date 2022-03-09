Медиахолдинг, в состав которого входят в том числе HBO и The CW, в целом временно прекратит развитие нового бизнеса в РФ из-за её вооружённого конфликта с Украиной.

WarnerMedia, как сообщил сотрудникам компании её глава Джейсон Килар, приостановит в России вещание своих каналов, лицензирование нового контента, выпуск грядущих фильмов и игр. Решения о дальнейшем развитии бизнеса в стране холдинг будет принимать с учётом ситуации в Украине.

Судя по словам Килара, WarnerMedia пока не планирует отзывать лицензии на продажу уже выпущенного в России контента.

Ранее компания отложила на неопределённый срок выход в РФ «Бэтмена», который должны были показывать со 2 марта. В России также временно прекратили вещание телеканал CNN, который входит в WarnerMedia, и 15 каналов телесети Discovery, которая должна объединиться с холдингом. Собирается ли WarnerMedia выпускать в России игру Gotham Knights, которую создаёт WB Montreal и которая должна выйти 25 октября 2022-го, пока не уточняется.

В число активов WarnerMedia, среди прочего, входят:

HBO и HBO Max.

The CW.

Warner Bros. Entertainment, в которую входят в том числе New Line Cinema, DC Comics и DC Films, ряд игровых студий — NetherRealm, WB Montreal, Rocksteady.