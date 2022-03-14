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Таинственный кот

«Яндекс.Музыка» и VK столкнулись с проблемой пополнения каталогов некоторыми западными релизами Статьи редакции

После приостановке работы в России «большой тройки» звукозаписывающих лейблов.

  • Доступ к некоторым новым трекам части зарубежных правообладателей пока ограничен в России, сообщили РБК в «Яндекс.Музыке». Компания «работает с партнёрами над решением вопроса». Загруженные до 7 марта 2022 года каталоги доступны.
  • В «Яндекс.Музыке» не уточнили, какие именно треки недоступны пользователям, но напомнили, что «об ограничениях работы в России в той или иной мере публично заявляли Universal Music, Warner Music и Sony Music».
  • С такой же проблемой столкнулась «VK Музыка», пишет издание. Контент лейблов, которые приостановили работу в России, пользователям доступен, но новые релизы временно не выпускаются, сообщил сервис: «Решение о точечном изъятии своих треков принимают артисты, но это единичные случаи».
  • «Большая тройка» звукозаписывающих лейблов объявила о приостановке работы в России 9 и 10 марта. Тогда компании не сообщили, будут ли они отзывать права на музыку в стриминговых сервисах.

#новость #яндексмузыка #vk

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Новый Женя

Кто сказал, что никто никогда не вернётся в 2007й?

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82
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Sergey Vasilev

Теперь еще ждем скорость как в 2007?

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8
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Dmitry Kiselev

И интернет с трафиком дорогим)) вот фиаско было бы

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2
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LuNature
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12
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Котик Котиков

Было время всего каких-то 20 лет назад )

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0
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Рыночный паук например

То что не дают за деньги — все будут брать бесплатно.

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19
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Maxim Petrukhin

Безусловно. Можно не покупать телевизор, а напиздить деталей и спаять.

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–1
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Эдуард

была бы такая возможность, именно так бы и поступали, если не будет возможности купить телевизор в сборе

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0
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Maxim Petrukhin

В смысле, вы бы пошли воровать детали?
Хотя мой пойнт не в этом. У вас в смарте был удобный сервис с мгновенными доступом к миллионам треков, подкастами, плейлистами. Вы считаете торренты его заменой?

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3
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Владислав Егоров

Если у тебя нет другой альтернативы в виде другого удобного сервиса с мгновенным доступом к миллионам треков то да, торренты это замена. О чем блять вообще разговор, этих сервисов нет если больше какой тут выбор у нас

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3
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Ware Wow

раньше все руками делали, не то, что музыку качали... ремонты квартир, машин, все-все сами

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0
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Владислав Егоров

Вот ведь вам заняться нехуем было, пиздец

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0
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Lev al' Aaraf

не мы начали запрещать, у нас проблемы посерьезней под боком.
Так просто посидеть подумоть, почему у нас последние лет 6 участились многократно вспышки заболеваний скота (свини, коровы, птица) на восточной границе в частности. Все рынки на карантины позакрывали. Я лично с этим столкнулся последний раз в конце декабря-январе 21-22. Мясо говяжье для собак не купить выгодно, карантин по неназванной болезни.
А оно оттуда ползёт, с Укроiны. И это только частичка.
Но мы сидим, на запрет одного сервиса жалуемся с попо музыкой.

При том что до 2010го его вообще не было толком и все как-то музло гоняли по Казантипам слушать, да диски себе доставали, пластинки, а остальные тупо из браузера ласт фм.

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–1
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Dimm Debrov

rutracker.org

RuTracker.org
Крупнейший русскоязычный битторрент трекер
rutracker.org
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17
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Mr Yellow
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3
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Alex Shokhin

Недавно зашёл на Зайцев.нет и удивился, что они ещё существуют. Подумал - какой в этом смысл? Сейчас стряхнут с себя пыль и снова возьмут лидерство))

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14
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Alex Shevchenko

Как ни странно, еще куча клонов "скачать без регистрации и смс" до сих пор есть, и туда заливается свежее музло... На рекламе живут, всякие дабл, трипл клики. А где-то можно и каку словить вместо песни)

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2
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Alex Shokhin

Большой минус того же Спотифая, что там нельзя слушать какие-то демки и даже многие официальные ремиксы с нерешенными авторскими правами. Я иногда что-то себе просто в плеер подкачиваю. Особенно если из юности какие песни вспоминаю, когда половина музыки была сделана на чужих семплах и так далее.

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6
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Ilya Proklov

Ты в спотифай можешь закидывать свои треки и плейлисты которых нет в сервисе и слушать где угодно

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0
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Alex Shokhin

Я про это и написал. Я так и делаю. То что не могу найти в официальной библиотеке - качаю и кидаю в Спотифай. Как и аудиокниги. Поэтому такие сайты для меня всё ещё актуальны.

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1
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Денис Трон

У них, вроде, даже своя подписка есть

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2
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Sam Esq
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2
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Best Practice

Недолго музыка играла...

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7
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Lev al' Aaraf

Так, берём в руки балалайки и барабаны, займёмся импторзамещением.

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5
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Vitaliy Tishchenko

Получается пока из всех сервисов как не крути живой Apple Music, который можно ещё и продлить без проблем 🤷🏻‍♂️

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4
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Aleksandr A

Спотифай продолжает работать на бесплатной версии. Да и ютюб мьюзик.

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1
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Andrey Vinokurov

А юнионпей + мир не привязываются, не пробовали, случайно?

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1
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Котик Котиков

Бесплатная версия - адовое днище у спотифая. Сразу же свалил на Apple Music. Благо и для Андроида тоже есть приложение

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1
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Павел Морозов

Будем любе слушать и группу кино

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3
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Эдуард

не валяй дурака Америкааа ...

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3
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Sam Esq

👍😂😂

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Павел Ольшанский

За некоторые песни группы Кино скоро будут сажать )

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2
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Роман Мишин

РНК -ЗЛО! Я хочу сам выбрать, что мне слушать, смотреть или читать.

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0
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Эдуард

в данном случае не они виноваты

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6
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Дима Коренев

Сначала как расстроился, а потом взглянул на свой плей-лист. Не велика потеря оказалась, маловеротяно что линкин парк и квин что-то новое выпустят ))

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0
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Kv4Nt

Именно поэтому оформляю подписку на разных сервисах (Яндекс и Ютуб мюзик из-за бесплатных промо) потому что все это "старьё" надоело, а в сервисах мне ИИ может похожее по стилю и жанру подсунуть и для меня это будет глоток свежего воздуха. Не понимаю тех кто слушает свои заезженный треки до дыр, да ещё и с подпиской. С таким успехом я их могу просто в память скачать с того же зайцев нет и слушать, не платя

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3
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Денис Бутенко

Вот на таких людях и держится Россия!
Кстати, посоветуйте рецепты блюд из репы и картофеля?

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Дима Коренев

Не в этом дело, просто я староват и современная зарубежная музыка меня как-то не вставляет. Я совершенно спокойно к ней отношусь, просто не мое. Свои музыкальные предпочтения я сделал давно им и верен

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Пися Камушкин

Да дайте людям заливать в вк как в старые добрый, там такая медиатека будет, что спотифай от зависти лопнет 😂

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1
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Best Practice

Интересно, насколько хватит Apple Music

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0
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Артем Порубаев

Даёшь отечественную музыку 💪

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Сергей Новиков

Нахер нужны эти параша сервисы, когда есть прекрасный Spotify ?

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