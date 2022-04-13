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DTF

Россияне подали коллективный иск к Netflix из-за приостановки работы в стране — они требуют 60 млн рублей Статьи редакции

Истцы также просят суд обязать онлайн-кинотеатр возобновить полноценную работу в России.

  • Групповой иск подали в Хамовнический районный суд Москвы. Об этом ТАСС рассказал адвокат бюро «Чернышов, Лукоянов и партнеры» Константин Лукоянов.
  • Юристы отметили, что основанием для иска стало «нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России».
  • На этапе подачи иска истцы требуют от Netflix 60 млн рублей. В эту сумму входят компенсации каждому заявителю по 2 млн рублей, а также штраф в размере 50% от суммы, присуждённой в пользу истцов по делу.
  • Адвокат отметил, что Netflix заключает с подписчиками сервиса публичный договор, который не предусматривает возможность одностороннего отказа от исполнения обязательств. Приостановление работы сервиса в России он назвал «прямым нарушением прав пользователей» в соответствии с ГК и законом «О защите прав потребителей».
  • Всего в коллективном иске против Netflix участвуют 20 человек.
  • Netflix объявил о приостановке работы в России в марте 2022 года. Онлайн-кинотеатр оставался доступен подписчикам только до следующего списания средств. По данным Bloomberg, у сервиса в стране более 1 млн пользователей.

#новость #netflix

16 303 просмотров
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320 комментариев
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Андрей Николаев

Т.е. теперь нетфликсу нужно будет решить: вернуться в рф, выплатить штраф и обосраться перед западом. Или просто не возвращаться. Интересно, какое решение примут)

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Pavel Petel

Игнорирование.

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Gosoo Gosoo

Не будет платить штраф, взыщут принудительно. Ютуб же недавно нагнули в пользу царьграда.

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30 комментариев
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Артур Мороз

Заплатят скорее всего по примеру букинга. Как бы выкупая себе возможность вернуться. Правда букинг платил государству, а не гражданам

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Natalie Brown

Решение- иск слишком белый, что бы на него отвечать)

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2 комментария
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Артем Акулов

Знал бы ты сколько нетфликс тратит бабок на всякую бредятину, пилоты, провальные серики и как у них раздут штат. Какие то $740к для них это пыль. Пускай плотят)

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4 комментария
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Mikhail Che

выпишут по 10к рублей компенсации и все на этом, в нашем суде обычно такого уровня суммами оперируют при защите прав потребителей, и с какой-то стороны это хорошо

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Ivan Zamorev

КиноПоиск лучше и дюжина своих сервисов есть. Зачем нам вообще нетфликс

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12 комментариев
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AstraN

Если будет решение суда не в пользу нетфликса (а его еще надо добиться), то заплатят, только если решат вернутся когда-нибудь на рынок РФ.
Они больше в месяц в России собирали, небольшие деньги:
https://vc.ru/media/229648-operator-netflix-v-rossii-vpervye-raskryl-finansovye-pokazateli-vyruchka-za-2-5-mesyaca-dostigla-462-96-mln-rubley

Но очень сильно сомневаюсь, что суд даже в отсутствие истца 2 млн каждому заявителю присудит. За что? Операцию важную не смогли из-за сериала пропущенного провести?

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okman

Захотят дешёвую нефть вернуться. Как будто они здесь благотворительностью занимаются.

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ROME

Право пользователей))) Насмешили блять... Гражданский права так бы защищали

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Arkady B.

Нет, вы не правы. Любые свои права надо защищать. Даже если вам не повезло родиться в тоталитарной стране и у вас вообще нет никаких прав, то надо бороться хотя бы за что-то.

А вот у вас позиция хорошего крепостного раба, мол не жили богато — нечего и начинать. Руководствуясь подобной чушью, которую родило ваше больное рабское сознание, можно только погружаться в ещё большую ж*пу и пробивать очередные донья.

