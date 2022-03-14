Роскомнадзор заблокировал TJ по требованию Генпрокуратуры Статьи редакции
Из-за фейков о «военной операции» в Украине.
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Издание получило сообщение от Роскомнадзора, в котором регулятор сообщил об ограничении доступа к сайту по требованию Генпрокуратуры от 27 февраля.
Ведомство сообщило, что в материалах нашли фейки о действиях Вооруженных сил в Украине, а также потерях обеих сторон. Редакция не знает, о каких публикациях речь.
По данным GlobalCheck, сайт полностью заблокирован в России.
TJ вместе с vc.ru и DTF входит в издательский дом «Комитет».
- 24 февраля 2022 года Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о событиях в Украине «только по официальным российским источникам», пригрозив ответственностью «за публикацию ложной информации».
- В начале марта в реестре Роскомнадзора появились записи о блокировках «Медузы», BBC и «Радио свобода», также заблокировали The Village, «Медиазону», «Бумагу» и других.
Войны как бы нет, а военная цензура есть.
Не путайте пожалуйста военную цензуру и специальную оперативную цензуру. Хотелось бы на vc без vpn ходить подольше.
Сорри, что тут.
Обращаюсь к администрации VC: отберите права на комментирование у тех, кто зарегистрировался с 24 февраля. Вы реально подставляете ресурс!
Скорее наоборот, запретить всем, кто зарегался до 24 февраля. А то могут написать что-то не по методичке.
😄
Скорее наоборот, запретить всем, кто зарегался до 24 февраля. А то могут написать что-то не по методичке.
Лучше тут обратиться. Потому что могут не увидет))
Не "цензура", а недопущение распространения фейков и экстремистских материалов. Цензура запрещается (Конституция РФ, ст. 29.5)
А в фейсбук какая цензура?
метавселенская
Корпоративная. Пилите свой фейсбук и делайте там, что хотите.
ФБ и Инстой это НЕ цензура - это забота о детях... в любой непонятной ситуации, говори "забота о детях", я сам как "родитель", очень часто об этом слышу, от других родителей - все эти ихние тиктоки с инстграмами - гореть им синим пламенем... и где то даже готов согласиться...
проблема в том, что этим детям совершенно нечего в замен предложить, об этом как бы никто не подумал, не все же готовы "родину любить" выстраиваясь с различные фигуры и махать руками по указке...
Да детям полно чего можно дать. Приучать надо детей к хорошему, а не к массовому.
В Инсте и Тиктоке любой первокалашка в два счета разберётся, это не упущение.
А вот когда "детям нечего дать взамен Инсты", то.. Родители так себе родители. Ну хотя, дети это наше зеркало.
у вас дети есть? вы о чем говорите? Что есть "хорошее" в вашем понимании? Лапти вязать? Березовый сок собирать? картошку садить - это хорошо?
Не перегибайте)
Есть, поэтому понимаю о чем речь.
Лапти тоже, между прочим, практический навык))
Я о критическом мышлении, скорее. А не культуре потребления, копирования и, как следствие, отсутвии своего мнения и психическо-эмоциональной устойчивости.
ну своего ребенка мы обучили читать книжки, он умеет сажать картошку, может разобрать (и собрать обратно, что не маловажно) карбюратор у мотоцикла ИЖ-Юпитер, у него нет телефона у нас тоже нет телефона (был дисковый но он сломался), что такое тикток в нашей семье только слышали от "соседей по лесу", мы "живем в лесу" но рядом, в 5 километрах поселились какие то "хипстеры", кто это такие мы не знаем, они себе так называют, с виду обычные люди только в кедах и клетчатых рубашках... у нас есть черно-белый телевизер, там два канала, но у нас сломались пасатижи и мы смотрим только один канал, с плохим звуком и ужасной картинкой...
Ребенок наш приучен ко всему хорошему!!!
Вы стебетесь?)
Я не про Вас конкретно, а вообще. Дети наши берут то, что мы им даем. Это же потворюшки, как все дети в животном мире. Если ничего не даем, они берут из информационного потока все, что попадается,. Фильтры они не в состоянии выставлять. Так что проблемы зомбированности детей-это только наши проблемы, виноваты мы.
Без Инсты и прочей мишуры спокойно можно жить.
Отведите детей в библиотеку, это, видимо, будет шокирующее открытие - книги, с картинками, и даже детские... Журналы, детские, яркие и интересные...
