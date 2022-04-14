Олег Тиньков объявил о планах помочь «украинским беженцам в Италии и раненым в России» Статьи редакции
Семейный фонд Тиньковых для помощи больным лейкемией тоже продолжит работу.
Олег Тиньков написал в Instagram* о планах помочь беженцам и раненым в «спецоперации» на Украине. Он попросил подписчиков дать контакты фондов и других организаций, которые занимаются этим.
- 28 февраля Тиньков выступил против «спецоперации» России на Украине.
- Бизнесмен перестал быть долларовым миллиардером по оценке Forbes в марте 2022 года после падения капитализации TCS Group. Тиньков не входит в совет директоров компании, он отошёл от управления из-за болезни, но владеет частью акций. На 1 марта его состояние оценивалось в $820 млн.
- 24 марта Великобритания запретила Тинькову заводить яхты в свои порты, позже отменила санкцию, а 30 марта вернула.
*Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией в России.
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Друзья, крик души. 14 апреля 2022 г. Тинькофф банк заблокировал мой расчетный счет ИП без объяснения причин. Бизнес веду честно и последний год больше вкладываю чем получаю. Также имею в этом банке кредит для бизнеса под залог своей честно заработанной однушки.
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Вопрос очень не простой. Затрагивает чувствительную тему денег. Вот что говорит мой опыт.
Надо прийти в магазин и сказать консультанту секретную фразу.
При чем здесь два стула? Это желание помочь людям, а не сторону занять. Есть не только стороны.
Комментарий удален модератором
Помощь людям в любой ситуации, то что отличает человека от ...
Он так то бизнесом рискует с такими заявлениями.
Причём на одном пики, а на другом х-и. И ведь ухитрился сесть на оба!
У вас правый стул развалился немного, перегородок между ножками не хватает. Или это намёк на что-то?
Типа надо определяться всё же почётче?
На какой сам сядешь,на какой банк посадишь?
Читаю комменты....:
Русским раненым помогать - плохо.
Украинским беженцам - плохо.
И тем и другим одновременно - очень плохо.
Интересно, а что по мнению местных потреблядских хомячков хорошо? (помимо разблокировки карт "Тинькофф" мамкиных "криптоинвесторов")
МИР
«Потреблядских», «мамкиных», как утомила эта риторика.
Интересно, а что по мнению местных потреблядских хомячков хорошо?
Нюхать кокаин с груди эскортницы весьма неплохо.
Какой ад в комментариях.
Человечество это ничтожество.
Никому не нужная мерзость.
Здесь больше половины ольгинских ботов
@Олег Тиньков
Уважение вам, тоже держитесь
за оба стула
Олег красавчик !) и когда банк был его ) было класс 👍 дай бог ему здоровья
Странная избирательность, почему именно в Италии? (До Италии, как мне представляется, более-менее состоятельные беженцы добираются, это надо несколько стран пересечь) А вообще, в итоге схлопочет хейт от всех сторон, потому что первым делом будут возмущаться, почему он еще вон тем помогает
Состоятельным беженцем ???? На самом деле не надо , подруга остановилась в Австрии беженцем , получила блю кард на год и работает. Добиралась с Киева , не состоятельная:)
Думаю у него недвижимость в Италии, как минимум этим и планирует помочь (из-за этого и написал про "материально не тот").
По поводу хейта, как мне кажется, Тинькову не привыкать.
Помогать одновременно и оркам и эльфам. Такого ни в одной книге нет)
Где эльфы?
Рассуждения девочки, выросшей на сказках) Типа, а шо, принцов нету?!?!?!
Эта аналогия существует потому что Толкин не успел высказаться по национальным и гендерным вопросам(как некоторые), и был ли он Pro/Anti war это вопрос сложный. Амазон вон из кожи вон лезет чтобы убрать намеки на эльфийский национализм/мужской шовинизм/превосходство в своей экранизации. P.S. интересно, в этой картине мира ЕС себя майар воображают, США валар, а Байден - Эру?
А налоги Тинькофф Банк в какой стране платит? На эти деньги идет война. Вот если обанкротить банк, и вывести остатки зарубеж, была бы реальная помощь.