То есть у вас вообще не бывает нормального состояния, в котором вы цивилизованно выражаете свою волю. У вас только две опции: либо вы по-рабски стоите на коленях и бубните себе под нос какую-то чушь, либо вам просто нечего жрать и вы бегаете с вилами по улице и убиваете людей.

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5 комментариев
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Alexandr Leibowitz

Пытаться принудительно заставить работать международную компанию - это сильно. В офисе Нетфликса животы со смеху надорвут над дурачками.

А вот адвокаты молодцы - сдерут на этом безумном абсудрном и гарантированно проигранном деле три шкуры с истцов. И правильно. Дуракам деньги ни к чему.

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3 комментария
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Petr Alekseev

Суд какой? Где Netflix зарегистрирован, или то что еще в России называют по привычке и недоразумению судом? Если в последнюю инстанцию то это судебные издержки на ветер, что российский суд в текущей ситуации сделает, ровным счетом ничего.

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Александр Озерцов

То есть мы постепенно приходим к тому, что надо заставлять сервисы регистрировать дочки в РФ, чтобы не кидали граждан, да?

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19 комментариев
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Нелинейная структура данных

Зарегистрирован в РФ
ООО «Развлекательный онлайн-сервис»
 Пречистенская набережная, дом 13,
строение 1, этаж 3, офис 23
Москва, Россия
ОГРН: 1207700255597
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9704024068

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10 комментариев
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Вячеслав Осадчий

Второе предложение в статье, вы угараете?

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3 комментария
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Sergey Fedostsev

А я аналогичную штуку хочу к Спотифай, тем более у меня был оплачен годовой премиум

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Foma Kiniaev

Тоже. И отказались возвращать деньги даже через техподдержку. И не понятно, будет ли продлён срок премиума в случае их возвращения.

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17 комментариев
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Alexandr Leibowitz

Ух ты, вас уже целая ветка набежала! Пишите иски, пишите, бумага всё стерпит) Особенно за 2500р за упаковку) Подадите их в местный районный суд сельсовета, который присудит вам доли по 10% компании каждому, в качестве компенсации за те неимоверные страдания, перенесенные вами)

Правильно, что ушли с рынка, и правильно, что не возвращают. Для таких пользователей работать - себя не уважать.

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Мария Богоделова

И я с вами. Год.

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Фристайлер Виссарионович

и я с вами

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Игорь Кулаков

Поддержу

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Sam Esq

+ Расходы на юридические услуги и моральный вред 😎

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Andrew Lobachev

Шестой пункт их пользовательского соглашения:

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Нелинейная структура данных

Никакие пользовательские соглашения не могут отменять законодательство РФ на территории РФ. Можно всё что угодно в ПС писать - суд этой бумажкой подотрётся, как не соответствующей законодательству.

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60 комментариев
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Sam Esq

Могут не работать. Пусть вернут уплаченные деньги всем подписчикам, возместят юридические траты и моральный вред 😁😁

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6 комментариев
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Вячеслав Попов

Проблема не в технической стороне сервиса, а в осознанном решении компании. Это разные вещи.

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Serge

Абсолютно дутый иск. Для госпиара.
Конечно же эти "россияне" не подавали никакой иск, когда изъяли накопительную часть пенсии. Тут у них всё ок.

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kir.st
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1 комментарий
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Дмитрий Маланин

интересно кто им мешал ?

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Sergei Olenev

Нетфликс не за что штрафовать, они все обязательства выполнили, а вот Спотифай за дроп уже оплаченной подписки нагнуть вполне кошерно.

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RKA

Каким образом «нагнуть», если компания в другой стране?

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MLNW

Я ничью сторону не принимаю, но выглядит так, будто адвокатское бюро решило просто похайпить и засветить свое имя. На каком основании компания должна выплатить? Да и чем уважаемые истцы подкрепили сумму в 60 млн? Почему не 600? 😬 У меня во дворе как раз «пятерочка»съехала из помещения, в которое я ходил 3 года. Пойду в суд что-ли подам, ведь она разорвала наши отношения в одностороннем порядке, не спросив меня. Сколько там морального ущерба на душу населения в таком случае полагается?