вы же сами прекрасно знаете, проще было в икее купить акулу в последний день работы, чем в библиотеку попасть, там же реально мест нет, очереди, как в банкомат Тинькофа, люди сами пишут на руке номер... я несколько раз пробовал с 6 утра занять очередь, но у меня каждый раз не получалось... я в полном отчаянии, что делать не знаю.... дайте пожалуйста другой совет... очень на вас надеюсь!!
Да детям полно чего можно дать. Приучать надо детей к хорошему, а не к массовому.
В Инсте и Тиктоке любой первокалашка в два счета разберётся, это не упущение.
А вот когда "детям нечего дать взамен Инсты", то.. Родители так себе родители. Ну хотя, дети это наше зеркало.
ФБ и Инстой это НЕ цензура - это забота о детях... в любой непонятной ситуации, говори "забота о детях", я сам как "родитель", очень часто об этом слышу, от других родителей - все эти ихние тиктоки с инстграмами - гореть им синим пламенем... и где то даже готов согласиться...
проблема в том, что этим детям совершенно нечего в замен предложить, об этом как бы никто не подумал, не все же готовы "родину любить" выстраиваясь с различные фигуры и махать руками по указке...
vc.ru на очереди, через год будет как в С. Корее только раZрашённые сайты и внутренний DNS. Отступать мерзотнейшим существам у власти уже некуда.
Можешь не ждать этого, границы открыты.
че все минусуют то
совет ведь дельный
А кто вам гитары импортозамещать будет, если все активные уедут? Или у вас Урал на аватарке?
Может он перепродать хочет, когда RUR просядет ещё на 50%? :-)
А у вас видимо всё хорошо? Прошло всего 19 дней напишите через два месяца
VC не заблокируют, если модерация сохранится в прежнем русле. На TJ перебор был — модерация и подборка материалов весьма своеобразная, поэтому отдельные группы индивидов потеряли границы дозволенного. Блокировка не так и плоха, т.к. за некоторые высказывания и пожелания там можно и УК приплести, но ещё не вечер. Сергей Звезда сам себе злобный буратино.
Отступай нах"й отсюда
Будет видно, может не дойдет дело до vc.
Окажется, что отсутствие жёсткой модерации в комментариях на vc.ru дискредитирует СССР 2.0 и армию РСФСР.
Vc. Перешёл к вам буквально вчера, т.к. устал читать проукраинскую тематику на tj. Пожалуйста не повторяйте их ошибок, ваш контент мне очень даже нравится.
Да, теперь всем российским сайтам нужно просто следовать новым литературным нормам русского языка, и тогда, возможно, в дверь не постучатся "вежливые люди")
ТЖшник, брысь!
Их с DTF уже погнали, теперь придётся VC отбиваться. Главное, чтобы местная модерация держала уровень.
ТЖшник, брысь!
Так они все сейчас ломанутся на VC и DTF и тут всё засрут. Уже много таких вскукареков тут стало появляться.
А с чего например мне здесь не быть,или что у вас в крови всё запрещать и пукан рвать
Сейчас эта аудитория сюда придет. Результат будет печальный.
Сейчас эта аудитория сюда придет.
Да уже, еще до блокировки. Они как засрали ТЖ, стали и VC превращать в русофобскую помойку.
Если комитет не очнется, то лишится всех проектов.
Такой же результат, как и с бегущими из Украины.
Такой же результат, как и с бегущими из Украины.
Такой же результат, как и с бегущими из Украины.
Вроде телек включи и всё будет не проукраинское,там же знак качества 🤣
(дубль, удалите)
Вроде телек включи и всё будет не проукраинское,там же знак качества 🤣
Т.е. вы хотите оставить нам выбор либо радикальное прорусское на ТВ, либо радикальное проукраинское в интернете? Не, спасибо.
Это официальное предупреждение?
Забавно то что пишет эту новость владелец TJ
может он хвастается
Блокировка от РКН - как знак качества
Не пали к̶о̶н̶т̶о̶р̶у̶ комитет
вау! а как Вы сделали зачеркивание в комменте??
https://ru.piliapp.com/cool-text/strikethrough-text/
Интересно, где будут писать такую новость про DTF и VC, если и их заблочат 🤔 Надеюсь до этого не дойдет.
Пикабу, ещё и выпьет за выпил конкурентов :)
предлагаю всем начать писать жалобы на пикабу, война так война
Не тронь Пикабу! Редиска :)
*спецоперация
*спецоперация
Там кремлеботов сейчас тысячи.
Они кстати сюда массово нагоняются в данный момент )
Ну надо им где-то писать, закрываются же площадки.
