«Ведомости»: власти планируют разрешить бизнесу получать принудительную лицензию, чтобы сохранить иностранные фильмы Статьи редакции
Речь идёт о библиотеках контента в медиасервисах, если иностранные правообладатели разорвут контракты.
- Российские власти разрабатывают законопроект, который расширит действие принудительной лицензии, рассказали «Ведомостям» два собеседника, знакомых с ходом обсуждения инициативы.
- Такой пункт уже есть в российском законодательстве, но он распространяется только на патенты. Изменения позволят распространить действие закона и на объекты интеллектуальной собственности, включая различный контент.
- За получением принудительной лицензии в суд может обратиться российская компания, если её иностранный партнёр в одностороннем порядке полностью или частично разорвал лицензионный договор по основаниям, которые не связаны с нарушением такого контракта.
- Выполнять финансовые обязательства по контрактам российский лицензиат сможет акциями — ему разрешат выпуск привилегированных акций без права голоса, номинальная стоимость которых не будет превышать 25% от уставного капитала.
- Кроме компаний в суд за лицензией смогут обратиться российские организации коллективного управления, например, Российское авторское общество, которое собирает, распределяет и выплачивает вознаграждения авторам контента, в том числе и иностранным.
Все ждали резкого обвала российского фондового рынка сразу после открытия, а он выступил как-то вяло, без души. В этой статье мы разбираемся, почему так вышло, — и чего ждать от российских акций в дальнейшем (ну и проводим ревизию актуальных мемов по теме, конечно).
Но они вряд ли вернутся в страну в ближайшие пять лет, и скорее всего, перестанут это делать, считают эксперты.
Президент выступил на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей»
📍29 апреля на ВДНХ пройдет Russian BI Forum - яркое событие, посвященное российским BI- решениям.
Программа форума стартует в 10:30 и включает в себя:
✅Доклады и кейсы игроков рынка
✅Мастер-классы по BI-проектам
✅Выставка российских BI-систем
Как вы уже догадались, мы не смогли обойти событие стороной, ведь у нас есть крутая low-code платформа…
Раньше в Турции можно было достаточно просто получить ВНЖ: купить жилье и получить ВНЖ на основании свидетельства о собственности, или арендовать на год, и как раз получить ВНЖ на год. Сейчас получить ВНЖ все труднее и труднее, а догадаться о том, что ВНЖ от Турции никто не получит можно только косвенно.
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На платформе представлено программное обеспечение и оборудование от российских компаний, способное полноценно заменить иностранные решения. У пользователей есть возможность выбора ПО и оборудования по областям применения и отраслям.
Визуализация данных важна, и это - факт. Когда у вас на носу совет директоров, или собрание инвесторов - вам, как ответственному руководителю хочется максимально быстро, доступно, красиво и точно донести нужную информацию до ваших слушателей. И тут. как на зло, у вас под рукой не оказывается удобного инструмента для создания дашбордов и…
Скоро законодательно разрешат показывать пиратские копии в кинотеатрах. Причём можно и экранки.
Один икс бэт стаааавки на спооорт!
Было бы забавно. А почему нет? Если автор отказывается продавать фильм в рос.прокат, то закон разрешит его тупо спиратить. А ещё можно разрешить его в российских онлайн кинотеатрах крутить.
Мы продолжим как раньше смотреть все фильмы, но при этом денежки останутся в России. Это и рубль укрепит лишний раз.
Это вряд ли. Ну разве что по схеме - все деньги от проката Михалкову.
Это я понимаю со старыми фильмами. А что с новыми? Рутрекер онли? Кинотеатры прогорят..
Что-то мне подсказывает, что прогоревшие кинотеатры будут далеко не самой большой проблемой
Агенты KGB будут записывать в буржуйских кинотеатрах экранки и присылать на Родину
Да плевать они хотели на кинотеатры. Иначе бы не запрещали «Искушение» Верховена на фоне отказа мировых прокатчиков от показа фильмов в РФ.
Рутрекер + говноозвучка. Не оффверсий - нет оффозвучки.
А в чем проблема? Если такой подход признан законным то спосо получения уже не важен. Да, для кинотеатров физических надо другое качество записи но тут можно вспомнить что в любой стране есть госструктуры которые специализируются на получении чужой закрытой информации и в процессе часто даже собственные законы могу игнорировать. Государство может и помочь своим компаниям. :)
Принудительная лицензия - звучит то как
Принудительный лицензиар на спец. операции
Не взрыв - а хлопок
Не война - а спецоперация
Не пиратство - а принудительная лицензия
Короче по сути йохохо, поднять паруса.
Не пираты, а благородные каперы.
Насиловать и грабить - ох, уж эти "славные" традиции цап-царапкиных...
Они у нас миллиарды доллов просто взяли сцапцарапали (изъяли). Поэтому, закон справедливый.
Кто тебя изнасиловал и ограбил, бедняга?
Цифровая национализация? 🤡
У нас теперь принудительно много что будет делаться?
Если деньги попадут в РАО то там и останутся…
Не представляю, как это может работать. В drm вы тоже правки собрались вносить по закону?🤡
Fuck DRM 💪
будут рипы делать
Володарский, готовь свою коронную фразу «Уб@юдок, мать твою, а ну иди сюда!»
Скоро опять твой перевод будет актуален.
Гаврилов.
Спецоперация по принуждению к лицензированию
«Каперское свидетельство» же, какие ещё лицензии, совсем историю не учили.
Буду орать, если скоро не будет ни музыки, ни кино в подписке от Яндекса.
зато реклама будет, как у Нетфликса.
Вот этот пункт вообще прекрасен:
"Кроме компаний в суд за лицензией смогут обратиться российские организации коллективного управления, например, Российское авторское общество, которое собирает, распределяет и выплачивает вознаграждения авторам контента, в том числе и иностранным."
То есть полностью непрозрачное РАО, которое собирает принудительные поборы под предлогом выплаты авторских, будет собирать бабло под предлогом авторских выплат на спираченный контент?
Это если разорвут контракты, а если старые закончат действия, а новые просто не заключат? На кинопоиске уже куча фильмов поисчезало.