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Медиа
Изящный химик

Владелица журнала «Собака.ру» Ника Белоцерковская передала его гендиректору и главреду издания Статьи редакции

Против самой Белоцерковской СК в марте возбудил уголовное дело из-за «фейков» о «спецоперации» на Украине.

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Об этом Белоцерковская сообщила на своей странице в Instagram*.

Она владела «Собакой.ру» в течении 23 лет. Теперь журнал перейдёт в собственность его гендиректора Инессы Гаевской и главреда Яны Милорадовской.

Журнал мой любимый «Собака.ру», владельцем которого я была 23 года, был передан мною в собственность тех, кто его эти 23 года и делал. Инесса и Яна — я решила, что это честно и правильно.

Вряд ли я могу быть сейчас хоть как-то полезна, точнее — наоборот.

23 года — это целая взрослая жизнь. Пора отпустить.

Ника Белоцерковская

16 марта пресс-служба СК России сообщила, что против Белоцерковской возбуждено уголовное дело по закону о «фейках» про российских военных. Следствие считает, что она публиковала в Instagram* «заведомо ложную» информацию о действиях военных на Украине.

Белоцерковская, по данным СК, находится за пределами России, поэтому ведомство решает «вопрос об объявлении её в международный розыск».

  • «Собака.ру» — петербургский ежемесячный журнал, который выходит с 1999 года. Он рассказывает о событиях в городе, известных людях и другом.

*Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.

#новость

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3 комментария
Ренат Садыков

На Белоцерковскую спустили... собак!

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Александр Аббасов

Легендарный журнал. Столько лет продержаться на нашем рынке достойно уважения.

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Kv4Nt

Подумал что журнал про животных, а оказалось об известных людях 😁

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