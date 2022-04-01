Как изменилась доходность инвесторов после временного закрытия Московской биржи (MOEX)

После 24.02.2022 ЦБ РФ было принято решение о временой приостановке торгов на московской бирже, в результате чего Российские инвесторы находились в неопределенности до 28.03.2022, наблюдая за стремительным ростом доллара/падением рубля, а затем столь же стремительным укреплением национальной валюты.