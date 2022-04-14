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Маша Цепелева

Олег Тиньков объявил о планах помочь «украинским беженцам в Италии и раненым в России» Статьи редакции

Семейный фонд Тиньковых для помощи больным лейкемией тоже продолжит работу.

Олег Тиньков написал в Instagram* о планах помочь беженцам и раненым в «спецоперации» на Украине. Он попросил подписчиков дать контакты фондов и других организаций, которые занимаются этим.

Я конечно болею сейчас, это смертельная и коварная болезнь — лейкемия! Но у меня больше всего болит сердце. Нет никакой силы притворяться и не видеть какой кошмар и ад несет эта никому не нужная братоубийственная война! Я уже материально не тот, после всех этих войн и санкций, но всё-же… Наш семейный фонд продолжает пока помогать тысячам больным раком крови в России, вот опять закупаем сейчас оборудование на $7 млн. Слава Богу, производители отгружают западные.

Но мы хотим напрямую помочь украинским беженцам в Италии и российским раненым в России. Просьба ниже прислать какие-то координаты и контакты для этого.

Олег Тиньков
  • 28 февраля Тиньков выступил против «спецоперации» России на Украине.
  • Бизнесмен перестал быть долларовым миллиардером по оценке Forbes в марте 2022 года после падения капитализации TCS Group. Тиньков не входит в совет директоров компании, он отошёл от управления из-за болезни, но владеет частью акций. На 1 марта его состояние оценивалось в $820 млн.
  • 24 марта Великобритания запретила Тинькову заводить яхты в свои порты, позже отменила санкцию, а 30 марта вернула.

*Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией в России.

#новость #олегтиньков

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80 комментариев
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Тимур Петров
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Nice Man

При чем здесь два стула? Это желание помочь людям, а не сторону занять. Есть не только стороны.

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5 комментариев
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Комментарий удален модератором

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Макс Тракс

Помощь людям в любой ситуации, то что отличает человека от ...

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1 комментарий
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Ware Wow

Он так то бизнесом рискует с такими заявлениями.

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From Siberia to London

Причём на одном пики, а на другом х-и. И ведь ухитрился сесть на оба!

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Бублик

У вас правый стул развалился немного, перегородок между ножками не хватает. Или это намёк на что-то?

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Юрий Б.

Типа надо определяться всё же почётче?

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Металлургический Женя

На какой сам сядешь,на какой банк посадишь?

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Иван Иванов

Читаю комменты....:
Русским раненым помогать - плохо.
Украинским беженцам - плохо.
И тем и другим одновременно - очень плохо.

Интересно, а что по мнению местных потреблядских хомячков хорошо? (помимо разблокировки карт "Тинькофф" мамкиных "криптоинвесторов")

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Ivan

МИР

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2 комментария
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Evil Pechenka

«Потреблядских», «мамкиных», как утомила эта риторика.

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Дмитрий Иванов

Интересно, а что по мнению местных потреблядских хомячков хорошо?
Нюхать кокаин с груди эскортницы весьма неплохо.

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1 комментарий
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Ware Wow

Какой ад в комментариях.
Человечество это ничтожество.
Никому не нужная мерзость.

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Paul Brezcuu

Здесь больше половины ольгинских ботов

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Брегман Илья

@Олег Тиньков
Уважение вам, тоже держитесь

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Norman

за оба стула

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1 комментарий
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Евгений М

Олег красавчик !) и когда банк был его ) было класс 👍 дай бог ему здоровья

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Gollut

Странная избирательность, почему именно в Италии? (До Италии, как мне представляется, более-менее состоятельные беженцы добираются, это надо несколько стран пересечь) А вообще, в итоге схлопочет хейт от всех сторон, потому что первым делом будут возмущаться, почему он еще вон тем помогает

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Серьезный яд

Состоятельным беженцем ???? На самом деле не надо , подруга остановилась в Австрии беженцем , получила блю кард на год и работает. Добиралась с Киева , не состоятельная:)

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Cramol

Думаю у него недвижимость в Италии, как минимум этим и планирует помочь (из-за этого и написал про "материально не тот").
По поводу хейта, как мне кажется, Тинькову не привыкать.

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Paul Brezcuu

Помогать одновременно и оркам и эльфам. Такого ни в одной книге нет)

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Bublikov Anton

Где эльфы?

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1 комментарий
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Nice Man

Рассуждения девочки, выросшей на сказках) Типа, а шо, принцов нету?!?!?!

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Boris Treukhov

Эта аналогия существует потому что Толкин не успел высказаться по национальным и гендерным вопросам(как некоторые), и был ли он Pro/Anti war это вопрос сложный. Амазон вон из кожи вон лезет чтобы убрать намеки на эльфийский национализм/мужской шовинизм/превосходство в своей экранизации. P.S. интересно, в этой картине мира ЕС себя майар воображают, США валар, а Байден - Эру?

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Finogeev Yuriy

А налоги Тинькофф Банк в какой стране платит? На эти деньги идет война. Вот если обанкротить банк, и вывести остатки зарубеж, была бы реальная помощь.
Это из серии работающих на сбербанк айтишников, переехавших в Грузию, и орущих нет войне.

