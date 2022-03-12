Медиа
DTF

Sony Pictures приостановила развитие бизнеса в России Статьи редакции

Из-за этого в РФ в ближайшее время не выпустят в «цифре» третьего «Человека-паука» с Томом Холландом.

Sony Pictures приостановила работу всех отделов своего кинобизнеса в России. Компания ограничила доступ к аниме-сервису Crunchyroll, заморозила сделки по передаче прав на телевизионные показы, отложила выход в «цифре» своих фильмов в РФ, в том числе «Человека-паука: Нет пути домой». Страницу кинокомикса уже убрали из российского iTunes, дата выхода «Нет пути домой» в «цифре» пропала на «Кинопоиске».

Таким образом Sony Pictures отреагировала на вооружённый конфликт России с Украиной. Из-за него развитие своего бизнеса в России ранее также приостановили Disney и WarnerMedia.

Sony до этого ограничила в России доступ к PlayStation Store и временно прекратила поставки игр и устройств для них в Россию.

#новость #sony

1905 просмотров
9
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
23 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Йохохо

Ответить
8
Развернуть ветку
Самвел Хачатурян

Интересно а запиратят официальную рос версию?)))

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Я

Дак я правильно понял, что дубляжа вообще не будет? У Паука, например.

Ответить
0
Развернуть ветку
Джон Картошкин

теперь весь бизнес у нас будет недоразвитый

Ответить
4
Развернуть ветку
Кадастр

Sony кинули себя на бабки. Ок

Ответить
3
Развернуть ветку
Дмитрий Сорвачев

Им приходится, они не хотят, но общественность давит. Понятно, что если выбирать между Россией и всем миром, то для бизнеса выгоднее весь мир.

Ответить
2
Развернуть ветку
Io Eau

нет, они бы все равно с трудом перевели полученные рубли в валюту и вывели с российской дочки все свои роялти зарубеж.

Ответить
0
Развернуть ветку
Kyryl Budnyk

Не сильно и кинули себя, понятно что потеряли но всего лишь палец а не руку

Ответить
0
Развернуть ветку
Solodin Iota

Россия приостановила развитие бизнеса в России, так-то.

Ответить
3
Развернуть ветку
Maks Mikhal

при чем еще до того, как это стало мейнстримом)

Ответить
2
Развернуть ветку
Alexander Veber
Ответить
1
Развернуть ветку
Марат Давыдов

Потеря рынка, возврат торрентов и пиратских копий. Явно глупый ход компаний, которые под давлением находятся. В перспективе они потеряли доверие.

Ответить
2
Развернуть ветку
- -

Теряют они десять копеек.
1) В стране и так была постоянная тенденция зажимать иностранные фильмы в угоду отечественному бюджетному патриотическому шлаку. Ну или очередной тысячной комедии с Козловским.
2) Доход отныне они бы получали в рублях, которые невозможно было бы конвертировать в валюту. Если каким-нибудь импортерам ключевых товаров ЦБ еще будет отсыпать баксы, то выводить прибыль от показа зарубежных фильмов, которые "разлагают" население - точно нет.

Ну и кинотеатры я думаю теперь можно совсем закрывать или "национализировать".

Ответить
2
Развернуть ветку
Марат Давыдов

Тут дело в перспективе. Всё это может стать крутым пиаром. Время покажет.

Ответить
1
Развернуть ветку
Alexander Veber
Ответить
2
Развернуть ветку
Дмитрий Филиппов

Плевать, лишь бы Сбер не ушел из России.

Ответить
1
Развернуть ветку
Peachylol

Не уйдём ) мы тут

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий Филиппов

Да хз, в 1991 ушел же, вместе с деньгами.

Ответить
1
Развернуть ветку
Ruslan Albitsky

В 1991 страна ушла

Ответить
1
Развернуть ветку
Johnny Vorony

Проще написать кто остался )

Ответить
1
Развернуть ветку
Андрей Чуринов

Для каких-то других стран на русском выпускают цифровые релизы? Или придется с переводом Кубик в Кубе смотреть?

Ответить
1
Развернуть ветку
Alexey

Предлагаю контрсанкции и запретить играть западу в "Тетрис" и "Петька и Василий Иваныч". Посмотрим, что на это они смогут ответить.
В эту игру можно играть и вдвоём.

Ответить
0
Развернуть ветку
Master Chief

Скоро вернутся...

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 23 комментария
Финансы
Излишний динозавр
Главное в экономике на фоне «операции» в Украине, день 17: ЦБ ограничил комиссию на выдачу валюты Статьи редакции

Собираем новости и события семнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото kremlin.ru
Статья дополняется
6
Модульбанк
«Модульбанк» запустил тариф «Стартовый» за 0 рублей

На нем доступен весь набор сервисов «Модульбанка», кроме премиального обслуживания.

Studio Republic
9
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Involta
Компания LimeWire запускается как цифровой рынок для продажи музыкальных проектов Компания LimeWire запускается как цифр
Источник: involta.media
–4
Финансы
Леонид Кофман
Минимальный курс в банке при конвертации долларов

Утром 12 марта, ЦБ РФ дал разъяснение у себя в телеграме о том, по какому курсу банк может выдавать наличные со вкладов.

9
Приёмная
Олег Иванов
Угрозы со стороны ресторана представленного в Деливери-Клаб

11 марта в г. Сочи сделал заказ через DeliveryClub в ресторане "La Pizza & Sushi" ( ИП Аваков Сергей Аркадьевич, ИНН 232010009931, ОГРН 306232014400100, Сочи, Юных Ленинцев, 10).

176
Медиа
Излишний динозавр
Роскомнадзор заблокировал петербургское издание «Бумага» Статьи редакции

Оно продолжит работу.

7
Приёмная
Кирилл Макаров
"Делимобиль": умышленно не отвечает на запрос ГИБДД на предоставление данных, скрывшегося с места ДТП их автомобиля

Доброго времени суток. Убедившись в силе vc.ru- решил показательно написать сюда про очень "прекрасную" контору по аренде каршеринга "Делимобиль", и, возможно все же урегулировать вопрос о финансовом возмещении причененного вреда в досудебном порядке моему автомобилю, припаркованному во дворе, в который "воткнулось" неизвестное лицо.

30
Involta
Создан VR-симулятор движения в виде шара для полного погружения в виртуальную реальность
Источник: involta.media
2
NTA
Контент анализ суммаризированных новостных статей

Возможно ли получить достаточно информации из суммаризированного текста новостных материалов? Постараюсь ответить на этот вопрос здесь.

2
Маркетинг
Sergey Makhalov
Яндекс подсуетился: ну привет, импортозамещенный Инстаграм
76
Больше статей
null