Не удивлен. Там вообще один хейт был в отношении России
Не к России, а к одному конкретному Пидарасу
Да нет, столько поросячьего визга было под видео с мертвыми солдатами, столько хейта именно в сторону русских.. посмотрел на эту дичь и больше не заходил на tj, надеюсь эти дегенераты - loud minority
Так в с любой стороны как посмотреть, сейчас армия РФ за пределами своих границ.
я думал нас уже весь мир ненавидит, а оказывается только TJ
Я даже перестал заходить туда после 24 февраля. Ужасно мерзко.
Можно по разному смотреть на vc и tj. Но поймал себя на мысли, что это единственные издания - которые я читаю уже на протяжении 5-6 лет. Все остальные издания так, выжимки новостей может.
Грустно :( Но по поводу tj ожидаемо
ps: Может я один такой, но чего стоят только комменты, ради них стоит только заходить на сайт)
Не один ты такой был. Но, за две недели там реально какой-то ужас стал в комментариях.
Что там ужасного?
Русофобия зашкаливала. Я тоже не мало на тж сидел, но он благодаря бездействию редакции превратился в подобие сайтов для маргиналов
Единственное что там зашкаливало это ненависть к пынинскому режиму, который убивает мирных людей в украине и будущее нашей страны.
а то что ты считываешь это как русофобию, так это комплексы-с
А как давно осуждение действий российских солдат стало русофобией?
У нас кроме армии и государства больше никого нет?
Бред пишите
Где вы там русофобию увидели? Я разве что у оголтелых комментаторов наблюдал. Но их можно понять, они сильно расстроены. Или вы из тех людей, что путают любовь к Родине с любовью к Путину, уничтожающему своими действиями что было хорошего на родине?
Глава Минсельхоза "Мы проанализировали товарный запас на основных складах Московской области. Наименьший запас — сахара и гречки. Молока и яиц хватит больше чем на неделю..."
Это русофобия?
Русофобия и качание лодки. Надо только немного подождать, дать поработать компетентным людям. И все будет, совсем скоро. Ещё немного, чуть чуть ещё.
Комментарий удалён по просьбе пользователя.
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Комментарий удален
Не лучшая новость, но при таком засилье политоты в TJ - не удивительно
Отличный был журнал. Взял и скатился за две недели в днище.
Он и до операции скатывался, тот же «спецназ диванных войск» шитпостил ежедневно
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Вот. И где теперь дневники трат читать?
Это другой сайт.
Надеюсь сюда не побегут пользователи с тж, иначе и vc тоже заблокируют. Там 90% боты и украинцы разной степени адекватности. Лучше их сразу банить, на входе)
Украинцы — это все, у кого точка зрения отличная от вашей?
Я против украинцев ничего не имею против, но почему бы им своё мнение на собственных ресурсах не выражать, а не засирать пропагандой чужие. Мне VC нравится и я не хочу, чтобы его заблокировали.
В чём заключается украинская пропаганда?
90% боты
лол, боты там как раз таки пытались ворваться с пынинской повесточкой, которая уничтожалась минусами тж-сообщества. По итогу даже боты не справились с тж-шным единением и их стало заметно поменьше.
Комментарий удален
Сообщение удалено
-
Чтобы vc избежать подобной участи, необходимо срочно пересмотреть редакционную политику: удалить аккаунты политических-провокаторов, удалить все политические статьи и откровенно провокационные комментарии под всеми другими статьями, временно запретить/ограничить регистрацию новых аккаунтов.
В последние дни платформа о бизнесе и стартапах уверенно превращается в платформу для политического срача, который специально разводят мотивированные на провокацию аккаунты.
Сейчас необходимо публиковать статьи о том, как действовать бизнесу в современной реальности, брать интервью у экспертов и реальных предпринимателей, освещать обстановку в реальном времени в различных сферах бизнеса и так далее.
Жаль будет потерять такую платформу из-за действий кучки провокаторов.
как действовать бизнесу в современной реальности, брать интервью у экспертов и реальных предпринимателей, освещать обстановку в реальном времени в различных сферах бизнеса
А вы смешной )))
Есть другие конкретные предложения? Напишите нам о них. Не стесняйтесь, читатели vc любят конкретику.
Вы предлагаете снять штаны и подставить жопу )
Мое предложение - лучше никакого ресурса, чем ресурс без свободы высказывания.
Этот ресурс для предпринимателей, о бизнесе и стартапах, а не для высказывания политической позиции и срача. Странно, что вы об этом ещё не знаете, вроде с 2018 года зарегистрированы.
