Медиа
DTF

«Никто не получит преимуществ, часть зрителей уйдёт к пиратам»: что будет с онлайн-кинотеатрами без западных премьер Статьи редакции

Действительно переживать надо, если западные партнёры решат отозвать уже выданные лицензии, считает эксперт.

2259 просмотров

В связи с тем, что все крупные голливудские киностудии — Disney, Sony Pictures, Paramount, Universal и Warner Bros. — приостановили свою работу в России, в неопределённой ситуации оказались не только местные кинотеатры, но и стриминговые сервисы. На неопределённый срок перенесли релиз фильмов не только в прокате, но и в «цифре».

Изначально проблему можно было заметить по самим сервисам, включая iTunes, откуда убрали страницы нескольких ещё не вышедших картин. Но теперь газете «Коммерсантъ» ситуацию объяснили представители онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и Wink.

В компаниях подтвердили, что ряд релизов действительно не состоится в ближайшем будущем: отложили в том числе фильмы «Человек-паук: Нет пути домой» (Sony), «King's Man: Начало» и «Аллея кошмаров» (Disney). Однако все фильмы и сериалы, которые уже доступны в сервисах, пока оттуда не пропадут, ведь западные партнёры не говорили об отзыве лицензий на контент — речь шла лишь о новых сделках.

Уже вышедший контент продолжает оставаться доступным. Что касается новых зарубежных проектов, мы в той же ситуации, что и все российские онлайн-кинотеатры.

«Кинопоиск»

Внимательно следим за развитием ситуации, находимся в контакте с правообладателями и ищем все возможные варианты, чтобы представить новый контент.

Wink

Что будет с грядущими телепремьерами, до сих пор неясно, но у многих сервисов есть фильмы и шоу собственного производства, которые помогут им удержать аудиторию. Что касается зарубежных сериалов, то на данный момент российские онлайн-кинотеатры продолжают их выпускать.

К примеру, в «Амедиатеке» по-прежнему выходят «На взводе: Битва за Uber» и четвёртый сезон «Убивая Еву», которые стартовали в самом конце февраля. Но в сервисе доступно только три из четырёх вышедших на HBO Max эпизодов сериала «Наш флаг означает смерть» — возможно, его релиз приостановили. Остаётся ли в планах телеадаптация Halo, первый эпизод которой должны выпустить 25 марта, тоже непонятно.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с «Ъ» предположил, что пострадает в первую очередь сегмент VoD, то есть контента, который не входит в подписку онлайн-кинотеатров и за который нужно доплатить. В его понимании, для сервисов это не станет катастрофой.

Премьеры потеряют все онлайн-кинотеатры, а не какой-то один, поэтому никто из сервисов не получит преимуществ, а часть зрителей уйдет к пиратам.

Денис Кусков

Как считает Кусков, онлайн-кинотеатры не выживут только в том случае, если западные партнёры решат отозвать уже выданные лицензии. Это будет означать, что сервисы лишатся примерно 90% всех фильмов и сериалов, и им придётся положиться на контент из Кореи, Китая, Японии, Бразилии и других стран, который не выпускают через студии-мейджоры. Однако такой сценарий он называет маловероятным.

#новость #онлайнкинотеатры #днрилнр

8
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
21 комментарий
Написать комментарий...
Revenant

Я много лет шел к тому, чтобы полностью перейти на лицензионный софт и платные сервисы, но после такого плевка в лицо нет никакого желания платить за что-либо. Какой в этом смысл, если в любой момент тебя могут просто кинуть.

Ответить
13
Развернуть ветку
Александр Добриневский

А что случилось? Чего это они все поуходили-то?

Ответить
3
Развернуть ветку
Revenant

Вас только разморозили? Россия сегодня страна нон грата.

Ответить
5
Развернуть ветку
Александр Добриневский

Но ведь просто так ничего не происходит, кто-то, наверное, виноват в этом 🤔

Ответить
4
Развернуть ветку
Академический мангал

А дело не в просто так, дело в том что могут взять и отключить. Сегодня одну страну,завтра другую. Тоже будет веская причина.это понятно.
Сам факт отключения сервисов заставляет остальных пользователей из других стран задуматься - а что,так можно было,да?

Ответить
3
Развернуть ветку
Pushkareva Ekaterina

Лучше бы оно заставило задуматься о своём поведении. Ведёшь себя как обезьяна с гранатой — твоё место в пещере.

Ответить
–5
Развернуть ветку
Академический мангал

Я очень часто говорю об этом, но на США пока что санкции не накладывают, к сожалению.
Как и на Францию, которая бомбила Ливию (как и все НАТО).

Ответить
2
Развернуть ветку
Александр Добриневский

Сам факт отключения сервисов заставляет остальных пользователей из других стран задуматься - а что,так можно было,да?
Задумываться и не совершать чужих ошибок, да.
Глобально соглашусь что в этом и есть основной рак всех подписочных сервисов, их контент не принадлежит пользователям вообще. Получается что самый надежный носитель контента тот что стоит у тебя на полке под блюрэй плеером.

Ответить
0
Развернуть ветку
Артём Календжян

Это мем новый.

