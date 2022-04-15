Онлайн-кинотеатр Start присоединит к себе «Мегафон ТВ» Статьи редакции
Так Start сможет увеличить количество подписчиков, рассчитывают в сервисе.
- «Мегафон» объявил об объединении Start, которым владеет на 50%, с собственной видеоплатформой «Мегафон ТВ». Переход на новый формат запланировали в мае 2022 года.
- В компании уточнили РБК, что объединённая платформа будет работать под брендом Start. Работу «Мегафон ТВ» продолжат поддерживать для абонентов в течение всего 2022 года. Текущим пользователям сервис предложит «выгодные условия для перехода на Start».
- После слияния на Start в рамках единой подписки продолжат выходить оригинальные сериалы, запустится интернет-вещание более сотни ТВ-каналов, а также расширится предложение зарубежных фильмов и сериалов, говорят в компании. На 2022 год сервис запланировал 24 премьеры оригинальных проектов, в том числе новые сезоны сериалов «Вампиры средней полосы» и «Контейнер».
- Start запустился в 2017 году, инвестиции в проект составили 1 млрд рублей. Среди его проектов — «Содержанки», «Бавшие», «Лучше, чем люди». По собственным данным, на июнь 2020 года у Start было более 1 млн платящих пользователей.
- «Мегафон» объявил, что договорился о покупке 33,8% Start в 2020 году. Тогда же компания обещала вложить в онлайн-кинотеатр до 5 млрд рублей к 2023 году. В начале 2021-го оператор увеличил долю в сервисе до 50%.
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Мегафон TV, полной отстой. Мало фильмов, плохой интерфейс , куча недостатков..
Эх, стартанём
Из заголовка непонятно кто кого поглотит
Если интернет такой же, как раньше - с начала долго не заходит а потом, когда зайдет постоянно вылетает, какой смысл?
Эх, я надеялся что Кинопоиск поглотит start, так как много сериалов оттуда были в подписке и так
На Старт подписался только ради "Вампиров средней полосы". Желаю им удачи и надеюсь, что в дальнейшем тоже не подведут.