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Таинственный кот

Роскомнадзор заблокировал TJ по требованию Генпрокуратуры Статьи редакции

Из-за фейков о «военной операции» в Украине.

10 410 просмотров

Издание получило сообщение от Роскомнадзора, в котором регулятор сообщил об ограничении доступа к сайту по требованию Генпрокуратуры от 27 февраля.

Ведомство сообщило, что в материалах нашли фейки о действиях Вооруженных сил в Украине, а также потерях обеих сторон. Редакция не знает, о каких публикациях речь.

Размещены публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих России, а также гражданского населения Украины. Кроме того, выявлены публикации с недостоверной информацией об ударах Вооруженных сил России по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины.

Роскомнадзор

По данным GlobalCheck, сайт полностью заблокирован в России.

Источник: Globalcheck

TJ вместе с vc.ru и DTF входит в издательский дом «Комитет».

  • 24 февраля 2022 года Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о событиях в Украине «только по официальным российским источникам», пригрозив ответственностью «за публикацию ложной информации».
  • В начале марта в реестре Роскомнадзора появились записи о блокировках «Медузы», BBC и «Радио свобода», также заблокировали The Village, «Медиазону», «Бумагу» и других.

#новость

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241 комментарий
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evilnw

Войны как бы нет, а военная цензура есть.

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94
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Max Pashkov

Не путайте пожалуйста военную цензуру и специальную оперативную цензуру. Хотелось бы на vc без vpn ходить подольше.

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118
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Новый Женя

Сорри, что тут.
Обращаюсь к администрации VC: отберите права на комментирование у тех, кто зарегистрировался с 24 февраля. Вы реально подставляете ресурс!

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38
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Бледный мангал

Скорее наоборот, запретить всем, кто зарегался до 24 февраля. А то могут написать что-то не по методичке.

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–6
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Aleksey Ivashov

😄

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0
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Бледный мангал

Скорее наоборот, запретить всем, кто зарегался до 24 февраля. А то могут написать что-то не по методичке.

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–10
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Марат Давыдов

Лучше тут обратиться. Потому что могут не увидет))

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0
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Denis Zotov

Не "цензура", а недопущение распространения фейков и экстремистских материалов. Цензура запрещается (Конституция РФ, ст. 29.5)

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0
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Верен Дар

А в фейсбук какая цензура?

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2
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Romario

метавселенская

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20
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Maxim Petrukhin

Корпоративная. Пилите свой фейсбук и делайте там, что хотите.

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0
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Maksim M

ФБ и Инстой это НЕ цензура - это забота о детях... в любой непонятной ситуации, говори "забота о детях", я сам как "родитель", очень часто об этом слышу, от других родителей - все эти ихние тиктоки с инстграмами - гореть им синим пламенем... и где то даже готов согласиться...
проблема в том, что этим детям совершенно нечего в замен предложить, об этом как бы никто не подумал, не все же готовы "родину любить" выстраиваясь с различные фигуры и махать руками по указке...

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0
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Lena *

Да детям полно чего можно дать. Приучать надо детей к хорошему, а не к массовому.
В Инсте и Тиктоке любой первокалашка в два счета разберётся, это не упущение.
А вот когда "детям нечего дать взамен Инсты", то.. Родители так себе родители. Ну хотя, дети это наше зеркало.

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1
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Maksim M

у вас дети есть? вы о чем говорите? Что есть "хорошее" в вашем понимании? Лапти вязать? Березовый сок собирать? картошку садить - это хорошо?

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1
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Lena *

Не перегибайте)
Есть, поэтому понимаю о чем речь.
Лапти тоже, между прочим, практический навык))
Я о критическом мышлении, скорее. А не культуре потребления, копирования и, как следствие, отсутвии своего мнения и психическо-эмоциональной устойчивости.

