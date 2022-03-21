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Могучий утюг

Крупнейшие российские киносети заморозят цены на билеты Статьи редакции

Но показывать будут российские и южнокорейские фильмы и блокбастеры Болливуда.

  • Кинотеатры сохранят докризисные цены на билеты и продукцию кинобаров, рассказали «Ведомостям» в объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», «Премьер-зал», «Каро», «Киномакс» и «Синема стар». Суммарно на 1 января 2022 года на них приходилось 31,5% рынка по количеству залов, по данным «Невафильм Research».
  • Киносети приняли решение в основном по двум причинам, пишет издание: поход в кино — один из наиболее популярных видов досуга у россиян, и задача — сохранить его доступным. Во-вторых, после отмены западных релизов у кинотеатров сейчас нет контента, который был бы высоко востребован у зрителей.
  • Альтернативой голливудским новинкам станут российские премьеры и хиты прошлых лет, советская и зарубежная классика, а также блокбастеры Болливуда, южнокорейские фильмы и фильмы из Латинской Америки и других стран, рассказали в сетях.
  • Заморозка цен поможет сохранить зрителей, а обновлённая афиша, вероятно, привлечь новых, считает руководитель центра исследований Института кино ВШЭ Олег Иванов. По его словам, главная сложность для сетей — перестройка маркетинга.
  • Главред «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев отмечает, что объективных причин для повышения цен на кинобилеты пока нет, а заявление киносетей о заморозке цен он назвал «маркетинговым ходом».

#новость #кинотеатры

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31 комментарий
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Николай Д.

Будут по кругу гонять "Холоп", "Батя" и "Движение вверх" ?

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33
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Саня :-)

А Крым?

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Alexander Mitryashkin

Ну на это будут школьников и бюджетников сгонять

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7
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Саня :-)

Нее. Сгонять не будут. Сами побегут если там сахар будут продавать.

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9
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Alexander Mitryashkin

Карточки выдавать по окончании

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Кирилл Баскус

И "Крым" и "Крымский мост"

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1
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Валентин Щербак

Почему? Кальмара можно, на три года хватит 🤦

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Артем Акшинцев

"Груз 200" давайте сразу. Актуально будет.

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21
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Leo Rialto

Балабанов наше все! Любой его фильм идеален для действительности, можно ещё Зелёного слоника добавить!

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7
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Артем Акшинцев
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5
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Сергей Торяников

5 бутылок водки еще надо

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evilnw

Больше похоже на предсмертную агонию. Сколько они так протянут? Пару месяцев?

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20
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Николай Д.

Пиратки будут крутить на дотации из наших налогов.

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Forgotten Games

Южнокорейские фильмы кстати весьма и весьма. Не без специфики, связанной с особенностями менталитета, но в этой специфике и есть основное достоинство на мой взгляд. Лично я южнокорейского кино смотрел прилично и в большинстве своем доволен. Но вот индийское кино это явно не мое.:-)

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5
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Владислав Егоров

Так европейские тоже крутые, особенно северянские, если не под голливуд сняты

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2
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LuNature

Качайте с rarbg и показывайте на английском пусть население умнеет

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4
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Leo Rialto

Я на другом кино английский подтянул) Более разговорный и приближенный к реальной жизни сленг!

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3
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Николай Д.

На каком ?

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1
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Leo Rialto

Oh, my!

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Lizazar

Не патриотичненько

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2
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Игорь Мазаев

За эти фильмы ещё и деньги берут?🤷‍♂️

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Роман Самойлов

Пусть инвестируют деньги в восстановление фильмов СССР и крутят (у Мосфильма неплохо получается реставрировать звук и видео).

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Татьяна Фисуненко

Даёшь «Джими-Джими, ача, ача»

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Nikolay Talanov

Рядом с Братом пора уже крутить Бригаду и Бумера, дабы подготовить народ к второму пришествию лихих 90х через полгода-год.

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myorhideq

Ну норм, дорамы посмотрим нормально

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Leo Rialto

Зелёный слоник будет?

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Максим Шпиль

Фильмы с Джекки Чаном показывать надо, его можно бесконечно смотреть

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Сергей

На какие фильмы? На Буратино?

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TLGM x Event

Прикольно, индийские фильмы теперь в кинотеатрах. Такого не было со времен Зиты и Гиты ))

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Ярослав

А вместо попкорна будут продавать сахара с наценкой 300%.

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Знатный Тролль

Зачем эти советские и российские повторы, если их можно смотреть дома? В кино ходят за зрелищем. Латиносы и индусы нашей культуре вообще не нужны.
Вангую, что киносети загнутся и максимум останутся отдельные пиратские залы.

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