Минюст внёс Юрия Дудя и Екатерину Шульман в реестр СМИ-иноагентов Статьи редакции
У Youtube-канала «вДудь» 10 млн подписчиков.
Кроме Юрия Дудя в реестр Минюста попали политолог Екатерина Шульман, блогер Карен Шаинян, основатель The Insider Роман Доброхотов и ещё пять человек.
На Youtube-канал Юрия Дудя подписаны 10 млн человек, на его страницу в Instagram* — 5 млн. У Екатерины Шульман — 920 тысяч подписчиков на YouTube и 620 тысяч подписчиков в Instagram*.
*Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской в России.
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Юрий будет дуть
Да валите уже все, достали ныть. Быстрее станете счастливы и будете миллиардерами, может даже смените пол. Шлите видосы, а мы забитые крепостные, может и решим переехать…хотя нахер надо, нам и тут неплохо.
Ну сделали дудя иноагентом, продолжит творить, он говорил у него расходов до 100 тыс(точно не помню), выкрутится.
Ребят, кто последний улетать будет, не забудьте свет в аэропорту выключить.
Больше пугает, что в этой завёрнутой наглухо скороварке под названием "РФ" начнётся, когда все нормальные люди свалят.
Заебали улетать, а кто восстанавливать все будет??
Последнего не будет, потому в России никогда не переведутся люди, для которых Родина и семья не пустой звук.
Я вчера улетал из Внуково.
Там его уже выключили 🤷♂️😃
Уже возвращаются, в грузиях и ереванах больно жилье дорогое и не ждут их там вообще, иногда даже посылают подальше
Зашёл за этим комментарием. Спасибо!
с дедом выключу)
🤣👍
Лучший комент!)))))
😄
признание иноагентом в рф это как признак качества 🤷🏼♀️
Признак качества? Серьезно?!
А вы смотрели критический разбор фильма «Колыма - родина нашего страха»? Наиболее детальный разбор сделан на ютуб канале плохой сигнал.
Был такого мнения, пока Медуза и настоящее время (current time) не начали постить фэйки укроинформвойск, доказанные фэйки. Соответственно, и весь список уже дискредитирован, то есть, как по мне, нельзя сказать точно, что все кто там - порядочные люди и это признак качества. Дудя иноагентом не считаю, скорее попал в опалу за то, что интервью брал у тех, кто в опале или в списке иносми. Тот же Настоящее время начал постить дичь и фэйки сразу после признания их иноагентами, там и русофобия, и фэйки, как будто истерия и пмс у них начался после включения в список.
Тоже такого мнения.
Согласен, но для тех кого ими признали это предполагает, что им не смогут платить за рекламу и другие запреты. То есть это сильно подорвет их доходы
Дудь говно
Это был лишь вопрос времени, к сожалению. Любая точка зрения, отличная от официальной, приводит к получению клейма. Гомерический смех вызывает сама формулировка "иностранный агент". То есть нельзя без вмешательства иностранного государства быть несогласным просто так, по своим убеждениям, умозаключениям и собственному анализу. Кругом шпиёны, епта)
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.
Юра, оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?
Юра Дудь: Я - иноагент
Официально: «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».
«Вы дрочите?»
Все приличные люди уже там
Это да. Вот сейчас мы и узнаем Варламов, Кац, Пивоваров в итоге мурзилки или нет.
да проще уже признать часть граждан патриотами, а остальные- иноагенты
национал-предателями, как сказал один человек. там еще говорилось что то о самоочищении общества. Полагаю, будут не просто ограничиваться списками, а добавят некие географические концентрации граждан схожих взглядов противоречащих позиции власть имущих
Ввести "афинское гражданство"?
Это будет произведено в патриото-селекционных лагерях, мужчины налево, женщины и дети направо.
Возможно, у патриотов будет некая градация: ультра-партиот (Володин, Кадыров), умеренный патриот (Песков), непонятно-патриот-ли (Нарусова)
Точняк, нет удостоверения патриота - автоматически нацпредатель.
Все правильно сделали... Минусите на здоровье... Ваш клубок целующихся змей в комментариях забавляет...
ты обосновать-то хоть в состоянии? или просто высер?
Лови 16 рублей
У тебя передоз троеточий
Я вот тоже заметил, что здесь контингент полузаднепроводниковый как буд-то бы. Убежден, что многие из здешних зависают на медузе)))
Подскажите, а что вы делаете в те моменты, которые у вас обозначены многоточиями?
В РФ если что-то говоришь что разнится с политикой государства ты иноагент
Так вроде иноагент это СМИ которое финансируется из-за границы или у этого термина есть какой то сакральный смысл?
А ну раз 10млн подписаны, то конечно, несправедливо.
