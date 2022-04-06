Медиа
Маша Цепелева

Гендиректор компании-издателя The Village, Wonderzine и Spletnik.ru Александр Винокуров выкупил её Статьи редакции

В ближайшее время издатель может запустить новое городское медиа.

  • Александр Винокуров выкупил 100% ООО «Креатив медиа» у Полины Юмашевой, бывшей жены Олега Дерипаски, пишет «Ъ». Владелец юрлица изменился 28 марта, по данным «Контур.Фокуса».
  • «Креатив медиа» управляет The Village, Wonderzine, Spletnik.ru и продаёт на них рекламу. Издания входят в холдинг Redefine. Винокуров пояснил, что сделка прошла в начале февраля, её сумму не раскрыл. Винокуров был гендиректором компании с ноября 2020 года. Он также инвестор «Дождя» и Republic, признанных иноагентами в России.
  • Redefine планирует создать новое городское медиа, «которое заменит заблокированный The Village, чтобы перебросить рекламодателей», заявили два источника издания. Третий говорит, что новое медиа «уже готово», скоро о запуске объявят официально, при этом The Village продолжит работу. «Про концепцию нового медиа, если оно появится, расскажет главный редактор», — прокомментировал Винокуров, не раскрыв других деталей.
  • Ежемесячная аудитория The Village — 5,4 млн пользователей, Wonderzine — 3,5 млн, Spletnik.ru — 5 млн, по собственным данным изданий. По данным «Контур.Фокуса» , выручка «Креатив медиа» в 2021 году составила 353,7 млн рублей, чистая прибыль — 35,6 млн рублей.
  • Роскомнадзор заблокировал сайт The Village 2 марта из-за «фейков» о ситуации в Украине. 4 марта издание объявило, что российский офис закрывается, а редакция будет работать из Варшавы.

#новость #redefine

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10 комментариев
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Alexander Golubev

Офис. С утра офисные сотрудники в спешке передвигают мебель с места на место, выравнивают все по сантиметру, компасу и т. д. Посредине всего этого хаотичного движения стоит старенькая уборщица в обнимку со шваброй, испуганно смотрит на все это действо. Бормочет про себя: «Только помыла, сейчас все опять затопчут, ироды и т. д.».

Стояла долго смотрела на все это, потом спрашивает:

— Милые, а что вы тут делаете? Переезжаете?

— Да нет, бабуля, мы сейчас мебель по фен-шую передвинем и у нас сразу продажи взлетят до небес.

— Сынки, я тут давно уже работаю, еще до революции полы в этом здании мыла. Так вот, до революции тут публичный дом был. Так там, когда выручка падала, кровати не двигали. Там сразу бл%дей меняли.

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Грядущий Денис

новое городское медиа, «которое заменит заблокированный The Village
 Так может тогда TJ тожа на другой домен пульнуть, сменить вывеску, и все будет ок?

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Alexander Golubev

Нет, там не в домене проблемы, а в головах.

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Yury Grinev

Уже. DTF называется.

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Allestor Krei

Пускай штат журналистов разгонят, ибо это очень плохо по журналистским стандартам

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Нелинейная структура данных

Эффект Даннинга — Крюгера

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прядь вереск

Они солнце и свет с собой из страны забрали и радугу

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Лев Селиверстов

Новое городское медиа для городских дурочек обоих полов.

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Сергей Леопольдович

Сашечка Винокуров это зять того кого надо?
Не, вроде просто одноимёнец и однофамилец

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Эдуард

Это казахстанский велосипедист

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