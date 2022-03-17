«Никто не получит преимуществ, часть зрителей уйдёт к пиратам»: что будет с онлайн-кинотеатрами без западных премьер Статьи редакции
Действительно переживать надо, если западные партнёры решат отозвать уже выданные лицензии, считает эксперт.
В связи с тем, что все крупные голливудские киностудии — Disney, Sony Pictures, Paramount, Universal и Warner Bros. — приостановили свою работу в России, в неопределённой ситуации оказались не только местные кинотеатры, но и стриминговые сервисы. На неопределённый срок перенесли релиз фильмов не только в прокате, но и в «цифре».
Изначально проблему можно было заметить по самим сервисам, включая iTunes, откуда убрали страницы нескольких ещё не вышедших картин. Но теперь газете «Коммерсантъ» ситуацию объяснили представители онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и Wink.
В компаниях подтвердили, что ряд релизов действительно не состоится в ближайшем будущем: отложили в том числе фильмы «Человек-паук: Нет пути домой» (Sony), «King's Man: Начало» и «Аллея кошмаров» (Disney). Однако все фильмы и сериалы, которые уже доступны в сервисах, пока оттуда не пропадут, ведь западные партнёры не говорили об отзыве лицензий на контент — речь шла лишь о новых сделках.
Что будет с грядущими телепремьерами, до сих пор неясно, но у многих сервисов есть фильмы и шоу собственного производства, которые помогут им удержать аудиторию. Что касается зарубежных сериалов, то на данный момент российские онлайн-кинотеатры продолжают их выпускать.
К примеру, в «Амедиатеке» по-прежнему выходят «На взводе: Битва за Uber» и четвёртый сезон «Убивая Еву», которые стартовали в самом конце февраля. Но в сервисе доступно только три из четырёх вышедших на HBO Max эпизодов сериала «Наш флаг означает смерть» — возможно, его релиз приостановили. Остаётся ли в планах телеадаптация Halo, первый эпизод которой должны выпустить 25 марта, тоже непонятно.
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с «Ъ» предположил, что пострадает в первую очередь сегмент VoD, то есть контента, который не входит в подписку онлайн-кинотеатров и за который нужно доплатить. В его понимании, для сервисов это не станет катастрофой.
Как считает Кусков, онлайн-кинотеатры не выживут только в том случае, если западные партнёры решат отозвать уже выданные лицензии. Это будет означать, что сервисы лишатся примерно 90% всех фильмов и сериалов, и им придётся положиться на контент из Кореи, Китая, Японии, Бразилии и других стран, который не выпускают через студии-мейджоры. Однако такой сценарий он называет маловероятным.
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Я много лет шел к тому, чтобы полностью перейти на лицензионный софт и платные сервисы, но после такого плевка в лицо нет никакого желания платить за что-либо. Какой в этом смысл, если в любой момент тебя могут просто кинуть.
А что случилось? Чего это они все поуходили-то?
Вас только разморозили? Россия сегодня страна нон грата.
Но ведь просто так ничего не происходит, кто-то, наверное, виноват в этом 🤔
А дело не в просто так, дело в том что могут взять и отключить. Сегодня одну страну,завтра другую. Тоже будет веская причина.это понятно.
Сам факт отключения сервисов заставляет остальных пользователей из других стран задуматься - а что,так можно было,да?
Лучше бы оно заставило задуматься о своём поведении. Ведёшь себя как обезьяна с гранатой — твоё место в пещере.
Я очень часто говорю об этом, но на США пока что санкции не накладывают, к сожалению.
Как и на Францию, которая бомбила Ливию (как и все НАТО).
Сам факт отключения сервисов заставляет остальных пользователей из других стран задуматься - а что,так можно было,да?
Задумываться и не совершать чужих ошибок, да.
Глобально соглашусь что в этом и есть основной рак всех подписочных сервисов, их контент не принадлежит пользователям вообще. Получается что самый надежный носитель контента тот что стоит у тебя на полке под блюрэй плеером.
Это мем новый.
Вы же в России живете, тут не первый раз кидают
Так кинула как раз не Россия, а "цивилизованный Запад". Тот самый Запад, который выступает за идеалы свободы, справедливости, честности. В общем, подтерлись своими же принципами.
Выглядит вполне справедливым... Тем более лицензии на старые фильмы не отозвали.
Будкт премьера отечественного сериала "Они сражались Za нАSS"
90 процентов контента с проклятого Запада. Охохох. Ну ничего, у нас есть бездонные архивы Гостелерадио. Можно видео из Ютюба показывать, когда его заблокируют. Латинская Америка нам поможет со своим качественным продуктом. В общем, много прекрасного ещё осталось.
Мексика вроде транслирует какой-то сериал или лайвшоу под названием картель, где показывает всю красоту жизни в бизнесе наркомафии, да?)) это и будем смотреть наверное. Наркотрафик они может и перекрыли нам в связи с санкциями, но посмотреть то можно будет!
Сегодня мы все рутрекер...
С удовольствием посмотрю пиратки)
Ну на фоне третьей мировой это очень важная информация 🤦♂️
Зато Apple TV+ пока работает 🥺👉👈
«Человек-паук: Нет пути домой» (Sony)
Не знаю как вы, а я нашел легальный(хм) способ))
Думаю,что все найдут.
Эмигрировал?