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Маша Цепелева

Выручка «Кинопоиска» в 2021 году выросла в 2,4 раза, до 7,16 млрд рублей, чистый убыток — 4,85 млрд рублей Статьи редакции

Онлайн-кинотеатр на втором месте по выручке среди конкурентов — после ivi.

  • Выручка онлайн-кинотеатра «Кинопоиск HD» выросла в 2021 году до 7,16 млрд рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на бухгалтерскую отчётность компании. Убыток от продаж составил 4,1 млрд рублей, чистый убыток — 4,85 млрд рублей.
  • По выручке кинотеатр уступает только ivi: последняя получила 11,8 млрд рублей. А чистый убыток составил 2,1 млрд рублей.
  • На третьем месте по выручке за год среди онлайн-кинотеаров — Okko (принадлежит «Сберу»). Рост на 16%, до 5,2 млрд рублей. Чистый убыток составил 9,3 млрд рублей.
  • Выручка «Амедиатеки» за год выросла на 21%, до 3,4 млрд рублей, чистая прибыль выросла в 1,7 раза, до 731 млн рублей. More.tv увеличил выручку почти в два раза, до 2,8 млрд рублей. Чистая прибыль в 2021 году составила 159 млн рублей, до этого был убыток.
  • По данным исследовательской компании GfK, «Кинопоиск» стал лидером по количеству подписчиков среди онлайн-кинотеатров в 2021 году с долей в 14,4%.
  • Выручка «Медиасервисов» «Яндекса» («Кинопоиск», «Музыка», «Афиша», «Студия» и единая подписка «Плюс») выросла на 136% за год, до 18,4 млрд рублей.

#новость #кинопоиск

7308 просмотров
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121 комментарий
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Razanyr

Ван лав КиноПоиск, их ютюб канал просто пушка, их разборы просто до слез могут довести.

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Генерал Ермолов

К сожалению, часть роликов у них идеологически заряжена.
В русском Ютубе лучше смотреть Movie science, ...and action, Шум и драфт. Вот это каналы о киноискусстве без всякой шелухи

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5 комментариев
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ilia

Отвратительнейшие "разборы", которые не разбирают, а навязывают свое мнение - то высосанное из пальца и натянутые совой на глобус, то просто "в русле современных трендов" - вот бы мерить культовые и старые сериалы и фильмы мерками "сексизма-феминизма-агрессивной маскулинности-токсичности" и прочего самого радикального пошиба, ага... Там "чисто о кино и его приемах" - процентов 20 от силы, ну и голос приятный за кадром, да.

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5 комментариев
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Саша Макуха

Рад за кинопоиск, удобный в целом сервис. Только выбор жанра только по подборкам бесит)

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Кинопоиск

Спасибо, рады стараться!

Фильмы и сериалы по жанру можно искать не только в подборках. Если вы хотите отыскать интересный фильм определённого жанра, то можно указать все параметры на странице поиска (kinopoisk.ru/s/) или в поисковой строке в мобильном приложении, нажав на кнопку фильтров.

Так вы сможете подобрать контент по жанру, стране, рейтингу и году выпуска.

Если мы не так поняли вашу идею, заглядывайте к нам в личку в любой удобной соцсети — разберёмся!
ya.cc/t/6OFHs5nqMuctQ

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4 комментария
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Сергей Новиков

Я в целом не понимаю за что платить Кинопоиску, даже при оплате подписке - продолжает мелькать реклама, и не все фильмы доступны.
Это как если я куплю билет не в кино а на рекламу перед фильмом, да ещё не на каждую рекламу.

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2 комментария
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Евгений Столетов

Вы что ещё в детском возрасте ошиваетесь?
Я с пятнадцати лет плюнул на фильмы и ничего не бесит, не елозит в душе.
Тратить время... Ну да...

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10 комментариев
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Васисуалий Лоханкин

Какие убытки у них будут теперь с учетом того, что остались без новых релизов?
Можно сокращать количество до одного сервиса?

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RomanistHere

будут в "гоблине" новые выходить

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Влад

Ну не знаю. Сейчас и так мало что выходит, так что не думаю что проблемы будут большие ПОКА ЧТО. Но если в теч года такое будет продолжаться, конечно убытки будут абсолютно у всех стриминговых сервисов в РФ.

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Не придумала

основной источник убытка с продаж - подписка за 1 рубль и дисконт для удержания уходящего пользователя. Собственные релизы-то проходят планово.

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Михаил Зеленин

А насколько вообще существенны для онлайн кинотеатров новые релизы?

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2 комментария
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Константин Хиксводел

Все будут Брата смотреть, и Побег из Шоушенка, ну и все в таком духе, все что можно смотреть много раз🤷‍♂️

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Маркетолог

тяжелое вечно глючное приложение кинопоиска на смарт тв, но в целом сама медиатека норм, а учитывая, что кинопоиск+музыка всегда, то лучшая подписка сейчас на рынке

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Кузьма Мерзлов

В зависимости от того, что за смарт тв у вас, у меня лично всё без каких либо подвисаний, аналогично как на пк плавность в работе

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5 комментариев
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Алексей Родной

Вообще летает на лыже, что старой, что новой

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1 комментарий
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Комментарий удален модератором

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Ияза Гара

Кинопоиск - пожалуй, самый отстойный кинотеатр и сервис с неудобным приложением. Не пользуюсь им от слова совсем, хоть подписка Яндекс плюс есть.

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Aleksandr A

а какой не отстойный?

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5 комментариев
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A.A. Rayskiy

А Нетфликс прибыльный и помимо прав на фильмы, ещё и снимать кино и сериалы умудряется.

