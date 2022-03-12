Из-за этого в РФ в ближайшее время не выпустят в «цифре» третьего «Человека-паука» с Томом Холландом.

Sony Pictures приостановила работу всех отделов своего кинобизнеса в России. Компания ограничила доступ к аниме-сервису Crunchyroll, заморозила сделки по передаче прав на телевизионные показы, отложила выход в «цифре» своих фильмов в РФ, в том числе «Человека-паука: Нет пути домой». Страницу кинокомикса уже убрали из российского iTunes, дата выхода «Нет пути домой» в «цифре» пропала на «Кинопоиске».

Таким образом Sony Pictures отреагировала на вооружённый конфликт России с Украиной. Из-за него развитие своего бизнеса в России ранее также приостановили Disney и WarnerMedia.

Sony до этого ограничила в России доступ к PlayStation Store и временно прекратила поставки игр и устройств для них в Россию.