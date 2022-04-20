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Количество подписчиков Netflix упало впервые за 10 лет — за квартал сервис потерял 200 тысяч пользователей Статьи редакции

Но компания надеется восполнить потери выручки планом по «монетизации» зрителей, пользующихся чужими аккаунтами.

  • О том, что в первом квартале 2022 года количество подписчиков стримингового сервиса упало на 200 тысяч, руководство Netflix заявило в рамках своего финансового отчёта.
  • Число пользователей онлайн-кинотеатра по всему миру сократилось до 221,64 млн, тогда как в предыдущем квартале составляло 221,84 млн. По прогнозу компании, в следующем квартале потери составят ещё 2 млн подписчиков. В последний раз общее количество подписчиков Netflix уменьшалось в 2011 году.
  • Одна из возможных причин такой тенденции: первое за два года повышение стоимости подписки в Северной Америке (с $13,99 до $15,49 в месяц) — после этого сервис потерял 600 тысяч подписчиков.
  • Компания предупредила инвесторов, что рост выручки сильно замедлился в связи с обострением конкуренции на рынке, «геополитическими факторами» (включая конфликт в Украине), а также ростом количества зрителей, пользующихся чужими аккаунтами. Например, из-за ухода из России Netflix потерял 700 тысяч подписчиков.
  • С практикой «делиться» паролями с другими людьми Netflix намерен бороться — и ранее начал тестировать «второстепенные аккаунты» в нескольких странах мира.
  • Руководство компании утверждает, что монетизация зрителей, пользующихся чужими аккаунтами — один из способов замедлить падение выручки. Какие для этого есть способы кроме «субаккаунтов», в Netflix не уточнили.

#новость #netflix

683 просмотров
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5 комментариев
Alexander Evsyukov

И все русские)

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Алексей Алексеев

Скорее всего связано действительно с уходом с российского рынка

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Джон Картошкин

Я лично в этом участвовал, так им и надо 🖕

Теперь вопрос, как мне вернуть $500 с O'Reilly. Только недавно подписался. Они просто безжалостно отжали деньги, закрыли доступ и сказали, сорян брат, иди пей свою водку. Пендосы...

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Иван Чепурнов

Как причина, массовый исход русских пользователей против их воли из сервиса не рассматривается. Именно повышение цены подписки на полтора бакса в США, ну-ну.

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Maksim Georgiev

Как говорила моя бабушка «не рой другому могилу и сам в неё не попадёшь»!

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Ксения Name
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