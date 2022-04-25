Bloomberg: потеря подписчиков подорвала доверие сотрудников Netflix к компании — из-за этого она может лишиться кадров Статьи редакции
Из-за резкого падения акций компаний опционы, которым владели сотрудники, обесценились.
- 20 апреля акции Netflix упали больше чем на 30% после отчётности компании, в которой она сообщила о первой за десять лет потере подписчиков — в первом квартале 2022 года сервис потерял 200 тысяч пользователей. На фоне этого упал и моральный дух сотрудников Netflix и их доверие к стратегии компании, пишет Bloomberg.
- Из-за падения стоимости акций обесценились и опционы, которыми владеют многие сотрудники Netflix — они приносили им десятки и сотни тысяч долларов. По данным The Information, многие потребовали от компании выдать новые опционы, чтобы компенсировать потери.
- По словам бывших и нынешних сотрудников Netflix, в последние дни всё больше людей хотят покинуть компанию.
- Также компания занимается внутренней реструктуризацией: с 2 тысяч сотрудников в 2013 году она выросла до 11 тысяч, и больше людей Netflix нанимать не собирается. В инженерном отделе сервис уже ввёл разделение на «джунов» и «сеньоров». Многие считают это попыткой сократить расходы — так как раньше люди в компании находились примерно на одинаковых позициях.
- Как пишет Bloomberg, Netflix не нанимал сотрудников низкого уровня, а в основном брал на работу «звёзд», которым предлагал зарплату в три раза больше, чем в других компаниях. Теперь разделение на старших и младших сотрудников может позволить Netflix платить последним меньше.
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Основные тезисы из материала BBC.
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А с чего это сотрудники опционы просят компенсировать, они ж знают, что это риск
И у них же есть вроде возможность часть своего пакета каждые полгода продавать и переводить в етфы, если так трясутся за стоимость?
Знают, конечно, но это не мешает им поменять компанию из-за падающих доходов.
Все зависит от того, что у них в договоре написано
А я просто напомню что рабочая атмосфера в нетфликсе это кислота. Где людей просто выжимали как в соковыжималке исходя из очереди 5 человек на место. Интересно будет посмотреть как будет меняться кадровая политика)))
Никак. Стандартная ситуация для крупной корпорации. Невозможно построить бизнес-империю, где десятки тысяч работников - одна большая семья
кто вам это рассказал?
Подпиздчики то ни при чем, из какой страны бы они ни были и какой бы херни они не придерживались. Нетфликсу желаю прогореть, как и прочим медийным истеричкам, впрочем.
Негры-трансгендеры и прочая идиотия в роли исторических фигур уже zаипали, есличесн
ну хз как-то странно, когда все славно классно они за
когда темные времена они сразу мы бежим отсуда
нормальные топ кадры
Так они ж не топ лояльности а топ скиллов :)
к скиллам-то как раз тоже вопросики...
Маск уже всё сказал насчет Нетфликса
И обилие ЛГБТ пропаганды
Скорее не обилие, а отсутсвие чего-то другого. Нетфликс финансирует каждый попавшийся проект в надежде, что он выстрелит. И получается, что на одну Squid Game есть несколько Fuller House. Netflix это чисто cumdumpster сериалов среднего качества и ограниченной библиотеки.
А также их модель выпускать сразу весь сезон это проигрышный вариант, люди не могут обсуждать сериал постепенно так как находятся на разных промежутках сюжета.
Вот вот, не понимаю смысла выпускать сезон сразу
Я вот никогда не понимал, для чего (или на чьи деньги, или с какой целью) снимается весь этот лгбт-негро контент. Ведь это явно не большинство, хотя и принято считать (в научных кругах), что большинство людей бисексуалы от природы, а далее очень сильно влияет окружение. Но одно дело не отвергать, другое же яростно поддерживать.
