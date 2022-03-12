Sony Pictures приостановила развитие бизнеса в России Статьи редакции
Из-за этого в РФ в ближайшее время не выпустят в «цифре» третьего «Человека-паука» с Томом Холландом.
Sony Pictures приостановила работу всех отделов своего кинобизнеса в России. Компания ограничила доступ к аниме-сервису Crunchyroll, заморозила сделки по передаче прав на телевизионные показы, отложила выход в «цифре» своих фильмов в РФ, в том числе «Человека-паука: Нет пути домой». Страницу кинокомикса уже убрали из российского iTunes, дата выхода «Нет пути домой» в «цифре» пропала на «Кинопоиске».
Таким образом Sony Pictures отреагировала на вооружённый конфликт России с Украиной. Из-за него развитие своего бизнеса в России ранее также приостановили Disney и WarnerMedia.
Sony до этого ограничила в России доступ к PlayStation Store и временно прекратила поставки игр и устройств для них в Россию.
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Йохохо
Интересно а запиратят официальную рос версию?)))
Дак я правильно понял, что дубляжа вообще не будет? У Паука, например.
теперь весь бизнес у нас будет недоразвитый
Sony кинули себя на бабки. Ок
Им приходится, они не хотят, но общественность давит. Понятно, что если выбирать между Россией и всем миром, то для бизнеса выгоднее весь мир.
нет, они бы все равно с трудом перевели полученные рубли в валюту и вывели с российской дочки все свои роялти зарубеж.
Не сильно и кинули себя, понятно что потеряли но всего лишь палец а не руку
Россия приостановила развитие бизнеса в России, так-то.
при чем еще до того, как это стало мейнстримом)
Потеря рынка, возврат торрентов и пиратских копий. Явно глупый ход компаний, которые под давлением находятся. В перспективе они потеряли доверие.
Теряют они десять копеек.
1) В стране и так была постоянная тенденция зажимать иностранные фильмы в угоду отечественному бюджетному патриотическому шлаку. Ну или очередной тысячной комедии с Козловским.
2) Доход отныне они бы получали в рублях, которые невозможно было бы конвертировать в валюту. Если каким-нибудь импортерам ключевых товаров ЦБ еще будет отсыпать баксы, то выводить прибыль от показа зарубежных фильмов, которые "разлагают" население - точно нет.
Ну и кинотеатры я думаю теперь можно совсем закрывать или "национализировать".
Тут дело в перспективе. Всё это может стать крутым пиаром. Время покажет.
Плевать, лишь бы Сбер не ушел из России.
Не уйдём ) мы тут
Да хз, в 1991 ушел же, вместе с деньгами.
В 1991 страна ушла
Проще написать кто остался )
Для каких-то других стран на русском выпускают цифровые релизы? Или придется с переводом Кубик в Кубе смотреть?
Предлагаю контрсанкции и запретить играть западу в "Тетрис" и "Петька и Василий Иваныч". Посмотрим, что на это они смогут ответить.
В эту игру можно играть и вдвоём.
Скоро вернутся...