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Самозанятый Енот Полоскун

Ты покупал годовую подписку на продукты в пятерочке, а она тебе их не отдала и съехала с твоими деньгами? Так то это нормальная идея для стартапа - делаешь сайт, пишешь на нем что все фильмы раньше, чем в кинотеатре по подписке за 5000 в год, как набрал хомяков сваливаешь под любым предлогом с их деньгами и закрываешь сервис для них. Профит.

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1 комментарий
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Анна Карасева

А как вписаться в иск?)

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Евгений Городецкий

Такой же вопрос назрел)

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Михаил Попов

Связаться с этими адвокатами. Думаю впишут, за комиссию

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Andrei Myagkov

отказом Netflix от предоставления услуг на территории России.
Сколько можно повторять. Они не предоставляют, что-либо "на территории России". Они позволяют пользоваться своими серверами, расположенныме не на территори России. Это российские пользователи, не нашедшие нужное на своей Родине, прутся на зарубежные сервисы, а, когда их, как нагадивших котят, вышвыривают, те начинают судиться...

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Дмитрий Маланин

Если нормальные люди заплатили деньги, а сервис не получили они имеют право подать в суд. Это будут проблемы сервиса как он будет возвращать деньги.

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1 комментарий
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Leroy Kukushkin

Хочу тоже 2 ляма. Кто крайний в очереди?

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Щитпостер на зарплате

За мной будете.

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1 комментарий
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Пыльный кубок

Мне только спросить

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2 комментария
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Printsessa Derevyashka

Думаю надо попросить "Хамовнический районный суд Москвы", чтобы он обязал США и Европу санкции снять, похоже это самый уважаемый и всемогущий суд

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Александр Добриневский

А получат 60млн. бебр за щеку

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Роман Дегтярев

главное занюхнуть

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Мария Богоделова

Я вот тоже я хочу подать иск к спотифай. Оплачен год. Отключили.
Ок, под впн зашла из Нидерландов - аккаунт без премиума.

Вот это как? Где мой оплаченный до марта 2023 года аккаунт?

Вы если отключаете - решите вопрос с возвратом оплаченных услуг.

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Alex S-R

Ничего не выйдет скорее всего. У них в соглашении прописано правоприменение для РФ - Шведское право. А в пункте про условия сказано, что они могут в одностороннем порядке прекращать и ничего возвращать не обязаны..

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4 комментария
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Brad Cruze

Spotify возвращает оплаченный премиум в другой стране через саппорт. Зайдите в сообщество Spotify Community в VK, там инструкция есть

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Не придумала

ну подайте. Или хотеть подать - более выгодная опция, чем подать-таки?

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Anton Ilabanau

читаю коменты из рашкостана и поражаюсь...

люди на серьезных щах озабочены подпиской нетфликса, спотифая... ребят вам глаза и уши что ли зашили?

через полгода вы пукнуть не сможете на улице, а все западные каналы просто закроют как неугодные, даже если они сами подписки не отрубят к тому времени. будете ловить голос америки на радиолах.

очнитесь епт.

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Anton Ilabanau

хотите знать что будет дальше - почитайте про беларусь после 2020, для вас это лайтовый сценарий теперь.

адвокатуру закроют до конца года как класс. защита любых прав станет госизменой.

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1 комментарий
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Andry Osminin

Это все понятно. Но если так, люди должны сидеть под шконкой и думать как всему пиздец придёт через пол года?? У «рашкостана» есть несколько сценариев развития и ты не знаешь что там будет через пол года.

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Василий Степанофф

Жду коллективного иска к Спотифай и обязательно присоединюсь.
Украли денег за два года подписки

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Екатерина Продавцова

Два года подписки ?) серьезно?
Мой опыт показывает что любой музыкальный сервис за год скатывается в унылое гавно , если натаскать ИИ. Тот же Спотифай начинает предлагать почти одно и тоже :

«Да ,я люблю дип хаус для работы , но может мне хочется чего-то другого»
Подборка дня: «Да, конечно , вот тебе тот же стиль в другой аранжировке»

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5 комментариев
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Мария Богоделова

Я с вами. Минус год подписки.