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0
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Maksim M

ну своего ребенка мы обучили читать книжки, он умеет сажать картошку, может разобрать (и собрать обратно, что не маловажно) карбюратор у мотоцикла ИЖ-Юпитер, у него нет телефона у нас тоже нет телефона (был дисковый но он сломался), что такое тикток в нашей семье только слышали от "соседей по лесу", мы "живем в лесу" но рядом, в 5 километрах поселились какие то "хипстеры", кто это такие мы не знаем, они себе так называют, с виду обычные люди только в кедах и клетчатых рубашках... у нас есть черно-белый телевизер, там два канала, но у нас сломались пасатижи и мы смотрим только один канал, с плохим звуком и ужасной картинкой...
Ребенок наш приучен ко всему хорошему!!!

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1
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Lena *

Вы стебетесь?)
Я не про Вас конкретно, а вообще. Дети наши берут то, что мы им даем. Это же потворюшки, как все дети в животном мире. Если ничего не даем, они берут из информационного потока все, что попадается,. Фильтры они не в состоянии выставлять. Так что проблемы зомбированности детей-это только наши проблемы, виноваты мы.
Без Инсты и прочей мишуры спокойно можно жить.

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0
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Максим Попов

Отведите детей в библиотеку, это, видимо, будет шокирующее открытие - книги, с картинками, и даже детские... Журналы, детские, яркие и интересные...

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1
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Maksim M

вы же сами прекрасно знаете, проще было в икее купить акулу в последний день работы, чем в библиотеку попасть, там же реально мест нет, очереди, как в банкомат Тинькофа, люди сами пишут на руке номер... я несколько раз пробовал с 6 утра занять очередь, но у меня каждый раз не получалось... я в полном отчаянии, что делать не знаю.... дайте пожалуйста другой совет... очень на вас надеюсь!!

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0
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Lena *

Да детям полно чего можно дать. Приучать надо детей к хорошему, а не к массовому.
В Инсте и Тиктоке любой первокалашка в два счета разберётся, это не упущение.
А вот когда "детям нечего дать взамен Инсты", то.. Родители так себе родители. Ну хотя, дети это наше зеркало.

Ответить
0
Развернуть ветку
Maksim M

ФБ и Инстой это НЕ цензура - это забота о детях... в любой непонятной ситуации, говори "забота о детях", я сам как "родитель", очень часто об этом слышу, от других родителей - все эти ихние тиктоки с инстграмами - гореть им синим пламенем... и где то даже готов согласиться...
проблема в том, что этим детям совершенно нечего в замен предложить, об этом как бы никто не подумал, не все же готовы "родину любить" выстраиваясь с различные фигуры и махать руками по указке...

Ответить
0
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user_90123129312

vc.ru на очереди, через год будет как в С. Корее только раZрашённые сайты и внутренний DNS. Отступать мерзотнейшим существам у власти уже некуда.

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55
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Dimm Debrov

Можешь не ждать этого, границы открыты.

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–14
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zx80

че все минусуют то
совет ведь дельный

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32
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Виктор

А кто вам гитары импортозамещать будет, если все активные уедут? Или у вас Урал на аватарке?

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3
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user_90123129312

Может он перепродать хочет, когда RUR просядет ещё на 50%? :-)

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1
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Kyryl Budnyk

А у вас видимо всё хорошо? Прошло всего 19 дней напишите через два месяца

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2
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Медицинский бокал

VC не заблокируют, если модерация сохранится в прежнем русле. На TJ перебор был — модерация и подборка материалов весьма своеобразная, поэтому отдельные группы индивидов потеряли границы дозволенного. Блокировка не так и плоха, т.к. за некоторые высказывания и пожелания там можно и УК приплести, но ещё не вечер. Сергей Звезда сам себе злобный буратино.

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4
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kir.st

Отступай нах"й отсюда

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–1
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Денис Козак

Будет видно, может не дойдет дело до vc.

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0
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user_90123129312

Окажется, что отсутствие жёсткой модерации в комментариях на vc.ru дискредитирует СССР 2.0 и армию РСФСР.

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4
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Яков Пескарёв

Vc. Перешёл к вам буквально вчера, т.к. устал читать проукраинскую тематику на tj. Пожалуйста не повторяйте их ошибок, ваш контент мне очень даже нравится.

