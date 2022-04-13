Россияне подали коллективный иск к Netflix из-за приостановки работы в стране — они требуют 60 млн рублей Статьи редакции
Истцы также просят суд обязать онлайн-кинотеатр возобновить полноценную работу в России.
- Групповой иск подали в Хамовнический районный суд Москвы. Об этом ТАСС рассказал адвокат бюро «Чернышов, Лукоянов и партнеры» Константин Лукоянов.
- Юристы отметили, что основанием для иска стало «нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России».
- На этапе подачи иска истцы требуют от Netflix 60 млн рублей. В эту сумму входят компенсации каждому заявителю по 2 млн рублей, а также штраф в размере 50% от суммы, присуждённой в пользу истцов по делу.
- Адвокат отметил, что Netflix заключает с подписчиками сервиса публичный договор, который не предусматривает возможность одностороннего отказа от исполнения обязательств. Приостановление работы сервиса в России он назвал «прямым нарушением прав пользователей» в соответствии с ГК и законом «О защите прав потребителей».
- Всего в коллективном иске против Netflix участвуют 20 человек.
- Netflix объявил о приостановке работы в России в марте 2022 года. Онлайн-кинотеатр оставался доступен подписчикам только до следующего списания средств. По данным Bloomberg, у сервиса в стране более 1 млн пользователей.
Компания пока не определила кому — третьим лицам или руководителям российского подразделения.
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Онлайн-кинотеатр на втором месте по выручке среди конкурентов — после ivi.
Привет. Меня зовут Ольга, и вот уже как минимум 10 лет я иду в ногу с Ламодой. На моем последнем ЛК у меня 188 заказов, высокий процент выкупа и почти все значки лояльности, которые можно собрать (всего их больше 50). Я шопоголик. И я никогда не пользовалась Wildberries.
Цукерберг рассчитывает, что пользователи смогут общаться с голограммами собеседников и управлять устройствами без рук. Сотрудники сомневаются, что это произойдёт так скоро.
А также вспомнили, как компания недавно осуждала 30-процентный «налог на App Store» от Apple.
Звук запустил функционал прямой доставки музыкальных релизов, чтобы сохранить артистам возможность эффективно монетизировать свое творчество. Инструмент создан в рамках проекта Студио и не имеет аналогов на российском рынке.
Т.е. теперь нетфликсу нужно будет решить: вернуться в рф, выплатить штраф и обосраться перед западом. Или просто не возвращаться. Интересно, какое решение примут)
Игнорирование.
Не будет платить штраф, взыщут принудительно. Ютуб же недавно нагнули в пользу царьграда.
Заплатят скорее всего по примеру букинга. Как бы выкупая себе возможность вернуться. Правда букинг платил государству, а не гражданам
Решение- иск слишком белый, что бы на него отвечать)
Знал бы ты сколько нетфликс тратит бабок на всякую бредятину, пилоты, провальные серики и как у них раздут штат. Какие то $740к для них это пыль. Пускай плотят)
выпишут по 10к рублей компенсации и все на этом, в нашем суде обычно такого уровня суммами оперируют при защите прав потребителей, и с какой-то стороны это хорошо
КиноПоиск лучше и дюжина своих сервисов есть. Зачем нам вообще нетфликс
Если будет решение суда не в пользу нетфликса (а его еще надо добиться), то заплатят, только если решат вернутся когда-нибудь на рынок РФ.
Они больше в месяц в России собирали, небольшие деньги:
https://vc.ru/media/229648-operator-netflix-v-rossii-vpervye-raskryl-finansovye-pokazateli-vyruchka-za-2-5-mesyaca-dostigla-462-96-mln-rubley
Но очень сильно сомневаюсь, что суд даже в отсутствие истца 2 млн каждому заявителю присудит. За что? Операцию важную не смогли из-за сериала пропущенного провести?
Захотят дешёвую нефть вернуться. Как будто они здесь благотворительностью занимаются.
Право пользователей))) Насмешили блять... Гражданский права так бы защищали
Нет, вы не правы. Любые свои права надо защищать. Даже если вам не повезло родиться в тоталитарной стране и у вас вообще нет никаких прав, то надо бороться хотя бы за что-то.
А вот у вас позиция хорошего крепостного раба, мол не жили богато — нечего и начинать. Руководствуясь подобной чушью, которую родило ваше больное рабское сознание, можно только погружаться в ещё большую ж*пу и пробивать очередные донья.