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1 комментарий
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Artem Borisenko

Оо. Кто-то хитро... хотел купить купить подписку на все время санкций? ;)

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1 комментарий
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Коллективный корабль

Хм.
Если сервис работал до последнего дня подписки пользователя, о каких компенсациях может быть речь.

Услуга оказана до конца.

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Сергей Кондык

А почему вы не подаете жалобы в суд на повышение цен в магазинах? Накинулись избивать бывшую жену, которая ушла от мужа пьяницы.

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Михаил Загоскин

Netflix объявил о приостановке работы в России в марте 2022 года. Онлайн-кинотеатр оставался доступен подписчикам только до следующего списания средств. По данным Bloomberg, у сервиса в стране более 1 млн пользователей.

_______________________________

А где кинули то, но закончилась подписка и ее больше не предоставляют. В чем вопрос?

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Игорь Протасов

Типа не имели права расторгать договор в одностороннем порядке

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1 комментарий
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Игорь Мягков

60 миллионов на 20 человек не жирно? Не думаю, что нетфликс всполошится и пойдет всем сразу раздавать бабки

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Artem Borisenko

А заявители не оуели там ни разу? Решили наварить по два ляма. ничего так, красавцы.

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vxdtydghhggdf dgzhfhgddfgfd

что мешает тебе стать таким же "красавцем"? Подавай иск вместе с ними

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Rayskiy Nastroy

Я бы такой коллектив иск настрочил в PS, так как это писец.. 3 года плюса и все игры, что я когда либо брал теперь на блоке... а это по меркам одной игры приличная сумма...

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Garmonbon

так а что мешает? голубинной почттй отправьте авось долетит требование.

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unknown

Расскажите, пожалуйста, что у PS сейчас работает/доступно, а что не работает?

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Alarmo Del

Почему подали до суда, а не в спортлото иск ?

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Memento Vivere

Довольно странный иск, который сделан сугубо ради наживы. В отличии от того же спотифая, нетфликс до самого конца предоставлял услуги, которые были оплачены. И лишь с окончанием подписки попросили на выход с вещами. Спотифай же обрубил доступ и тем, у кого оплачено на год вперед, да еще и без возврата (который невозможен, но доступ-то можно было оставить для таких клиентов)

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Денис

Может вопрос дурацкий конечно. А как они нарушили условия договора с клиентами в одностороннем порядке? Они оказывали услуги до окончания оплаченного периода. После этого они оплату не могут взять, значит продлить услугу также не могут? А почему коллективный иск не подать на визу или мастер кард? А ещё на правительство РФ за действия, которые привели к тому, что западные компании не хотят, не могут тут работать или вынуждены прекратить обязательства из-за форс мажорных обстоятельств.

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Roman Volgasov

А вот это прецедент, меня Чехи также кинули на бабки. Тоже накатаю на них заяву.

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Theodor Smith

Это шутка юмора такая да? так вроде 1 апреля было почти 2 недели назад.

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Petr Petrov

Любой суд вне юрисдикции России признаёт ситуацию форс-мажором.
Любой российский суд вынесет решение не в пользу Нетфликса.
С учетом ухода из России, Нетфликсу проще проиграть этот суд, чем возится с возвратом каждому пользователю.
А в долгосрочной перспективе, нужно понимать, что в нынешнюю Россию (с текущей властью, экономикой и политической системой) Нетфликс уже не вернётся никогда.

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Kirill Kulagin

Каким возвратом ? Сервис предоплатный, закончился оплаченный месяц, нетфликс отрубился...нечего возвращать тут.

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Максим Бережной

не заплатят. заплатят- будет прецедент. это всего 20 человек подали. А если ещё миллион человек подаст?