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36
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Maks Mikhal

Да, теперь всем российским сайтам нужно просто следовать новым литературным нормам русского языка, и тогда, возможно, в дверь не постучатся "вежливые люди")

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–8
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Сергей Я

ТЖшник, брысь!

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10
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Медицинский бокал

Их с DTF уже погнали, теперь придётся VC отбиваться. Главное, чтобы местная модерация держала уровень.

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3
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Сергей Я

ТЖшник, брысь!

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0
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Alex Shokhin

Так они все сейчас ломанутся на VC и DTF и тут всё засрут. Уже много таких вскукареков тут стало появляться.

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8
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Kyryl Budnyk

А с чего например мне здесь не быть,или что у вас в крови всё запрещать и пукан рвать

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0
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Igor Batkovich

Сейчас эта аудитория сюда придет. Результат будет печальный.

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5
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t t

Сейчас эта аудитория сюда придет.
Да уже, еще до блокировки. Они как засрали ТЖ, стали и VC превращать в русофобскую помойку.

Если комитет не очнется, то лишится всех проектов.

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7
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kir.st

Такой же результат, как и с бегущими из Украины.

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2
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kir.st

Такой же результат, как и с бегущими из Украины.

Ответить
0
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kir.st

Такой же результат, как и с бегущими из Украины.

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0
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Kyryl Budnyk

Вроде телек включи и всё будет не проукраинское,там же знак качества 🤣

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1
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Igor Batkovich

(дубль, удалите)

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0
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Kyryl Budnyk

Вроде телек включи и всё будет не проукраинское,там же знак качества 🤣

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0
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Медицинский бокал

Т.е. вы хотите оставить нам выбор либо радикальное прорусское на ТВ, либо радикальное проукраинское в интернете? Не, спасибо.

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0
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ukrainewartube.com

Это официальное предупреждение?

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–1
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Kurenedo

Забавно то что пишет эту новость владелец TJ

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36
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zx80

может он хвастается

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6
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Maks Mikhal

Блокировка от РКН - как знак качества

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4
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Павел

Не пали к̶о̶н̶т̶о̶р̶у̶ комитет

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3
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zx80

вау! а как Вы сделали зачеркивание в комменте??

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0
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Павел

https://ru.piliapp.com/cool-text/strikethrough-text/

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2
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Сергей Я

Интересно, где будут писать такую новость про DTF и VC, если и их заблочат 🤔 Надеюсь до этого не дойдет.

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0
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Alex Ulex

Пикабу, ещё и выпьет за выпил конкурентов :)

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1
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Неправильный ящик

предлагаю всем начать писать жалобы на пикабу, война так война

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1
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Alex Ulex

Не тронь Пикабу! Редиска :)

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2
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Сергей Я

*спецоперация

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0
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Сергей Я

*спецоперация

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0
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Evil Pechenka

Там кремлеботов сейчас тысячи.

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–1
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Герман Воронов

Они кстати сюда массово нагоняются в данный момент )

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0
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Evil Pechenka

Ну надо им где-то писать, закрываются же площадки.

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0
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Дмитрий Неизвестный

Не удивлен. Там вообще один хейт был в отношении России

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12
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Breitson

Не к России, а к одному конкретному Пидарасу

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30
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yeah sure

Да нет, столько поросячьего визга было под видео с мертвыми солдатами, столько хейта именно в сторону русских.. посмотрел на эту дичь и больше не заходил на tj, надеюсь эти дегенераты - loud minority

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–4
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Alexey Melikhov

Так в с любой стороны как посмотреть, сейчас армия РФ за пределами своих границ.

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7
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Джон Картошкин

я думал нас уже весь мир ненавидит, а оказывается только TJ

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12
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Артём Палённый

Я даже перестал заходить туда после 24 февраля. Ужасно мерзко.

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2
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Данил Голыгин

Можно по разному смотреть на vc и tj. Но поймал себя на мысли, что это единственные издания - которые я читаю уже на протяжении 5-6 лет. Все остальные издания так, выжимки новостей может.