Блин, вот время. Вместо музыки - говностихи под драммашину, вместо журналистики - Дудь... с планеты надо валить.
А что такое журналистика? Скабеева? Кеосаян? Соловьёв?
с планеты надо валить
Так может уже воплотишь в жизнь эту идею? Или ты только в комментариях квакать способен? Чем больше таких как ты свалить, тем лучше.
Человеки, ну не несите сюда политическое дерьмо, заблокируют же.. дудь вообще нахер не нужен.
Вопрос не в том, заблокируют или нет, вопрос когда :)
на 52 второй день страусу уже пора было бы понять, что он на бетонном полу
Идёт активное расслоение общества на дебилов и остальных. Но, как мы знаем, остальных всегда меньшинство...
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Получается, что раз у Дудя 10 млн подписчиков то, как бы так по-мягче...
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Да "остальных" много и не надо, 1-2 млн достаточно. Когда уже избранные это поймут? Не обязательно слушать мнение каждой полоумной бабки
Сверхдержава боится журналистов, у которых даже нету доступа к зомбоящику.
И они ещё в войне кого-то побеждать собрались, тупни.
А я знаю из какой страны ты пишешь
Блин, но реально так боятся Дудя ! Это же дно стучит??
Никто его не боится... Просто нужно назвать вещи своими именами...
Блин, грустно конечно это все, но Юра сам надул себе этот статус за последние недели. Видимо тянули до последнего, ожидая что он пригласит того, кто грамотно сможет рассказать и показать другую сторону и логику власти.
А она есть у власти, эта логика? Я так и сяк кручу, верчу, со всех сторон заглядываю, ну нихрена никакой логики не нахожу.
Я правильно понимаю, что у властей нет возможности свою позицию грамотно показать и рассказать? Ну, типа, все существующие СМИ в РФ, телеканалы, огромная армия чиновников, сотни миллиардов на свои инструменты пропаганды, вот такие мелочи? Без Дудя ну никак не получается членораздельно мысли озвучить. Были бы на интервью у Дудя - совсем другое дело.
Например кого?
Чего власти?
Кстати, среди тех пяти человек, чьи фамилии не названы в заголовке, карикатурист Елкин.
Ну его работы смелые, безусловно. Пожалуй, даже слишком для нашей реальности)
Я бы вместо Дудя на месте автора новости поставил Елкина на начало статьи, пусть даже она б потеряла в "кликбейтности"
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лентач своими опросами шульман в очереди на пятничные списки продвинул
Партия урбанизма
После их избрания, кол-во терактов в многоэтажках увеличится в х10
Ну Шульман понятно, а Дудь то как попал под раздачу!???
последнее видео, где он войну называет войной
Награды и деньги от Ходорковского - минимум. Сюда же и взгляд лишь с одной стороны на ситуацию, с той, которая больше даст волнений и эакуляций в комментариях.
Скорее наоборот. Дудь для системы гораздо опасней, потому-что у него огромная аудитория. Дудь сам в себе медия. Плюс Дудь не затихарился и не стал игнорировать тем или подбирать пространственные формулировки, как это делает сейчас Пивоваров или условный Варламов. Дудь - войну называет войной. А это в нашей стране не терпят.
Шульман же соблюдает все формальности, Шульман хоть и очень любима но известна в довольно узком кругу людей. Среди которых нет так называемого глубинного электората.
Юрий дунет в хуй, дунет Юрий!
Порнозапросы надо на другом сайте вводить ;)
Я думаю, что очень сложно судить о глубине и чистоте водоема , не зная его дна, составе и обитателей, а также не имея профильного образования в этой области. Все что большинство из нас видит- это свое отражение (отражение своих мыслей, которое сформировала определенная информация) и отражение окружающей среды поблизости (тех, с кем вы общаетесь, кого и что слушаете). Каузальность вещей такова, что без причины никогда не бывает следствия.
Мао, Саддама, Каддафи, Сталина и многих других тоже считали и многие считают кровавыми тиранами, но тут с какой , а точнее с чьей точки зрения на это смотреть, есть всегда объективная сторона-то,что лучше для общества/народа в целом и субъективная -для индивида/группы лиц. Многие из нас слушают историю, когда ее нужно искать и читать.
И с какими клоунами ты решил сравнить легендарных товарищей Мао и Сталина?! Напомню, что за этими товарищами стояла мощная идеалогия. За 20 лет СССР смогла провести худо-бедно индустрализацию с нуля, в то время как за 20 лет сидения у кормушки питерских либерах вывозились денежные запасы страны. И когда решили поиграть в большую политику оказалось что с планированием далее сегоднешнего дня - все плохо.
Хз, я своё мнение (не поддерживаю) сформировал с двух выступлений царя, предшествующим известным событиям. Сейчас читаю обе стороны, т.к. считаю, что нужно быть объективным. Мнение не поменялось.