То есть у вас вообще не бывает нормального состояния, в котором вы цивилизованно выражаете свою волю. У вас только две опции: либо вы по-рабски стоите на коленях и бубните себе под нос какую-то чушь, либо вам просто нечего жрать и вы бегаете с вилами по улице и убиваете людей.
Пытаться принудительно заставить работать международную компанию - это сильно. В офисе Нетфликса животы со смеху надорвут над дурачками.
А вот адвокаты молодцы - сдерут на этом безумном абсудрном и гарантированно проигранном деле три шкуры с истцов. И правильно. Дуракам деньги ни к чему.
Суд какой? Где Netflix зарегистрирован, или то что еще в России называют по привычке и недоразумению судом? Если в последнюю инстанцию то это судебные издержки на ветер, что российский суд в текущей ситуации сделает, ровным счетом ничего.
То есть мы постепенно приходим к тому, что надо заставлять сервисы регистрировать дочки в РФ, чтобы не кидали граждан, да?
Зарегистрирован в РФ
ООО «Развлекательный онлайн-сервис»
Пречистенская набережная, дом 13,
строение 1, этаж 3, офис 23
Москва, Россия
ОГРН: 1207700255597
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9704024068
Второе предложение в статье, вы угараете?
А я аналогичную штуку хочу к Спотифай, тем более у меня был оплачен годовой премиум
Тоже. И отказались возвращать деньги даже через техподдержку. И не понятно, будет ли продлён срок премиума в случае их возвращения.
Ух ты, вас уже целая ветка набежала! Пишите иски, пишите, бумага всё стерпит) Особенно за 2500р за упаковку) Подадите их в местный районный суд сельсовета, который присудит вам доли по 10% компании каждому, в качестве компенсации за те неимоверные страдания, перенесенные вами)
Правильно, что ушли с рынка, и правильно, что не возвращают. Для таких пользователей работать - себя не уважать.
И я с вами. Год.
и я с вами
Поддержу
+ Расходы на юридические услуги и моральный вред 😎
Шестой пункт их пользовательского соглашения:
Никакие пользовательские соглашения не могут отменять законодательство РФ на территории РФ. Можно всё что угодно в ПС писать - суд этой бумажкой подотрётся, как не соответствующей законодательству.
Могут не работать. Пусть вернут уплаченные деньги всем подписчикам, возместят юридические траты и моральный вред 😁😁
Проблема не в технической стороне сервиса, а в осознанном решении компании. Это разные вещи.
Абсолютно дутый иск. Для госпиара.
Конечно же эти "россияне" не подавали никакой иск, когда изъяли накопительную часть пенсии. Тут у них всё ок.
интересно кто им мешал ?
Нетфликс не за что штрафовать, они все обязательства выполнили, а вот Спотифай за дроп уже оплаченной подписки нагнуть вполне кошерно.
Каким образом «нагнуть», если компания в другой стране?
Я ничью сторону не принимаю, но выглядит так, будто адвокатское бюро решило просто похайпить и засветить свое имя. На каком основании компания должна выплатить? Да и чем уважаемые истцы подкрепили сумму в 60 млн? Почему не 600? 😬 У меня во дворе как раз «пятерочка»съехала из помещения, в которое я ходил 3 года. Пойду в суд что-ли подам, ведь она разорвала наши отношения в одностороннем порядке, не спросив меня. Сколько там морального ущерба на душу населения в таком случае полагается?
Ты покупал годовую подписку на продукты в пятерочке, а она тебе их не отдала и съехала с твоими деньгами? Так то это нормальная идея для стартапа - делаешь сайт, пишешь на нем что все фильмы раньше, чем в кинотеатре по подписке за 5000 в год, как набрал хомяков сваливаешь под любым предлогом с их деньгами и закрываешь сервис для них. Профит.
А как вписаться в иск?)
Такой же вопрос назрел)
Связаться с этими адвокатами. Думаю впишут, за комиссию
отказом Netflix от предоставления услуг на территории России.
Сколько можно повторять. Они не предоставляют, что-либо "на территории России". Они позволяют пользоваться своими серверами, расположенныме не на территори России. Это российские пользователи, не нашедшие нужное на своей Родине, прутся на зарубежные сервисы, а, когда их, как нагадивших котят, вышвыривают, те начинают судиться...
