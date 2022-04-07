Журнал мой любимый «Собака.ру», владельцем которого я была 23 года, был передан мною в собственность тех, кто его эти 23 года и делал. Инесса и Яна — я решила, что это честно и правильно.

Вряд ли я могу быть сейчас хоть как-то полезна, точнее — наоборот.

23 года — это целая взрослая жизнь. Пора отпустить.