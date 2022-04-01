«Царьград» заявил о получении 1 млрд рублей неустойки от Google за блокировку YouTube-канала Статьи редакции
Судебные приставы арестовали счета компании 17 марта.
- Об оплате неустойки «Царьград» сообщил Forbes. Деньги на счетах Google арестовали судебные приставы, а потом изъяли в пользу телеканала.
- Канал планирует направить деньги на поддержку «спецоперации» на Украине. На момент публикации в пресс-службе Google не ответили на вопросы vc.ru о деле.
- 17 марта «Царьград» заявил об аресте счетов Google для выплаты неустойки по их спору на 1 млрд рублей.
- Google заблокировала YouTube-канал «Царьграда» в июле 2020 года, сославшись на то, что его глава Константин Малофеев находится под санкциями США. 12 июля 2021 года компания предложила «Царьграду» мирно урегулировать спор. В августе телеканал заявил, что переговоры о мирном разрешении «завершены, по существу не начавшись». Тогда же Google пригрозила перестать блокировать запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда».
- 16 декабря суд подтвердил, что Google заблокировала YouTube-канал «Царьграда» незаконно, и обязал компанию выплачивать штраф в 100 тысяч рублей каждый день за неисполнение решения суда, причем каждую следующую неделю ежедневный размер неустойки будет увеличиваться в два раза. 1 млрд рублей — максимальная сумма.
- 21 декабря в «Царьград» заявил, что канал снова появился на видеоплатформе, но Google удалила из него часть контента, а у «Царьграда» нет к нему доступа.
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Ебать.
Они же и так их оштрафовали, может без этого обойдёмся?
Сегодня день какой-то особенный… так и день юморным перестанешь воспринимать
1 апреля?
надеемся, что просто плохая шутка. А то кто в здравом уме будет финансировать в страну, где можно просто так отобрать 1млрд.
«Царьград» заявил о получении 1 млрд рублей неустойки от Google
Ага, получил от Google
Надеюсь после этого Google не бросит нас одних с этими ватными психами
Надеюсь после этого Google не бросит нас одних с этими ватными психами
А вы не страдайте — езжайте подальше к гуглу, в свободное от санкций диснея общество.
А мы насладимся вашим отсутствием, как в жизни, так и на VC.
Даже не мечтайте.
Насколько близок тот момент когда гугл просто возьмёт и очень безэмоционально и со словами "ебитесь как хотите" просто возьмёт и отрубит к чертям всю свою экосистему?
И да, "получить" и "своровать" немного разные вещи
И да, "получить" и "своровать" немного разные вещи
Не, ну с точки зрения Царьграда они именно получили. То, что кто-то там что-то заблокировал - ну не они же?
*хитрый негр жипег*
Похоже, что вопрос нескольких недель, если не дней.
Две недели уже не пользуюсь их сервисами, удалил аккаунт и прекрасно себя чувствую
Если это не первоапрельская шутка - то делать они это ооочень не хотят, иначе зачем все вот это?
это не такая большая цифра для них. Жалко, конечно, терять им их, но с приходом рекламы в Россию, все это окупится с лихвой
Гугл косвенно профинансировал войну
коллективная ответственность
Тем, что РФ арестовала их счета и сп#здила деньги?
Не можешь получить законно - укради. Классика.
Всё по законам РФ.
Гугль все равно их вывести не может да и валит офисом из РФ.
Произошел цап-царап
царь-царап
Произошел хлопок банковских счетов гугл.
Я реально не понимаю, а что здесь такого?
Ютуб проявил самодеятельность, но потом и суд ее проявил.
Ситуация выглядит вполне здравой, никаких преференций у Гугла только потому что он - Гугл, быть не может. Миллиард - экономически необоснованная цифра, а плата за выебоны Гугла.
Если я не до конца понял ситуацию - поправьте.
"Плата за выебоны" очень хорошо подчеркивает уровень на котором проводится оценка ситуации.
Зачем арестовывать рубли и направлять на спецоперацию, если и так их можно напечатать:D
А зачем печатать, когда можно не печатать?
Просто так напечатать = инфляция, а у нас и так все непросто с ростом цен сейчас. Нахрена было поднимать ставку и вводить всякие разные ограничения на бирже, если в итоге просто перейти к печати денег. Можно было бы с этого и начать и все бы были довольны (на самом деле нет).
Потому что бумага в дефиците ¯\_(ツ)_/¯
"Получил от Гугл"))
"Вчера гопник Васян в темной подворотне получил от инженера Иванова часы, бумажник и кожаную куртку."
не очень понятен механизм перечисления денег "на спецоперацию"
Минобороны уже принимет пожертвования?
Пару недель назад гос служащих в принудительном порядке заставляли скинуться на пождержку каких-то вояк с донбасса, в размере дневного заработка вроде.
Инфа проверенна - знакомый подтвердил.
Так что да - принимает.
