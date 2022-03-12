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Излишний динозавр

Роскомнадзор заблокировал петербургское издание «Бумага» Статьи редакции

Оно продолжит работу.

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Интернет-издание «Бумага» сообщило, что его сайт блокируется Роскомнадзором. Запись об этом появилась в реестре ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

Издание заявило, что продолжит работу, несмотря на блокировку. Оно не получало уведомлений от Роскомнадзора или Генпрокуратуры о ситуации.

Причина блокировки — ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в котором описан порядок блокировки сайтов, которые содержат «недостоверную информацию, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях».

Доступ ограничивается ко всему сайту по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

  • «Бумага» — интернет-издание, которое освещает события в Санкт-Петербурге и России.
  • 24 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о событиях в Украине «только по официальным российским источникам», пригрозив ответственностью «за публикацию ложной информации».
  • В начале марта в реестре Роскомнадзора появились записи о блокировках «Медузы», BBC и «Радио свобода», также заблокировали The Village, «Медиазону» и других. BBC и «Радио свободы» временно прекратили работу в стране.

#новость #бумага

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Денис Демидов

Заголовок классный, следующая новость: ркн заблокировал буквы

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Hambala Fully

Страшная хуйня, на самом деле. РКН уже взялись за локальные независимые СМИ, которые-то и законодательство не нарушили.

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10
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Марта Сапожонкова

Я уже об этом писала.

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kuskus kuskus

Хорошее издание, причём самое нейтральное, ничего, продолжу их читать в телеграмме

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1
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Анатолий Б.

Хотелось бы послушать официальные источники, но разве там есть информация? Выжженое поле молчания и пара картинок. Операция освещается скудно, зажато, президент свои действия не комментирует, ничего не объясняет, прямые дискуссии не ведёт. В лучших традициях предыдущих генсеков.

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2
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Alexey

Влад А4 и туалетная бумага - вы следующие.

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–1
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Александр Смирнов

Туалетная бумага сама прекратит деятельность на территории страны. Поскольку решили откатить страну назад, то вспомним, что она появилась после космонавтики. Соответственно, и исчезнуть должна до исчезновения космоса.

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Alexey

Да это была игра слов с последующей интерпритацией на дальнейшие действия по закрытию и триггер на слово "Бумага".
Здесь, судя по минусам, народ с каменным лицом сидит и на реталине. Печаль какая-то.

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Александр Смирнов

Я понял, но мне кажется, тут, как и везде, ботвы полно вылезло. У норм человека каменного лица не может быть

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1
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Maxim Petrukhin

Если о проблемах не говорить, то они перестают существовать. Привет от архаики.

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Евгений Алиев

Как-то давно встречался с создателем Бумаги Кириллом, очень позитивный парень, четко трансформировал издательство из студенческого хобби в полноценный медиаресурс, надеюсь у них все наладится.

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Дмитрий Филиппов

Щас все продажные СМИ заблокируем и заживем наконец.

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Чит Чат

Хорошо, что туалетную бумагу еще не заблокировали

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Solodin Iota

Бумагу, печатный пресс и настольную живопись.

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Александр Смирнов

.

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Zelenbii bunker

А что они хоть ляпнули не по теме?

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kuskus kuskus
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Zelenbii bunker

Походу там действительно было не якобы, раз представитель не сказал за что. Ркн конечно те еще черти, но повод то должен был быть.

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Антон Т

Надо запретить письменность уже. А то мало ли что.

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