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vxdtydghhggdf dgzhfhgddfgfd

Да чего уж там мелочиться - миллиард. Или даже триллион человек!
Вот это будет круто.
Сними розовые очки. 20 человек - это максимум.
P.S. Жду, когда меня ткнут носом в 50 человек. Вот тогда я сдамся

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Не придумала

не только не заплатят, но и не присудят. Адвокатская контора немало заработает на иске. Сейчас двадцать человек, после этой широкой рекламы по всем новостным каналам присоединиться возжелают тысячи.

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Отображаемое имя

Купил ломанный аккаунт этой конторы когда все началось. В чем прикол? От 90% этого сервиса контента кровь из глаз.

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Garmonbon

а вы тоже подайте в суд, что сервис не оправдал возложенных на него надежд

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1 комментарий
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Eternal Hate

На этапе подачи иска истцы требуют от Netflix 60 млн рублей. В эту сумму входят компенсации каждому заявителю по 2 млн рублей, а также штраф в размере 50% от суммы, присуждённой в пользу истцов по делу
Зря отрекламировали. Так бы авось фартануло и каждому по 10к баксов на рыло, а сейчас ещё стопицот переживающих тяжёлую моральную травму от ухода нетфликса примажутся и коэффициент упадёт

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Щитпостер на зарплате

Буду орать если что-то отсудят.

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Tatiana M.

У нетфликса что ли была годовая подписка и людей кинули? Иначе я не понимаю о чём иск.

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Андрей Шапран - B2B продажи

Видимо нашёлся адвокат, кто этих самых истцов собирает и агитирует подать иск. Ждём заявление на Мак и пр.

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Роман Мишин

Идите работайте на свои заводы. Может заработаете 2млн рублей.

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Yan

А российские аффилированные лица в деле тоже участвуют?

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Sergei Olenev

А только они и участвуют. Не было никакого Нетфликса в РФ, была НМГ (Национальная медиагруппа), которая транслировала программы сервиса на территории РФ, точно также как Амедиатека транслирует программы HBO. Америкосы скажут, что они тут не при чем, иски подавайте к НМГ, а точнее, к ООО «Развлекательный онлайн-сервис», единственным учредителем которого и является НМГ.

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Кирилл Фотькин

А всего-то надо было внести изменения в подписку, сделав ее более выгодной для пользователей. Смотреть по ней ничего нельзя, да и все, ранее ее оформившие, идут в жопу согласно пункту правил.

Учитесь вести бизнес, глупые американцы!

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John Doe

А зачем? Они же эту подписку не прервали - они ее оказывают до окончания оплаченного периода. Нет закона РФ о том, что они должны предоставлять возможность продления и не могут закрыть бизнес в регионе.

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Алексей Шевченко

В целом правильный подход. Такие же иски должны идти к Xbox, Sony, и еще куче компаний, которые решили не исполнять свои обязательства перед клиентами, пусть возвращают деньги. Даже сраный Spotifay - деньги за подписку списал и заблокировал аккаунт, по факту это надо решать в правовом поле. Если тут есть адвокаты-юристы не знаю, у вас же работы поле не паханное.

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Елена Кузнецова

А можно также по Спотифай🙈

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Дмитрий Маланин

да конечно можно займитесь .

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Виктор Махатыров

Тереотически если взять всех пользователей в РФ, а это миллион человек и каждому выплатить штраф в 2 миллиона, то это 20 млрд долларов

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Artem Borisenko

Теоретически лучше губы-то закатать )

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1 комментарий
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kir.st

Есть куда стремиться

А ещё есть куча других "ушедших"

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Андрей Браиловский

Здравствуйте Netflix
какие положены выплоты

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Коллективный корабль

У нас не предусмотрены обратные выплаты за оказанные услуги.
До свидания 🏌️

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Kayleigh Marie

Скорее всего будут отмалчиваться до наступления какой-то определенности

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Philipp Novikov

Nietflix.

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Роман Мишин

Как на счёт его импортозамещения? По-моему его просто нет! И ещё лет 50 не будет.

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Михаил Попов

Наверно выиграют. Но взыскать проблемно будет. Если только когда netflix решит вернуться

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Ирина Стрылецкая

ну не знаю если у них получится , если их нетфликс не пошлёт )

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Дмитрий Маланин

послать их он может.

