Крупнейшие российские киносети заморозят цены на билеты Статьи редакции
Но показывать будут российские и южнокорейские фильмы и блокбастеры Болливуда.
- Кинотеатры сохранят докризисные цены на билеты и продукцию кинобаров, рассказали «Ведомостям» в объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», «Премьер-зал», «Каро», «Киномакс» и «Синема стар». Суммарно на 1 января 2022 года на них приходилось 31,5% рынка по количеству залов, по данным «Невафильм Research».
- Киносети приняли решение в основном по двум причинам, пишет издание: поход в кино — один из наиболее популярных видов досуга у россиян, и задача — сохранить его доступным. Во-вторых, после отмены западных релизов у кинотеатров сейчас нет контента, который был бы высоко востребован у зрителей.
- Альтернативой голливудским новинкам станут российские премьеры и хиты прошлых лет, советская и зарубежная классика, а также блокбастеры Болливуда, южнокорейские фильмы и фильмы из Латинской Америки и других стран, рассказали в сетях.
- Заморозка цен поможет сохранить зрителей, а обновлённая афиша, вероятно, привлечь новых, считает руководитель центра исследований Института кино ВШЭ Олег Иванов. По его словам, главная сложность для сетей — перестройка маркетинга.
- Главред «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев отмечает, что объективных причин для повышения цен на кинобилеты пока нет, а заявление киносетей о заморозке цен он назвал «маркетинговым ходом».
Запрет продлился два дня.
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Ситуация следующая: 22 февраля 2022 года я попал в ДТП, где я признан невиновным в этот же день. В тот же день мною было подано заявление на страховой случай по КАСКО Тинькофф. Машина была застрахована на 1 300 000 рублей. Страховой лимит на восстановление машины 845 000 рублей. Все, что привышило бы эту сумму признавалось бы тотальной гибелью.
Будут по кругу гонять "Холоп", "Батя" и "Движение вверх" ?
А Крым?
Ну на это будут школьников и бюджетников сгонять
Нее. Сгонять не будут. Сами побегут если там сахар будут продавать.
Карточки выдавать по окончании
И "Крым" и "Крымский мост"
Почему? Кальмара можно, на три года хватит 🤦
"Груз 200" давайте сразу. Актуально будет.
Балабанов наше все! Любой его фильм идеален для действительности, можно ещё Зелёного слоника добавить!
5 бутылок водки еще надо
Больше похоже на предсмертную агонию. Сколько они так протянут? Пару месяцев?
Пиратки будут крутить на дотации из наших налогов.
Южнокорейские фильмы кстати весьма и весьма. Не без специфики, связанной с особенностями менталитета, но в этой специфике и есть основное достоинство на мой взгляд. Лично я южнокорейского кино смотрел прилично и в большинстве своем доволен. Но вот индийское кино это явно не мое.:-)
Так европейские тоже крутые, особенно северянские, если не под голливуд сняты
Качайте с rarbg и показывайте на английском пусть население умнеет
Я на другом кино английский подтянул) Более разговорный и приближенный к реальной жизни сленг!
На каком ?
Oh, my!
Не патриотичненько
За эти фильмы ещё и деньги берут?🤷♂️
Пусть инвестируют деньги в восстановление фильмов СССР и крутят (у Мосфильма неплохо получается реставрировать звук и видео).
Даёшь «Джими-Джими, ача, ача»
Рядом с Братом пора уже крутить Бригаду и Бумера, дабы подготовить народ к второму пришествию лихих 90х через полгода-год.
Ну норм, дорамы посмотрим нормально
Зелёный слоник будет?
Фильмы с Джекки Чаном показывать надо, его можно бесконечно смотреть
На какие фильмы? На Буратино?
Прикольно, индийские фильмы теперь в кинотеатрах. Такого не было со времен Зиты и Гиты ))
А вместо попкорна будут продавать сахара с наценкой 300%.
Зачем эти советские и российские повторы, если их можно смотреть дома? В кино ходят за зрелищем. Латиносы и индусы нашей культуре вообще не нужны.
Вангую, что киносети загнутся и максимум останутся отдельные пиратские залы.