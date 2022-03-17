Действительно переживать надо, если западные партнёры решат отозвать уже выданные лицензии, считает эксперт.

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В связи с тем, что все крупные голливудские киностудии — Disney, Sony Pictures, Paramount, Universal и Warner Bros. — приостановили свою работу в России, в неопределённой ситуации оказались не только местные кинотеатры, но и стриминговые сервисы. На неопределённый срок перенесли релиз фильмов не только в прокате, но и в «цифре».

Изначально проблему можно было заметить по самим сервисам, включая iTunes, откуда убрали страницы нескольких ещё не вышедших картин. Но теперь газете «Коммерсантъ» ситуацию объяснили представители онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и Wink.

В компаниях подтвердили, что ряд релизов действительно не состоится в ближайшем будущем: отложили в том числе фильмы «Человек-паук: Нет пути домой» (Sony), «King's Man: Начало» и «Аллея кошмаров» (Disney). Однако все фильмы и сериалы, которые уже доступны в сервисах, пока оттуда не пропадут, ведь западные партнёры не говорили об отзыве лицензий на контент — речь шла лишь о новых сделках.

Уже вышедший контент продолжает оставаться доступным. Что касается новых зарубежных проектов, мы в той же ситуации, что и все российские онлайн-кинотеатры. «Кинопоиск»

Внимательно следим за развитием ситуации, находимся в контакте с правообладателями и ищем все возможные варианты, чтобы представить новый контент. Wink

Что будет с грядущими телепремьерами, до сих пор неясно, но у многих сервисов есть фильмы и шоу собственного производства, которые помогут им удержать аудиторию. Что касается зарубежных сериалов, то на данный момент российские онлайн-кинотеатры продолжают их выпускать.

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К примеру, в «Амедиатеке» по-прежнему выходят «На взводе: Битва за Uber» и четвёртый сезон «Убивая Еву», которые стартовали в самом конце февраля. Но в сервисе доступно только три из четырёх вышедших на HBO Max эпизодов сериала «Наш флаг означает смерть» — возможно, его релиз приостановили. Остаётся ли в планах телеадаптация Halo, первый эпизод которой должны выпустить 25 марта, тоже непонятно.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с «Ъ» предположил, что пострадает в первую очередь сегмент VoD, то есть контента, который не входит в подписку онлайн-кинотеатров и за который нужно доплатить. В его понимании, для сервисов это не станет катастрофой.

Премьеры потеряют все онлайн-кинотеатры, а не какой-то один, поэтому никто из сервисов не получит преимуществ, а часть зрителей уйдет к пиратам. Денис Кусков