Коммерческим проектам же в теории поебать на всю благотворительность и политику. Цель - бабки, следовательно - большинство. Но по негативу / рейтингам, очевидно, что ни о каком большинстве речи не идёт. Если бы государство/жидомассоны/другиеполитическиедвижения оказывали бы давление, это бы очень быстро всплыло.
Смотрел корейские сериалы, тип Королевства, там 0% лгбт. Сейчас от hbo и apple tv смотрю тоже без ЛГБТ. Кто что ищет тот то и находит, я не знаю что вам посоветовать, на постер посмотрите или краткое описание сюжета прочтите. Вообще плохо, если индустрия схлопнется, так то я не платил, ведь это 5 подписок, но с уважением отношусь к сервисам и желаю им процветания, ибо получил много удовольствия от просмотра контента. Вот с фонда кино и контента норм нет, ещё и деньги с налогов забирают.
демократия - это когда меньшинства диктуют большинству
А что случилось? Почему подписчики убежали?
спецоперация по деподписчикоизации зарубежных сервисов
Деподпиздчикизация
Богат русский язык.🤣
Вчера ты ушел из России, сегодня твои акции падают, а завтра все уходят из тебя.
Теперь разделение на старших и младших сотрудников может позволить Netflix платить последним меньше.
Вот же звери-то! Загнивают в своей Америке! Нет чтоб сразу опционы на миллионы выдавать джунам.
В США развита культура чаевых, кэшбека, бонусов, т.е. это именно культура, которая формировалась не одно десятилетие. Поэтому это вполне себе причина того, что часть сотрудников испытывает дискомфорт.
А еще в США уволить могут одним днем и им пох, испытывает ли сотрудник при этом дискомфорт.
В таких компаниях, как правило, имеется серьезный соцпакет. Увольнение очень дорого обходится тех, кто в стаффе, а не у подрядчиков. Речь именно о них, а не рядовых сотрудниках хелп-деска.
Один из примеров
https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/is-the-netflix-leave-policy-a-gift-to-workers-or-ill-conceived/
Ахахаахха, наконец то Финансовый пузырь сдувается. Нажеюсь все повалятся в Лукойл, Сбер или ММК))
Выпиздить всех недовольных на мороз, желающих поработать в нетфликсе всегда найдется с избытком, даже без опционов.
Очень странные дела пускай выпускают, и закрываются уже.
Нихрена - пусть ещё ведьмака нормально переснимут
Netflix ввел новую политику контроля за аккаунтами. Зря они захотели больше денежек, учитывая доступность пиратского контента.
Из-за падения стоимости акций обесценились и опционы, которыми владеют многие сотрудники Netflix — они приносили им десятки и сотни тысяч долларов
Каким образом опционы приносили деньги? Опцион это контракт, позволяющий купить определенную долю в компании по определенной цене при наступлении определенных условий.
Обычно такие опционы позволяют приобрести акции компании сильно дешевле рыночной стоимости, если не бесплатно.
Это понятно. В статье написано что опционы "приносили им десятки и сотни тысяч долларов", из чего складывается ложное впечатление, что это некая регулярная прибавка к зарплате.
Действительно регулярно. Почитай на примере гугла (разделы Equity и Vesting Schedule)
В Netflix довольно гибко с опционами:
Each employee chooses each year how much of their compensation they want in salary versus stock options. You can choose all cash, all options, or whatever combination suits you. You choose how much risk and upside (down) you want. These 10-year stock options are fully-vested and you keep them even if you leave Netflix.
Лол, так они даже выбирать могли. Тогда не понимаю их возмущения, проиграли ребята в казино
Этот пакет постоянно рос в цене. Полагаю, настроения в том же Яндексе или Тинькофф сейчас схожие
FAAG какой-то получается теперь, денетфликизировали
"опционы приносили им десятки и сотни тысяч долларов" - прям вот так вот приносили?
"В инженерном отделе сервис уже ввёл разделение на «джунов» и «сеньоров»" - какой УЖАС!!!