Вот из-за таких любителей "свободы высказывания", которые засирают всё и вся, закрывают реально полезные платформы. Создайте свой ресурс и высказывайте там всё что хотите.
Вот из-за таких любителей "давайте без политики" и творится такая жопа )
Вы совсем глупенький или где? Не видите, что в стране происходит? Какой может быть бизнес в таких условиях, не успели от одного кризиса оправиться, дражайшее правительство устроило новый? Какой может быть диалог о бизнесе в отрыве от политики? Когда вот она, политика, пришла в дом к каждому гражданину.
Если вы так переживаете, то почему вы сейчас сидите и пишете комментарии на сайте о маркетинге и IT? Почему не на Манежке стоите? Не ддосите сайт первого канала? А срётесь на сайте с девочками сммщицами и создателями тг-ботов?
Ну и продолжайте ныть, обсуждать политику и наматывать сопли на свой кулак, но только, пожалуйста, на других ресурсах.
Здесь годами собирались предприниматели и формировалось комьюнити, а вы, очевидно, здесь тусовались потому что надо было как-то время провести.
Ну раз тебе никакой ресурс не нужен, нажми кнопочку "Выход" и оставь ресурс тем, кому достаточно бизнес-тематики.
Зачем бизнес-тематика там, где бизнеса нет? )))
И писать о небывалом урожае пшеницы!
Пытаются заткнуть всем рты, но правду все равно не скроешь
А в чём правда?...))
А правда в силе)
Золотые слова...
А правда в силе)
Правда в ваших двух извилинах? ))
А можно пользователи будут читать правила форума сначала? Некоторые люди хуже чумы распространяют мнение о том, что сейчас голова должна быть забита одним!
Правила сайта: https://vc.ru/rules
Пункт 1.9 Политический контент. Политика не должна быть основной повесткой блога и комментариев, потому что vc.ru — площадка про бизнес. Мы распубликуем такие материалы, а при повторном нарушении заблокируем аккаунт.
Подобные новости сейчас все несут политическое настроение, что в них обсуждать на форумах подобного формата?
Новостных источников в сети достаточно, не портите форум копипастами о ситуации а-ля "из каждого утюга"
На проекте с 26 фев 2022
Досвидос
Интересно, Вы во всем видите тайные смыслы?
Ситуация вынудила удалиться из соц сетей по причине инфо-шума и уйти от него сюда (так как портал не подразумевает наличия кружков «Я познаю политику»)
увы, но почему-то Вы не рассматриваете такой исход действий. Мне кажется, что у Вас навязанная шиза :)
Новостных источников в сети достаточно
Точно, пошёл «Россию 24» смотреть.
Сообщение удалено
Вот типичный провокатор с политическим контентом на бизнес сайте. Как там модератора на бан вызвать?
Как там модератора на бан вызвать?
Напиши: «Я всей душой и всем сердцем отрекаюсь от Путина и его преступного режима», он сразу придёт.
На первых двух фото украинки по без визу?
А на западе никакие прямо СМИ не закрывают, там полный доступ к любой информации, там цензуры нет и граждане могут составлять своё мнение из разных источников?
Вообще то в Латвии заблокированы все российские СМИ. В Англии прикрыли rt.
Как так это же священный запад.
Так я и говорю. Чем они отличаются от нас, а мы от них, да ни чем. Что наше правительство, что их правительство ищет выгоду себе а не людям. Что у нас, что у них пропаганда и цензура работали, работают и будут работать.
Т.е. врут все. Открыл Америку.
дело не в врут, дело в лицемерии.
Назовите мне ну хоть одного политика (вот можно даже в истории), который не врал и не лицемерил, когда ему это нужно и выгодно. Политика, она вообще не про правду.
А зачем ты, говоря по Польшу с их штрафами в сотни евро за высказывания, проводишь фотографии российских должностных лиц?
Ну вот зачем это здесь?
Это настоящая проверенная информация, а не какие-то там фейки!
Кого раньше:
Ютуб или ВС.ру?
ютуб, ставлю бакс, переведу через swift
dtf
dtf
Справедливо, они радовались видосам, где умирали русские солдаты
А видосы с уничтожением украинской техники минусовали, а сегодня обстрел Донецка называли фейком
Ладно, ладно, мы поняли, это Украина сама в себя вторглась и расхерачила все города по границе с великой Россией.
Этот ответ так подходит к моему комментарию
Классические приемы ботов-говносрачей, не обращайте внимания.
