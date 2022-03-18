«Яндекс» подтвердил, что изучает «разные варианты» для «Дзена» и «Новостей» — в том числе продажу Статьи редакции
Основной претендент при продаже — холдинг VK, говорили источники.
- Yandex N. V. подтвердил, что изучает разные «стратегические варианты», в том числе продажу, агрегатора новостей и платформы «Яндекс.Дзен».
- Компания планирует сосредоточиться на других своих технологиях и продуктах, в том числе поиске, рекламном бизнесе, беспилотниках и облачных технологиях, а также оказании услуг — такси, электронной коммерции, стриминге и музыкальном сервисе.
- О том, что «Яндекс» планирует продать «Новости» и «Дзен», 15 марта сообщил РБК со ссылкой на источники. По их словам, компания ведёт переговоры с несколькими потенциальными покупателями, но основной претендент — холдинг VK. Тогда компании не комментировали эту информацию.
- Издание также ознакомилось с записью встречи топ-менеджмента «Яндекса» и сотрудников встречи. В частности, на ней якобы говорили, что «в текущих условиях невозможно одновременно продолжать заниматься контентными и информационными сервисами и не попадать под разные виды давления как с внутренней стороны, так и внешней».
Главное из материала «Т—Ж» и других изданий.
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Да поздно уже соскакивать, десятилетиями несли пропаганду и хотят выйти сухими из воды?) никак не хотят мириться с банкротством, приятно это наблюдать
Имхо, надо было фокусироваться на международном adtech, все эти локальные проекты крайне рискованные, яйца в одной корзине.
Там конкурировать надо, это сложно и рискованно. А тут домашняя монополия + крыша, тепличные условия.
Дзен чуть ли не единственным нормальным видеохостингом скоро будет, неужели его стоит продавать сейчас?
Как раз наоборот. Чуть ли не единственным, и при этом ужасным. Может хоть новые владельцы сделают из него что-то более-менее приятное и удобное
А кто там из потенциальных может сделать его лучше VK? Очень сомнительно.
Сбер или НМГ -тем более
С тех пор как Дуров ушел из ВК ничего хорошего про него сказать нельзя. В России так повелось, что если ты хочешь сделать хороший продукт для страны - лучше это делать заграницей. Иначе его неприменно попытаются отжать и превратить в игру с лутбоксами и рекламой. Тут о людях не думают вообще.
Есть слухи что ещё рбк претендуют на покупку
Хочу , чтобы Яндекс почувствовал себя 'комфортно", как его партнёры. Яндекс заслужил.