Чтобы ответить на все вопросы об изменениях в нашей работе, мы регулярно обновляем FAQ. Но сегодня мы отдельно коснёмся популярных вопросов о пополнении и переводах в ЮMoney.

На вопросы отвечает руководитель направления «Денежные переводы» ЮMoney Дмитрий Волков.