Грустно :( Но по поводу tj ожидаемо

ps: Может я один такой, но чего стоят только комменты, ради них стоит только заходить на сайт)

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24
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Denis Pilat

Не один ты такой был. Но, за две недели там реально какой-то ужас стал в комментариях.

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3
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Danila Poyarkov

Что там ужасного?

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5
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Allestor Krei

Русофобия зашкаливала. Я тоже не мало на тж сидел, но он благодаря бездействию редакции превратился в подобие сайтов для маргиналов

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2
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Alex

Единственное что там зашкаливало это ненависть к пынинскому режиму, который убивает мирных людей в украине и будущее нашей страны.

а то что ты считываешь это как русофобию, так это комплексы-с

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18
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Hambala Fully

А как давно осуждение действий российских солдат стало русофобией?

У нас кроме армии и государства больше никого нет?

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11
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Сергей Иванов

Бред пишите

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–4
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Gre Li

Где вы там русофобию увидели? Я разве что у оголтелых комментаторов наблюдал. Но их можно понять, они сильно расстроены. Или вы из тех людей, что путают любовь к Родине с любовью к Путину, уничтожающему своими действиями что было хорошего на родине?

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2
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Pavel Petel

Глава Минсельхоза "Мы проанализировали товарный запас на основных складах Московской области. Наименьший запас — сахара и гречки. Молока и яиц хватит больше чем на неделю..."

Это русофобия?

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1
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Влад Шушкевич

Русофобия и качание лодки. Надо только немного подождать, дать поработать компетентным людям. И все будет, совсем скоро. Ещё немного, чуть чуть ещё.

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0
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Gre Li

Комментарий удалён по просьбе пользователя.

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–1
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Комментарий удален

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Комментарий удален

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имхо твинка

Не лучшая новость, но при таком засилье политоты в TJ - не удивительно

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10
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Яков Пескарёв

Отличный был журнал. Взял и скатился за две недели в днище.

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10
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Михаил Зеленин

Он и до операции скатывался, тот же «спецназ диванных войск» шитпостил ежедневно

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–2
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Михаил Зеленин

Сообщение удалено

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–1
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Андрей Мельник

Вот. И где теперь дневники трат читать?

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0
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Владимир Чижевский

Это другой сайт.

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0
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Верен Дар

Надеюсь сюда не побегут пользователи с тж, иначе и vc тоже заблокируют. Там 90% боты и украинцы разной степени адекватности. Лучше их сразу банить, на входе)

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–4
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Danila Poyarkov

Украинцы — это все, у кого точка зрения отличная от вашей?

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23
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Верен Дар

Я против украинцев ничего не имею против, но почему бы им своё мнение на собственных ресурсах не выражать, а не засирать пропагандой чужие. Мне VC нравится и я не хочу, чтобы его заблокировали.

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–9
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Бледный мангал

В чём заключается украинская пропаганда?

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2
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Igor Batkovich
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–1
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Alex

90% боты
лол, боты там как раз таки пытались ворваться с пынинской повесточкой, которая уничтожалась минусами тж-сообщества. По итогу даже боты не справились с тж-шным единением и их стало заметно поменьше.

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2
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Комментарий удален

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Alex

Сообщение удалено

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0
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Danila Poyarkov

-

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–2
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St Olezhka

Чтобы vc избежать подобной участи, необходимо срочно пересмотреть редакционную политику: удалить аккаунты политических-провокаторов, удалить все политические статьи и откровенно провокационные комментарии под всеми другими статьями, временно запретить/ограничить регистрацию новых аккаунтов.
В последние дни платформа о бизнесе и стартапах уверенно превращается в платформу для политического срача, который специально разводят мотивированные на провокацию аккаунты.

Сейчас необходимо публиковать статьи о том, как действовать бизнесу в современной реальности, брать интервью у экспертов и реальных предпринимателей, освещать обстановку в реальном времени в различных сферах бизнеса и так далее.
Жаль будет потерять такую платформу из-за действий кучки провокаторов.