Объективная и субъективная стороны - это вообще другое. То, что вы описали, - это коллективизм и индивидуализм - разные системы ценностей.
Сидит такой Путин в кабинете у себя и боооииииится Дудя, прям боится боится. Все выпуски пересмотрел и с каждым следующим всё больше боится.
Обычная борьба с вражеской пропогандой, не более, ему и так, давайте объективно очень долго дали поработать с не окрепшими умами молодёжи.
Каждый второй ещё школу не закончил а уже знает что Путин вор, наверное потому что разбирается в политике?
Так и запишем: "призывы выражать свое мнение, не терять социальных связей даже с инакомыслящими в этот непростой период, заниматься благотворительностью, всячески развивать себя и оберегать свою семью - вражеская пропаганда"
Вы про журналистику когда то слышали? А видели что снимает Дудь? Про Колыму, Мурманск и какие еще только уголки нашей родины. Что за смешные фразы из методички про "вражескую пропаганду"?
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Есть такая фраза у англичан: War is war but this is my country. Все что я вижу- это глобальную битву идеологий коммунизма-эгалитарности и капитализма-власти имущих, определенного круга "избранных" людей. Почему-то многих никогда не возмущал тот факт, что бывший гегемон целенаправленно разрушал экономики и сжигал до тла бомбардировками и атомными бомбами целые города ни в чем не повинных людей малых стран и своим военным присутствием давил их ради, опять же, своего собственного обогащения. Все же прекрасно знают о расширении сил НАТО, когда оно было создано и с какой целью, все же понимают к чему это ведёт, макрокосм подобен микро, а в живом мире, в живой благосфере сильные едят слабых, а два или более сильных делят территорию, что сейчас мы и наблюдаем. Все движется в дробной фрактальной размерности, волной, а мы повторяем движение изменения своей структуры и за счёт этого развиваемся и меняем мир вокруг себя.
Дорог друг,
Некоторые пытаются подражать думающим людям, надувая пузыри текста из замысловатых фраз и вычурных слов, так вот — забудьте об этой практике тут на VC. Люди здесь с iq выше чем у среднестатистического копирайтера. Мы точно знаем, что является критериями успеха любой страны, и пока мы не будем видеть достижение этих метрик — наше мнение не изменится. Вам в паблики VK (разумеется не во все)
Ты чего так сложно говоришь? На этом сайте примерно с 24 февраля нет места ни логике, ни аналитике, ни здравому суждению в комментах. Давно видно, у местных писак комментов одна цель - набежать, захреначить однотипную тупость, нагнать ботов для плюсов. Там даже имена одинаковые везде в плюсе, всегда. Твой коммент вообще автоматически будут минусовать, особенно если бы он был написан чуть раньше.
Официальный нарратив гласит что Украина завтра бы напала (прям как Лукашенка сказал). Но некий здравый смысл подсказывает что не напала бы ни завтра, никогда.
Это какая-то копипаста из сетки незыгаря, да?
ну, всё, всем пока.
Прощай. Будем скучать по тебе (нет).
Лучше разделить жителей рф на две части:
1) Патриоты, настоящие граждане
2) Все кто имеет альтернативную точку зрения/иноагенты/5 колонна
Если вместо РФ в вашем комментарии поставить любую другую страну, то это высказывание все равно будет верно...
Эсесовцы тоже были патриотами, а я вижу, что ты даже не коммунист.
Вдудь бы им всем по самые помидоры...
Когда смотрел его интервью с Шульман -мелькала мысль что это ему так просто могут не простить....
у Дудя есть интервью с Шульман? Или вы о ком?
А что там было?
Сейчас метка «Иноагент» для меня стала знаком качества покруче, чем ГОСТ.
Они попытаются добраться до большинства здравомыслящих, в том числе до обычных не публичных людей. Вопрос времени.
Юра, поздравляю с инагентом.
Путен занервничал, значит проиграл.
И гражданства его лишите
Почитайте Конституцию. Лучше всю (на всякий случай), но здесь достаточно статьи 6, пункта 3
Про дудя все правильно сделали. Во-первых он реально страну поливает и демонизирует. Причем эти действия вообще не объективны нисколько, он не приводит каких-то фактов, а только лозунги. И эта "про-западность" видна всегда. Смысл вообще людей негативно настраивать, кроме того, что не говорит про правительство, а страдает в стране у людей культура, взаимопонимание и с этого все начинается.
