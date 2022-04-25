Авито заблокировало продавца с 31 только положительным отзывом

Моему профилю на авито уже больше 1 года. В феврале 2021 года я зарегистрировался на данной площадке. За этот период я выставлял на продажу различные личные вещи на продажу. Было много продаж в живую (встречи с покупателями), а так же 27 отправок через официальный сервис "Авито доставка". Все эти данные (чаты на сайте авито, акты отправок…