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Медиа
Кожаный мангал

«Яндекс» планирует продать «Новости» и «Дзен» — РБК Статьи редакции

Главный претендент на них — VK, говорят источники.

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О планах компании продать сервисы рассказали три источника РБК, знакомые с планами. По словам одного из них, «Яндекс» решил сосредоточиться на развитии поиска, технологий и городских сервисов «в условиях усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации».

По словам источников, компания ведёт переговоры с несколькими потенциальными покупателями, но основной претендент — холдинг VK. Переговоры ведутся с конца 2021 года, говорит один из них.

Источник издания в VK подтвердил переговоры с «Яндексом». Детали он не привёл, но сказал, что компания считает «эффективной формой сотрудничества развитие цифровых партнёрств, которые позволяют взаимно усиливать компании в различных направлениях».

Ещё один знакомый с обсуждениями собеседник рассказал, что идея продажи «Новостей» и «Дзена» появилась четыре-пять лет назад, а осенью 2021 года к этому вопросу вернулись. По его словам, «Яндекс» хочет быть технологичной компанией, а «Дзен» развивается больше в сторону соцсетей. Сервис новостей вызывает «много критики со всех сторон», добавил он.

Как сервисы продолжат работув случае возможной продажи, собеседники издания не уточнили.

В «Яндексе» заявили, что «не комментируют слухи». В VK отказались от комментариев.

#новость #яндекс #дзен

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33 комментария
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Андрей Фролов

[не]официальное обоснование выглядит примерно так

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29
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Denis Shiryaev

Спасибо Яндексу за то, что осознают почему этот шаг необходим

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18
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Sergey Vasilev

Поздно пить боржоми

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2
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Макс Смирнов

Теперь инстаблогеры и на дзене хуй заработают)

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8
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Jack Sparrow

а купить кто-нибудь это хотел?

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4
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Serghei Maveriz

ВК

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1
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Цкуро Бесцветный

ВК сегодня объявил, что они сами на грани дефолта.

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1
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Zaebaniy Underground

Где, когда?

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0
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Орзэмэс Мирзов

Серьезная и хорошая новость

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3
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StargazerXIII

Главное не быть рупором, решил Тигран

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2
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Шамиль Джанболатов

Тигран сам рупор - я был забанен на Дзене за попытку опубликовать статью про то, как армяноботы выдают себя за азеров и казахов, позже меня разблокировали - после моей жалобы в кухню Дзена. Но же непонятно скрытие большинства статей, у меня они 2 первые статьи показали, дальше перестали, единственный толк от Дзена - использовать как облако своих статей, а реально публиковаться на Пикабу

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1
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Илья Попов

Какой Тигран Кеосаян?

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Дмитрий Милюков

Ну отлично, у меня 100 долларов есть, я ВК планирую купить (весь). Я - за

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2
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Zhenya Podrushko

Сперва продаешь Новости чтобы потом люди хотели закупить Дзен

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Глеб Елкин

Ха, решили легко отделаться. Ещё могут красиво закрыть их

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1
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Чит Чат

а кому это говно надо?

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1
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Илья Попов

Сейчас и говно в цене.

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Геннадий Горн

Ценник озвучьте пожалуйста!
Мы тут обсудим это дело.

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Алексей Алексеев

Я только одного не понимаю.
Как дзен и новости смогут существовать отдельно от самого Яндекса?

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Grigoriy Malyshev

вау 👏👏👏

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Keksimus Maximus

А на че вк их покупать-то сам будет, у них тут дефолт намечается уже

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Илья Волочков

Мейл.ру всё притягивает и притягивает всякое говно к себе... Прям компания говна получается.

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Dmitry Kiselev

Нет денег платить дзеноблогерам?

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Валентин Яковлев

За 1 рубль куплю) хотя это даже много

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Sergey Vasilev

Хорошая попытка, но вам уже не отмыться. Бабосики срубили на трафике и на выход? Что мешало сразу это дерьмо слить? Жадность...

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Alexey

В принципе по 2 цента за акцию готов купить. Можете отправлять оффер

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Цкуро Бесцветный

Учитывая контингент который там тусит, не удивлюсь, если эти сервисы купит государство и присоединит к ТАСС или RT.
Приватизация прибыли, национализация убытков, ничего нового.

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Андрей М

Ну какая альтернатива ему есть? Интересно иногда открыть браузер, и ненавящево листать ленту, какие-то статьи интересные читать, смотреть какие-то полезные видео

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Цкуро Бесцветный

VC))))

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Марк Цукор

Бля хоть с яндекс браузера выпилят это говно

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Сергей Я

Какое?

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Марк Цукор

Дзен

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Сергей

Дзен нужно Одноклассникам продавать, хотя одно дело, это MailCru.

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