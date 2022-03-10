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Hearst отозвала лицензии у российских редакций Esquire, Elle, Men's Health, Harper's Bazaar и Cosmopolitan Статьи редакции

Все издания, судя по всему, закроются.

Президент американской компании Hearst Деби Чиричелла прекратил сотрудничество с российскими партнёрами Shkulev Media и Fashion Press. Об этом пишет WWD.

Hearst передаст свои акции Shkulev Media (Elle Russia). С Fashion Press (Esquire, Harper’s Bazaar, «Домашний очаг», Cosmopolitan и Men’s Health) компания расторгнет лицензионные соглашения.

Антон Иванов из Men's Health сообщил изданию «Подъём», что пока не владеет информацией. Екатерина Великина из Cosmopolitan пояснила, что издание позже выпустит официальный комментарий на сайте. Главный редактор Esquire Сергей Минаев объявил, что издание в России закроется. Апрельский номер с Эдуардом Лимоновым на обложке станет последним.

Апрельский номер Esquire с Эдуардом Лимоновым, который станет последним выпуском журнала в России

Я всегда говорил редакции — каждый номер должен быть сделан так, как будто он последний. Чтобы потом не было стыдно. И вот, перед вами, действительно наш последний номер. На обложке — Эдуард Лимонов, что символично.

Сергей Минаев
главред Esquire

#новость

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Сергей Я

Ой, велика потеря

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Антон Т

Всё чаще ловлю себя на мысли: Ушли? А они чо, еще существовали?
Видел в продаже только Эсквайр из перечисленного.

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10
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Роман Милованов

Клоуны

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3
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Sterdzhin Jim

Лимонов...Символично!

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2
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Allestor Krei

Какой Лимонов, ето Полковник Сандерс

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2
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Tsoy Victor

Похож.

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2
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Роман Пацев

Вот и положительные новости подвезли)
Зачем вообще журналу лицензия? Контент как-нибудь да и самим можно родить 🤷‍♂️

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Adam Christ

конечно не за чем лицензия, ведь у нас страна воров: заводы иностранные - отжать, ПО - пиратить, все что возможно, надо украсть :)

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Вадим Петров

Не то что правильный запад, заморозил разом наши международные резервы, которые очевидно не вернут при любом дальнейшем раскладе. Ах ну да, это другое.

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Dmitry Kiselev

в журнал с именем намного проще привести рекламодателей

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Rudolf Boiars

Срочно назад.
Без менс хелс жизнь невозможна.

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–1
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Антон Т

Первоисточник менсхелса - яндекс.дзен, так что ЦА ничего не потеряла

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5
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Rudolf Boiars

Да я же шучу, вообще по барабану на все эти издания без исключения.

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0
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Знатный Тролль

Как отжаться, что пожрать, чем забить гвоздь, огромная надпись "СЕКС" — это истинные ценности.

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2
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Антон Т

И мужик в белых трусах как универсальная иллюстрация к любой статье

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1
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Денис Колокольцев

любопытно, кто он, постоянный читатель Men's Health в 2022? ну всё равно соболезную ему, конечно (по многим причинам)

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Александр Кононенко

Ну эти-то ладно(в плане контента), а вот за National Geographic и прочее вменяемое - обидно будет(предполагаю тренд).
Плюсом - это же еще и рабочие места, помимо очевидного.
Так что - не айс, в любом случае.

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Константин .

Хм.. где купить последний номер Esquire можно. Читать не буду, поставлю в рамочку и таймер на 10 лет. Конец одной эпохи. И начало другой.... лет на 10.

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Джон Картошкин

Мурзилка плачет

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Allestor Krei

А сайты Шкулева будут работать или нет?

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Yury Gagarin

"Esquire, Elle, Men's Health, Harper's Bazaar и Cosmopolitan"
Какие-то незнакомые слова... Кто они?

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Tok Allen

Я менс хеатс читал лет 25 назад, когда интернета не было, остальных знать не знаю

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Да уж

Хоть какая-то польза от санкций - пристрелили наконец российский глянец, столько лет он мучался..

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Василий

Мне начинает казаться, что весь мир против нас, а мы должны сплотиться вокруг сильного лидера... есть противосовковый укол? Срочно

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