WarnerMedia приостановит лицензирование нового контента, выпуск игр, фильмов и сериалов в России Статьи редакции
Медиахолдинг, в состав которого входят в том числе HBO и The CW, в целом временно прекратит развитие нового бизнеса в РФ из-за её вооружённого конфликта с Украиной.
WarnerMedia, как сообщил сотрудникам компании её глава Джейсон Килар, приостановит в России вещание своих каналов, лицензирование нового контента, выпуск грядущих фильмов и игр. Решения о дальнейшем развитии бизнеса в стране холдинг будет принимать с учётом ситуации в Украине.
Судя по словам Килара, WarnerMedia пока не планирует отзывать лицензии на продажу уже выпущенного в России контента.
Ранее компания отложила на неопределённый срок выход в РФ «Бэтмена», который должны были показывать со 2 марта. В России также временно прекратили вещание телеканал CNN, который входит в WarnerMedia, и 15 каналов телесети Discovery, которая должна объединиться с холдингом. Собирается ли WarnerMedia выпускать в России игру Gotham Knights, которую создаёт WB Montreal и которая должна выйти 25 октября 2022-го, пока не уточняется.
В число активов WarnerMedia, среди прочего, входят:
- HBO и HBO Max.
- The CW.
- Warner Bros. Entertainment, в которую входят в том числе New Line Cinema, DC Comics и DC Films, ряд игровых студий — NetherRealm, WB Montreal, Rocksteady.
Будем смотреть пиратки из Китая на кассетах с озвучкой гоблина
Неа. Гоблин же "ватник" по самые уши :)
пиратки из Поднебесной с озвучкой Шрэка
С гнусавым переводом, как в 90х)
Наконец то повод выучить английский
Йо Хо Хо как говорится.
Амедиатеку не жалко, вспоминая биографию Акопова.
Мне их не жалко уже из-за одного только качества озвучки. Хоть в одной норм стране видано ли такое, чтобы была сраная закадровая озвучка? Во всей Европе дубляж, и только у нас считают возможным называть это истязание человеческого слуха в виде мультиязычной какофонии "премиум-контентом". Единственное, бывает качественный закадр, близкий по качеству к дубляжу, как на LostFilm. А у Амедиа просто бубнят "поверх" как в документалке. В итоге пиратская озвучка в разы превосходит лицензионную.
Тоже не совсем въехал почему у Амедиатеки озвучка хуже, чем у какого-нибудь гнусавого Кероба. Настолько отвратительный подход, что даже обидно, что они имеют лицензию.
А что, если власти запретят даже смотреть на запад?!
А ты смотри не на запад, а на дальний восток - там тоже запад.
Всех переиграешь
Как в 90х
власти запретят даже смотреть на запад?
- переставьте телевизор. Однако не увидел в новости слов о том что власти РФ запретили смотреть продукцию WarnerMedia
Так они сами ушли.
Правительство, просто сделало все возможное, чтоб работать было невозможно, не только в их случае
Правительство, просто сделало все возможное, чтоб работать было невозможно
- чьё правительство? Менендес еще в январе просил отключить РФ от Swift. Но тогда ему сказали - рано.
Ну и ладно! У нас своих сказок полно... По телевизору!
Хотелось бы, чтобы флешмоб по уходу компаний из рф закончился. Возвращаться то как будут? Плюют не в политиков, в людей попадает
Обычно и будут, если всё-таки вернутся.
Так и флшмоб такой, чисто популистский. Если копнуть, то почему-то многие работают или застопились тупо из-за поставок запчастей/расходки.
Намана) оригинал + субтитры !)
Не досмотри Миллиарды
Сообщение удалено
Ставим дружно впн и учим английский
Хочу предостеречь тех, кто планирует получить крупную сумму на свой счёт в банке Тинькофф - не делайте этого. Скорее всего у них сейчас срабатывает очередной триггер по 115-ФЗ. На мой счёт 18 февраля пришли деньги с продажи квартиры и через 4 дня банк попросил прислать обоснования.
Привет, это Логомашина. Этот материал для всех, кто ищет российские альтернативы привычным Notion, Figma и Google Drive.
Эмоционально насыщенный период — это проверка сплоченности команд. В крупных компаниях организуют сессии с психотерапевтами и вебинары по устойчивости. Но самую значимую роль в регулировании эмоционального фона в команде играет позиция руководителя. Советами о том, как выстраивать диалог с командами, делятся руководители ИТ-кластера Ростелекома.
Хочу поделиться опытом, связанным с односторонним и политически мотивированным расторжением годовой подписки зарубежным поставщиком. Поставщик при расторжении вернул часть оплаченной суммы. Это меня не устроило, и мне была возвращена полная сумма сервисом PayPal.
Привет! Я создатель канала «Удалёнка и релокация». Уже пару недель я слежу за массовой релокацией специалистов из России. Уезжает и правда много людей, но ещё больше людей не знает, как это сделать. В этой подборке я собрал ресурсы, которые помогут релоцироваться и эмигрировать.
Авито объявляет о запуске Пакета мер поддержки для предпринимателей. Программа включает в себя новые инструменты продвижения, корректировку тарифов и аналитические сервисы, которые помогут предпринимателям поддержать и сохранить эффективность их бизнеса в новых экономических и инфраструктурных условиях.
QlikView (далее — QV)– это BI-платформа, разработанная шведской компанией QlikTech, в настоящее время расположенной в штате Пенсильвания, США. Включена в группу лидеров магического квадранта Gartner поставщиков платформ Business Intelligence. В моей организации QV используется более пяти лет и на его базе разработано 100+ дэшбордов.