Оно продолжит работу.

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Интернет-издание «Бумага» сообщило, что его сайт блокируется Роскомнадзором. Запись об этом появилась в реестре ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

Издание заявило, что продолжит работу, несмотря на блокировку. Оно не получало уведомлений от Роскомнадзора или Генпрокуратуры о ситуации.

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Причина блокировки — ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в котором описан порядок блокировки сайтов, которые содержат «недостоверную информацию, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях».

Доступ ограничивается ко всему сайту по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.