Это из серии работающих на сбербанк айтишников, переехавших в Грузию, и орущих нет войне.
Вот если обанкротить банк, и вывести остатки зарубеж
А можно не надо, это деньги простых вкладчиков. Справедливости в мире от таких действий точно больше не станет
На Кипре
Украл деньги у вкладчиков. Вложил в украинцев. Профит. Лицемер Тиньков 180 лвл. Как земля таких носит?
Чего?
Где такую забористую шмаль берешь?
Для российских раненых деньги будет переводить в Минобороны или в Минздрав?
У нас вся страна ранена, так что в казну
поступок настоящего мужчины
Все говорят про два стула, но если это сделано не пиара ради, то поступок хороший)
Поступок хороший. Не важно ради чего.
Забыли написать в заблокированный на территории РФ инстаграмм ;)
Олег для всех хорошим не будешь
Ага, человек умирает и будто хочет хорошим показаться, а не просто пользу принести.
Комментарий удален модератором
Ну так а кто виноват в том что теперь всем нужна помощь? И так вот сердце щемит? Это же он хотел Путина императором назначить. Нет. Репутация Тинькова просрана давно. Банк делает хороший продукт, не без косяков, но всё же. Но любой бизнес в России сейчас должен понимать что его будущее напрямую зависит от того как будет выглядеть политика в России и сделать всё возможное чтобы сменить эту власть, иначе ни о каком развитии речи быть не может.
А по моему, после Сонгми США прекрасно развивались, только одному солдату запретили в кино ходить и на танцы.
"сделать всё возможное чтобы сменить эту власть, иначе ни о каком развитии речи быть не может."
Какая власть в истории России может быть для вас положительным примером? Если в России таковой нет, может, есть пример для другой страны?
Допустим, эта власть плоха. Кем вы предлагаете заменить? Разрушить можно, но что взамен? Конкретно? И на какие/чьи деньги?
Ух ты, в каком шпагате Олег раскорячился.
Комментарий недоступен
Кто ранен вживую — головой, скорее, уже отрезвлен.
Чего не сделаешь чтобы бабки не забрали) Гляди ещё отмоет через фонд пару тысяч
В России весь крупный бизнес идёт через Кремль, поэтому конфискация у тинька необратима также как и санкции на банк
Был у меня знакомый бизнесменчик, иногда оставлявший на чай в заграницах по полторы месячных зп своих сотрудников.
Нельзя быть хорошим для всех. Да и не нужно это - выглядишь скользкой змеёй.
Я так понимаю, вы совершаете поступки лишь для чьего-либо одобрения, а не по личным мотивам?
Помочь украинским беженцам - это дело хорошее. Но когда твоей фамилией назван банк с лицензией в России, может быть, стоит делать это анонимно?
По какой это причине?
@Олег Тиньков
С уважением к вам отношусь, не все способны критически мыслить в такой ситуации и понимать, что мир это не чёрное и белое, что мальчишки иногда обманом заманенные в Украину такие же жертвы режима, как и сами Украинцы. Держитесь, это непростое время для нас всех.
Но мы хотим напрямую помочь украинским беженцам в Италии и российским раненым в России. Просьба ниже прислать какие-то координаты и контакты для этого.
ага, типа сам контакты найти не смог, сотрудники моего фонда найти не смогли, подписота, помогайте!
Олег Юрьевич хороший бизнесмен и пиарщик отменный!
Кстати @Тинькофф , что там с деньгами за билеты? Уже Мишустин сегодня по телевизору грозился всё всем вернуть!
Здравствуйте. Мы еще работаем по этому вопросу. Вы можете написать нам в личные сообщения ваше ФИО и дату рождения, мы зафиксируем информацию и подскажем вам дальнейшие действия.
24 марта Великобритания запретила Тинькову заводить яхты в свои порты
Британия ввела санкции и на активы Тинькова
лучше свой банк в порядок бы привел.
Маша, скорей ставь звездочку у инстанграна
Бл* одни диванные иксперты собрались. Зощенко на вас не хватает😂😂😂
Вкладчикам своим лучше помоги, дня не проходит чтобы тут очередной обобранный Тиньков банком не отметился.
Хороший поступок, Олег! Здоровья Вам!
Тиньков стал Человеком!