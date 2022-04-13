Выручка «Кинопоиска» в 2021 году выросла в 2,4 раза, до 7,16 млрд рублей, чистый убыток — 4,85 млрд рублей Статьи редакции
Онлайн-кинотеатр на втором месте по выручке среди конкурентов — после ivi.
- Выручка онлайн-кинотеатра «Кинопоиск HD» выросла в 2021 году до 7,16 млрд рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на бухгалтерскую отчётность компании. Убыток от продаж составил 4,1 млрд рублей, чистый убыток — 4,85 млрд рублей.
- По выручке кинотеатр уступает только ivi: последняя получила 11,8 млрд рублей. А чистый убыток составил 2,1 млрд рублей.
- На третьем месте по выручке за год среди онлайн-кинотеаров — Okko (принадлежит «Сберу»). Рост на 16%, до 5,2 млрд рублей. Чистый убыток составил 9,3 млрд рублей.
- Выручка «Амедиатеки» за год выросла на 21%, до 3,4 млрд рублей, чистая прибыль выросла в 1,7 раза, до 731 млн рублей. More.tv увеличил выручку почти в два раза, до 2,8 млрд рублей. Чистая прибыль в 2021 году составила 159 млн рублей, до этого был убыток.
- По данным исследовательской компании GfK, «Кинопоиск» стал лидером по количеству подписчиков среди онлайн-кинотеатров в 2021 году с долей в 14,4%.
- Выручка «Медиасервисов» «Яндекса» («Кинопоиск», «Музыка», «Афиша», «Студия» и единая подписка «Плюс») выросла на 136% за год, до 18,4 млрд рублей.
Привет. Меня зовут Ольга, и вот уже как минимум 10 лет я иду в ногу с Ламодой. На моем последнем ЛК у меня 188 заказов, высокий процент выкупа и почти все значки лояльности, которые можно собрать (всего их больше 50). Я шопоголик. И я никогда не пользовалась Wildberries.
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Компания пока не определила кому — третьим лицам или руководителям российского подразделения.
А также вспомнили, как компания недавно осуждала 30-процентный «налог на App Store» от Apple.
Ван лав КиноПоиск, их ютюб канал просто пушка, их разборы просто до слез могут довести.
К сожалению, часть роликов у них идеологически заряжена.
В русском Ютубе лучше смотреть Movie science, ...and action, Шум и драфт. Вот это каналы о киноискусстве без всякой шелухи
Отвратительнейшие "разборы", которые не разбирают, а навязывают свое мнение - то высосанное из пальца и натянутые совой на глобус, то просто "в русле современных трендов" - вот бы мерить культовые и старые сериалы и фильмы мерками "сексизма-феминизма-агрессивной маскулинности-токсичности" и прочего самого радикального пошиба, ага... Там "чисто о кино и его приемах" - процентов 20 от силы, ну и голос приятный за кадром, да.
Рад за кинопоиск, удобный в целом сервис. Только выбор жанра только по подборкам бесит)
Спасибо, рады стараться!
Фильмы и сериалы по жанру можно искать не только в подборках. Если вы хотите отыскать интересный фильм определённого жанра, то можно указать все параметры на странице поиска (kinopoisk.ru/s/) или в поисковой строке в мобильном приложении, нажав на кнопку фильтров.
Так вы сможете подобрать контент по жанру, стране, рейтингу и году выпуска.
Если мы не так поняли вашу идею, заглядывайте к нам в личку в любой удобной соцсети — разберёмся!
ya.cc/t/6OFHs5nqMuctQ
Я в целом не понимаю за что платить Кинопоиску, даже при оплате подписке - продолжает мелькать реклама, и не все фильмы доступны.
Это как если я куплю билет не в кино а на рекламу перед фильмом, да ещё не на каждую рекламу.
Вы что ещё в детском возрасте ошиваетесь?
Я с пятнадцати лет плюнул на фильмы и ничего не бесит, не елозит в душе.
Тратить время... Ну да...
Какие убытки у них будут теперь с учетом того, что остались без новых релизов?
Можно сокращать количество до одного сервиса?
будут в "гоблине" новые выходить
Ну не знаю. Сейчас и так мало что выходит, так что не думаю что проблемы будут большие ПОКА ЧТО. Но если в теч года такое будет продолжаться, конечно убытки будут абсолютно у всех стриминговых сервисов в РФ.
основной источник убытка с продаж - подписка за 1 рубль и дисконт для удержания уходящего пользователя. Собственные релизы-то проходят планово.
А насколько вообще существенны для онлайн кинотеатров новые релизы?
Все будут Брата смотреть, и Побег из Шоушенка, ну и все в таком духе, все что можно смотреть много раз🤷♂️
тяжелое вечно глючное приложение кинопоиска на смарт тв, но в целом сама медиатека норм, а учитывая, что кинопоиск+музыка всегда, то лучшая подписка сейчас на рынке
В зависимости от того, что за смарт тв у вас, у меня лично всё без каких либо подвисаний, аналогично как на пк плавность в работе
Вообще летает на лыже, что старой, что новой
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Кинопоиск - пожалуй, самый отстойный кинотеатр и сервис с неудобным приложением. Не пользуюсь им от слова совсем, хоть подписка Яндекс плюс есть.