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8
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Герман Воронов

как действовать бизнесу в современной реальности, брать интервью у экспертов и реальных предпринимателей, освещать обстановку в реальном времени в различных сферах бизнеса
 А вы смешной )))

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3
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St Olezhka

Есть другие конкретные предложения? Напишите нам о них. Не стесняйтесь, читатели vc любят конкретику.

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5
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Герман Воронов

Вы предлагаете снять штаны и подставить жопу )
Мое предложение - лучше никакого ресурса, чем ресурс без свободы высказывания.

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–3
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St Olezhka

Этот ресурс для предпринимателей, о бизнесе и стартапах, а не для высказывания политической позиции и срача. Странно, что вы об этом ещё не знаете, вроде с 2018 года зарегистрированы.
Вот из-за таких любителей "свободы высказывания", которые засирают всё и вся, закрывают реально полезные платформы. Создайте свой ресурс и высказывайте там всё что хотите.

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1
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Герман Воронов

Вот из-за таких любителей "давайте без политики" и творится такая жопа )

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0
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Герман Воронов

Вы совсем глупенький или где? Не видите, что в стране происходит? Какой может быть бизнес в таких условиях, не успели от одного кризиса оправиться, дражайшее правительство устроило новый? Какой может быть диалог о бизнесе в отрыве от политики? Когда вот она, политика, пришла в дом к каждому гражданину.

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–2
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Alex Shokhin

Если вы так переживаете, то почему вы сейчас сидите и пишете комментарии на сайте о маркетинге и IT? Почему не на Манежке стоите? Не ддосите сайт первого канала? А срётесь на сайте с девочками сммщицами и создателями тг-ботов?

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0
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St Olezhka

Ну и продолжайте ныть, обсуждать политику и наматывать сопли на свой кулак, но только, пожалуйста, на других ресурсах.
Здесь годами собирались предприниматели и формировалось комьюнити, а вы, очевидно, здесь тусовались потому что надо было как-то время провести.

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0
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Виталий Орлов

Ну раз тебе никакой ресурс не нужен, нажми кнопочку "Выход" и оставь ресурс тем, кому достаточно бизнес-тематики.

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1
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Герман Воронов

Зачем бизнес-тематика там, где бизнеса нет? )))

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–1
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Evil Pechenka

И писать о небывалом урожае пшеницы!

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2
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Оксана Даричук

Пытаются заткнуть всем рты, но правду все равно не скроешь

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4
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Alex Shevchenko

А в чём правда?...))

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–2
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Sergio Le-Marshe

А правда в силе)

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2
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Alex Shevchenko

Золотые слова...

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1
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Sergio Le-Marshe

А правда в силе)

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0
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okman

Правда в ваших двух извилинах? ))

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0
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Здравствуйте

А можно пользователи будут читать правила форума сначала? Некоторые люди хуже чумы распространяют мнение о том, что сейчас голова должна быть забита одним!
Правила сайта: https://vc.ru/rules
Пункт 1.9 Политический контент. Политика не должна быть основной повесткой блога и комментариев, потому что vc.ru — площадка про бизнес. Мы распубликуем такие материалы, а при повторном нарушении заблокируем аккаунт.

Подобные новости сейчас все несут политическое настроение, что в них обсуждать на форумах подобного формата?

Новостных источников в сети достаточно, не портите форум копипастами о ситуации а-ля "из каждого утюга"

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9
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Герман Воронов

На проекте с 26 фев 2022
 Досвидос

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2
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Здравствуйте

Интересно, Вы во всем видите тайные смыслы?
Ситуация вынудила удалиться из соц сетей по причине инфо-шума и уйти от него сюда (так как портал не подразумевает наличия кружков «Я познаю политику»)
увы, но почему-то Вы не рассматриваете такой исход действий. Мне кажется, что у Вас навязанная шиза :)

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0
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Evil Pechenka

Новостных источников в сети достаточно
Точно, пошёл «Россию 24» смотреть.

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0
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Герман Воронов

Сообщение удалено

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–1
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badResistor
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6
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zx80
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5
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Ixnayd

Вот типичный провокатор с политическим контентом на бизнес сайте. Как там модератора на бан вызвать?

