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Ледяной Орзэмэс

Онлайн-кинотеатр Start присоединит к себе «Мегафон ТВ» Статьи редакции

Так Start сможет увеличить количество подписчиков, рассчитывают в сервисе.

  • «Мегафон» объявил об объединении Start, которым владеет на 50%, с собственной видеоплатформой «Мегафон ТВ». Переход на новый формат запланировали в мае 2022 года.
  • В компании уточнили РБК, что объединённая платформа будет работать под брендом Start. Работу «Мегафон ТВ» продолжат поддерживать для абонентов в течение всего 2022 года. Текущим пользователям сервис предложит «выгодные условия для перехода на Start».
  • После слияния на Start в рамках единой подписки продолжат выходить оригинальные сериалы, запустится интернет-вещание более сотни ТВ-каналов, а также расширится предложение зарубежных фильмов и сериалов, говорят в компании. На 2022 год сервис запланировал 24 премьеры оригинальных проектов, в том числе новые сезоны сериалов «Вампиры средней полосы» и «Контейнер».

Объединение двух сервисов — и с точки зрения контента, и с точки зрения команд — а также фокусирование усилий «Мегафона» на продвижении одного видеосервиса среди своих абонентов, позволит Start значительно нарастить базу подписчиков и занять ещё более значимое место на рынке.

Дмитрий Гудумак
гендиректор Start
  • Start запустился в 2017 году, инвестиции в проект составили 1 млрд рублей. Среди его проектов — «Содержанки», «Бавшие», «Лучше, чем люди». По собственным данным, на июнь 2020 года у Start было более 1 млн платящих пользователей.
  • «Мегафон» объявил, что договорился о покупке 33,8% Start в 2020 году. Тогда же компания обещала вложить в онлайн-кинотеатр до 5 млрд рублей к 2023 году. В начале 2021-го оператор увеличил долю в сервисе до 50%.

#новость #start #мегафон

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6 комментариев
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Андрей Иванов

Мегафон TV, полной отстой. Мало фильмов, плохой интерфейс , куча недостатков..

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VLAD

Эх, стартанём

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Сергей Еремеев

Из заголовка непонятно кто кого поглотит

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Илья Попов

Если интернет такой же, как раньше - с начала долго не заходит а потом, когда зайдет постоянно вылетает, какой смысл?

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Sergey Tischenko

Эх, я надеялся что Кинопоиск поглотит start, так как много сериалов оттуда были в подписке и так

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Вячеслав Быков

На Старт подписался только ради "Вампиров средней полосы". Желаю им удачи и надеюсь, что в дальнейшем тоже не подведут.

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