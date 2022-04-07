Сервис для записи подкастов Anchor приостановит работу в России Статьи редакции
Компания принадлежит Spotify, который остановил работу в стране.
- Сервис разослал пользователям письмо о приостановке работы с 11 апреля 2022 года.
- До этого времени пользователи могут самостоятельно перенести свои подкасты, это можно сделать в настройках. Аккаунты удалять не будут, но пользователи потеряют к ним доступ.
- Anchor помогает людям записывать собственные подкасты, распространять и монетизировать их. В 2019 году компанию купил Spotify.
- 7 апреля Spotify сообщил, что полностью приостановит работу в России с 11 апреля.
Пока их отправили в отпуск, в простой или на другие проекты компании.
Нейросеть может брать изображение и создавать различные его вариации, изменяя композицию, тени и текстуру.
Привлечение финансирования – основная задача молодых предпринимателей и фаундеров стартапов. На ранних этапах проекты могут финансироваться как самими основателями, так и с помощью FFF-money (от англ. family, friends and fools). Последнее означает, что средства привлекаются от семьи, друзей и инвесторов без опыта инвестирования .
Синдром самозванца присущ специалистам из разных сфер. Однако, есть основания полагать, что IT-шники в большей степени ему подвержены. Как переживают синдром самозванца IT-специалисты? Почему они его испытывают? Как с ним бороться и нужно ли? Говорим в этой статье.
Изменения вступят в силу после получения необходимых разрешений регуляторов.
http://mave.digital/creators ждёт все подкасты, которые остались без хостинга.
Мы делаем бесплатный хостинг, импорт подкаста делается в пару кликов (инструкция https://help.mave.digital/5bb445b1cd164bc8842155fdb96d7ef9)
Бонус: можно перенести статистику подкаста с anchor, такого вообще нигде нет.
«Аккаунты удалять не будут, но пользователи потеряют к ним доступ» звучит так же, как если бы McDonald's поставил гигантские экраны в окна своих закрывшихся ресторанов и транслировал как условно счастливые люди жрут двойные чизбургеры.
Заебись.
Оказывается был такой сервис, а мы и не знали.
Угадал популярный ответ
эхх, а такие подкасты были
Когда уже устал каждый день от новых санкций и отмен
Кроме шуток, уже и правда хочется знать полный список.
Очередной раз убеждаюсь, что подкаст делать лучше на своем хостинге. Вордпресс в помощь.)
Ну и что, #унасвсёсвоё
надеюсь, что это сарказм
У нас есть mave, правда сервера на амазоне (может и наши уже)
Часть инфраструктуры на AWS, часть локальная. Amazon на связи, всё хорошо, гранты дают.
Переехать на mave вообще легко, в пару кликов буквально всё делается
https://help.mave.digital/5bb445b1cd164bc8842155fdb96d7ef9
Ответ кроется в моих комментариях к другим записям, а их можно прочитать в профиле а профиль на сайте, а сайт в Интернете, ну в общем можно было бы это и на больше звеньев растянуть но думаю аналогия ясна
В Castbox нет этих подскастов?
А смысл то? Подкасты наоборот помогают донести информацию до слушателя, минуя пропагадну вгтрк
Браво! Сборная руководства России претендует на звание лучшего бомбардира в собственные ворота. Такого по всей истории человечества не было, нет и уверен, что не будет. Всемирный респект!
Вот что закрытые исходники и власть корпораций чудотворная делает :^)
Хорошее масло 🧈
Только его и покупаю