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3
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Evil Pechenka

Как там модератора на бан вызвать?
Напиши: «Я всей душой и всем сердцем отрекаюсь от Путина и его преступного режима», он сразу придёт.

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0
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okman

На первых двух фото украинки по без визу?

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0
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Ирина Шишова

А на западе никакие прямо СМИ не закрывают, там полный доступ к любой информации, там цензуры нет и граждане могут составлять своё мнение из разных источников?

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3
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okman

Вообще то в Латвии заблокированы все российские СМИ. В Англии прикрыли rt.
Как так это же священный запад.

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0
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Ирина Шишова

Так я и говорю. Чем они отличаются от нас, а мы от них, да ни чем. Что наше правительство, что их правительство ищет выгоду себе а не людям. Что у нас, что у них пропаганда и цензура работали, работают и будут работать.

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0
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Артём Палённый

Т.е. врут все. Открыл Америку.

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0
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badResistor

дело не в врут, дело в лицемерии.

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0
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Ирина Шишова

Назовите мне ну хоть одного политика (вот можно даже в истории), который не врал и не лицемерил, когда ему это нужно и выгодно. Политика, она вообще не про правду.

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0
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Chr Chr

А зачем ты, говоря по Польшу с их штрафами в сотни евро за высказывания, проводишь фотографии российских должностных лиц?

Ответить
1
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Sergei Listopad

Ну вот зачем это здесь?

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–6
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badResistor

Это настоящая проверенная информация, а не какие-то там фейки!

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0
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Антон Штадлер

Кого раньше:
Ютуб или ВС.ру?

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10
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Джон Картошкин

ютуб, ставлю бакс, переведу через swift

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2
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Feduard Klimkin

dtf

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0
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Feduard Klimkin

dtf

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0
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Иван Шеметов

Справедливо, они радовались видосам, где умирали русские солдаты
А видосы с уничтожением украинской техники минусовали, а сегодня обстрел Донецка называли фейком

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7
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ukrainewartube.com

Ладно, ладно, мы поняли, это Украина сама в себя вторглась и расхерачила все города по границе с великой Россией.

Ответить
–1
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Иван Шеметов

Этот ответ так подходит к моему комментарию

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1
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Амидв Ваджранга

Классические приемы ботов-говносрачей, не обращайте внимания.

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0
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Oleg Solovev

Сейчас весь неадекват с тж поползет на вс.

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1
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Джон Картошкин

я уже тут

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6
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Mstislav Zalepilov

VC , ты следующий, получается 😁🤔 Не дай бог, конечно🤍🙃

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8
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zx80

вот что меня удивляет, так это то,
почему изза обилия фейков в прогнозах погоды
до сих пор не прикрыли Росметеоцентр??

Ответить
7
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Здоровый Орзэмэс

А это не спецоперативный прогноз.

Ответить
0
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Egik

Плановая дезинформация

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0
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Markk

Наконец то прикрыли эту русофобскую помойку. Столько желчи и говна ко всему русскому и российскому нигде не встречал.

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–4
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Ilya Plushkin

С регистрацией 15 рублевый

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6
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ukrainewartube.com

Вот теперь заживем...

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4
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Владислав Недзвецкий

Да бляди а

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5
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zx80

не знаю, плюсовать или минусовать...
уточните, пожалуйста, кто из них )

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6
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Alex Alexeev

Мне нравился tj, когда начали браться за медузу и тд он держался, там была своя атмосфера, а сейчас он превратился в укр сми(например сегодня ушатали по донецку, новости так и не было, хотя может я плохо ленту листал, зато бекмамбетов в топе),ещё пару месяцев там уже в коментах шутили, что это укр сайт))Да и в принципе это было ожидаемо, хоть они и пытались играть по правилам.Эх буду скучать зашутками про дыню((

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4
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Павел Ро

Нужно сделать регу за 1р оплатой российской картой мир. Сразу маргинальные фанаты "уважаемых партнеров" отсеятся в большей степени.

