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Медиа
DTF

Paramount прекратит вещание своих телеканалов в России 20 апреля — включая Nickelodeon и MTV Статьи редакции

Такое же решение ранее приняла Discovery.

  • О приостановки деятельности в России Paramount сообщала ещё в середине марта. Теперь стала известна точная дата, когда компания прекратит вещание своих каналов в стране.
  • В состав Paramount входят развлекательные и семейные каналы вроде Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, а также музыкальные, в том числе MTV Russia и MTV Live HD.
  • Ранее аналогичное решение приняла Discovery — компания остановила вещание 15 кабельных каналов, включая Discovery Channel и Animal Planet.

#новость

1520 просмотров
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21 комментарий
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Andrei M

за губкабоба ответите!
не забудем, не простим!

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Эдуард

Новые серии даже дети не любят, всё испортили

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Ware Wow
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Николай Белкин

Эй,а как же после школы сесть и по телику смотреть мультики,вместо того чтобы делать уроки ?Не забирайте у детей детство

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Артем Наумов

Детство забрал дед Володя. К нему и вопросы.

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Павел Михаловский

Я не уверен, что современные дети смотрят телевизор.
ДА и даже если смотрят, найдут что-нибудь в интернете

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Майк Найт
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Ilya ZLodei

((((

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Волоцкой Дмитрий

Вы чё, я постоянно кушаю смотря друзей или теорию большого взрыва на этом канале. Мне что, перестать есть? 😡😡😡

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Ахмед Илиргинович

будешь смотреть "универ" теперь на тнт

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Майк Найт

Кто-то ещё смотрит телек ?

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Виктория Никанорова

Они и в онлайн-сервисах есть

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Эдуард

Много кто смотрит телевизор, большинство просто понты колотит что не смотрят

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evilnw

Кажется, что компании уже не верят в скорое(ближайший месяц) завершение спецоперации и начали сворачивать бизнес.

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Ярослав

А есть ещё оптимисты кто в это верит?По сути РФ пока ничего не добилось, даже не захватила полностью территорию бывший Донецкой области.

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Артур Кожевников

MTV скатился просто в унылое нечто. Работающие в нем люди по инерции деньги зарабатывают без малейших проблесков кратива, потому что у редакции канала из интересов теперь только дети, внуки и будущая пенсия. В программе передач круглые сутки только 2-3 программы, которые не предполагают какого либо развития со временем. Муз-ТВ уже был в такой стадии, но у него хотя бы какие-то попытки что-то поменять проскакивают в последнее время.

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Рымар Олег

Ля, а Nickelodeon за что!

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Aleksandr Starikov-Razborov

к вопросу, чем плоха глобализация

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Ярослав

Ну у нас есть замечательные современные мультфильмы: Дети против волшебства, Даша и волшебный орех.

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Ivan Habl

Это они плохие, а мы как всегда хорошие!

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Сергей Я

Вот скоты. А я только подключил на 2 месяца (бесплатно) подписку Wink ради Paramount Comedy.

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