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Grigoriy Malyshev

Странные суммы во всех этих исках.
Хотя, мне когда квартиру на год задержали, суд взыскал только половину от заявленной в иске суммы. Хотя там договор, калькуляция неустойки прописана максимально наглядно, но вердикт - "необосновано". С каких таких хуев, и что тогда значит обоснованность, если не договор, ответа не дали.
И вот тут не понятно, сначала судьи стали занижать выплаты пострадавшим, и юристы наловчились завышать свои требования, или наоборот - сначала требования раздули, и судам в "среднестатистической практике" пришлось занижать выплаты.

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kir.st

У меня на 2.5г задержка была.
Взыскал по итогу половину стоимости (процент + штраф по ЗоЗПП).
Тут специфичная среда, скажем так, потому что ради суда я прописался в другом регионе.

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Wera Ferat

Мне интересно из каких рассуждений и пересчетов состоит указанная сумма в 2 миллиона каждому заявителю? От фонаря считали?

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Игорь Протасов

Надо было потребовать оплату за пользование нетфликс производить на счет в сша. А если не смоглм оплатить, то услуга больше не предоставляется

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Не придумала

"Адвокат отметил, что Netflix заключает с подписчиками сервиса публичный договор, который не предусматривает возможность одностороннего отказа от исполнения обязательств."

прикол в том, что в данном случае не отказ от обязательств, а отказ от договора, предусмотренный ГК РФ. Грамотный юрист легко это докажет. А вот неграмотный и партнеры словит хайп и сострижет купонов с доверчивых чувачков. Сколько они берут за представление интересов и обслуживание иска, не уточняется? :))

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Tema

возобновить нетфликс можно и без ожидания решения суда yesnetflix.ru

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Vladimir
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Марк

Давайте еще к Mailchimp и другим сервисам создадим коллективный иск. Пусть не дуамают, что Россия- банановая республика. Коль говорите, что у вас суды безпрестрастные и все по закону-отвечайте по закону перед пользователями.

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Eugene Kostylev

ну да, достаточно посмотреть цены на бананы чтобы в этом убедиться.

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Bruce Robertson

Спотифай ушел и присвоил деньги клиентов, оплативших подписку на год (тех кто оплатил картой подарочной например). Тоже повод для иска.

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Евгений Столетов

Интересно. А почему не на Путина подали в суд? Он зачинатель, коварный Агрессор, а мы - биомасса поддержали его. Так что претензии не по адресу а виновник в схроне подленько радуется)

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Inessa Gorina

Я приложение не выгружала с телефона. Зашла, там сейчас стоит "возобновить подписку, и цена в евро уже, того же плана, но дороже. По идее из аккаунта же должно вышибить уже, а он как будто дает поставить галочку о возобновлении подписки. Хз, в общем, экспериментировать неохота.

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Kirill Kulagin

Ничего с вашим аккаунтом не будет, у вас просто нет возможности оплатить подписку и все.

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Kirill Kulagin

Забавно конечно такое читать, особенно когда есть возможность зарегить турецкую учётку с максимальным тарифом с 4к и прочими плюшками за 400руб на наши, привязать иностранную виртуалку и сидеть себе спокойно продолжать смотреть )))

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Роман Дегтярев

Неужто все россияне подали? А где я был в это время?

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Игорь Пронин

Злые российские пользователи требуют с Нетфликса аж целую годовую зарплату одного программиста. Нетфликс в шоке.

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OPTAKS.RU

Захотели денежек урвать)

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Sergey Kovalev

Смотрите в пустоту...

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Alexei Ageyev

Можно еще обратиться в Европейский суд по правам человека. Хотя, погодите...

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саша кавабанга

хуй

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Виктор Птахин

Почему только на нетфликс, вон мигого опрокинул всех.