Если нормальные люди заплатили деньги, а сервис не получили они имеют право подать в суд. Это будут проблемы сервиса как он будет возвращать деньги.
Хочу тоже 2 ляма. Кто крайний в очереди?
За мной будете.
Мне только спросить
Думаю надо попросить "Хамовнический районный суд Москвы", чтобы он обязал США и Европу санкции снять, похоже это самый уважаемый и всемогущий суд
А получат 60млн. бебр за щеку
главное занюхнуть
Я вот тоже я хочу подать иск к спотифай. Оплачен год. Отключили.
Ок, под впн зашла из Нидерландов - аккаунт без премиума.
Вот это как? Где мой оплаченный до марта 2023 года аккаунт?
Вы если отключаете - решите вопрос с возвратом оплаченных услуг.
Ничего не выйдет скорее всего. У них в соглашении прописано правоприменение для РФ - Шведское право. А в пункте про условия сказано, что они могут в одностороннем порядке прекращать и ничего возвращать не обязаны..
Spotify возвращает оплаченный премиум в другой стране через саппорт. Зайдите в сообщество Spotify Community в VK, там инструкция есть
ну подайте. Или хотеть подать - более выгодная опция, чем подать-таки?
читаю коменты из рашкостана и поражаюсь...
люди на серьезных щах озабочены подпиской нетфликса, спотифая... ребят вам глаза и уши что ли зашили?
через полгода вы пукнуть не сможете на улице, а все западные каналы просто закроют как неугодные, даже если они сами подписки не отрубят к тому времени. будете ловить голос америки на радиолах.
очнитесь епт.
хотите знать что будет дальше - почитайте про беларусь после 2020, для вас это лайтовый сценарий теперь.
адвокатуру закроют до конца года как класс. защита любых прав станет госизменой.
Это все понятно. Но если так, люди должны сидеть под шконкой и думать как всему пиздец придёт через пол года?? У «рашкостана» есть несколько сценариев развития и ты не знаешь что там будет через пол года.
Жду коллективного иска к Спотифай и обязательно присоединюсь.
Украли денег за два года подписки
Два года подписки ?) серьезно?
Мой опыт показывает что любой музыкальный сервис за год скатывается в унылое гавно , если натаскать ИИ. Тот же Спотифай начинает предлагать почти одно и тоже :
«Да ,я люблю дип хаус для работы , но может мне хочется чего-то другого»
Подборка дня: «Да, конечно , вот тебе тот же стиль в другой аранжировке»
Я с вами. Минус год подписки.
Оо. Кто-то хитро... хотел купить купить подписку на все время санкций? ;)
Хм.
Если сервис работал до последнего дня подписки пользователя, о каких компенсациях может быть речь.
Услуга оказана до конца.
А почему вы не подаете жалобы в суд на повышение цен в магазинах? Накинулись избивать бывшую жену, которая ушла от мужа пьяницы.
Netflix объявил о приостановке работы в России в марте 2022 года. Онлайн-кинотеатр оставался доступен подписчикам только до следующего списания средств. По данным Bloomberg, у сервиса в стране более 1 млн пользователей.
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А где кинули то, но закончилась подписка и ее больше не предоставляют. В чем вопрос?
Типа не имели права расторгать договор в одностороннем порядке
60 миллионов на 20 человек не жирно? Не думаю, что нетфликс всполошится и пойдет всем сразу раздавать бабки
А заявители не оуели там ни разу? Решили наварить по два ляма. ничего так, красавцы.
что мешает тебе стать таким же "красавцем"? Подавай иск вместе с ними
Я бы такой коллектив иск настрочил в PS, так как это писец.. 3 года плюса и все игры, что я когда либо брал теперь на блоке... а это по меркам одной игры приличная сумма...
так а что мешает? голубинной почттй отправьте авось долетит требование.
Расскажите, пожалуйста, что у PS сейчас работает/доступно, а что не работает?
Почему подали до суда, а не в спортлото иск ?
Довольно странный иск, который сделан сугубо ради наживы. В отличии от того же спотифая, нетфликс до самого конца предоставлял услуги, которые были оплачены. И лишь с окончанием подписки попросили на выход с вещами. Спотифай же обрубил доступ и тем, у кого оплачено на год вперед, да еще и без возврата (который невозможен, но доступ-то можно было оставить для таких клиентов)
Может вопрос дурацкий конечно. А как они нарушили условия договора с клиентами в одностороннем порядке? Они оказывали услуги до окончания оплаченного периода. После этого они оплату не могут взять, значит продлить услугу также не могут? А почему коллективный иск не подать на визу или мастер кард? А ещё на правительство РФ за действия, которые привели к тому, что западные компании не хотят, не могут тут работать или вынуждены прекратить обязательства из-за форс мажорных обстоятельств.