Сейчас весь неадекват с тж поползет на вс.
я уже тут
VC , ты следующий, получается 😁🤔 Не дай бог, конечно🤍🙃
вот что меня удивляет, так это то,
почему изза обилия фейков в прогнозах погоды
до сих пор не прикрыли Росметеоцентр??
А это не спецоперативный прогноз.
Плановая дезинформация
Наконец то прикрыли эту русофобскую помойку. Столько желчи и говна ко всему русскому и российскому нигде не встречал.
С регистрацией 15 рублевый
Вот теперь заживем...
Да бляди а
не знаю, плюсовать или минусовать...
уточните, пожалуйста, кто из них )
Мне нравился tj, когда начали браться за медузу и тд он держался, там была своя атмосфера, а сейчас он превратился в укр сми(например сегодня ушатали по донецку, новости так и не было, хотя может я плохо ленту листал, зато бекмамбетов в топе),ещё пару месяцев там уже в коментах шутили, что это укр сайт))Да и в принципе это было ожидаемо, хоть они и пытались играть по правилам.Эх буду скучать зашутками про дыню((
Нужно сделать регу за 1р оплатой российской картой мир. Сразу маргинальные фанаты "уважаемых партнеров" отсеятся в большей степени.
Никого не смущает количество ошибок в тексте от Роскомнадзора?
там важнее владение топором, а не орфографией
Жить в иллюзорном мире - это прекрасно. Поддерживаю все запреты инакомыслящих. Меньше знаешь - крепче спишь. Только потом придется объясняться армии ВСУ, что ты не знал куда ехал и что это были учения.
Кому кому? 😆
Всеобщую мобилизацию скоро в России сделают, может и узнаешь. 😉
Вы про эту мобилизацию кудахтали ещё неделю назад, что государство введёт запрет на выезд молодым, вот вот уже, надо чуть чуть подождать 🤣🤣🤣 вы такие сказочные...
Вы про эту мобилизацию кудахтали ещё неделю назад, что государство введёт запрет на выезд молодым, вот вот уже, надо чуть чуть подождать 🤣🤣🤣 вы такие сказочные...
Всему свое время. 😘
Еще неделю назад кто-то кудахтал, что ничего не закроют, инстаграм будет вечен, как и макдональдс.
Всему свое время. 😘
Еще неделю назад кто-то кудахтал, что ничего не закроют, инстаграм будет вечен, как и макдональдс.
Судя по неадекватным комментариям к этой новости и бригадой минусаторов - уже поздно. Они уже все здесь. Через недельку и VC рипнут. Тут своя манера общения и этих душевнобольных сразу видно. Надо билет покупать (( тут уже всё скоро с дерьмом смешают.
То чувство, когда узнал о TJ от прокуратуры
Как бы тамошний садик не высадился на vc.ru.
Там реально ад и вакханалия была на уровне культа сакральности Украины
Да пофиг на TJ. Я его вообще не читал, а вот если забанят VC, вот тогда беда, даа :(
Когда они пришли за TJ я молчал
Когда они пришли за DTF я молчал
Когда они пришла за VC уже некому было заступиться за него.
П.с. власть даже не осознает, что она творит, закрывая все альтернативные источники мнений. На мой взгляд она сама себе роет могилу, ведь когда ничего не останется, куда мы все пойдем? Правильно, мы пойдем в Дзен, на Пикабу, на Яплакал и прочие рессурсы, где вольемся в дружные ряды ватанов, разрушим их уютные мирки, посеем смуту и сомнения в их душу.
И когда ватаны, озверевшие, ненавидящие любую красоту и достойную жизнь, придут за власть имущими и их роскошными домами и машинами - Некому будет заступиться.
А где был Роскомнадзор все 8 лет??1
не обращали внимания, там уже года 3 как можно было закрывать эту лавочку
гонялся за телегой
наконец то прикроют еще 1 рассадник правды!
//я бы еще предложил ввести в УК РФ статью о том,
чтобы за утверждение, что Деда Мороза не существует
- давать по 15 суток
Мне ребенок вот так дал 15 суток игнора, когда я случайно оговорился, что Д.М. не существует.
В итоге то как, реабилитировались?
Купил ему велик. Что блин с дубляжом комментариев?
Загладил ошибку)))
У меня инет в порядке, а вот vc тормозит, через раз обновляет и отправляет тоже. Я в KZ, у нас по идее ничего не блочили...
ахахах )))
В итоге то как, реабилитировались?
Купил ему велик.
В итоге то как, реабилитировались?