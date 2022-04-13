Заблокированное в России петербургское издание «Бумага» открыло своё рекламное агентство Статьи редакции
Агентство Paper займётся созданием проектов для брендов.
О запуске коммуникационного агентства Paper издание рассказало на своём сайте. Оно объединит «всё, чем компания занималась последние 10 лет».
Paper будет создавать тексты, проводить соцопросы, записывать подкасты, организовывать мероприятия для сотрудников, разрабатывать стратегии корпоративных медиа и предлагать другие услуги — с использованием ресурсов «Бумаги» и упоминанием Paper или без них.
Коммерческий директор Paper Мария Рзаева рассказала vc.ru, что на подобные запросы «Бумага» откликалась и раньше: консультировала крупные компании по внутренним медиа, организовывала Science Slam на корпоративах и конференциях, проводила лекции учёных и инженеров для ИТ-компаний. Теперь агентство Paper полностью cфокусируется на услугах для маркетинга и HR компаний.
В команде агентства сейчас 17 человек. В структуре медиакомпании «Бумага» исторически были выделены отделы спецпроектов и мероприятий. Те, кто раньше занимался партнёрскими проектами издания, и составили команду нового агентства.
- Интернет-издание «Бумага» освещает события в Санкт-Петербурге и России. Команда также организует просветительские мероприятия в Петербурге и Москве, делает тематические рассылки и записывает свои подкасты.
- В начале марта издание попало под блокировку Роскомнадзора. Доступ ограничивается ко всему сайту на территории России по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года. «Бумага» сообщила, что продолжит работать.
- После блокировки «Бумага» сделала свой VPN-сервис и запустила подписку на него.
Истцы также просят суд обязать онлайн-кинотеатр возобновить полноценную работу в России.
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Компания пока не определила кому — третьим лицам или руководителям российского подразделения.
Привет. Меня зовут Ольга, и вот уже как минимум 10 лет я иду в ногу с Ламодой. На моем последнем ЛК у меня 188 заказов, высокий процент выкупа и почти все значки лояльности, которые можно собрать (всего их больше 50). Я шопоголик. И я никогда не пользовалась Wildberries.
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Хм🤔
https://paper-planes.ru/
А бумаги нет.
"После блокировки «Бумага» сделала свой VPN-сервис и запустила подписку на него"-переиграли,молодцы
Камень, ножницы, *запрещено на территории России*
Один из потенциальных клиентов 🤣
Молодцы
Очень рад за ребят. За 10 лет выросли из студенческого паблика в крупное Петербургское СМИ, а теперь ещё и агенство запустили.
Жалко только, что со временем не повезло…