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Роскомнадзор заблокировал сайт Wonderzine Статьи редакции

Поводом для ограничения доступа стала жалоба Росмолодежи, требовавшей удалить с сайта семь текстов об ЛГБТК.

О блокировке сообщило само издание в своём Telegram-канале. Wonderzine получил от Роскомнадзора ведомление ведомства о внесении в реестр сайтов, «содержащих информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено».

Формально поводом для блокировки стала жалоба Росмолодёжи, потребовавшей удалить с сайта семь текстов об ЛГБТК. Роскомнадзор не предоставил времени на выполнение своих требований и автоматически ограничил доступ к сайту, отметил Wonderzine.

В редакции сочли действия регулятора цензурой. Издание намерено обжаловать решение ведомства и продолжить работу.

  • Wonderzine принадлежит издательству «Креатив медиа», в которое также входят The Village и Spletnik.ru. The Village заблокирован в России с 2 марта. Поводом стала «публикация недостоверной информации по тематике специальной военной операции на Украине».

  • По словам главного редактора The Village Татьяны Симаковой, претензии властей касались материала о бывшем руководителе сервиса «Яндекс.Новости» Льве Гершензоне. Журналисты удалили текст, но позже сайт всё равно заблокировали.
  • 6 апреля 100% «Креатив медиа» у Полины Юмашевой, бывшей жены Олега Дерипаски, выкупил Александр Винокуров. Он был гендиректором компании с ноября 2020 года. Он также инвестор «Дождя» и Republic, признанных иноагентами в России.

#новость #роскомнадзор #wonderzine

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22 комментария
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Михаил

Стукачи подрастают

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Цифровые комплексы

Им есть, у кого учиться..

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Максим

Росмолодежь настучала в Роскомнадзор из-за росскреп

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Mik Petrov

Когда узнаешь о существовании по сводке криминальной хроники.

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Rax034

Скрепы начинают скрипеть уже у самого уха)

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Maksim Georgiev

Впервые узнал о существовании этого новостного сайта…

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Dimitri

Такая же ситуация. И про росмолодеж первый раз услышал.

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Aleksandr Vasilev

Ну туда им и дорога. Такую отборную хероту они туда писали.

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Максим Неплох

Росмолодежь, лол што?

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Lena Pliner

Как всегда, других проблем нет. ЛГБТ самое зло

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Dimm Debrov

Что за сайт?

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Rax034

Тоже любопытно

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Nikolay Schamberg

Феминистское издание

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Bloody Kalash

Перепись заднеприводных открыта

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Victor Kovalev

Ты их узнаешь по дизлайкам)

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Lena Pliner

Милонов пришел

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Сергей

РосМолодежь, РосПенсионеры, РосРаботяги, что дальше?)

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Askar Tuleev

Интересно, в какую дырочку означает буква «К» в уже знакомой аббревиатуре «ЛГБТ»?

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Андрей Агеев

Любители
Глубоких
Больших
Толстых
Клизм
?

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Dimitri

Наверно Q как queer или у нас получается К.

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asgolyakov

https://www.f4b-initiative.net/profile/ver-x-la-pelicula-2022-en-espanol-y-latino-online/profile
https://www.f4b-initiative.net/profile/ver-Morbius-la-pelicula-2022-en-espanol-y-latino-online/profile

Ver Completa 'X: La Película Online' en Español…
Ver Completa 'X: La Película Online' en Español |Cuevana | Profile
www.f4b-initiative.net
Ver Completa 'Morbius: La Película Online' en…
Ver Completa 'Morbius: La Película Online' en Español |Cuevana | Profile
www.f4b-initiative.net
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Александр Петрович

В редакции сочли действия регулятора цензурой

А люди посчитали что в редакции одни пидарасы. И правильно закрыли.
Нам еще тут пидарасов не хватает для полной картины.

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