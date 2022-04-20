Количество подписчиков Netflix упало впервые за 10 лет — за квартал сервис потерял 200 тысяч пользователей Статьи редакции
Но компания надеется восполнить потери выручки планом по «монетизации» зрителей, пользующихся чужими аккаунтами.
- О том, что в первом квартале 2022 года количество подписчиков стримингового сервиса упало на 200 тысяч, руководство Netflix заявило в рамках своего финансового отчёта.
- Число пользователей онлайн-кинотеатра по всему миру сократилось до 221,64 млн, тогда как в предыдущем квартале составляло 221,84 млн. По прогнозу компании, в следующем квартале потери составят ещё 2 млн подписчиков. В последний раз общее количество подписчиков Netflix уменьшалось в 2011 году.
- Одна из возможных причин такой тенденции: первое за два года повышение стоимости подписки в Северной Америке (с $13,99 до $15,49 в месяц) — после этого сервис потерял 600 тысяч подписчиков.
- Компания предупредила инвесторов, что рост выручки сильно замедлился в связи с обострением конкуренции на рынке, «геополитическими факторами» (включая конфликт в Украине), а также ростом количества зрителей, пользующихся чужими аккаунтами. Например, из-за ухода из России Netflix потерял 700 тысяч подписчиков.
- С практикой «делиться» паролями с другими людьми Netflix намерен бороться — и ранее начал тестировать «второстепенные аккаунты» в нескольких странах мира.
- Руководство компании утверждает, что монетизация зрителей, пользующихся чужими аккаунтами — один из способов замедлить падение выручки. Какие для этого есть способы кроме «субаккаунтов», в Netflix не уточнили.
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