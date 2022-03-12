Роскомнадзор заблокировал петербургское издание «Бумага» Статьи редакции
Оно продолжит работу.
Интернет-издание «Бумага» сообщило, что его сайт блокируется Роскомнадзором. Запись об этом появилась в реестре ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.
Издание заявило, что продолжит работу, несмотря на блокировку. Оно не получало уведомлений от Роскомнадзора или Генпрокуратуры о ситуации.
Причина блокировки — ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в котором описан порядок блокировки сайтов, которые содержат «недостоверную информацию, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях».
Доступ ограничивается ко всему сайту по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
- «Бумага» — интернет-издание, которое освещает события в Санкт-Петербурге и России.
- 24 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о событиях в Украине «только по официальным российским источникам», пригрозив ответственностью «за публикацию ложной информации».
- В начале марта в реестре Роскомнадзора появились записи о блокировках «Медузы», BBC и «Радио свобода», также заблокировали The Village, «Медиазону» и других. BBC и «Радио свободы» временно прекратили работу в стране.
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Доброго времени суток. Убедившись в силе vc.ru- решил показательно написать сюда про очень "прекрасную" контору по аренде каршеринга "Делимобиль", и, возможно все же урегулировать вопрос о финансовом возмещении причененного вреда в досудебном порядке моему автомобилю, припаркованному во дворе, в который "воткнулось" неизвестное лицо.
Утром 12 марта, ЦБ РФ дал разъяснение у себя в телеграме о том, по какому курсу банк может выдавать наличные со вкладов.
Из-за этого в РФ в ближайшее время не выпустят в «цифре» третьего «Человека-паука» с Томом Холландом.
Заголовок классный, следующая новость: ркн заблокировал буквы
Страшная хуйня, на самом деле. РКН уже взялись за локальные независимые СМИ, которые-то и законодательство не нарушили.
Я уже об этом писала.
Хорошее издание, причём самое нейтральное, ничего, продолжу их читать в телеграмме
Хотелось бы послушать официальные источники, но разве там есть информация? Выжженое поле молчания и пара картинок. Операция освещается скудно, зажато, президент свои действия не комментирует, ничего не объясняет, прямые дискуссии не ведёт. В лучших традициях предыдущих генсеков.
Влад А4 и туалетная бумага - вы следующие.
Туалетная бумага сама прекратит деятельность на территории страны. Поскольку решили откатить страну назад, то вспомним, что она появилась после космонавтики. Соответственно, и исчезнуть должна до исчезновения космоса.
Да это была игра слов с последующей интерпритацией на дальнейшие действия по закрытию и триггер на слово "Бумага".
Здесь, судя по минусам, народ с каменным лицом сидит и на реталине. Печаль какая-то.
Я понял, но мне кажется, тут, как и везде, ботвы полно вылезло. У норм человека каменного лица не может быть
Если о проблемах не говорить, то они перестают существовать. Привет от архаики.
Как-то давно встречался с создателем Бумаги Кириллом, очень позитивный парень, четко трансформировал издательство из студенческого хобби в полноценный медиаресурс, надеюсь у них все наладится.
Щас все продажные СМИ заблокируем и заживем наконец.
Хорошо, что туалетную бумагу еще не заблокировали
Бумагу, печатный пресс и настольную живопись.
.
А что они хоть ляпнули не по теме?
Походу там действительно было не якобы, раз представитель не сказал за что. Ркн конечно те еще черти, но повод то должен был быть.
Надо запретить письменность уже. А то мало ли что.