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Alexandr Gunich

Особенно с их идеологией в каждом фильме обязательно должно быть на выбор : гей, негр, лесбиянка, трансгендер.... О каком качестве фильма можно говорить? 😏

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1 комментарий
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Сидор

ну это другое. Вы зачем сейчас раскачиваете лодку кино?

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Alex Alexeev

Сколько там у нетфликс подписка стоит? Вы также не забывайте,что у нас одни сплошные эстеты кино, которым русские фильмы/сериалы не заходят(и не надо говорить, что у нас херово снимают, уже кое как научились), плюс вы не забывайте, что русский человек не особо любит платить за что то,ему подавай бесплатно

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6 комментариев
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Михаил Зеленин

Он же вроде далеко не всегда прибыльный был. Эксклюзивы Кинопоиск тоже начал делать

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Борис Моренко

Размер рынка имеет роль. Когда половина земного шарика башляет - можно многое позволить. В принципе на кинопоиске тоже есть "свои" фильмы, но по большей массе туфта.

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GanicusCsw

Что значит чистый убыток? Столько раз читал и не понял до сих пор. Типа они заработали 7, а потратили 11 с чем то миллиардов?

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Anton Pashinin

То же что чистая прибыль, но когда вместо прибыли убыток получается чистый убыток

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1 комментарий
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Noblesse. tv

Пришло к ним 7,16 млрд. заплатили налоги, зарплаты, купили лицензии на фильмы, сервера обслужили, докупили оборудование и в итоге Яндексу пришлось дополнительно вложить 4,85 млрд.

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1 комментарий
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Сергей Никитин

Серверные мощности мягко говоря не бесплатные.

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3 комментария
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Maxim Petrukhin

😁

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LubovK

абсолютно верно

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Soviet Pooh

Стриминг-сервисы это бизнес, в котором соревнуются по величине убытков, как видно

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Столичный супер_стар

А у них и такси такие, и доставки, да что там, маркеты тоже

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Hln_ Sokol

А что с ivi ?

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Danil Khasanshin

Пресс-релиз от КП

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Пришелец

Чистый убыток в 2/3 выручки. Очередной суперуспешный бизнес.

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Алексей Волосач

Ща бы на растущем рынке в прибыль выходить, теряя долю рынка.

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Алексей Яцына

С удовольствием бы платил за сервис, который в век отсутствия международного права не будет отчислять западным правообладателям

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Alexandr Gunich

Сервис сильно нравится.
Грамотно сделали подборки.
Вот только почему отсутствует голосовой поиск? У конкурентов он есть давно.

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Кинопоиск

Рады, что вам нравятся наши подборки!

Вы говорите о голосовом поиске на ТВ или и про другие платформы? Знаем об этом пожелании и стараемся реализовать его. Так как это работа кропотливая, по срокам пока сориентировать сложно.

Надеемся в будущем голосовой поиск в приложении Кинопоиска будет и на вашем устройстве!

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5 комментариев
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Рома Винтин

согласен, удобный сервис

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ilia

Удивительное дело: самые маленькие и "нишевые" игроки рынка имеют либо прибыль, либо наименьший убыток, нежели "гиганты", которые годами в огромный долгах в миллиарды...

И где тот же Kion? Запустились они очень даже.

Слушайте, как они посчитали "только Кинопоиск"? Куча же людей (наверное, большинство) его смотрит по "Плюсу", в котором далеко не только Кинопоиск

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Артур Кожевников

В крупных компаниях жирные, ленивые и эффективные манагеры. Держатся на плаву за счет прибылей с других бизнесов.

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4 комментария
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Сидор

Яндекс и Okko, конечно, великие компании с лучшим менеджментом

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A.A. Rayskiy

А у тебя какая компания ?

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2 комментария
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Сергей Галкин

Спешл рашн бизнес

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Антон Булгаков

В текущих условиях бизнес-план нужно перепланировать...

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Tatiana M.

Недавно стала пользоваться их сервисом. Вполне себе неплохо. Хоть кто-то выигрывает от нынешних реалий и просто хочется поддержать и пожелать удачи.

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Кипарис Барбос

никак не пойму ,чего там народ смотрит то?

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Николай Кузнецов

В жизни бы Кинопоиском не пользовался, но посуточные Amediateka, IVI и Старт на Теле2TV закрылся перед Новым Годом, а на ростелекомовском Wink всего одна посуточная подписка.

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Максим Степанов

откуда такие убытки? авторские права или по айтишной части?

Кинопоиск классные, давно ими пользуюсь

а Окко - мягко говоря не очень

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Столичный супер_стар

Имхо сервера, программисты, маркетинг.. ну и контент

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AS

Все убыточны кроме амедиатики? На что расчёт, тем более сейчас? Не все явно доживут до конца года

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Aleksey Bobkov

рассчитывают на монополию, как все конкурентноспособные продукты уйдут с рынка

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Mikhail Novikov

Ну всё. Была, да сплыла)

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Anton Ivanov

за Атаку Титанов спасибо

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Амидв Ваджранга

Знаете что бесит? Подписка есть, а за просмотр далеко не новинок все равно заплати 199р. Скотобаза (все кто так делает).

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John Lennon

Мамины аналитики, вы можете расписать из чего складывается прибыль и убыль по пунктам кенопоиска?

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Александр Голубев

Какая страна, такой и Нетфликс.

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Владимир Иванов

интересно, как была выделена вся выручка, если часто подписка идет в пакете «Яндекс Плюс»? Сужу как пользователь, финансовую модель не знаю. Но ЯП рекламируется больше чем КП сам по себе.

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