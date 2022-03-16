Медиа
TJ

Spotify купил право на переименование стадиона футбольного клуба «Барселона» — он будет называться «Spotify Камп Ноу» Статьи редакции

Стриминговый сервис заплатил более $300 млн, считают СМИ.

Домашний стадион «Барселоны»

«Барселона» заключила спонсорский контракт со Spotify. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Соглашение будет действовать четыре года. Spotify станет титульным спонсором каталонского клуба на ближайшие четыре сезона. Название бренда появится на игровых футболках, а домашний стадион «Барселоны» переименуют — он будет называться не «Камп Ноу», а «Spotify Камп Ноу».

«Spotify Камп Ноу»

По данным CBS, сделка обошлась стриминговому сервису в $310 млн. Испанское издание SPORT отмечает, что сумма могла быть больше, если бы в клубе был более высокий процент «зарегистрированных» болельщиков — фанатов, которые предоставили доступ к именам, электронной почте и другой личной информации. Из 350 млн болельщиков клуба зарегистрировался только 1%.

#новость #spotify

3516 просмотров
7
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
42 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Alexsey Belenok

Ахах,Чак Паланик по-моему в книге «Бойцовский клуб» писал,что в скором времени все начнут называть именами компаний «планета Старбакс» и т.д.,ну начали со стадиона😂

Ответить
29
Развернуть ветку
Сидор

То есть то, что эта традиция (продажа названия стадиона) началась уже в 80 годах прошлого века, вас не смущает.

Ответить
21
Развернуть ветку
Волоцкой Дмитрий

Как это противоречит сказанному?

Ответить
4
Развернуть ветку
Сидор

Что Палланик писал про то ЧТО УЖЕ было до написания и выхода книги "Бойцовский клуб".
Там внизу в комментариях приводят американский стадионы которым имена спонсоров давали в 50 годах 20 века

Ответить
8
Развернуть ветку
Волоцкой Дмитрий

Так где противоречие?:)

Ответить
–2
Развернуть ветку
Сидор

прочитайте свой первый комментария и мой последний. Надеюсь, найдете противоречие, которое от вас все время ускользает.

Ответить
3
Развернуть ветку
Волоцкой Дмитрий

Человек написал, что Чак в книге говорит, что планеты будут носить название брэнда; затем автор добавил, что начали со стадиона......

Ну так начали же со.....бл СТАДИОНА 😁. Чак не писал, что начнут с арен спортивных, что за этим будущее и тп; а автор не писал, что спотифай арена- это что то новое, он просто написал, что начали с полей....просто как факт, а не как новенькая какая то фишка...Так все же, где противоречие?:)

Ответить
0
Развернуть ветку
Сидор

Сорри, первый не ваш комментарий.
"Начали с полей"- начали почти 70 лет назад. То, что автор первого коммента не знал об этом, приплетая "Бойцовский клуб", не делает этот первый комментарий верным и непротиворечивым.

Ответить
1
Развернуть ветку
Андрей Мекаев

Тайлер был прав

Ответить
2
Развернуть ветку
Jay Green

ну да, и?

Кто-то думал что это какая то фантазия отдаленная от реальности? мне казалось все понимали на тот момент что именно так всё и будет.

Вот Оруэл для меня был сюрпризом. На момент прочтения (~2010) я думал "какая жуткая фантазия, хорошо что мы живем в другом мире и до такого никогда не скатимся". Оказалось что весь мир туда скатился уже пол века назад...

Ответить
1
Развернуть ветку
Сидор

"Мы" Замятина не читали? Там прям про сейчас с российским колоритом.
А еще если переслушать Темные концерты Жванецкого, то быстро поймете в каких годах 20 века жизни СССР живет сейчас современная Россия.

Ответить
0
Развернуть ветку
Kana

У арсенала уже сто лет (в плане давно) как стадион называется emirates stadium в честь авиа компании.

Ответить
0
Развернуть ветку
Захаров Антон

Spotify ШИННИК!!!!!!

