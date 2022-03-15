«Яндекс» планирует продать «Новости» и «Дзен» — РБК Статьи редакции
Главный претендент на них — VK, говорят источники.
О планах компании продать сервисы рассказали три источника РБК, знакомые с планами. По словам одного из них, «Яндекс» решил сосредоточиться на развитии поиска, технологий и городских сервисов «в условиях усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации».
По словам источников, компания ведёт переговоры с несколькими потенциальными покупателями, но основной претендент — холдинг VK. Переговоры ведутся с конца 2021 года, говорит один из них.
Источник издания в VK подтвердил переговоры с «Яндексом». Детали он не привёл, но сказал, что компания считает «эффективной формой сотрудничества развитие цифровых партнёрств, которые позволяют взаимно усиливать компании в различных направлениях».
Ещё один знакомый с обсуждениями собеседник рассказал, что идея продажи «Новостей» и «Дзена» появилась четыре-пять лет назад, а осенью 2021 года к этому вопросу вернулись. По его словам, «Яндекс» хочет быть технологичной компанией, а «Дзен» развивается больше в сторону соцсетей. Сервис новостей вызывает «много критики со всех сторон», добавил он.
Как сервисы продолжат работув случае возможной продажи, собеседники издания не уточнили.
В «Яндексе» заявили, что «не комментируют слухи». В VK отказались от комментариев.
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Технические специалисты говорят о взломе, но в компании его опровергают.
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[не]официальное обоснование выглядит примерно так
Спасибо Яндексу за то, что осознают почему этот шаг необходим
Поздно пить боржоми
Теперь инстаблогеры и на дзене хуй заработают)
а купить кто-нибудь это хотел?
ВК
ВК сегодня объявил, что они сами на грани дефолта.
Где, когда?
Серьезная и хорошая новость
Главное не быть рупором, решил Тигран
Тигран сам рупор - я был забанен на Дзене за попытку опубликовать статью про то, как армяноботы выдают себя за азеров и казахов, позже меня разблокировали - после моей жалобы в кухню Дзена. Но же непонятно скрытие большинства статей, у меня они 2 первые статьи показали, дальше перестали, единственный толк от Дзена - использовать как облако своих статей, а реально публиковаться на Пикабу
Какой Тигран Кеосаян?
Ну отлично, у меня 100 долларов есть, я ВК планирую купить (весь). Я - за
Сперва продаешь Новости чтобы потом люди хотели закупить Дзен
Ха, решили легко отделаться. Ещё могут красиво закрыть их
а кому это говно надо?
Сейчас и говно в цене.
Ценник озвучьте пожалуйста!
Мы тут обсудим это дело.
Я только одного не понимаю.
Как дзен и новости смогут существовать отдельно от самого Яндекса?
вау 👏👏👏
А на че вк их покупать-то сам будет, у них тут дефолт намечается уже
Мейл.ру всё притягивает и притягивает всякое говно к себе... Прям компания говна получается.
Нет денег платить дзеноблогерам?
За 1 рубль куплю) хотя это даже много
Хорошая попытка, но вам уже не отмыться. Бабосики срубили на трафике и на выход? Что мешало сразу это дерьмо слить? Жадность...
В принципе по 2 цента за акцию готов купить. Можете отправлять оффер
Учитывая контингент который там тусит, не удивлюсь, если эти сервисы купит государство и присоединит к ТАСС или RT.
Приватизация прибыли, национализация убытков, ничего нового.
Ну какая альтернатива ему есть? Интересно иногда открыть браузер, и ненавящево листать ленту, какие-то статьи интересные читать, смотреть какие-то полезные видео
VC))))
Бля хоть с яндекс браузера выпилят это говно
Какое?
Дзен
Дзен нужно Одноклассникам продавать, хотя одно дело, это MailCru.