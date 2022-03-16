Соглашение будет действовать четыре года. Spotify станет титульным спонсором каталонского клуба на ближайшие четыре сезона. Название бренда появится на игровых футболках, а домашний стадион «Барселоны» переименуют — он будет называться не «Камп Ноу», а «Spotify Камп Ноу».

По данным CBS, сделка обошлась стриминговому сервису в $310 млн. Испанское издание SPORT отмечает, что сумма могла быть больше, если бы в клубе был более высокий процент «зарегистрированных» болельщиков — фанатов, которые предоставили доступ к именам, электронной почте и другой личной информации. Из 350 млн болельщиков клуба зарегистрировался только 1%.