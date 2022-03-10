Hearst отозвала лицензии у российских редакций Esquire, Elle, Men's Health, Harper's Bazaar и Cosmopolitan Статьи редакции
Все издания, судя по всему, закроются.
Президент американской компании Hearst Деби Чиричелла прекратил сотрудничество с российскими партнёрами Shkulev Media и Fashion Press. Об этом пишет WWD.
Hearst передаст свои акции Shkulev Media (Elle Russia). С Fashion Press (Esquire, Harper’s Bazaar, «Домашний очаг», Cosmopolitan и Men’s Health) компания расторгнет лицензионные соглашения.
Антон Иванов из Men's Health сообщил изданию «Подъём», что пока не владеет информацией. Екатерина Великина из Cosmopolitan пояснила, что издание позже выпустит официальный комментарий на сайте. Главный редактор Esquire Сергей Минаев объявил, что издание в России закроется. Апрельский номер с Эдуардом Лимоновым на обложке станет последним.
Ой, велика потеря
Всё чаще ловлю себя на мысли: Ушли? А они чо, еще существовали?
Видел в продаже только Эсквайр из перечисленного.
Клоуны
Лимонов...Символично!
Какой Лимонов, ето Полковник Сандерс
Похож.
Вот и положительные новости подвезли)
Зачем вообще журналу лицензия? Контент как-нибудь да и самим можно родить 🤷♂️
конечно не за чем лицензия, ведь у нас страна воров: заводы иностранные - отжать, ПО - пиратить, все что возможно, надо украсть :)
Не то что правильный запад, заморозил разом наши международные резервы, которые очевидно не вернут при любом дальнейшем раскладе. Ах ну да, это другое.
в журнал с именем намного проще привести рекламодателей
Срочно назад.
Без менс хелс жизнь невозможна.
Первоисточник менсхелса - яндекс.дзен, так что ЦА ничего не потеряла
Да я же шучу, вообще по барабану на все эти издания без исключения.
Как отжаться, что пожрать, чем забить гвоздь, огромная надпись "СЕКС" — это истинные ценности.
И мужик в белых трусах как универсальная иллюстрация к любой статье
любопытно, кто он, постоянный читатель Men's Health в 2022? ну всё равно соболезную ему, конечно (по многим причинам)
Ну эти-то ладно(в плане контента), а вот за National Geographic и прочее вменяемое - обидно будет(предполагаю тренд).
Плюсом - это же еще и рабочие места, помимо очевидного.
Так что - не айс, в любом случае.
Хм.. где купить последний номер Esquire можно. Читать не буду, поставлю в рамочку и таймер на 10 лет. Конец одной эпохи. И начало другой.... лет на 10.
Мурзилка плачет
А сайты Шкулева будут работать или нет?
"Esquire, Elle, Men's Health, Harper's Bazaar и Cosmopolitan"
Какие-то незнакомые слова... Кто они?
Я менс хеатс читал лет 25 назад, когда интернета не было, остальных знать не знаю
Хоть какая-то польза от санкций - пристрелили наконец российский глянец, столько лет он мучался..
Мне начинает казаться, что весь мир против нас, а мы должны сплотиться вокруг сильного лидера... есть противосовковый укол? Срочно
Авито объявляет о запуске Пакета мер поддержки для предпринимателей. Программа включает в себя новые инструменты продвижения, корректировку тарифов и аналитические сервисы, которые помогут предпринимателям поддержать и сохранить эффективность их бизнеса в новых экономических и инфраструктурных условиях.
Магазины временно закроют с 21 марта.
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