А вот это прецедент, меня Чехи также кинули на бабки. Тоже накатаю на них заяву.
Это шутка юмора такая да? так вроде 1 апреля было почти 2 недели назад.
Любой суд вне юрисдикции России признаёт ситуацию форс-мажором.
Любой российский суд вынесет решение не в пользу Нетфликса.
С учетом ухода из России, Нетфликсу проще проиграть этот суд, чем возится с возвратом каждому пользователю.
А в долгосрочной перспективе, нужно понимать, что в нынешнюю Россию (с текущей властью, экономикой и политической системой) Нетфликс уже не вернётся никогда.
Каким возвратом ? Сервис предоплатный, закончился оплаченный месяц, нетфликс отрубился...нечего возвращать тут.
не заплатят. заплатят- будет прецедент. это всего 20 человек подали. А если ещё миллион человек подаст?
Да чего уж там мелочиться - миллиард. Или даже триллион человек!
Вот это будет круто.
Сними розовые очки. 20 человек - это максимум.
P.S. Жду, когда меня ткнут носом в 50 человек. Вот тогда я сдамся
не только не заплатят, но и не присудят. Адвокатская контора немало заработает на иске. Сейчас двадцать человек, после этой широкой рекламы по всем новостным каналам присоединиться возжелают тысячи.
Купил ломанный аккаунт этой конторы когда все началось. В чем прикол? От 90% этого сервиса контента кровь из глаз.
а вы тоже подайте в суд, что сервис не оправдал возложенных на него надежд
На этапе подачи иска истцы требуют от Netflix 60 млн рублей. В эту сумму входят компенсации каждому заявителю по 2 млн рублей, а также штраф в размере 50% от суммы, присуждённой в пользу истцов по делу
Зря отрекламировали. Так бы авось фартануло и каждому по 10к баксов на рыло, а сейчас ещё стопицот переживающих тяжёлую моральную травму от ухода нетфликса примажутся и коэффициент упадёт
Буду орать если что-то отсудят.
У нетфликса что ли была годовая подписка и людей кинули? Иначе я не понимаю о чём иск.
Видимо нашёлся адвокат, кто этих самых истцов собирает и агитирует подать иск. Ждём заявление на Мак и пр.
Идите работайте на свои заводы. Может заработаете 2млн рублей.
А российские аффилированные лица в деле тоже участвуют?
А только они и участвуют. Не было никакого Нетфликса в РФ, была НМГ (Национальная медиагруппа), которая транслировала программы сервиса на территории РФ, точно также как Амедиатека транслирует программы HBO. Америкосы скажут, что они тут не при чем, иски подавайте к НМГ, а точнее, к ООО «Развлекательный онлайн-сервис», единственным учредителем которого и является НМГ.
А всего-то надо было внести изменения в подписку, сделав ее более выгодной для пользователей. Смотреть по ней ничего нельзя, да и все, ранее ее оформившие, идут в жопу согласно пункту правил.
Учитесь вести бизнес, глупые американцы!
А зачем? Они же эту подписку не прервали - они ее оказывают до окончания оплаченного периода. Нет закона РФ о том, что они должны предоставлять возможность продления и не могут закрыть бизнес в регионе.
В целом правильный подход. Такие же иски должны идти к Xbox, Sony, и еще куче компаний, которые решили не исполнять свои обязательства перед клиентами, пусть возвращают деньги. Даже сраный Spotifay - деньги за подписку списал и заблокировал аккаунт, по факту это надо решать в правовом поле. Если тут есть адвокаты-юристы не знаю, у вас же работы поле не паханное.
А можно также по Спотифай🙈
да конечно можно займитесь .
Тереотически если взять всех пользователей в РФ, а это миллион человек и каждому выплатить штраф в 2 миллиона, то это 20 млрд долларов
Теоретически лучше губы-то закатать )
Есть куда стремиться
А ещё есть куча других "ушедших"
Здравствуйте Netflix
какие положены выплоты
У нас не предусмотрены обратные выплаты за оказанные услуги.
