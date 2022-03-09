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WarnerMedia приостановит лицензирование нового контента, выпуск игр, фильмов и сериалов в России Статьи редакции

Медиахолдинг, в состав которого входят в том числе HBO и The CW, в целом временно прекратит развитие нового бизнеса в РФ из-за её вооружённого конфликта с Украиной.

WarnerMedia, как сообщил сотрудникам компании её глава Джейсон Килар, приостановит в России вещание своих каналов, лицензирование нового контента, выпуск грядущих фильмов и игр. Решения о дальнейшем развитии бизнеса в стране холдинг будет принимать с учётом ситуации в Украине.

Судя по словам Килара, WarnerMedia пока не планирует отзывать лицензии на продажу уже выпущенного в России контента.

Ранее компания отложила на неопределённый срок выход в РФ «Бэтмена», который должны были показывать со 2 марта. В России также временно прекратили вещание телеканал CNN, который входит в WarnerMedia, и 15 каналов телесети Discovery, которая должна объединиться с холдингом. Собирается ли WarnerMedia выпускать в России игру Gotham Knights, которую создаёт WB Montreal и которая должна выйти 25 октября 2022-го, пока не уточняется.

В число активов WarnerMedia, среди прочего, входят:

  • HBO и HBO Max.
  • The CW.
  • Warner Bros. Entertainment, в которую входят в том числе New Line Cinema, DC Comics и DC Films, ряд игровых студий — NetherRealm, WB Montreal, Rocksteady.

#новость #warnermedia

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Андрей Хворов

Будем смотреть пиратки из Китая на кассетах с озвучкой гоблина

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Я никто и звать меня никак

Неа. Гоблин же "ватник" по самые уши :)

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Идрисио

пиратки из Поднебесной с озвучкой Шрэка

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Викторович

С гнусавым переводом, как в 90х)

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Mik Petrov

Наконец то повод выучить английский

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Mikhail Shamov
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6
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Михаил Зеленин

Йо Хо Хо как говорится.
Амедиатеку не жалко, вспоминая биографию Акопова.

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COOLak

Мне их не жалко уже из-за одного только качества озвучки. Хоть в одной норм стране видано ли такое, чтобы была сраная закадровая озвучка? Во всей Европе дубляж, и только у нас считают возможным называть это истязание человеческого слуха в виде мультиязычной какофонии "премиум-контентом". Единственное, бывает качественный закадр, близкий по качеству к дубляжу, как на LostFilm. А у Амедиа просто бубнят "поверх" как в документалке. В итоге пиратская озвучка в разы превосходит лицензионную.

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Dmitry Voloshin

Тоже не совсем въехал почему у Амедиатеки озвучка хуже, чем у какого-нибудь гнусавого Кероба. Настолько отвратительный подход, что даже обидно, что они имеют лицензию.

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Breitson

А что, если власти запретят даже смотреть на запад?!

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LuNature

А ты смотри не на запад, а на дальний восток - там тоже запад.
Всех переиграешь

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4
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Breitson

Как в 90х

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Михаил Качалов

власти запретят даже смотреть на запад?
 - переставьте телевизор. Однако не увидел в новости слов о том что власти РФ запретили смотреть продукцию WarnerMedia

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Breitson

Так они сами ушли.
Правительство, просто сделало все возможное, чтоб работать было невозможно, не только в их случае

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Михаил Качалов

Правительство, просто сделало все возможное, чтоб работать было невозможно
 - чьё правительство? Менендес еще в январе просил отключить РФ от Swift. Но тогда ему сказали - рано.

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2
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Акакий Зирбернштейн

Ну и ладно! У нас своих сказок полно... По телевизору!

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2
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Alex Me

Хотелось бы, чтобы флешмоб по уходу компаний из рф закончился. Возвращаться то как будут? Плюют не в политиков, в людей попадает

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Влад Крас

Обычно и будут, если всё-таки вернутся.

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Мимопрохожий

Так и флшмоб такой, чисто популистский. Если копнуть, то почему-то многие работают или застопились тупо из-за поставок запчастей/расходки.

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Peachylol

Намана) оригинал + субтитры !)

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Graf De Lotarev

Не досмотри Миллиарды

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Мимопрохожий

Сообщение удалено

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Maxim Medvedev

Ставим дружно впн и учим английский

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