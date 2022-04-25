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Медиа
Маша Цепелева

Пользователи из России подали второй иск к Netflix — они требуют восстановить подписку Статьи редакции

И выплатить компенсацию за прекращение работы в стране, её размер пока не определён.

  • Коллективный иск к Netfliх подали в Хамовнический суд Москвы. Пользователи требуют восстановить доступ к подписке и контенту сервиса, пишут «Ведомости» со ссылкой на базу суда и юристов Destra Legal, которые представляют интересы заявителей.
  • Ответчиком указан оператор Netfliх в России ООО «Развлекательный онлайн-сервис». Пользователи хотят получить и компенсацию морального вреда, но её размер пока уточняется.
  • В публичной оферте право на односторонний отказ от услуг есть только у пользователя Netflix, а не у сервиса. Об изменениях соглашения сервис должен был предупредить минимум за 30 дней, но не сделал этого, рассказала руководитель группы юристов Destra Legal Юлия Алейник.
  • К иску присоединились 20 человек. Партнёр Netflix в России «Национальная медиа группа» отказалась комментировать дело и условия сотрудничества с сервисом. Если у партнёра не было лицензии на фильмы и сериалы, то он не сможет вернуть доступ к сервису даже по решению суда, рассказал изданию партнёр юридической компании ЭБР Александр Журавлев.
  • Netflix объявил о приостановке работы в России в марте 2022 года, он оставался доступен подписчикам до следующего списания средств. По данным Bloomberg, у сервиса в стране более 1 млн пользователей.
  • 13 апреля российские пользователи подали первый коллективный иск к Netflix, они требовали выплатить компенсацию в 2 млн рублей каждому и восстановить работу сервиса.

#новость #netflix

2101 просмотров
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Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
0
33 комментария
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Юрий Коршев

Допустим, Российский суд постановит восстановить подписку, дальше то что?

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Александр Медведь

Натянут ООО "Развлекательный онлайн-сервис" на все 10 000р уставного капитала.

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Роман Король

А я требую у Netflix прекратить войну...а стоп. Это же не они...

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Dmitry Kuzmitsky

Ну с обычных россиян это требуют, так что с нетфликса тоже можно.

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Роман Король

По обычным бомбить? - можно!
С обычных требовать? - нельзя. Так и запишем.

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Evil Pechenka

А нечестно, Netflix 22 года выбирал Путина устроившего войну, а виноваты россияне.

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Грустный блик

А что случилось?

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Denis Nichik

Непонятно. Что-то бегают все, война что ли началась?

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Владимир Кондратьев

Побочные эффекты короновируса видимо начали проявляться.

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Александр Добриневский

Есть же Zetflix – он вообще бесплатный, еще и денях сэкономили бы ☝️

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Бывший спрей

Жаль не было подписки, сам бы присоединился

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Мучительный кавалер

Ты вообще кто?

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Бывший спрей

Тот, кто не отказался бы от 2 млн

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Эльвидин Сейдаметов

Надо было ответить «конь в пальто»(((

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Мучительный кавалер

Видимо акк по наследству ему достался. Ещё не освоился.

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Аркадий Туманов

Уже 3 новость про иск на Netflix на vc,делаем ставки сколько их будет сегодня

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Nikita Frontend Developer

В публичной оферте право на односторонний отказ от услуг есть только у пользователя Netflix, а не у сервиса
интересная оферта, чего это они не предусмотрели

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Зайка

Моральный ущерб?))) У кого-то сердечный приступ из-за ухода Netflix случился?

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Earlbkv

Чел, это майнинг валюты с корпораций

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Владимир Кондратьев

Театр абсурда какой-то. Когда на Нинтендо и других иск подадут за повышение цен?!)))

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Владислав ПохуйКтоЯ

Мда щас бы в суд на Netflix подать... Кто все эти людишки которые побежали в суд? Всегда считал такие новости фейком.

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Evil Pechenka

Там как в иске написано?
Совершенно без причин, руководствуясь русофобией, компания Netfix прекратила оказывать услуги непонятно почему.
 Да?

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Добрый Песец

Аж странно, хотят продолжать смотреть русофобский контент? Да они предатели родины! :)

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unknown

Печально

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Михаил Петров

Нельзя! Нетфликс частная компания - имеет право!1!!

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Дмитрий Алексеевич

Целуй подписку

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Дмитрий

Пошли нагибать Netflix, а в итоге нагнут ООО «Развлекательный онлайн-сервис» потому что больше некого.

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Alexey

сделал новый аккаунт через турецкий gift code и без vpn все работает как и раньше

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vic smirnoff

подали первый коллективный иск
 Куда подали? В какие инстанции? Самое интересное в статье умалчивается.

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Эльвидин Сейдаметов

Гугл ит, это сводка. Да и в статье есть ссылка на новость

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vic smirnoff

Хамовнический районный суд г. Москвы

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Эльвидин Сейдаметов

Я уж было подумал, вам иск нужно посмотреть, а не просто название суда, прошу прощения(

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Maksim Ziabkin

Сам подход - одобряю. Но за что 2 млн каждому? :)

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