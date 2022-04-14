Я конечно болею сейчас, это смертельная и коварная болезнь — лейкемия! Но у меня больше всего болит сердце. Нет никакой силы притворяться и не видеть какой кошмар и ад несет эта никому не нужная братоубийственная война! Я уже материально не тот, после всех этих войн и санкций, но всё-же… Наш семейный фонд продолжает пока помогать тысячам больным раком крови в России, вот опять закупаем сейчас оборудование на $7 млн. Слава Богу, производители отгружают западные.

Но мы хотим напрямую помочь украинским беженцам в Италии и российским раненым в России. Просьба ниже прислать какие-то координаты и контакты для этого.