Минобороны принимает пожертвования. От ФНС. Которая, в свою очередь, принимает пожертвования от граждан (и, в данном случае - неграждан) РФ.
На поддержку спецоперации, как вариант - затраты на пропаганду в СМИ
1 апреля же ну вы чего...
С днём дурака как говорится.
Юридическая компания Baker & McKenzie посчитала, что всего через семь месяцев с момента окончательного решения суда размер неустойки достигнет 94 трлн рублей
Рано арестовали. Всего 7 месяцев - и 5 бюджетов РФ взыскать с Гугла.
Бог милостив и всепрощающ. 1 трлн хватит
1 апреля, один миллиард. Совпадение? Не думаю! (с)
Боже, хохлоботы и VC атаковали🙈
У рпц новый бизнес появился
Кто-то получил очень приятную смс о поступлении на расчетный счёт
..
c 1 апреля всех )
обхохочешься, просто полный хохотач 🤡
Самое важное из статьи не понял: как этот штраф был получен/списан? С какой компании и на какие реквизиты?
Теперь Гугл не станет блокировать российские каналы?)
- Доктор, теперь я стану тише пукать?
- Нет. Хуже слышать (с)
Ждем ответочку
а можно не надо😧
Хоть $10 млн., звучит не так уж много.
Там вроде штраф растёт в геометрической прогрессии.
А можно было направить этот лярд на восстановление производств и тому подобных вещей?
Это в лучшем случае $10 миллионов. Что ты там восстанавливать собрался?:D
Тут уже очередь нарисовывается за компенсационным миллиардом, эти вот Мету хотят нагнуть😁
А с Путина не пробывали компенсацию потребывать?
У Рытвиной какое звание интересно?
Госпади, эти идиоты держали ярд на счету, зная, в какой старне работают? Ну молодцы, подарили клоунам кучу денег.
С днем дурка вас
Дубль
И тут блогеры подахуели 😂
Вот так Гугл начал помогать спецоперации на Украине
Гуглу надо было выплачивать, когда курс был по 120 руб за 1$ )))
Они, наверно, думали курс будет расти быстрее, чем штраф, там глядишь пару баксов пришлось бы выплатить)))
Да это же фейк, вы что =)
Монетизацию канала только им включили?
Хорошо, что редакция VC совсем не проверяет ньюсмейкеров и источники новостей - достаточно каких-то сомнительных заявлений из соцсетей, чтобы подготовить "громкую" статью
Ого. Я вот думаю, а почему YouTube до сих пор в России? Им нравится платить штрафы? Ведь сейчас они не зарабатывают на рекламе.
Я вот помню как в сша с ютуба сняли (не 10 млн$ )а 170 млн $ за сбор данных детей.
Еврокомиссия штрафовала гугл на 5 МЛРД долларов. вот это были штрафы.
Видимо, есть на чем зарабатывать без рекламы 🤷♂️
Цап-царап вышел на новый уровень
Все доказательства это заявления самого царьгада.
Если это правда, то это очень не хороший прецедент.
Бизнес💼👔👖, не чего личного, Малафей снова в Деле, Гиркину привет.
Правильно пишется "ничего личного". Две ошибки в фразе, позор вам. А ещё взрослый дяденька.
Причем они по всем новостным помойкам пустили новость именно с таким заголовком "Google выплатил «Царьграду» 1 миллиард рублей". Было бы очень смешно, если не было бы так грустно.
ЦБ РФ перечислил все резервы иностранным банкам для выплаты репараций Украине.
Так лучше?
Порадуемся за товарищей :3 справедливость восторжествовала
вообще-то сейчас правильно писать так:
ПорадуемZя Zа тоVарищей :3 ZпраVедливоZть VоZторжеZтVоVала
выгодно.. меня тоже забанили. Пошел требовать
Я думаю Google обидеться на это решение
По курсу это сколько вышло? 100$?
Откуда у Гл миллиарды на счетах в банках РФ?
Бухбаланс ООО Гугл 2018-2020
валюта баланса в тыс. руб.
это 1 апрельская шутка
Если это шутка, то крайне идиотская.
Кто такие Эти Царград
Как стать миллиардером в России. Наглядное пособие
Мелочь, даже на ремонт моста не хватит.
Пора отключать гугл на территории Мордора, мы либо в фулл санкции играем, либо нет. Цель у санкций чтобы вата протрезвела, без гугла и эпла этот процесс пойдёт быстрее. Ждём и надеемся
Гугл хороший. В целом экосистема Гугла очень дружественная и понятная для разработчика андроид приложений. Попробовал разрабатывать для айфонов - чуть не прорыгался, такая гадость убогая и неудобная. Так что не хотелось бы чтобы Гугл вообще ушел и перестал выплачивать деньги нам за монетезацию приложений. Простите если может и не совсе в тему ляпнул тут. Но просто что-то захотелось озвучить мысль которая зудила.