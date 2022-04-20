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Медиа
Убитый колос

«Ведомости»: власти планируют разрешить бизнесу получать принудительную лицензию, чтобы сохранить иностранные фильмы Статьи редакции

Речь идёт о библиотеках контента в медиасервисах, если иностранные правообладатели разорвут контракты.

  • Российские власти разрабатывают законопроект, который расширит действие принудительной лицензии, рассказали «Ведомостям» два собеседника, знакомых с ходом обсуждения инициативы.
  • Такой пункт уже есть в российском законодательстве, но он распространяется только на патенты. Изменения позволят распространить действие закона и на объекты интеллектуальной собственности, включая различный контент.
  • За получением принудительной лицензии в суд может обратиться российская компания, если её иностранный партнёр в одностороннем порядке полностью или частично разорвал лицензионный договор по основаниям, которые не связаны с нарушением такого контракта.
  • Выполнять финансовые обязательства по контрактам российский лицензиат сможет акциями — ему разрешат выпуск привилегированных акций без права голоса, номинальная стоимость которых не будет превышать 25% от уставного капитала.
  • Кроме компаний в суд за лицензией смогут обратиться российские организации коллективного управления, например, Российское авторское общество, которое собирает, распределяет и выплачивает вознаграждения авторам контента, в том числе и иностранным.

#новость

3466 просмотров
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66 комментариев
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Константин Давыдов

Скоро законодательно разрешат показывать пиратские копии в кинотеатрах. Причём можно и экранки.

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Marat Nigametzianov

Один икс бэт стаааавки на спооорт!

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4 комментария
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Дмитрий Покровский

Было бы забавно. А почему нет? Если автор отказывается продавать фильм в рос.прокат, то закон разрешит его тупо спиратить. А ещё можно разрешить его в российских онлайн кинотеатрах крутить.

Мы продолжим как раньше смотреть все фильмы, но при этом денежки останутся в России. Это и рубль укрепит лишний раз.

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2 комментария
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Янис

Это вряд ли. Ну разве что по схеме - все деньги от проката Михалкову.

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Вячеслав Грачунов

Это я понимаю со старыми фильмами. А что с новыми? Рутрекер онли? Кинотеатры прогорят..

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Кирилл Фотькин

Что-то мне подсказывает, что прогоревшие кинотеатры будут далеко не самой большой проблемой

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8 комментариев
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Павел Иванов

Агенты KGB будут записывать в буржуйских кинотеатрах экранки и присылать на Родину

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1 комментарий
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Gre Li

Да плевать они хотели на кинотеатры. Иначе бы не запрещали «Искушение» Верховена на фоне отказа мировых прокатчиков от показа фильмов в РФ.

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1 комментарий
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Game Topia

Рутрекер + говноозвучка. Не оффверсий - нет оффозвучки.

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Российский корабль

А в чем проблема? Если такой подход признан законным то спосо получения уже не важен. Да, для кинотеатров физических надо другое качество записи но тут можно вспомнить что в любой стране есть госструктуры которые специализируются на получении чужой закрытой информации и в процессе часто даже собственные законы могу игнорировать. Государство может и помочь своим компаниям. :)

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2 комментария
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Сергей Я

Принудительная лицензия - звучит то как

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Marat Nigametzianov

Принудительный лицензиар на спец. операции

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Rax034

Не взрыв - а хлопок
Не война - а спецоперация
Не пиратство - а принудительная лицензия

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Andrey Dmitriev

Короче по сути йохохо, поднять паруса.
Не пираты, а благородные каперы.

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Артем Наумов

Насиловать и грабить - ох, уж эти "славные" традиции цап-царапкиных...

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Game Topia

Они у нас миллиарды доллов просто взяли сцапцарапали (изъяли). Поэтому, закон справедливый.

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16 комментариев
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Лысый из Квартал-95

Кто тебя изнасиловал и ограбил, бедняга?

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1 комментарий
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Юрий Коршев

Цифровая национализация? 🤡

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Иван Петрович

У нас теперь принудительно много что будет делаться?

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Marat Nigametzianov

Если деньги попадут в РАО то там и останутся…

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unknown

Не представляю, как это может работать. В drm вы тоже правки собрались вносить по закону?🤡

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Щитпостер на зарплате

Fuck DRM 💪

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Владимир

будут рипы делать

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Andrei M

Володарский, готовь свою коронную фразу «Уб@юдок, мать твою, а ну иди сюда!»

Скоро опять твой перевод будет актуален.

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Руссиано Цикорини

Гаврилов.

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Новорег здорового человека

Спецоперация по принуждению к лицензированию

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From Siberia to London

«Каперское свидетельство» же, какие ещё лицензии, совсем историю не учили.

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Щитпостер на зарплате

Буду орать, если скоро не будет ни музыки, ни кино в подписке от Яндекса.

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Владимир Кондратьев

зато реклама будет, как у Нетфликса.

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Petr Petrov

Вот этот пункт вообще прекрасен:
"Кроме компаний в суд за лицензией смогут обратиться российские организации коллективного управления, например, Российское авторское общество, которое собирает, распределяет и выплачивает вознаграждения авторам контента, в том числе и иностранным."

То есть полностью непрозрачное РАО, которое собирает принудительные поборы под предлогом выплаты авторских, будет собирать бабло под предлогом авторских выплат на спираченный контент?

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Иван

Это если разорвут контракты, а если старые закончат действия, а новые просто не заключат? На кинопоиске уже куча фильмов поисчезало.

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