Гендиректор компании-издателя The Village, Wonderzine и Spletnik.ru Александр Винокуров выкупил её Статьи редакции
В ближайшее время издатель может запустить новое городское медиа.
- Александр Винокуров выкупил 100% ООО «Креатив медиа» у Полины Юмашевой, бывшей жены Олега Дерипаски, пишет «Ъ». Владелец юрлица изменился 28 марта, по данным «Контур.Фокуса».
- «Креатив медиа» управляет The Village, Wonderzine, Spletnik.ru и продаёт на них рекламу. Издания входят в холдинг Redefine. Винокуров пояснил, что сделка прошла в начале февраля, её сумму не раскрыл. Винокуров был гендиректором компании с ноября 2020 года. Он также инвестор «Дождя» и Republic, признанных иноагентами в России.
- Redefine планирует создать новое городское медиа, «которое заменит заблокированный The Village, чтобы перебросить рекламодателей», заявили два источника издания. Третий говорит, что новое медиа «уже готово», скоро о запуске объявят официально, при этом The Village продолжит работу. «Про концепцию нового медиа, если оно появится, расскажет главный редактор», — прокомментировал Винокуров, не раскрыв других деталей.
- Ежемесячная аудитория The Village — 5,4 млн пользователей, Wonderzine — 3,5 млн, Spletnik.ru — 5 млн, по собственным данным изданий. По данным «Контур.Фокуса» , выручка «Креатив медиа» в 2021 году составила 353,7 млн рублей, чистая прибыль — 35,6 млн рублей.
- Роскомнадзор заблокировал сайт The Village 2 марта из-за «фейков» о ситуации в Украине. 4 марта издание объявило, что российский офис закрывается, а редакция будет работать из Варшавы.
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Стояла долго смотрела на все это, потом спрашивает:
— Милые, а что вы тут делаете? Переезжаете?
— Да нет, бабуля, мы сейчас мебель по фен-шую передвинем и у нас сразу продажи взлетят до небес.
— Сынки, я тут давно уже работаю, еще до революции полы в этом здании мыла. Так вот, до революции тут публичный дом был. Так там, когда выручка падала, кровати не двигали. Там сразу бл%дей меняли.
новое городское медиа, «которое заменит заблокированный The Village
Так может тогда TJ тожа на другой домен пульнуть, сменить вывеску, и все будет ок?
Нет, там не в домене проблемы, а в головах.
Уже. DTF называется.
Пускай штат журналистов разгонят, ибо это очень плохо по журналистским стандартам
Эффект Даннинга — Крюгера
Они солнце и свет с собой из страны забрали и радугу
Новое городское медиа для городских дурочек обоих полов.
Сашечка Винокуров это зять того кого надо?
Не, вроде просто одноимёнец и однофамилец
Это казахстанский велосипедист