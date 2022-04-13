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Медиа
Покойный Макс

Заблокированное в России петербургское издание «Бумага» открыло своё рекламное агентство Статьи редакции

Агентство Paper займётся созданием проектов для брендов.

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О запуске коммуникационного агентства Paper издание рассказало на своём сайте. Оно объединит «всё, чем компания занималась последние 10 лет».

Paper будет создавать тексты, проводить соцопросы, записывать подкасты, организовывать мероприятия для сотрудников, разрабатывать стратегии корпоративных медиа и предлагать другие услуги — с использованием ресурсов «Бумаги» и упоминанием Paper или без них.

Коммерческий директор Paper Мария Рзаева рассказала vc.ru, что на подобные запросы «Бумага» откликалась и раньше: консультировала крупные компании по внутренним медиа, организовывала Science Slam на корпоративах и конференциях, проводила лекции учёных и инженеров для ИТ-компаний. Теперь агентство Paper полностью cфокусируется на услугах для маркетинга и HR компаний.

В команде агентства сейчас 17 человек. В структуре медиакомпании «Бумага» исторически были выделены отделы спецпроектов и мероприятий. Те, кто раньше занимался партнёрскими проектами издания, и составили команду нового агентства.

Среди ценностей, на которых мы всегда строили бизнес, есть две банальные вещи: быть честным и не бояться. Будешь врать и ссать, ничего не получится. Тем более в медиа. Да, сейчас самое ужасное время для запуска агентства, но мы хотим продолжать работать и приносить пользу тем компаниям, которые найдут свое место на рынке.

Такие, разумеется, будут. Мы как минимум продолжим те агентские по своей сути проекты, которые были начаты до публичного запуска Paper. Думаю, что ответ на вопрос о будущем агентства заключается, скорее, в том, получится ли у нас расширить пул клиентов и предложить компаниям интересные услуги, которые в новых условиях стоят своих денег. Будем стараться.

Мария Рзаева
коммерческий директор Paper
  • Интернет-издание «Бумага» освещает события в Санкт-Петербурге и России. Команда также организует просветительские мероприятия в Петербурге и Москве, делает тематические рассылки и записывает свои подкасты.
  • В начале марта издание попало под блокировку Роскомнадзора. Доступ ограничивается ко всему сайту на территории России по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года. «Бумага» сообщила, что продолжит работать.
  • После блокировки «Бумага» сделала свой VPN-сервис и запустила подписку на него.

#новость #бумага

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7 комментариев
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Сергей Я

Хм🤔
https://paper-planes.ru/

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D. Trump

А бумаги нет.

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Аргумент Молотова

"После блокировки «Бумага» сделала свой VPN-сервис и запустила подписку на него"-переиграли,молодцы

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Щитпостер на зарплате

Камень, ножницы, *запрещено на территории России*

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Anatoliy Lyashenko

Один из потенциальных клиентов 🤣

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AIAIAI

Молодцы

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Hambala Fully

Очень рад за ребят. За 10 лет выросли из студенческого паблика в крупное Петербургское СМИ, а теперь ещё и агенство запустили.

Жалко только, что со временем не повезло…

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