До свидания 🏌️
Скорее всего будут отмалчиваться до наступления какой-то определенности
Nietflix.
Как на счёт его импортозамещения? По-моему его просто нет! И ещё лет 50 не будет.
Наверно выиграют. Но взыскать проблемно будет. Если только когда netflix решит вернуться
ну не знаю если у них получится , если их нетфликс не пошлёт )
послать их он может.
Странные суммы во всех этих исках.
Хотя, мне когда квартиру на год задержали, суд взыскал только половину от заявленной в иске суммы. Хотя там договор, калькуляция неустойки прописана максимально наглядно, но вердикт - "необосновано". С каких таких хуев, и что тогда значит обоснованность, если не договор, ответа не дали.
И вот тут не понятно, сначала судьи стали занижать выплаты пострадавшим, и юристы наловчились завышать свои требования, или наоборот - сначала требования раздули, и судам в "среднестатистической практике" пришлось занижать выплаты.
У меня на 2.5г задержка была.
Взыскал по итогу половину стоимости (процент + штраф по ЗоЗПП).
Тут специфичная среда, скажем так, потому что ради суда я прописался в другом регионе.
Мне интересно из каких рассуждений и пересчетов состоит указанная сумма в 2 миллиона каждому заявителю? От фонаря считали?
Надо было потребовать оплату за пользование нетфликс производить на счет в сша. А если не смоглм оплатить, то услуга больше не предоставляется
"Адвокат отметил, что Netflix заключает с подписчиками сервиса публичный договор, который не предусматривает возможность одностороннего отказа от исполнения обязательств."
прикол в том, что в данном случае не отказ от обязательств, а отказ от договора, предусмотренный ГК РФ. Грамотный юрист легко это докажет. А вот неграмотный и партнеры словит хайп и сострижет купонов с доверчивых чувачков. Сколько они берут за представление интересов и обслуживание иска, не уточняется? :))
возобновить нетфликс можно и без ожидания решения суда yesnetflix.ru
Давайте еще к Mailchimp и другим сервисам создадим коллективный иск. Пусть не дуамают, что Россия- банановая республика. Коль говорите, что у вас суды безпрестрастные и все по закону-отвечайте по закону перед пользователями.
ну да, достаточно посмотреть цены на бананы чтобы в этом убедиться.
Спотифай ушел и присвоил деньги клиентов, оплативших подписку на год (тех кто оплатил картой подарочной например). Тоже повод для иска.
Интересно. А почему не на Путина подали в суд? Он зачинатель, коварный Агрессор, а мы - биомасса поддержали его. Так что претензии не по адресу а виновник в схроне подленько радуется)
Я приложение не выгружала с телефона. Зашла, там сейчас стоит "возобновить подписку, и цена в евро уже, того же плана, но дороже. По идее из аккаунта же должно вышибить уже, а он как будто дает поставить галочку о возобновлении подписки. Хз, в общем, экспериментировать неохота.
Ничего с вашим аккаунтом не будет, у вас просто нет возможности оплатить подписку и все.
Забавно конечно такое читать, особенно когда есть возможность зарегить турецкую учётку с максимальным тарифом с 4к и прочими плюшками за 400руб на наши, привязать иностранную виртуалку и сидеть себе спокойно продолжать смотреть )))
Неужто все россияне подали? А где я был в это время?
Злые российские пользователи требуют с Нетфликса аж целую годовую зарплату одного программиста. Нетфликс в шоке.
Захотели денежек урвать)
Смотрите в пустоту...
Можно еще обратиться в Европейский суд по правам человека. Хотя, погодите...
хуй
Почему только на нетфликс, вон мигого опрокинул всех.
с нынешней ситуацией в мире скорее нетфликс может подать в суд на россиян
Пускай сделают возврат средств
Каких средств? Средства за подписку уплачены и сервис работает. Заново заплатить за подписку не получится, по причине ухода сервиса с рынка России.
Комментарий удален модератором
То есть меньше 1 млн долларов? Эти копейки Нетфликс легко выплатит за сохранение возможности вернуться после того как политиканы наиграются в virtue signaling
Да, Нетфликс же любому желающему раздает по 2 ляма, ведь это всего-то тысяч 25 долларов. Для Нетфликса это даже не копейки, а шелуха от семечек. Можешь тоже сходить оформить заявку, беспроигрышный вариант