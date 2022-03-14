Размещены публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих России, а также гражданского населения Украины. Кроме того, выявлены публикации с недостоверной информацией об ударах Вооруженных сил России по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины.