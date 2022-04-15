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Маша Цепелева

Минюст внёс Юрия Дудя и Екатерину Шульман в реестр СМИ-иноагентов Статьи редакции

У Youtube-канала «вДудь» 10 млн подписчиков.

Кроме Юрия Дудя в реестр Минюста попали политолог Екатерина Шульман, блогер Карен Шаинян, основатель The Insider Роман Доброхотов и ещё пять человек.

Скриншот из фильма Юрия Дудя о помощи украинским беженцам

На Youtube-канал Юрия Дудя подписаны 10 млн человек, на его страницу в Instagram* — 5 млн. У Екатерины Шульман — 920 тысяч подписчиков на YouTube и 620 тысяч подписчиков в Instagram*.

*Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской в России.

#новость

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465 комментариев
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bloger

Юрий будет дуть

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29 комментариев
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Alexander Solokhin

Да валите уже все, достали ныть. Быстрее станете счастливы и будете миллиардерами, может даже смените пол. Шлите видосы, а мы забитые крепостные, может и решим переехать…хотя нахер надо, нам и тут неплохо.

Ну сделали дудя иноагентом, продолжит творить, он говорил у него расходов до 100 тыс(точно не помню), выкрутится.

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2 комментария
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а б

Ребят, кто последний улетать будет, не забудьте свет в аэропорту выключить.

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Павел Евграфович

Больше пугает, что в этой завёрнутой наглухо скороварке под названием "РФ" начнётся, когда все нормальные люди свалят.

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58 комментариев
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Alexey Timofeev

Заебали улетать, а кто восстанавливать все будет??

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6 комментариев
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Дмитрий

Последнего не будет, потому в России никогда не переведутся люди, для которых Родина и семья не пустой звук.

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8 комментариев
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Алексей Борисовский

Я вчера улетал из Внуково.
Там его уже выключили 🤷‍♂️😃

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Ali Telysmel

Уже возвращаются, в грузиях и ереванах больно жилье дорогое и не ждут их там вообще, иногда даже посылают подальше

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3 комментария
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Denis Ivanov

Зашёл за этим комментарием. Спасибо!

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Ким Чен Ын

с дедом выключу)

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6 комментариев
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Y I

🤣👍

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An

Лучший комент!)))))

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Konstantin V.

😄

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Екатерина Макеева

признание иноагентом в рф это как признак качества 🤷🏼‍♀️

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Farid Agaev

Признак качества? Серьезно?!
А вы смотрели критический разбор фильма «Колыма - родина нашего страха»? Наиболее детальный разбор сделан на ютуб канале плохой сигнал.

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4 комментария
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Stepan Popov

Был такого мнения, пока Медуза и настоящее время (current time) не начали постить фэйки укроинформвойск, доказанные фэйки. Соответственно, и весь список уже дискредитирован, то есть, как по мне, нельзя сказать точно, что все кто там - порядочные люди и это признак качества. Дудя иноагентом не считаю, скорее попал в опалу за то, что интервью брал у тех, кто в опале или в списке иносми. Тот же Настоящее время начал постить дичь и фэйки сразу после признания их иноагентами, там и русофобия, и фэйки, как будто истерия и пмс у них начался после включения в список.

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14 комментариев
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Сафин Айдар

Тоже такого мнения.

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Сергей

Согласен, но для тех кого ими признали это предполагает, что им не смогут платить за рекламу и другие запреты. То есть это сильно подорвет их доходы

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2 комментария
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Maxim Grin

Дудь говно

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2 комментария
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Андрей

Это был лишь вопрос времени, к сожалению. Любая точка зрения, отличная от официальной, приводит к получению клейма. Гомерический смех вызывает сама формулировка "иностранный агент". То есть нельзя без вмешательства иностранного государства быть несогласным просто так, по своим убеждениям, умозаключениям и собственному анализу. Кругом шпиёны, епта)

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4 комментария
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Сергей Пурюшин

.

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Ilia

Юра, оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?
Юра Дудь: Я - иноагент

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Chu ma

Официально: «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».

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2 комментария
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Себастиан Перейра

«Вы дрочите?»

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Мармиладовый Окунь

Все приличные люди уже там

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Абьюз и Система
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nambavan

Это да. Вот сейчас мы и узнаем Варламов, Кац, Пивоваров в итоге мурзилки или нет.

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2 комментария
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sse

да проще уже признать часть граждан патриотами, а остальные- иноагенты

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Андрей Рядькин

национал-предателями, как сказал один человек. там еще говорилось что то о самоочищении общества. Полагаю, будут не просто ограничиваться списками, а добавят некие географические концентрации граждан схожих взглядов противоречащих позиции власть имущих

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1 комментарий
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Константин Кузнецов

Ввести "афинское гражданство"?

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Pavel Pavel

Это будет произведено в патриото-селекционных лагерях, мужчины налево, женщины и дети направо.

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Приятный дым

Возможно, у патриотов будет некая градация: ультра-партиот (Володин, Кадыров), умеренный патриот (Песков), непонятно-патриот-ли (Нарусова)

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Eugene Che

Точняк, нет удостоверения патриота - автоматически нацпредатель.

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Михаил Черных

Все правильно сделали... Минусите на здоровье... Ваш клубок целующихся змей в комментариях забавляет...

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Никита

ты обосновать-то хоть в состоянии? или просто высер?

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4 комментария
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hector kkt

Лови 16 рублей

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5 комментариев
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Малиновая лада

У тебя передоз троеточий

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Ch Ch

Я вот тоже заметил, что здесь контингент полузаднепроводниковый как буд-то бы. Убежден, что многие из здешних зависают на медузе)))

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4 комментария
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Maxim Petrukhin

Подскажите, а что вы делаете в те моменты, которые у вас обозначены многоточиями?

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Vasiliy Balandin

В РФ если что-то говоришь что разнится с политикой государства ты иноагент

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Павел Шабалин

Так вроде иноагент это СМИ которое финансируется из-за границы или у этого термина есть какой то сакральный смысл?

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51 комментарий
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Абьюз и Система

А ну раз 10млн подписаны, то конечно, несправедливо.
Блин, вот время. Вместо музыки - говностихи под драммашину, вместо журналистики - Дудь... с планеты надо валить.

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Сергей Мардс

А что такое журналистика? Скабеева? Кеосаян? Соловьёв?

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20 комментариев
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Малиновая лада

с планеты надо валить
Так может уже воплотишь в жизнь эту идею? Или ты только в комментариях квакать способен? Чем больше таких как ты свалить, тем лучше.

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Oleg Solovev

Человеки, ну не несите сюда политическое дерьмо, заблокируют же.. дудь вообще нахер не нужен.

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Сергей С.

Вопрос не в том, заблокируют или нет, вопрос когда :)

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5 комментариев
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Андрей Рядькин

на 52 второй день страусу уже пора было бы понять, что он на бетонном полу

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Betty Boop

Идёт активное расслоение общества на дебилов и остальных. Но, как мы знаем, остальных всегда меньшинство...

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Евгений Бондин

Получается, что раз у Дудя 10 млн подписчиков то, как бы так по-мягче...

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1 комментарий
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Mikhail Novikov

Да "остальных" много и не надо, 1-2 млн достаточно. Когда уже избранные это поймут? Не обязательно слушать мнение каждой полоумной бабки

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Petr Petrov

Сверхдержава боится журналистов, у которых даже нету доступа к зомбоящику.
И они ещё в войне кого-то побеждать собрались, тупни.

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Алексей Картаев

А я знаю из какой страны ты пишешь

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1 комментарий
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Ох и АХ

Блин, но реально так боятся Дудя ! Это же дно стучит??

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Михаил Черных

Никто его не боится... Просто нужно назвать вещи своими именами...

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13 комментариев
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Igor Maksimov

Блин, грустно конечно это все, но Юра сам надул себе этот статус за последние недели. Видимо тянули до последнего, ожидая что он пригласит того, кто грамотно сможет рассказать и показать другую сторону и логику власти.

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Uuno Turhopuru

А она есть у власти, эта логика? Я так и сяк кручу, верчу, со всех сторон заглядываю, ну нихрена никакой логики не нахожу.

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39 комментариев
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Денис Денисов

Я правильно понимаю, что у властей нет возможности свою позицию грамотно показать и рассказать? Ну, типа, все существующие СМИ в РФ, телеканалы, огромная армия чиновников, сотни миллиардов на свои инструменты пропаганды, вот такие мелочи? Без Дудя ну никак не получается членораздельно мысли озвучить. Были бы на интервью у Дудя - совсем другое дело.

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3 комментария
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Igor Kalashnikov

Например кого?

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2 комментария
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Petr Petrov

Чего власти?

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2 комментария
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Андрей

Кстати, среди тех пяти человек, чьи фамилии не названы в заголовке, карикатурист Елкин.
Ну его работы смелые, безусловно. Пожалуй, даже слишком для нашей реальности)

Я бы вместо Дудя на месте автора новости поставил Елкина на начало статьи, пусть даже она б потеряла в "кликбейтности"

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hakhagmon

лентач своими опросами шульман в очереди на пятничные списки продвинул

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Allestor Krei

Партия урбанизма
 После их избрания, кол-во терактов в многоэтажках увеличится в х10

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2 комментария
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Sergey Nepomnyashchikh

Ну Шульман понятно, а Дудь то как попал под раздачу!???

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hakhagmon

последнее видео, где он войну называет войной

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4 комментария
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Chr Chr

Награды и деньги от Ходорковского - минимум. Сюда же и взгляд лишь с одной стороны на ситуацию, с той, которая больше даст волнений и эакуляций в комментариях.

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6 комментариев
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Stas Vasilevskii

Скорее наоборот. Дудь для системы гораздо опасней, потому-что у него огромная аудитория. Дудь сам в себе медия. Плюс Дудь не затихарился и не стал игнорировать тем или подбирать пространственные формулировки, как это делает сейчас Пивоваров или условный Варламов. Дудь - войну называет войной. А это в нашей стране не терпят.

Шульман же соблюдает все формальности, Шульман хоть и очень любима но известна в довольно узком кругу людей. Среди которых нет так называемого глубинного электората.

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vitek112

Юрий дунет в хуй, дунет Юрий!

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Максим Игумнов

Порнозапросы надо на другом сайте вводить ;)

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Mikhail Zaglubotcky

Я думаю, что очень сложно судить о глубине и чистоте водоема , не зная его дна, составе и обитателей, а также не имея профильного образования в этой области. Все что большинство из нас видит- это свое отражение (отражение своих мыслей, которое сформировала определенная информация) и отражение окружающей среды поблизости (тех, с кем вы общаетесь, кого и что слушаете). Каузальность вещей такова, что без причины никогда не бывает следствия.
Мао, Саддама, Каддафи, Сталина и многих других тоже считали и многие считают кровавыми тиранами, но тут с какой , а точнее с чьей точки зрения на это смотреть, есть всегда объективная сторона-то,что лучше для общества/народа в целом и субъективная -для индивида/группы лиц. Многие из нас слушают историю, когда ее нужно искать и читать.

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Владимир Кондратьев

И с какими клоунами ты решил сравнить легендарных товарищей Мао и Сталина?! Напомню, что за этими товарищами стояла мощная идеалогия. За 20 лет СССР смогла провести худо-бедно индустрализацию с нуля, в то время как за 20 лет сидения у кормушки питерских либерах вывозились денежные запасы страны. И когда решили поиграть в большую политику оказалось что с планированием далее сегоднешнего дня - все плохо.

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Дмитрий Хапенков

Хз, я своё мнение (не поддерживаю) сформировал с двух выступлений царя, предшествующим известным событиям. Сейчас читаю обе стороны, т.к. считаю, что нужно быть объективным. Мнение не поменялось.

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Anton

Объективная и субъективная стороны - это вообще другое. То, что вы описали, - это коллективизм и индивидуализм - разные системы ценностей.

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1 комментарий
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vitek112

Сидит такой Путин в кабинете у себя и боооииииится Дудя, прям боится боится. Все выпуски пересмотрел и с каждым следующим всё больше боится.
Обычная борьба с вражеской пропогандой, не более, ему и так, давайте объективно очень долго дали поработать с не окрепшими умами молодёжи.
Каждый второй ещё школу не закончил а уже знает что Путин вор, наверное потому что разбирается в политике?

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Константин Кузнецов

Так и запишем: "призывы выражать свое мнение, не терять социальных связей даже с инакомыслящими в этот непростой период, заниматься благотворительностью, всячески развивать себя и оберегать свою семью - вражеская пропаганда"

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2 комментария
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Сергей

Вы про журналистику когда то слышали? А видели что снимает Дудь? Про Колыму, Мурманск и какие еще только уголки нашей родины. Что за смешные фразы из методички про "вражескую пропаганду"?

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3 комментария
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Mikhail Zaglubotcky

Есть такая фраза у англичан: War is war but this is my country. Все что я вижу- это глобальную битву идеологий коммунизма-эгалитарности и капитализма-власти имущих, определенного круга "избранных" людей. Почему-то многих никогда не возмущал тот факт, что бывший гегемон целенаправленно разрушал экономики и сжигал до тла бомбардировками и атомными бомбами целые города ни в чем не повинных людей малых стран и своим военным присутствием давил их ради, опять же, своего собственного обогащения. Все же прекрасно знают о расширении сил НАТО, когда оно было создано и с какой целью, все же понимают к чему это ведёт, макрокосм подобен микро, а в живом мире, в живой благосфере сильные едят слабых, а два или более сильных делят территорию, что сейчас мы и наблюдаем. Все движется в дробной фрактальной размерности, волной, а мы повторяем движение изменения своей структуры и за счёт этого развиваемся и меняем мир вокруг себя.

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Sergey

Дорог друг,

Некоторые пытаются подражать думающим людям, надувая пузыри текста из замысловатых фраз и вычурных слов, так вот — забудьте об этой практике тут на VC. Люди здесь с iq выше чем у среднестатистического копирайтера. Мы точно знаем, что является критериями успеха любой страны, и пока мы не будем видеть достижение этих метрик — наше мнение не изменится. Вам в паблики VK (разумеется не во все)

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Tim G

Ты чего так сложно говоришь? На этом сайте примерно с 24 февраля нет места ни логике, ни аналитике, ни здравому суждению в комментах. Давно видно, у местных писак комментов одна цель - набежать, захреначить однотипную тупость, нагнать ботов для плюсов. Там даже имена одинаковые везде в плюсе, всегда. Твой коммент вообще автоматически будут минусовать, особенно если бы он был написан чуть раньше.

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Red Panda2

Официальный нарратив гласит что Украина завтра бы напала (прям как Лукашенка сказал). Но некий здравый смысл подсказывает что не напала бы ни завтра, никогда.

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2 комментария
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Трайчик

Это какая-то копипаста из сетки незыгаря, да?

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human being

ну, всё, всем пока.

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Михаил Черных

Прощай. Будем скучать по тебе (нет).

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ОфисМЭН

Лучше разделить жителей рф на две части:
1) Патриоты, настоящие граждане
2) Все кто имеет альтернативную точку зрения/иноагенты/5 колонна

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Михаил Черных

Если вместо РФ в вашем комментарии поставить любую другую страну, то это высказывание все равно будет верно...

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2 комментария
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Владимир Кондратьев

Эсесовцы тоже были патриотами, а я вижу, что ты даже не коммунист.

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Papa CarlAS

Вдудь бы им всем по самые помидоры...

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Сергей Сахно

Когда смотрел его интервью с Шульман -мелькала мысль что это ему так просто могут не простить....

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Gutal1n

у Дудя есть интервью с Шульман? Или вы о ком?

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Wonabeez Doratie

А что там было?

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Just Alex

Сейчас метка «Иноагент» для меня стала знаком качества покруче, чем ГОСТ.

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Pavel Pavel

Они попытаются добраться до большинства здравомыслящих, в том числе до обычных не публичных людей. Вопрос времени.

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Денис Белов

Юра, поздравляю с инагентом.
Путен занервничал, значит проиграл.

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Anton Kuznetsov

И гражданства его лишите

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Sergei Zotov

Почитайте Конституцию. Лучше всю (на всякий случай), но здесь достаточно статьи 6, пункта 3

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5 комментариев
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Alex Daarov

Про дудя все правильно сделали. Во-первых он реально страну поливает и демонизирует. Причем эти действия вообще не объективны нисколько, он не приводит каких-то фактов, а только лозунги. И эта "про-западность" видна всегда. Смысл вообще людей негативно настраивать, кроме того, что не говорит про правительство, а страдает в стране у людей культура, взаимопонимание и с этого все начинается.

Во-вторых Пучков тут уже все сказал про него https://youtu.be/WXpABVyaiCY?t=5512 на 1:31:53

Ну и социопатия с полнейшей отсутствующей эмпатии у дудя отлично прослеживается, не знаю что там у него, родители тиры были не любящие или еще что. Но у человека проблемы есть, а вот оправдания нет. Кроме того его надменный тон из-за этого очень сложно перенести. Кому он близок, у кого те же проблемы, тот и смотрит его.
Человек не знает истории даже за последние 70 лет, не понимает из чего исходят действия властей, но самоутвердиться демонизируя все подряд - это все да.
Этот тренд на иррациональное бунтарство зародился вот как из-за таких, потому в блогерах других у нас и нет. У кого расстройства личности - так те сразу лезут в медиа самоутвердиться, сублимировать комплексы (внешности или внутренние). А нормальные молчат, к сожалению.

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Васисуалий Лоханкин

Может не страну, а режим пересидента?
Или у вас как у володина: Россия это Путин?

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2 комментария
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Sasha Bor

НКВД КГБ ФСБ - только согласные

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Чилин Саша

РФ

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Stepan Popov

😂👍

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Текущий Женя

Иноагенты стали такой обыденностью, что начинаешь волноваться не в моменты, когда озвучивают новые фамилии, а в моменты, когда долгое время в иноагенты, экстремисты и нежелательные субъекты никого не записывают. Удивительное время.

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Роман Рабочий

Юра слабоват. Чтобы он там ни вякал. Любой серьезный противник проезжает по нему катком, обнажая пробелы в его образовании. Хочешь быть журналистом? Освещай все точки зрения, будь беспристрастным, а не либеральным говном, топящим за одну точку зрения.

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Трайчик

Ну да, в репортаже об опасности ВИЧ надо обязательно давать слово ВИЧ-диссидентам. В лекции об астрономии - верящим в плоскую Землю. А беспристрастная статья о вакцинации невозможна без ценнейшего мнения ковидоскептиков и антиваксеров.

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Ali Telysmel

Проект Миши ходорка пришел к финалу. Теперь работать пойдет, на завод?

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Igor Maksimov

https://vc.ru/marketing/402964-iz-tiktokerov-v-tiktokari-rossiyskih-blogerov-pereuchat-v-zavodskih-rabochih

Из тиктокеров — в «ТикТокари»: российских…
Компания «Технониколь» запустила программу переподготовки блогеров, чтобы те смогли получить…
vc.ru
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2 комментария
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Jay Green

этот чухан ещё за свои больные фантазии о Колыме не извинился.

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Владимир Кондратьев

так ты ж не коммунист, тебе-то что с того, либерал?

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Александр Мишулин

Все правильно, не просто же так он у всех спрашивает "сколько ты зарабатываешь?". Явно данные сливает
*sarcasm*

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hakhagmon

было очевидно, после видео

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Alexey Morozov

Ну ок, внесли в список. А чем это грозит? Не помешала бы сноска в конце статьи.

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Нулевой

Это грозит разрывом жоп нистерпителей режима)

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Илья Самойлов

Юрий Дудь выпустит фильм про иноагентов под названием «Мои кореша»

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Анна Fox

Ребят.. Пойду медведя спать укладывать, позже дочитаю комменты🤗😂

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Алим Миметов

Иноагент будет Дудь

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Приятный дым
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алкоголизм

в паблике VC в вк к этой новости партия пригожинских ботов высадилась по ключевым словам видимо

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Юнг

О, это сейчас как награда за смелость в журналистике!

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Natalja

ну и что? это же просто статус, что он зарабатывает деньги не только в России. Это же не экстримизм и не криминал.

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Приятный дым

"Просто статус", "чуть-чуть отчетности", "немножко вмешательства в личную жизнь", "капельку раскрытия личных данных близких", "иногда - легенькие штрафы", "маленькая вероятность уголовного дела" - фигня, короче, нет смысла заострять внимание

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Константин Кузнецов

а вот что володин говорит про инагентов

«Что касается иностранных агентов — конечно, их не должно быть среди журналистов. Закон призван оградить нашу страну от иностранного вмешательства»

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Jay Green

вообще то только в России и зарабатывает )
скоро начнет клянчить как Лошадь.

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Совет безопасности

👋🏽

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Дмитрий Болонский

я думал вообще что у него больше чем 10лямов, заслуженные подписки

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Ivan the Not So Terrible

Обратный эффект.
Тройное подозрение к типичикам, которых в список не внесли.

Кто похитрее, типа Шнура или Собчак, скоро начнут заносить чтоб вписали.

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NoNoNo

Читая комментарии: как все-таки некоторые бьются за право не иметь своего мнения.

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Hnorr

У Шульман есть инстаграм?!?

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Роман Рабочий

Нету милфы сексапильней чем ...

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Beowulfo

Очень жаль, Дудь очень крутой блогер, но кажется чувства взяли вверх и последнии выпуски привели все к этой Новости.

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Mikhail Novikov

Где-то язвительно хихикает одна Канделаки

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Walter Kovacs

Есть только два гендера

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vugluskr

Ну наконец-то, дождались

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Wonabeez Doratie

А за что? Блять!

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vxdtydghhggdf dgzhfhgddfgfd

Что такое "иноагент"?
Формально - ничего. Юридически - много ограничений.
Но главная причина - создать ассоциацию со словом "шпион", именно ассоциацию. Хотя это два разных слова.
Пропаганда очень точно и тонко бьёт по психологии

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Alexander Solokhin

Забавно

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ilia

Как уже обычно - без объяснений "в связи с..." - просто "запретили/внесли"?

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Andrei

Я ждал. Он все сделал что бы получить этот статус :-)

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Yaroslav Kostrov

Украина заебала, бляяя...

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Дмитрий Мячин

Доктор там=====>, срочно бегите. Вам очень надо.

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5 комментариев
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Perturabo

Екатерина привносит свет в наш убогий мир, давайте поддерджим ее подпиской, репостом, лайком, про Дудя и так понятно, кому нужно уже в теме.

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Альберт Штерн

Термин "иноагент" в России становится смешнее с каждым пополнением. Кринж

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Транспорт
Маша Цепелева
Совместное предприятие «Сбера» и VK продаст бренд и платформу «Ситимобила» владельцу «Таксовичкоф» Статьи редакции

Сделку планируют закрыть во втором квартале 2022 года.

ЮMoney
Что с переводами и пополнением в ЮMoney? На частые вопросы ответил руководитель направления

Чтобы ответить на все вопросы об изменениях в нашей работе, мы регулярно обновляем FAQ. Но сегодня мы отдельно коснёмся популярных вопросов о пополнении и переводах в ЮMoney.

На вопросы отвечает руководитель направления «Денежные переводы» ЮMoney Дмитрий Волков.

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Дизайн
Елизавета Красавина
Необрутализм захватывает интернет

Новый стиль дизайна объединяет хаотичные визуальные эффекты с качественной типографикой

МТС Твой бизнес
Предприниматели на карте МТС Знаем лично: о бизнесе, новых реалиях и планах

Команда МТС Знаем лично поговорила с предпринимателями о настоящем и будущем проектов. Сейчас особенно важно услышать идеи, поддержать начинания, вселить оптимизм и найти аргументы против тревог. Смотрите, что получилось в нашем ролике.

Мнения
Никита Лихачёв
Зачем Маску нужен Twitter: так он сможет писать всё, что хочет

Предпринимателю не нравится, что его главный медиаактив — личный Twitter — в руках платформы, которая может в любой момент удалить его твиты или аккаунт полностью.

Источник: AP Photo / Matt Rourke
КОРУС Консалтинг
9 способов удержать клиента даже в кризис

Бизнес в невыгодном положении: клиенты приостанавливают закупки, стараясь создать финансовую подушку. Что сделать, чтобы не потерять доходы и не испортить отношения с покупателями?

NPLaw
Доработан законопроект о цифровой валюте

Минфин РФ доработал законопроект «О цифровой валюте», который призван урегулировать процесс майнинга, а также дать нормативно-правовое определение цифровой валюте.

Транспорт
Маша Цепелева
«Ситимобил» не закрылся 15 апреля, как планировал — выпустил обновление для приложения, оно работает Статьи редакции

Накануне появилась информация о переговорах сервиса с «Таксовичкоф» о продаже части активов.

Карьера
TJ
Житель Кентукки отсудил у работодателя $450 тысяч за то, что в офисе ему устроили вечеринку в день рождения Статьи редакции

Это вызвало у мужчины с тревожным расстройством паническую атаку.

MobileUp
Хинкалятор. Куда приводят pet-проекты

Pet-проекты помогают сотрудникам прокачивать скиллы, узнавать новое, экспериментировать и пробовать себя в разных форматах и направлениях. Мы в MobileUp поддерживаем такие инициативы. Ребята делятся идеями и результатами с коллегами, получают обратную связь, обсуждают варианты решений, помогают друг другу. Так что это работает и как тимбилдинг.…

Маркетинг
Алексей Николаев
Из тиктокеров — в «ТикТокари»: российских блогеров переучат в заводских рабочих

Компания «Технониколь» запустила программу переподготовки блогеров, чтобы те смогли получить работу на производстве.

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