Ответить
18
Развернуть ветку
Сидор

Скорее "Сберзвук Шинник Спортивное сооружение"

Ответить
7
Развернуть ветку
Ruslan Umarkhanov

Spotify Центра́льный стадио́н профсою́зов😬😀

Ответить
2
Развернуть ветку
Andrey P.

название на русском будет? неплохо

Ответить
10
Развернуть ветку
Иван Шеметов

Сантьяго Яндекс Музыка бернабеу

Ответить
7
Развернуть ветку
Ежегодный украинец

за рубежом яндекс продвигает название Yango) сантьяго янго барнабеу звучит норм)

Ответить
0
Развернуть ветку
Извинись

Зарплата Месси разорила клуб. Досадно. Всеми фибрами души, надеюсь, что Реал сохранит историческое название Сантьяго Бернабеу. Иметь свое название – уже статус.

Ответить
3
Развернуть ветку
Сидор

Разорило руководство. Как Лапорта, так и Бартомео.
Сейчас потолок зарплат в МИНУС 147 млн евро. С лета, если не расстанутся с дорогими игроками, придется создавать серьезные резервы по зарплате - от 2 к 1 до 4 к 1.

Ответить
1
Развернуть ветку
Извинись

Ну и руководство. 500 млн отдать Месси – это.. надо уметь очень хорошо считать.

Ответить
0
Развернуть ветку
Revenant

Слабоумие и отвага!

Ответить
0
Развернуть ветку
Сидор

А Дембеле?
А Коутиньо, за которого часть (а может и всю) зп платят, пока он в Астон Вилле феерит?
Там еще Лангле, Умтити, которые вообще не играют.

Ответить
0
Развернуть ветку
Извинись

Вы так говорите, как будто мое сообщение противоречит вашим аргументам. Все правда. Дембеле – эт вообще провал.

Как и Азар в Реале. Бейл кубки принес зато.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сидор

Смысл моих сообщений - не Месси тут крайний. Он уже год как не в Барсе – а долги все растут и растут. Хотя он разгрузил платежку по зарплате.
Тут проблема в руководстве. Как финансовом, так и в спортивном.

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Noskov

Нам подписку на стадион тоже отключат?

Ответить
3
Развернуть ветку
Викторович

А как же, честь и достоинство? Или ценность Spotify превыше ФК Барселона?!

Ответить
1
Развернуть ветку
Нехороший Человек

ну так Барса в больших долгах, тут либо искать доп источники финансирования, либо команда станет середняком, что ударит еще сильнее. Да и практика продаж имен для стадионов не нова.

Ответить
1
Развернуть ветку
R-Globus

Ну то есть ВТБ Арена и РЖД Арена это нормально, а Spotify Камп Ноу - это зашкварчик?

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Юрченко

Стадионы построили и назвали. Это одно.

А стадион с многолетней историей переименовать, это другое

Ответить
1
Развернуть ветку
R-Globus

Колизей - стадион с многолетней историей. А так чтоб это было функционально, да и все равно как это называется. Если туда пойдут люди и им будет это полезно - почему бы и да?

Ответить
0
Развернуть ветку
Сидор

Строительство и передача названия вообще никак не связаны. Названия меняют как новые, так и старые стадионы. До 23 февраля Эвертон хотел сменить название на спонсора от Усманова. Стадион старый.
Тут Барса извивается как может. Лапорта же хочет еще и модернизировать стадион за 1.5 млн евро.

Ответить
0
Развернуть ветку
Andrey Kulakov

В США это совершенно обычная практика:

San Diego Stadium (1967–1980)
Jack Murphy Stadium (1981–1997)
Qualcomm Stadium (1997–2017)
SDCCU Stadium (2017–2020)

Ответить
0
Развернуть ветку
Владимир Рукосуев

Ну а взять к примеру М1-Арена, которая дала право банку (за деньги) называть его Тинькофф Арена.
Вообще, достаточно правильная политика для девелоперов использовать свою недвижимость. Как арену не назови, зрелище приносят участники соревнований. А крупным компаниям нужна реклама, так если бюджет позволят - почему бы и нет )
Так же плюшки не только в название, но и в мерче, трансляциях по ТВ, платным каналам, везде будут упоминания!

