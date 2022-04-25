«У игрока создается иллюзия, что есть стратегия выигрыша»: как устроены ставки на спорт и почему невозможно быть в плюсе

Владимир состоит в моем чате анонимных лудоманов. Он долгое время писал тексты для букмекерских контор, стал азартным игроком и за 2,5 года просадил почти $14 000. Поговорили о том, как работает математика в ставках, что такое договорные матчи и кто за ними стоит, как зависимость влияет на жизнь игрока и как у него создается иллюзия, что на…