Среди ценностей, на которых мы всегда строили бизнес, есть две банальные вещи: быть честным и не бояться. Будешь врать и ссать, ничего не получится. Тем более в медиа. Да, сейчас самое ужасное время для запуска агентства, но мы хотим продолжать работать и приносить пользу тем компаниям, которые найдут свое место на рынке.

Такие, разумеется, будут. Мы как минимум продолжим те агентские по своей сути проекты, которые были начаты до публичного запуска Paper. Думаю, что ответ на вопрос о будущем агентства заключается, скорее, в том, получится ли у нас расширить пул клиентов и предложить компаниям интересные услуги, которые в новых условиях стоят своих денег. Будем стараться.