Ответить
0
Развернуть ветку
Finogeev Yuriy

Вы же в России живете, тут не первый раз кидают

Ответить
1
Развернуть ветку
Revenant

Так кинула как раз не Россия, а "цивилизованный Запад". Тот самый Запад, который выступает за идеалы свободы, справедливости, честности. В общем, подтерлись своими же принципами.

Ответить
2
Развернуть ветку
Valery Kondratenko

Выглядит вполне справедливым... Тем более лицензии на старые фильмы не отозвали.

Ответить
0
Развернуть ветку
- -

Будкт премьера отечественного сериала "Они сражались Za нАSS"

Ответить
3
Развернуть ветку
Maxim Petrukhin

90 процентов контента с проклятого Запада. Охохох. Ну ничего, у нас есть бездонные архивы Гостелерадио. Можно видео из Ютюба показывать, когда его заблокируют. Латинская Америка нам поможет со своим качественным продуктом. В общем, много прекрасного ещё осталось.

Ответить
0
Развернуть ветку
Григорий Михеев

Мексика вроде транслирует какой-то сериал или лайвшоу под названием картель, где показывает всю красоту жизни в бизнесе наркомафии, да?)) это и будем смотреть наверное. Наркотрафик они может и перекрыли нам в связи с санкциями, но посмотреть то можно будет!

Ответить
0
Развернуть ветку
Ivan Habl

Сегодня мы все рутрекер...

Ответить
1
Развернуть ветку
Dima Shevchuk

С удовольствием посмотрю пиратки)

Ответить
1
Развернуть ветку
Paul Brezcuu

Ну на фоне третьей мировой это очень важная информация 🤦‍♂️

Ответить
–6
Развернуть ветку
Alexander Romanov

Зато Apple TV+ пока работает 🥺👉👈

Ответить
0
Развернуть ветку
Академический мангал

«Человек-паук: Нет пути домой» (Sony)
 Не знаю как вы, а я нашел легальный(хм) способ))

Думаю,что все найдут.

Ответить
0
Развернуть ветку
Последний завод

Эмигрировал?

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 21 комментарий
Финансы
Маша Цепелева
«Я не знаю, как жить дальше»: Михаил Фридман о заблокированных счетах и санкциях ЕС и Великобритании Статьи редакции

Он теперь должен запрашивать у властей разрешение на получение денег — максимум £2500 в месяц.

Михаил Фридман / «РИА Новости»
82
X5Tech
Как оценить эффективность рекламы (и не только) в магазинах торговой сети

Офлайн А/Б-тестирование от Х5

2
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Маркетинг
Nimax
Антикризисная HR-коммуникация: как сохранить себя и команду

HR-стратеги и HR-специалисты Nimax отвечают на самые острые вопросы о найме сотрудников в кризис и делятся опытом поддержки коллектива.

18
Yota
Резкий рост популярности российских мессенджеров: анализ интернет-трафика пользователей Yota

Мобильный оператор Yota проследил, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на мессенджеры с 10 января по 13 марта 2022 года. 11 марта объем трафика на российское приложение TenChat вырос в 586 раз по сравнению с 11 января.

Трибуна
EvaTeam
EvaTeam — российский сервис-убийца Asana, Jira, Confluence, Notion, Trello

Привет, Я - Дима Дерябин, руководитель EvaTeam. Мы решили заменить Asana, Confluence, Jira, Notion в России. Пока делали сервис, оказалось “убивать” никого не надо. Они сами ушли. Надо просто помочь перейти клиентам на EvaTeam.

30
Финансы
Вадим Марков
Повышение ставки: рынки закрылись в хорошем плюсе

Так, S&P500 по итогу дня прибавил 2,24%, а Nasdaq100 вырос на 3,7%.

34
Нескучные финансы
30+ показателей бизнеса, за которыми мы следим в кризис

Привет! Меня зовут Александр Афанасьев, я сооснователь компании «Нескучные финансы». В этой статье расскажу о нашей системе показателей: за какими метриками мы следим, чтобы держать финансы бизнеса под контролем в текущей ситуации. Эти метрики помогают нам выныривать из операционки, смотреть на бизнес немного сверху и принимать правильные решения.

5
IPQuorum
Пять секретов Хелены Рубинштейн

Хая Рубинштейн родилась в 1872 году в еврейском квартале Кракова в очень небогатой семье. Она была старшей из восьми дочерей. Закончить школу у нее не было возможности. Вместо этого она по 12 часов в день работала в магазине отца — занималась бухгалтерией.

–3
Личный опыт
Александра Иванова
Как мы открыли столовую в Москве и потом 2 года судились с собственником помещения

Здравствуйте. Хочу рассказать Вам поучительную историю про свой бизнес (столовую) и то как он попал в заложники к арендодателю, Бизнес Центру на Кривоколенном 12/1 и его руководителю Наталье Бондаревой - с которой мы судимся уже 2 года.Надеюсь, опыт нашего стартапа будет поучительным для других предпринимателей и их юристов позволит избежать…

319
Финансы
Полина Лааксо
Курс доллара уже не взлетает — стоит ли опасаться, что это временно Статьи редакции

И какие новости станут сигналом о том, что валюта снова подорожает.

Источник: РИА «Новости»
20
Больше статей
null