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Никита Плетнёв

с нынешней ситуацией в мире скорее нетфликс может подать в суд на россиян

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Маша Ануфриева

Пускай сделают возврат средств

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Кот Агфт

Каких средств? Средства за подписку уплачены и сервис работает. Заново заплатить за подписку не получится, по причине ухода сервиса с рынка России.

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Комментарий удален модератором

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Jack Sparrow

То есть меньше 1 млн долларов? Эти копейки Нетфликс легко выплатит за сохранение возможности вернуться после того как политиканы наиграются в virtue signaling

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Alexei Ageyev

Да, Нетфликс же любому желающему раздает по 2 ляма, ведь это всего-то тысяч 25 долларов. Для Нетфликса это даже не копейки, а шелуха от семечек. Можешь тоже сходить оформить заявку, беспроигрышный вариант

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TJ
Британский владелец Durex, Contex и «Нурофена» передаст права на свой бизнес в России Статьи редакции

Компания пока не определила кому — третьим лицам или руководителям российского подразделения.

КРОК
Как стать Linux-инженером и развиваться в DevOps? Рассказываем опыт коллег из КРОК

В статье рассказываем, как мы помогли кандидатам подготовиться к работе в КРОК Linux-инженером на программе обучения.

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МТТ
Курьерам Dostavista помогают цифровые помощники МТТ

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал цифрового помощника для одного из крупнейших сервисов курьерской доставки Dostavista. Голосовой робот, собранный на платформе VoiceBox, автоматизировал инструктаж курьеров, подключенных к услуге доставки товаров с наложенным платежом в 15 городах России.

Медиа
Маша Цепелева
Выручка «Кинопоиска» в 2021 году выросла в 2,4 раза, до 7,16 млрд рублей, чистый убыток — 4,85 млрд рублей Статьи редакции

Онлайн-кинотеатр на втором месте по выручке среди конкурентов — после ivi.

Приёмная
Ольга Азарова
Курьер Lamoda отказался продать мне товар и наклеветал о том, что ему пришлось вызвать МВД, чтобы забрать заказ

Привет. Меня зовут Ольга, и вот уже как минимум 10 лет я иду в ногу с Ламодой. На моем последнем ЛК у меня 188 заказов, высокий процент выкупа и почти все значки лояльности, которые можно собрать (всего их больше 50). Я шопоголик. И я никогда не пользовалась Wildberries.

Goose Gaming
Как гейминг помогает брендам пережить кризис
СберКорус
СберКорус перевел на российское ПО 80 торговых сетей и 1000 их поставщиков

Среди компаний, поставщики которых уже переведены на систему СФЕРА EDI, крупнейшие ритейлеры России и торговые сети: АШАН, Красное и Белое, ОКей, Дикси, Лента, Магнит, Утконос, Монетка и многие другие.

Техника
Маша Цепелева
Meta* запланировала выпустить свои первые AR-очки в 2024 году — The Verge Статьи редакции

Цукерберг рассчитывает, что пользователи смогут общаться с голограммами собеседников и управлять устройствами без рук. Сотрудники сомневаются, что это произойдёт так скоро.

Демонстрация возможностей AR-очков Meta*  во время презентации в октябре 2021 года
Будущее
DTF
Meta* введёт комиссию в 47,5% от продаж в Horizon Worlds — в сети пожелали Цукербергу удачи в «пустой метавселенной» Статьи редакции

А также вспомнили, как компания недавно осуждала 30-процентный «налог на App Store» от Apple.

Звук
Звук предоставил артистам возможность загружать свои произведения напрямую в аудиосервис

Звук запустил функционал прямой доставки музыкальных релизов, чтобы сохранить артистам возможность эффективно монетизировать свое творчество. Инструмент создан в рамках проекта Студио и не имеет аналогов на российском рынке.

Приёмная
Roman Lischenko
Озон продает мой товар дешевле, чем нужно!

Спойлер на пальцах! Представьте, что Ваш товар стоит 2790р, а со всеми скидками и акциями 1743р, однако площадка самовольно отпускает его за 1189р (это на 554р еще ниже). Я что, выиграл в лотерею на распродажу моих товаров с доп скидкой 20%?

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