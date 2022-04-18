Paramount прекратит вещание своих телеканалов в России 20 апреля — включая Nickelodeon и MTV Статьи редакции
Такое же решение ранее приняла Discovery.
- О приостановки деятельности в России Paramount сообщала ещё в середине марта. Теперь стала известна точная дата, когда компания прекратит вещание своих каналов в стране.
- В состав Paramount входят развлекательные и семейные каналы вроде Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, а также музыкальные, в том числе MTV Russia и MTV Live HD.
- Ранее аналогичное решение приняла Discovery — компания остановила вещание 15 кабельных каналов, включая Discovery Channel и Animal Planet.
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за губкабоба ответите!
не забудем, не простим!
Новые серии даже дети не любят, всё испортили
Эй,а как же после школы сесть и по телику смотреть мультики,вместо того чтобы делать уроки ?Не забирайте у детей детство
Детство забрал дед Володя. К нему и вопросы.
Я не уверен, что современные дети смотрят телевизор.
ДА и даже если смотрят, найдут что-нибудь в интернете
((((
Вы чё, я постоянно кушаю смотря друзей или теорию большого взрыва на этом канале. Мне что, перестать есть? 😡😡😡
будешь смотреть "универ" теперь на тнт
Кто-то ещё смотрит телек ?
Они и в онлайн-сервисах есть
Много кто смотрит телевизор, большинство просто понты колотит что не смотрят
Кажется, что компании уже не верят в скорое(ближайший месяц) завершение спецоперации и начали сворачивать бизнес.
А есть ещё оптимисты кто в это верит?По сути РФ пока ничего не добилось, даже не захватила полностью территорию бывший Донецкой области.
MTV скатился просто в унылое нечто. Работающие в нем люди по инерции деньги зарабатывают без малейших проблесков кратива, потому что у редакции канала из интересов теперь только дети, внуки и будущая пенсия. В программе передач круглые сутки только 2-3 программы, которые не предполагают какого либо развития со временем. Муз-ТВ уже был в такой стадии, но у него хотя бы какие-то попытки что-то поменять проскакивают в последнее время.
Ля, а Nickelodeon за что!
к вопросу, чем плоха глобализация
Ну у нас есть замечательные современные мультфильмы: Дети против волшебства, Даша и волшебный орех.
Это они плохие, а мы как всегда хорошие!
Вот скоты. А я только подключил на 2 месяца (бесплатно) подписку Wink ради Paramount Comedy.