а какой не отстойный?
А Нетфликс прибыльный и помимо прав на фильмы, ещё и снимать кино и сериалы умудряется.
Особенно с их идеологией в каждом фильме обязательно должно быть на выбор : гей, негр, лесбиянка, трансгендер.... О каком качестве фильма можно говорить? 😏
ну это другое. Вы зачем сейчас раскачиваете лодку кино?
Сколько там у нетфликс подписка стоит? Вы также не забывайте,что у нас одни сплошные эстеты кино, которым русские фильмы/сериалы не заходят(и не надо говорить, что у нас херово снимают, уже кое как научились), плюс вы не забывайте, что русский человек не особо любит платить за что то,ему подавай бесплатно
Он же вроде далеко не всегда прибыльный был. Эксклюзивы Кинопоиск тоже начал делать
Размер рынка имеет роль. Когда половина земного шарика башляет - можно многое позволить. В принципе на кинопоиске тоже есть "свои" фильмы, но по большей массе туфта.
Что значит чистый убыток? Столько раз читал и не понял до сих пор. Типа они заработали 7, а потратили 11 с чем то миллиардов?
То же что чистая прибыль, но когда вместо прибыли убыток получается чистый убыток
Пришло к ним 7,16 млрд. заплатили налоги, зарплаты, купили лицензии на фильмы, сервера обслужили, докупили оборудование и в итоге Яндексу пришлось дополнительно вложить 4,85 млрд.
Серверные мощности мягко говоря не бесплатные.
😁
абсолютно верно
Стриминг-сервисы это бизнес, в котором соревнуются по величине убытков, как видно
А у них и такси такие, и доставки, да что там, маркеты тоже
А что с ivi ?
Пресс-релиз от КП
Чистый убыток в 2/3 выручки. Очередной суперуспешный бизнес.
Ща бы на растущем рынке в прибыль выходить, теряя долю рынка.
С удовольствием бы платил за сервис, который в век отсутствия международного права не будет отчислять западным правообладателям
Сервис сильно нравится.
Грамотно сделали подборки.
Вот только почему отсутствует голосовой поиск? У конкурентов он есть давно.
Рады, что вам нравятся наши подборки!
Вы говорите о голосовом поиске на ТВ или и про другие платформы? Знаем об этом пожелании и стараемся реализовать его. Так как это работа кропотливая, по срокам пока сориентировать сложно.
Надеемся в будущем голосовой поиск в приложении Кинопоиска будет и на вашем устройстве!
согласен, удобный сервис
Удивительное дело: самые маленькие и "нишевые" игроки рынка имеют либо прибыль, либо наименьший убыток, нежели "гиганты", которые годами в огромный долгах в миллиарды...
И где тот же Kion? Запустились они очень даже.
Слушайте, как они посчитали "только Кинопоиск"? Куча же людей (наверное, большинство) его смотрит по "Плюсу", в котором далеко не только Кинопоиск
В крупных компаниях жирные, ленивые и эффективные манагеры. Держатся на плаву за счет прибылей с других бизнесов.
Яндекс и Okko, конечно, великие компании с лучшим менеджментом
А у тебя какая компания ?
Спешл рашн бизнес
В текущих условиях бизнес-план нужно перепланировать...
Недавно стала пользоваться их сервисом. Вполне себе неплохо. Хоть кто-то выигрывает от нынешних реалий и просто хочется поддержать и пожелать удачи.
никак не пойму ,чего там народ смотрит то?
В жизни бы Кинопоиском не пользовался, но посуточные Amediateka, IVI и Старт на Теле2TV закрылся перед Новым Годом, а на ростелекомовском Wink всего одна посуточная подписка.
откуда такие убытки? авторские права или по айтишной части?
Кинопоиск классные, давно ими пользуюсь
а Окко - мягко говоря не очень
Имхо сервера, программисты, маркетинг.. ну и контент
Все убыточны кроме амедиатики? На что расчёт, тем более сейчас? Не все явно доживут до конца года
рассчитывают на монополию, как все конкурентноспособные продукты уйдут с рынка
Ну всё. Была, да сплыла)
за Атаку Титанов спасибо
Знаете что бесит? Подписка есть, а за просмотр далеко не новинок все равно заплати 199р. Скотобаза (все кто так делает).
Мамины аналитики, вы можете расписать из чего складывается прибыль и убыль по пунктам кенопоиска?
Какая страна, такой и Нетфликс.
интересно, как была выделена вся выручка, если часто подписка идет в пакете «Яндекс Плюс»? Сужу как пользователь, финансовую модель не знаю. Но ЯП рекламируется больше чем КП сам по себе.