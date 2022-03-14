«Яндекс.Музыка» и VK столкнулись с проблемой пополнения каталогов некоторыми западными релизами Статьи редакции
После приостановке работы в России «большой тройки» звукозаписывающих лейблов.
- Доступ к некоторым новым трекам части зарубежных правообладателей пока ограничен в России, сообщили РБК в «Яндекс.Музыке». Компания «работает с партнёрами над решением вопроса». Загруженные до 7 марта 2022 года каталоги доступны.
- В «Яндекс.Музыке» не уточнили, какие именно треки недоступны пользователям, но напомнили, что «об ограничениях работы в России в той или иной мере публично заявляли Universal Music, Warner Music и Sony Music».
- С такой же проблемой столкнулась «VK Музыка», пишет издание. Контент лейблов, которые приостановили работу в России, пользователям доступен, но новые релизы временно не выпускаются, сообщил сервис: «Решение о точечном изъятии своих треков принимают артисты, но это единичные случаи».
- «Большая тройка» звукозаписывающих лейблов объявила о приостановке работы в России 9 и 10 марта. Тогда компании не сообщили, будут ли они отзывать права на музыку в стриминговых сервисах.
Продолжаем серию интервью с командой Точки, которая делает удобный банк и другие сервисы для бизнеса. Денису Сыскову 27 лет и он уже 2,5 года работает в Точке. Начав с позиции менеджера по продажам, он пришёл к роли тимлида команды.
С 5 марта М.Видео-Эльдорадо зафиксировала цены на ряд моделей бытовой техники и электроники, которые особенно необходимы россиянам - для приготовления пищи, для связи с родными, работы и учёбы, получения медицинских услуг, заказа продуктов, услуг и лекарств.
Для развития аналогичной сети в России «нет технологий и достаточной поддержки правительства».
И добавил менеджер загрузок, редактирование альбомов и неограниченное облачное хранилище.
Всем привет! Это Василий Черепанов, юрист организации по защите прав потребителей Пермского края. В этот раз хочу дать свою правовую оценку недавнему одностороннему изменению условий по кредитным картам, которые произвел Альфа-Банк.
Из-за фейков о «военной операции» в Украине.
Кто сказал, что никто никогда не вернётся в 2007й?
Теперь еще ждем скорость как в 2007?
И интернет с трафиком дорогим)) вот фиаско было бы
Было время всего каких-то 20 лет назад )
То что не дают за деньги — все будут брать бесплатно.
Безусловно. Можно не покупать телевизор, а напиздить деталей и спаять.
была бы такая возможность, именно так бы и поступали, если не будет возможности купить телевизор в сборе
В смысле, вы бы пошли воровать детали?
Хотя мой пойнт не в этом. У вас в смарте был удобный сервис с мгновенными доступом к миллионам треков, подкастами, плейлистами. Вы считаете торренты его заменой?
Если у тебя нет другой альтернативы в виде другого удобного сервиса с мгновенным доступом к миллионам треков то да, торренты это замена. О чем блять вообще разговор, этих сервисов нет если больше какой тут выбор у нас
раньше все руками делали, не то, что музыку качали... ремонты квартир, машин, все-все сами
Вот ведь вам заняться нехуем было, пиздец
не мы начали запрещать, у нас проблемы посерьезней под боком.
Так просто посидеть подумоть, почему у нас последние лет 6 участились многократно вспышки заболеваний скота (свини, коровы, птица) на восточной границе в частности. Все рынки на карантины позакрывали. Я лично с этим столкнулся последний раз в конце декабря-январе 21-22. Мясо говяжье для собак не купить выгодно, карантин по неназванной болезни.
А оно оттуда ползёт, с Укроiны. И это только частичка.
Но мы сидим, на запрет одного сервиса жалуемся с попо музыкой.
При том что до 2010го его вообще не было толком и все как-то музло гоняли по Казантипам слушать, да диски себе доставали, пластинки, а остальные тупо из браузера ласт фм.
rutracker.org
Недавно зашёл на Зайцев.нет и удивился, что они ещё существуют. Подумал - какой в этом смысл? Сейчас стряхнут с себя пыль и снова возьмут лидерство))
Как ни странно, еще куча клонов "скачать без регистрации и смс" до сих пор есть, и туда заливается свежее музло... На рекламе живут, всякие дабл, трипл клики. А где-то можно и каку словить вместо песни)
Большой минус того же Спотифая, что там нельзя слушать какие-то демки и даже многие официальные ремиксы с нерешенными авторскими правами. Я иногда что-то себе просто в плеер подкачиваю. Особенно если из юности какие песни вспоминаю, когда половина музыки была сделана на чужих семплах и так далее.
Ты в спотифай можешь закидывать свои треки и плейлисты которых нет в сервисе и слушать где угодно
Я про это и написал. Я так и делаю. То что не могу найти в официальной библиотеке - качаю и кидаю в Спотифай. Как и аудиокниги. Поэтому такие сайты для меня всё ещё актуальны.
У них, вроде, даже своя подписка есть
Недолго музыка играла...
Так, берём в руки балалайки и барабаны, займёмся импторзамещением.
Получается пока из всех сервисов как не крути живой Apple Music, который можно ещё и продлить без проблем 🤷🏻♂️
Спотифай продолжает работать на бесплатной версии. Да и ютюб мьюзик.
А юнионпей + мир не привязываются, не пробовали, случайно?
Бесплатная версия - адовое днище у спотифая. Сразу же свалил на Apple Music. Благо и для Андроида тоже есть приложение
Будем любе слушать и группу кино
не валяй дурака Америкааа ...
👍😂😂
За некоторые песни группы Кино скоро будут сажать )
РНК -ЗЛО! Я хочу сам выбрать, что мне слушать, смотреть или читать.
в данном случае не они виноваты
Сначала как расстроился, а потом взглянул на свой плей-лист. Не велика потеря оказалась, маловеротяно что линкин парк и квин что-то новое выпустят ))
Именно поэтому оформляю подписку на разных сервисах (Яндекс и Ютуб мюзик из-за бесплатных промо) потому что все это "старьё" надоело, а в сервисах мне ИИ может похожее по стилю и жанру подсунуть и для меня это будет глоток свежего воздуха. Не понимаю тех кто слушает свои заезженный треки до дыр, да ещё и с подпиской. С таким успехом я их могу просто в память скачать с того же зайцев нет и слушать, не платя
Вот на таких людях и держится Россия!
Кстати, посоветуйте рецепты блюд из репы и картофеля?
Не в этом дело, просто я староват и современная зарубежная музыка меня как-то не вставляет. Я совершенно спокойно к ней отношусь, просто не мое. Свои музыкальные предпочтения я сделал давно им и верен
Да дайте людям заливать в вк как в старые добрый, там такая медиатека будет, что спотифай от зависти лопнет 😂
Интересно, насколько хватит Apple Music
Даёшь отечественную музыку 💪
Нахер нужны эти параша сервисы, когда есть прекрасный Spotify ?