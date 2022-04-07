Медиа
Симпатичный Валера

Сервис для записи подкастов Anchor приостановит работу в России Статьи редакции

Компания принадлежит Spotify, который остановил работу в стране.

  • Сервис разослал пользователям письмо о приостановке работы с 11 апреля 2022 года.
  • До этого времени пользователи могут самостоятельно перенести свои подкасты, это можно сделать в настройках. Аккаунты удалять не будут, но пользователи потеряют к ним доступ.
  • Anchor помогает людям записывать собственные подкасты, распространять и монетизировать их. В 2019 году компанию купил Spotify.
  • 7 апреля Spotify сообщил, что полностью приостановит работу в России с 11 апреля.
YoLiga [by] Севан Авалян
wow, у нас больше нет будет записей подкаста

#новость #spotify #подкасты

940 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
18 комментариев
Написать комментарий...
Алексей Ткачук

http://mave.digital/creators ждёт все подкасты, которые остались без хостинга.

Мы делаем бесплатный хостинг, импорт подкаста делается в пару кликов (инструкция https://help.mave.digital/5bb445b1cd164bc8842155fdb96d7ef9)

Бонус: можно перенести статистику подкаста с anchor, такого вообще нигде нет.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Shabolkin

«Аккаунты удалять не будут, но пользователи потеряют к ним доступ» звучит так же, как если бы McDonald's поставил гигантские экраны в окна своих закрывшихся ресторанов и транслировал как условно счастливые люди жрут двойные чизбургеры.
Заебись.

Ответить
Развернуть ветку
Non Existence

Оказывается был такой сервис, а мы и не знали.

Ответить
Развернуть ветку
Kv4Nt

Угадал популярный ответ

Ответить
Развернуть ветку
human being

эхх, а такие подкасты были

Ответить
Развернуть ветку
AnlimiT

Когда уже устал каждый день от новых санкций и отмен

Ответить
Развернуть ветку
Славный щит

Кроме шуток, уже и правда хочется знать полный список.

Ответить
Развернуть ветку
Тамерлан Кагарманов

Очередной раз убеждаюсь, что подкаст делать лучше на своем хостинге. Вордпресс в помощь.)

Ответить
Развернуть ветку
Келлер

Ну и что, #унасвсёсвоё

Ответить
Развернуть ветку
human being

надеюсь, что это сарказм

Ответить
Развернуть ветку
Илья Раскатов

У нас есть mave, правда сервера на амазоне (может и наши уже)

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Ткачук

Часть инфраструктуры на AWS, часть локальная. Amazon на связи, всё хорошо, гранты дают.

Переехать на mave вообще легко, в пару кликов буквально всё делается

https://help.mave.digital/5bb445b1cd164bc8842155fdb96d7ef9

Импорт из Anchor
Перенести подкаст из Anchor в mave — вообще не сложно. Рассказываем.
help.mave.digital
Ответить
Развернуть ветку
Келлер

Ответ кроется в моих комментариях к другим записям, а их можно прочитать в профиле а профиль на сайте, а сайт в Интернете, ну в общем можно было бы это и на больше звеньев растянуть но думаю аналогия ясна

Ответить
Развернуть ветку
Сидор

В Castbox нет этих подскастов?

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Krei

А смысл то? Подкасты наоборот помогают донести информацию до слушателя, минуя пропагадну вгтрк

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Браво! Сборная руководства России претендует на звание лучшего бомбардира в собственные ворота. Такого по всей истории человечества не было, нет и уверен, что не будет. Всемирный респект!

Ответить
Развернуть ветку
Щитпостер на зарплате

Вот что закрытые исходники и власть корпораций чудотворная делает :^)

Ответить
Развернуть ветку
Кредитный файл

Хорошее масло 🧈
Только его и покупаю

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 18 комментариев
Торговля
Маша Цепелева
После ухода IKEA из России без работы остались 600 сотрудников производителя матрасов «Аскона» Статьи редакции

Пока их отправили в отпуск, в простой или на другие проекты компании.

Сервисы
TJ
OpenAI доработала нейросеть DALL-E: теперь она генерирует картинки по текстовому описанию и редактирует уже готовые Статьи редакции

Нейросеть может брать изображение и создавать различные его вариации, изменяя композицию, тени и текстуру.

Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
КРОК
Корпоративный спорт в новом формате: рассказываем, как помогаем айтишникам не забывать про тренировки

Почему спорт помогает оставаться в рабочем ритме и как сделать его частью корпкультуры с помощью новых форматов.

Маркетинг
Чит Чат
Яндекс.Браузер - новый уровень скама
Veles
Сделали алгоритмический трейдинг доступным каждому

Добавили опцию автоматической настройки торговых ботов

GenerationS
Даже в кризис: как стартапу привлечь инвестора

Привлечение финансирования – основная задача молодых предпринимателей и фаундеров стартапов. На ранних этапах проекты могут финансироваться как самими основателями, так и с помощью FFF-money (от англ. family, friends and fools). Последнее означает, что средства привлекаются от семьи, друзей и инвесторов без опыта инвестирования .

Otus
«Мы живем с ним вдвоем». Как айтишнику справиться с синдромом самозванца?

Синдром самозванца присущ специалистам из разных сфер. Однако, есть основания полагать, что IT-шники в большей степени ему подвержены. Как переживают синдром самозванца IT-специалисты? Почему они его испытывают? Как с ним бороться и нужно ли? Говорим в этой статье.

Личный опыт
Иван Замятин
Для моего бизнеса 2022 год — не самый плохой. История о том, как чуть не погибла вся моя семья и бизнес

Буду рад, если эта история послужит мотивацией хотя бы для одного человека — не опускать руки в любой ситуации и не входить в режим «всё пропало».

Selectel
Приглашаем инженеров на митап по информационной безопасности. Встречаемся лично или онлайн

Будут спикеры из Selectel, StormWall и DDoS-GUARD.

Финансы
Максим Кот
Ну что там с долларом?

После заморозки резервов Центрального банка, доллар стремительно ушел за сотню. На Московсой бирже максимальная цена была чуть больше 120. На международном рынке Forex во внерабочий для России день, восьмого марта, курс доходил до 158 рублей за доллар. Сегодня 75, что дальше?

Финансы
Симпатичный Валера
TCS Group выделит российский бизнес и передаст под управление топ-менеджменту «Тинькофф» Статьи редакции

Изменения вступят в силу после получения необходимых разрешений регуляторов.

Сервисы
Heads and Hands
68% пользователей бросают корзины в интернет-магазинах. Почему и как это исправить

5 способов повышения конверсии в заказы

Больше статей
null