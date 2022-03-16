Spotify купил право на переименование стадиона футбольного клуба «Барселона» — он будет называться «Spotify Камп Ноу» Статьи редакции
Стриминговый сервис заплатил более $300 млн, считают СМИ.
«Барселона» заключила спонсорский контракт со Spotify. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение будет действовать четыре года. Spotify станет титульным спонсором каталонского клуба на ближайшие четыре сезона. Название бренда появится на игровых футболках, а домашний стадион «Барселоны» переименуют — он будет называться не «Камп Ноу», а «Spotify Камп Ноу».
По данным CBS, сделка обошлась стриминговому сервису в $310 млн. Испанское издание SPORT отмечает, что сумма могла быть больше, если бы в клубе был более высокий процент «зарегистрированных» болельщиков — фанатов, которые предоставили доступ к именам, электронной почте и другой личной информации. Из 350 млн болельщиков клуба зарегистрировался только 1%.
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Ахах,Чак Паланик по-моему в книге «Бойцовский клуб» писал,что в скором времени все начнут называть именами компаний «планета Старбакс» и т.д.,ну начали со стадиона😂
То есть то, что эта традиция (продажа названия стадиона) началась уже в 80 годах прошлого века, вас не смущает.
Как это противоречит сказанному?
Что Палланик писал про то ЧТО УЖЕ было до написания и выхода книги "Бойцовский клуб".
Там внизу в комментариях приводят американский стадионы которым имена спонсоров давали в 50 годах 20 века
Так где противоречие?:)
прочитайте свой первый комментария и мой последний. Надеюсь, найдете противоречие, которое от вас все время ускользает.
Человек написал, что Чак в книге говорит, что планеты будут носить название брэнда; затем автор добавил, что начали со стадиона......
Ну так начали же со.....бл СТАДИОНА 😁. Чак не писал, что начнут с арен спортивных, что за этим будущее и тп; а автор не писал, что спотифай арена- это что то новое, он просто написал, что начали с полей....просто как факт, а не как новенькая какая то фишка...Так все же, где противоречие?:)
Сорри, первый не ваш комментарий.
"Начали с полей"- начали почти 70 лет назад. То, что автор первого коммента не знал об этом, приплетая "Бойцовский клуб", не делает этот первый комментарий верным и непротиворечивым.
Тайлер был прав
ну да, и?
Кто-то думал что это какая то фантазия отдаленная от реальности? мне казалось все понимали на тот момент что именно так всё и будет.
Вот Оруэл для меня был сюрпризом. На момент прочтения (~2010) я думал "какая жуткая фантазия, хорошо что мы живем в другом мире и до такого никогда не скатимся". Оказалось что весь мир туда скатился уже пол века назад...
"Мы" Замятина не читали? Там прям про сейчас с российским колоритом.
А еще если переслушать Темные концерты Жванецкого, то быстро поймете в каких годах 20 века жизни СССР живет сейчас современная Россия.
У арсенала уже сто лет (в плане давно) как стадион называется emirates stadium в честь авиа компании.
Spotify ШИННИК!!!!!!
Скорее "Сберзвук Шинник Спортивное сооружение"
Spotify Центра́льный стадио́н профсою́зов😬😀
название на русском будет? неплохо
Сантьяго Яндекс Музыка бернабеу
за рубежом яндекс продвигает название Yango) сантьяго янго барнабеу звучит норм)
Зарплата Месси разорила клуб. Досадно. Всеми фибрами души, надеюсь, что Реал сохранит историческое название Сантьяго Бернабеу. Иметь свое название – уже статус.
Разорило руководство. Как Лапорта, так и Бартомео.
Сейчас потолок зарплат в МИНУС 147 млн евро. С лета, если не расстанутся с дорогими игроками, придется создавать серьезные резервы по зарплате - от 2 к 1 до 4 к 1.
Ну и руководство. 500 млн отдать Месси – это.. надо уметь очень хорошо считать.
Слабоумие и отвага!
А Дембеле?
А Коутиньо, за которого часть (а может и всю) зп платят, пока он в Астон Вилле феерит?
Там еще Лангле, Умтити, которые вообще не играют.
Вы так говорите, как будто мое сообщение противоречит вашим аргументам. Все правда. Дембеле – эт вообще провал.
Как и Азар в Реале. Бейл кубки принес зато.
Смысл моих сообщений - не Месси тут крайний. Он уже год как не в Барсе – а долги все растут и растут. Хотя он разгрузил платежку по зарплате.
Тут проблема в руководстве. Как финансовом, так и в спортивном.
Нам подписку на стадион тоже отключат?
А как же, честь и достоинство? Или ценность Spotify превыше ФК Барселона?!
ну так Барса в больших долгах, тут либо искать доп источники финансирования, либо команда станет середняком, что ударит еще сильнее. Да и практика продаж имен для стадионов не нова.
Ну то есть ВТБ Арена и РЖД Арена это нормально, а Spotify Камп Ноу - это зашкварчик?
Стадионы построили и назвали. Это одно.
А стадион с многолетней историей переименовать, это другое
Колизей - стадион с многолетней историей. А так чтоб это было функционально, да и все равно как это называется. Если туда пойдут люди и им будет это полезно - почему бы и да?
Строительство и передача названия вообще никак не связаны. Названия меняют как новые, так и старые стадионы. До 23 февраля Эвертон хотел сменить название на спонсора от Усманова. Стадион старый.
Тут Барса извивается как может. Лапорта же хочет еще и модернизировать стадион за 1.5 млн евро.
В США это совершенно обычная практика:
San Diego Stadium (1967–1980)
Jack Murphy Stadium (1981–1997)
Qualcomm Stadium (1997–2017)
SDCCU Stadium (2017–2020)
Ну а взять к примеру М1-Арена, которая дала право банку (за деньги) называть его Тинькофф Арена.
Вообще, достаточно правильная политика для девелоперов использовать свою недвижимость. Как арену не назови, зрелище приносят участники соревнований. А крупным компаниям нужна реклама, так если бюджет позволят - почему бы и нет )
Так же плюшки не только в название, но и в мерче, трансляциях по ТВ, платным каналам, везде будут упоминания!
В РФ, кстати, такой стадион (переименованный) есть: https://ru.wikipedia.org/wiki/BetBoom_%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
Еееее tj
Spotify Камп Ноу
Ебаная порнуха
А во сколько им обойдется нежелание модифицировать платежные методы, чтобы и русские пользователи могли оплачивать? Надеюсь, во много.
Жесть раскидываются деньгами как могут, Спотифай каждый год убыток несёт и конца этому не видно, очень сомнительная выгода от этого контракта по выкупу названия стадиона.
Если брать в расчет прошлые года, то они существенно сократили убытки.
Они платят не за название. Вроде бы за доступ к данным болельщиков и превращение их в платных пользователей сервиса.
Как стадион может еще заработать денег?
Вот так
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