Во-вторых Пучков тут уже все сказал про него https://youtu.be/WXpABVyaiCY?t=5512 на 1:31:53
Ну и социопатия с полнейшей отсутствующей эмпатии у дудя отлично прослеживается, не знаю что там у него, родители тиры были не любящие или еще что. Но у человека проблемы есть, а вот оправдания нет. Кроме того его надменный тон из-за этого очень сложно перенести. Кому он близок, у кого те же проблемы, тот и смотрит его.
Человек не знает истории даже за последние 70 лет, не понимает из чего исходят действия властей, но самоутвердиться демонизируя все подряд - это все да.
Этот тренд на иррациональное бунтарство зародился вот как из-за таких, потому в блогерах других у нас и нет. У кого расстройства личности - так те сразу лезут в медиа самоутвердиться, сублимировать комплексы (внешности или внутренние). А нормальные молчат, к сожалению.
Может не страну, а режим пересидента?
Или у вас как у володина: Россия это Путин?
НКВД КГБ ФСБ - только согласные
РФ
😂👍
Иноагенты стали такой обыденностью, что начинаешь волноваться не в моменты, когда озвучивают новые фамилии, а в моменты, когда долгое время в иноагенты, экстремисты и нежелательные субъекты никого не записывают. Удивительное время.
Юра слабоват. Чтобы он там ни вякал. Любой серьезный противник проезжает по нему катком, обнажая пробелы в его образовании. Хочешь быть журналистом? Освещай все точки зрения, будь беспристрастным, а не либеральным говном, топящим за одну точку зрения.
Ну да, в репортаже об опасности ВИЧ надо обязательно давать слово ВИЧ-диссидентам. В лекции об астрономии - верящим в плоскую Землю. А беспристрастная статья о вакцинации невозможна без ценнейшего мнения ковидоскептиков и антиваксеров.
Проект Миши ходорка пришел к финалу. Теперь работать пойдет, на завод?
https://vc.ru/marketing/402964-iz-tiktokerov-v-tiktokari-rossiyskih-blogerov-pereuchat-v-zavodskih-rabochih
этот чухан ещё за свои больные фантазии о Колыме не извинился.
так ты ж не коммунист, тебе-то что с того, либерал?
Все правильно, не просто же так он у всех спрашивает "сколько ты зарабатываешь?". Явно данные сливает
*sarcasm*
было очевидно, после видео
Ну ок, внесли в список. А чем это грозит? Не помешала бы сноска в конце статьи.
Это грозит разрывом жоп нистерпителей режима)
Юрий Дудь выпустит фильм про иноагентов под названием «Мои кореша»
Ребят.. Пойду медведя спать укладывать, позже дочитаю комменты🤗😂
Иноагент будет Дудь
в паблике VC в вк к этой новости партия пригожинских ботов высадилась по ключевым словам видимо
О, это сейчас как награда за смелость в журналистике!
ну и что? это же просто статус, что он зарабатывает деньги не только в России. Это же не экстримизм и не криминал.
"Просто статус", "чуть-чуть отчетности", "немножко вмешательства в личную жизнь", "капельку раскрытия личных данных близких", "иногда - легенькие штрафы", "маленькая вероятность уголовного дела" - фигня, короче, нет смысла заострять внимание
а вот что володин говорит про инагентов
«Что касается иностранных агентов — конечно, их не должно быть среди журналистов. Закон призван оградить нашу страну от иностранного вмешательства»
вообще то только в России и зарабатывает )
скоро начнет клянчить как Лошадь.
👋🏽
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я думал вообще что у него больше чем 10лямов, заслуженные подписки
Обратный эффект.
Тройное подозрение к типичикам, которых в список не внесли.
Кто похитрее, типа Шнура или Собчак, скоро начнут заносить чтоб вписали.
Читая комментарии: как все-таки некоторые бьются за право не иметь своего мнения.
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У Шульман есть инстаграм?!?
Нету милфы сексапильней чем ...
Очень жаль, Дудь очень крутой блогер, но кажется чувства взяли вверх и последнии выпуски привели все к этой Новости.
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Где-то язвительно хихикает одна Канделаки
Есть только два гендера
Ну наконец-то, дождались
А за что? Блять!
Что такое "иноагент"?
Формально - ничего. Юридически - много ограничений.
Но главная причина - создать ассоциацию со словом "шпион", именно ассоциацию. Хотя это два разных слова.
Пропаганда очень точно и тонко бьёт по психологии
Забавно
Как уже обычно - без объяснений "в связи с..." - просто "запретили/внесли"?
Я ждал. Он все сделал что бы получить этот статус :-)
Украина заебала, бляяя...
Доктор там=====>, срочно бегите. Вам очень надо.
Екатерина привносит свет в наш убогий мир, давайте поддерджим ее подпиской, репостом, лайком, про Дудя и так понятно, кому нужно уже в теме.
Термин "иноагент" в России становится смешнее с каждым пополнением. Кринж