Ответить
0
Развернуть ветку
Arthur N

В РФ, кстати, такой стадион (переименованный) есть: https://ru.wikipedia.org/wiki/BetBoom_%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0

BetBoom Арена
«BetBoom Арена» (до июня 2021 года «Нефтяник») — футбольный стадион в Уфе, домашний стадион…
ru.wikipedia.org
Ответить
0
Развернуть ветку
Кигхриль Vselensky

Еееее tj

Ответить
0
Развернуть ветку
Gedevan

Spotify Камп Ноу
 Ебаная порнуха

Ответить
0
Развернуть ветку
Artem Borisenko

А во сколько им обойдется нежелание модифицировать платежные методы, чтобы и русские пользователи могли оплачивать? Надеюсь, во много.

Ответить
0
Развернуть ветку
Radna

Жесть раскидываются деньгами как могут, Спотифай каждый год убыток несёт и конца этому не видно, очень сомнительная выгода от этого контракта по выкупу названия стадиона.

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Козак

Если брать в расчет прошлые года, то они существенно сократили убытки.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сидор

Они платят не за название. Вроде бы за доступ к данным болельщиков и превращение их в платных пользователей сервиса.

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Анатольевич

Как стадион может еще заработать денег?
Вот так

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 42 комментария
O2 Consulting
Хочешь быть свободным - freelance visa в ОАЭ
–6
Сервисы
Чудовищный торшер
Slack рассказал об ограничениях для клиентов из России: некоторым отключат доступ из-за санкций Статьи редакции

Пользователей с платными подписками переведут на бесплатный тариф, но блокировать не будут.

10
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Транспортные Инновации Москвы
Решение выпускника акселератора ТИМ сделало красноярские трамваи доступнее для инвалидов

В трамваях модели «Львенок» в Красноярске была установлена система «Говорящий город», повышающая доступность транспортной инфраструктуры для всех маломобильных групп населения, в том числе для тотально незрячих и слабовидящих.

15
Финансы
Чудовищный торшер
Главное в экономике на фоне событий в Украине, день 21: Slack ограничил работу в России, Fitch понизило рейтинги банкам Статьи редакции

Собираем новости и события двадцать первого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: kremlin.ru
Статья дополняется
25
NTA
Анализ данных в Qlik Sense. Погружение

Представьте, что вы только недавно начали работать data аналитиком в крупной компании. Испытательный срок закончился и сегодня утром на планёрке руководитель отдела поручил вам первую настоящую задачу. Необходимо проанализировать данные, которые поступили из головного офиса. Так как это ваша первая задача, руководитель хочет, чтобы вы…

3
Сервисы
Полина Лааксо
Чем заменить корпоративный мессенджер Slack, если он перестанет работать в России Статьи редакции

Аналоги и малоизвестные альтернативы с бесплатными тарифами, а также планами, которые можно оплачивать рублями.

36
КОРУС Консалтинг
Какие проблемы могут возникнуть с вебсайтами в РФ в ближайшее время — и что с ними сделать прямо сейчас

Регуляторы ограничивают доступ к информации внутри страны. Кажется, шутки про суверенный интернет — не такие уже и шутки. В таком случае многие российские веб-сайты перестанут работать, а бизнес понесет убытки.

11
Авито
МТТ и Авито защитят аккаунты клиентов онлайн-платформы

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, расширил возможности сервиса по предоставлению услуги «Защита номера» для крупнейшего российского сервиса объявлений Авито.

2
Маркетинг
Андрей Шапран - B2B продажи
Школа Nimax закрыла коммерческое направление и выложила курсы в открытый доступ

Изучайте бесплатно отличный контент

21
Маркетинг
WebCanape
Кейс по рекламе: как за 10 дней собрать 1909 руководителей на онлайн-марафон

Этот кейс должен был выйти до известных всем нам событий, но видно было не суждено. Однако он не потерял своей актуальности, а наоборот, стал еще более показательным, как пример, когда можно получать достаточное количество лидов на инфопродукты из рекламы Яндекс Директ и Вконтакте.

10
Больше статей
null