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0
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Тимур Петров
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7
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Sergei Listopad

Никого не смущает количество ошибок в тексте от Роскомнадзора?

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4
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zx80

там важнее владение топором, а не орфографией

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7
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Egor Komarov

Жить в иллюзорном мире - это прекрасно. Поддерживаю все запреты инакомыслящих. Меньше знаешь - крепче спишь. Только потом придется объясняться армии ВСУ, что ты не знал куда ехал и что это были учения.

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2
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Александр Казанский

Кому кому? 😆

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2
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Egor Komarov

Всеобщую мобилизацию скоро в России сделают, может и узнаешь. 😉

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–4
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Александр Казанский

Вы про эту мобилизацию кудахтали ещё неделю назад, что государство введёт запрет на выезд молодым, вот вот уже, надо чуть чуть подождать 🤣🤣🤣 вы такие сказочные...

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2
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Александр Казанский

Вы про эту мобилизацию кудахтали ещё неделю назад, что государство введёт запрет на выезд молодым, вот вот уже, надо чуть чуть подождать 🤣🤣🤣 вы такие сказочные...

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4
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Egor Komarov

Всему свое время. 😘

Еще неделю назад кто-то кудахтал, что ничего не закроют, инстаграм будет вечен, как и макдональдс.

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–3
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Egor Komarov

Всему свое время. 😘

Еще неделю назад кто-то кудахтал, что ничего не закроют, инстаграм будет вечен, как и макдональдс.

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–1
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Alex Shokhin

Судя по неадекватным комментариям к этой новости и бригадой минусаторов - уже поздно. Они уже все здесь. Через недельку и VC рипнут. Тут своя манера общения и этих душевнобольных сразу видно. Надо билет покупать (( тут уже всё скоро с дерьмом смешают.

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4
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Евгений Кузнецов

То чувство, когда узнал о TJ от прокуратуры

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Василий Степанофф

Как бы тамошний садик не высадился на vc.ru.
Там реально ад и вакханалия была на уровне культа сакральности Украины

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2
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Anderson Silva

Да пофиг на TJ. Я его вообще не читал, а вот если забанят VC, вот тогда беда, даа :(

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2
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Неправильный ящик

Когда они пришли за TJ я молчал
Когда они пришли за DTF я молчал
Когда они пришла за VC уже некому было заступиться за него.

П.с. власть даже не осознает, что она творит, закрывая все альтернативные источники мнений. На мой взгляд она сама себе роет могилу, ведь когда ничего не останется, куда мы все пойдем? Правильно, мы пойдем в Дзен, на Пикабу, на Яплакал и прочие рессурсы, где вольемся в дружные ряды ватанов, разрушим их уютные мирки, посеем смуту и сомнения в их душу.

И когда ватаны, озверевшие, ненавидящие любую красоту и достойную жизнь, придут за власть имущими и их роскошными домами и машинами - Некому будет заступиться.

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2
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Сергей Я

А где был Роскомнадзор все 8 лет??1

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3
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Дмитрий

не обращали внимания, там уже года 3 как можно было закрывать эту лавочку

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4
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Джон Картошкин

гонялся за телегой

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2
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zx80

наконец то прикроют еще 1 рассадник правды!

//я бы еще предложил ввести в УК РФ статью о том,
чтобы за утверждение, что Деда Мороза не существует
- давать по 15 суток

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1
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Здоровый Орзэмэс

Мне ребенок вот так дал 15 суток игнора, когда я случайно оговорился, что Д.М. не существует.

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0
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Alex Shevchenko

В итоге то как, реабилитировались?

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Юрий Б.

Купил ему велик. Что блин с дубляжом комментариев?

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Alex Shevchenko

Загладил ошибку)))
У меня инет в порядке, а вот vc тормозит, через раз обновляет и отправляет тоже. Я в KZ, у нас по идее ничего не блочили...

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zx80

ахахах )))

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Alex Shevchenko

В итоге то как, реабилитировались?

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Здоровый Орзэмэс

Купил ему велик.

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Alex Shevchenko

В итоге то как, реабилитировались?

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