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Бублик

Вот если обанкротить банк, и вывести остатки зарубеж
 А можно не надо, это деньги простых вкладчиков. Справедливости в мире от таких действий точно больше не станет

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Blackrock

На Кипре

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Anthony Schmid

Украл деньги у вкладчиков. Вложил в украинцев. Профит. Лицемер Тиньков 180 лвл. Как земля таких носит?

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Nice Man

Чего?

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1 комментарий
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Evgeniy Bubniv

Где такую забористую шмаль берешь?

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Dmitriy Dmitriev

Для российских раненых деньги будет переводить в Минобороны или в Минздрав?

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Dmitriy Lobanov

У нас вся страна ранена, так что в казну

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Илья Рупов

поступок настоящего мужчины

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Василий Степанофф
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Елизавета Дорова

Все говорят про два стула, но если это сделано не пиара ради, то поступок хороший)

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Ware Wow

Поступок хороший. Не важно ради чего.

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Oleg Zhuravlev

Забыли написать в заблокированный на территории РФ инстаграмм ;)

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Vasiliy Balandin

Олег для всех хорошим не будешь

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Nice Man

Ага, человек умирает и будто хочет хорошим показаться, а не просто пользу принести.

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2 комментария
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Комментарий удален модератором

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Alex Suv

Ну так а кто виноват в том что теперь всем нужна помощь? И так вот сердце щемит? Это же он хотел Путина императором назначить. Нет. Репутация Тинькова просрана давно. Банк делает хороший продукт, не без косяков, но всё же. Но любой бизнес в России сейчас должен понимать что его будущее напрямую зависит от того как будет выглядеть политика в России и сделать всё возможное чтобы сменить эту власть, иначе ни о каком развитии речи быть не может.

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Boris Treukhov

А по моему, после Сонгми США прекрасно развивались, только одному солдату запретили в кино ходить и на танцы.

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Ольга Маньшина

"сделать всё возможное чтобы сменить эту власть, иначе ни о каком развитии речи быть не может."
Какая власть в истории России может быть для вас положительным примером? Если в России таковой нет, может, есть пример для другой страны?
Допустим, эта власть плоха. Кем вы предлагаете заменить? Разрушить можно, но что взамен? Конкретно? И на какие/чьи деньги?

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Анна Каренина

Ух ты, в каком шпагате Олег раскорячился.

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Аккаунт заморожен

Комментарий недоступен

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Nice Man

Кто ранен вживую — головой, скорее, уже отрезвлен.

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2 комментария
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Oleg

Чего не сделаешь чтобы бабки не забрали) Гляди ещё отмоет через фонд пару тысяч

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Paul Brezcuu

В России весь крупный бизнес идёт через Кремль, поэтому конфискация у тинька необратима также как и санкции на банк

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Евгеша Коновалец

Был у меня знакомый бизнесменчик, иногда оставлявший на чай в заграницах по полторы месячных зп своих сотрудников.

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Нелинейная структура данных

Нельзя быть хорошим для всех. Да и не нужно это - выглядишь скользкой змеёй.

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N'existe Pas

Я так понимаю, вы совершаете поступки лишь для чьего-либо одобрения, а не по личным мотивам?

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2 комментария
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Ivan Susanin

Помочь украинским беженцам - это дело хорошее. Но когда твоей фамилией назван банк с лицензией в России, может быть, стоит делать это анонимно?

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Дмитрий Т.

По какой это причине?

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N'existe Pas

@Олег Тиньков
С уважением к вам отношусь, не все способны критически мыслить в такой ситуации и понимать, что мир это не чёрное и белое, что мальчишки иногда обманом заманенные в Украину такие же жертвы режима, как и сами Украинцы. Держитесь, это непростое время для нас всех.

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Миша Магадан

Но мы хотим напрямую помочь украинским беженцам в Италии и российским раненым в России. Просьба ниже прислать какие-то координаты и контакты для этого.
 ага, типа сам контакты найти не смог, сотрудники моего фонда найти не смогли, подписота, помогайте!
Олег Юрьевич хороший бизнесмен и пиарщик отменный!
Кстати @Тинькофф , что там с деньгами за билеты? Уже Мишустин сегодня по телевизору грозился всё всем вернуть!

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Тинькофф

Здравствуйте. Мы еще работаем по этому вопросу. Вы можете написать нам в личные сообщения ваше ФИО и дату рождения, мы зафиксируем информацию и подскажем вам дальнейшие действия.

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Антон Штадлер

24 марта Великобритания запретила Тинькову заводить яхты в свои порты
 Британия ввела санкции и на активы Тинькова

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Miro Slav

лучше свой банк в порядок бы привел.

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Leroy Kukushkin

Маша, скорей ставь звездочку у инстанграна

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Slava Debo

Бл* одни диванные иксперты собрались. Зощенко на вас не хватает😂😂😂

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Kir Lazare

Вкладчикам своим лучше помоги, дня не проходит чтобы тут очередной обобранный Тиньков банком не отметился.

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Борис Вишневский

Хороший поступок, Олег! Здоровья Вам!

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Ivan Zamorev

Тиньков стал Человеком!

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