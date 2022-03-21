Страховая Тинькофф пытается отжать машину по КАСКО на прыжке курса доллара

Ситуация следующая: 22 февраля 2022 года я попал в ДТП, где я признан невиновным в этот же день. В тот же день мною было подано заявление на страховой случай по КАСКО Тинькофф. Машина была застрахована на 1 300 000 рублей. Страховой лимит на восстановление машины 845 000 рублей. Все, что привышило бы эту сумму признавалось бы тотальной гибелью.