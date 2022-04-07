Владелица журнала «Собака.ру» Ника Белоцерковская передала его гендиректору и главреду издания Статьи редакции
Против самой Белоцерковской СК в марте возбудил уголовное дело из-за «фейков» о «спецоперации» на Украине.
Об этом Белоцерковская сообщила на своей странице в Instagram*.
Она владела «Собакой.ру» в течении 23 лет. Теперь журнал перейдёт в собственность его гендиректора Инессы Гаевской и главреда Яны Милорадовской.
16 марта пресс-служба СК России сообщила, что против Белоцерковской возбуждено уголовное дело по закону о «фейках» про российских военных. Следствие считает, что она публиковала в Instagram* «заведомо ложную» информацию о действиях военных на Украине.
Белоцерковская, по данным СК, находится за пределами России, поэтому ведомство решает «вопрос об объявлении её в международный розыск».
- «Собака.ру» — петербургский ежемесячный журнал, который выходит с 1999 года. Он рассказывает о событиях в городе, известных людях и другом.
*Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.
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На Белоцерковскую спустили... собак!
Легендарный журнал. Столько лет продержаться на нашем рынке достойно уважения.
Подумал что журнал про животных, а оказалось об известных людях 😁