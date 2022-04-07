Роскомнадзор заблокировал сайт Wonderzine Статьи редакции
Поводом для ограничения доступа стала жалоба Росмолодежи, требовавшей удалить с сайта семь текстов об ЛГБТК.
О блокировке сообщило само издание в своём Telegram-канале. Wonderzine получил от Роскомнадзора ведомление ведомства о внесении в реестр сайтов, «содержащих информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено».
Формально поводом для блокировки стала жалоба Росмолодёжи, потребовавшей удалить с сайта семь текстов об ЛГБТК. Роскомнадзор не предоставил времени на выполнение своих требований и автоматически ограничил доступ к сайту, отметил Wonderzine.
В редакции сочли действия регулятора цензурой. Издание намерено обжаловать решение ведомства и продолжить работу.
Wonderzine принадлежит издательству «Креатив медиа», в которое также входят The Village и Spletnik.ru. The Village заблокирован в России с 2 марта. Поводом стала «публикация недостоверной информации по тематике специальной военной операции на Украине».
- По словам главного редактора The Village Татьяны Симаковой, претензии властей касались материала о бывшем руководителе сервиса «Яндекс.Новости» Льве Гершензоне. Журналисты удалили текст, но позже сайт всё равно заблокировали.
- 6 апреля 100% «Креатив медиа» у Полины Юмашевой, бывшей жены Олега Дерипаски, выкупил Александр Винокуров. Он был гендиректором компании с ноября 2020 года. Он также инвестор «Дождя» и Republic, признанных иноагентами в России.
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Росмолодежь настучала в Роскомнадзор из-за росскреп
Когда узнаешь о существовании по сводке криминальной хроники.
Скрепы начинают скрипеть уже у самого уха)
Впервые узнал о существовании этого новостного сайта…
Такая же ситуация. И про росмолодеж первый раз услышал.
Ну туда им и дорога. Такую отборную хероту они туда писали.
Росмолодежь, лол што?
Как всегда, других проблем нет. ЛГБТ самое зло
Что за сайт?
Тоже любопытно
Феминистское издание
Перепись заднеприводных открыта
Ты их узнаешь по дизлайкам)
Милонов пришел
РосМолодежь, РосПенсионеры, РосРаботяги, что дальше?)
Интересно, в какую дырочку означает буква «К» в уже знакомой аббревиатуре «ЛГБТ»?
Любители
Глубоких
Больших
Толстых
Клизм
?
Наверно Q как queer или у нас получается К.
https://www.f4b-initiative.net/profile/ver-x-la-pelicula-2022-en-espanol-y-latino-online/profile
https://www.f4b-initiative.net/profile/ver-Morbius-la-pelicula-2022-en-espanol-y-latino-online/profile
В редакции сочли действия регулятора цензурой
А люди посчитали что в редакции одни пидарасы. И правильно закрыли.
Нам еще тут пидарасов не хватает для полной картины.