Пользователи из России подали второй иск к Netflix — они требуют восстановить подписку Статьи редакции
И выплатить компенсацию за прекращение работы в стране, её размер пока не определён.
- Коллективный иск к Netfliх подали в Хамовнический суд Москвы. Пользователи требуют восстановить доступ к подписке и контенту сервиса, пишут «Ведомости» со ссылкой на базу суда и юристов Destra Legal, которые представляют интересы заявителей.
- Ответчиком указан оператор Netfliх в России ООО «Развлекательный онлайн-сервис». Пользователи хотят получить и компенсацию морального вреда, но её размер пока уточняется.
- В публичной оферте право на односторонний отказ от услуг есть только у пользователя Netflix, а не у сервиса. Об изменениях соглашения сервис должен был предупредить минимум за 30 дней, но не сделал этого, рассказала руководитель группы юристов Destra Legal Юлия Алейник.
- К иску присоединились 20 человек. Партнёр Netflix в России «Национальная медиа группа» отказалась комментировать дело и условия сотрудничества с сервисом. Если у партнёра не было лицензии на фильмы и сериалы, то он не сможет вернуть доступ к сервису даже по решению суда, рассказал изданию партнёр юридической компании ЭБР Александр Журавлев.
- Netflix объявил о приостановке работы в России в марте 2022 года, он оставался доступен подписчикам до следующего списания средств. По данным Bloomberg, у сервиса в стране более 1 млн пользователей.
- 13 апреля российские пользователи подали первый коллективный иск к Netflix, они требовали выплатить компенсацию в 2 млн рублей каждому и восстановить работу сервиса.
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Тот самый баланс между работой и личной жизнью (часто о нем говорят, используя англоязычный термин work-life balance) — заветная мечта многих. Кажется, что он доступен только идеальным гуру продуктивности, которые постигли какие-то тайные знания и, наконец, обрели гармонию.
На рынке невозможно купить даже подержанную технику, а российских аналогов осталось немного.
Допустим, Российский суд постановит восстановить подписку, дальше то что?
Натянут ООО "Развлекательный онлайн-сервис" на все 10 000р уставного капитала.
А я требую у Netflix прекратить войну...а стоп. Это же не они...
Ну с обычных россиян это требуют, так что с нетфликса тоже можно.
По обычным бомбить? - можно!
С обычных требовать? - нельзя. Так и запишем.
А нечестно, Netflix 22 года выбирал Путина устроившего войну, а виноваты россияне.
А что случилось?
Непонятно. Что-то бегают все, война что ли началась?
Побочные эффекты короновируса видимо начали проявляться.
Есть же Zetflix – он вообще бесплатный, еще и денях сэкономили бы ☝️
Жаль не было подписки, сам бы присоединился
Ты вообще кто?
Тот, кто не отказался бы от 2 млн
Надо было ответить «конь в пальто»(((
Видимо акк по наследству ему достался. Ещё не освоился.
Уже 3 новость про иск на Netflix на vc,делаем ставки сколько их будет сегодня
В публичной оферте право на односторонний отказ от услуг есть только у пользователя Netflix, а не у сервиса
интересная оферта, чего это они не предусмотрели
Моральный ущерб?))) У кого-то сердечный приступ из-за ухода Netflix случился?
Чел, это майнинг валюты с корпораций
Театр абсурда какой-то. Когда на Нинтендо и других иск подадут за повышение цен?!)))
Мда щас бы в суд на Netflix подать... Кто все эти людишки которые побежали в суд? Всегда считал такие новости фейком.
Там как в иске написано?
Совершенно без причин, руководствуясь русофобией, компания Netfix прекратила оказывать услуги непонятно почему.
Да?
Аж странно, хотят продолжать смотреть русофобский контент? Да они предатели родины! :)
Печально
Нельзя! Нетфликс частная компания - имеет право!1!!
Целуй подписку
Пошли нагибать Netflix, а в итоге нагнут ООО «Развлекательный онлайн-сервис» потому что больше некого.
сделал новый аккаунт через турецкий gift code и без vpn все работает как и раньше
подали первый коллективный иск
Куда подали? В какие инстанции? Самое интересное в статье умалчивается.
Гугл ит, это сводка. Да и в статье есть ссылка на новость
Хамовнический районный суд г. Москвы
Я уж было подумал, вам иск нужно посмотреть, а не просто название суда, прошу прощения(
Сам подход - одобряю. Но за что 2 млн каждому? :)