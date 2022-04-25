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Медиа
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Оригинальным контентом «Кинопоиска» займётся сооснователь Bubble Studios Михаил Китаев — он работал над «Чернобылем» HBO Статьи редакции

А также над фильмами «Майор Гром», «Лёд» и «Спутник».

521 просмотров

О том, что сооснователь и продюсер кинокомпании Bubble Studios Михаил Китаев возглавит производство линейки оригинального контента «Кинопоиска», в «Яндексе» сообщили 25 апреля.

Я активный пользователь «Кинопоиска» и рад возможности поработать над новыми проектами для миллионов зрителей сервиса. Я с огромным уважением отношусь к создателям контента, которые сейчас работают с «Кинопоиском», и буду стремиться сохранить среду для дальнейшего сотрудничества.

Михаил Китаев
продюсер Bubble Studios

Какими конкретно проектами займётся Китаев, в «Кинопоиске» пока не рассказали. По словам директора по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольги Филипук, у сооснователя Bubble Studios есть уникальная экспертиза в области создания проектов, вокруг которых формируются активные зрительские сообщества.

Оригинальный контент «Кинопоиска» помог сервису стать лидером средироссийских онлайн-кинотеатров. Вместе с Михаилом и нашей командойшоураннеров мы не только продолжим развивать текущие проекты, но и будемсоздавать новые, которые будут интересны и любимы нашей аудиторией.

Ольга Филипук
директор по контенту медиасервисов «Яндекса»

В фильмографию Михаила Китаева, среди прочего, входят фильмы «Майор Гром: Чумной Доктор», «Лёд», «Спутник», «Вторжение», «Т-34» и шоу «Фурия». Кроме того, он работал в продюсерских командах сериалов «Чернобыль» от HBO и «МакМафия» от BBC.

#новость #кинопоиск #bubble

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15 комментариев
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Анастасия Смирнова

Хорошая новость, смотрела почти все упомянутые фильмы, могу сказать, что сняты они хорошо, контент качественный. Посмотрим, что он сделает с Кинопоиском и как это отразится в долгосрочной перспективе.

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Сергей Леопольдович

Для этого мега коммента специально зарегалась?
Разводчики автоботов , ну когда вы уже поумнеете?

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DxdV

Ах да, простите, оставлять первый комментарий можно ТОЛЬКО НЕЙТРАЛЬНЫЙ и ТОЛЬКО В ТЕМАХ, НЕ СВЯЗАННЫХ С РОССИЕЙ.

Посмотри кто лайкнул этот коммент и когда был зареган. И я присоединяюсь: мне понравились проекты. Интересно что получится в итоге.

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Сергей Леопольдович

Анастасия, ты забыла разлогиниться из-под DxdV

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DxdV

Дружище, не закапывай себя еще больше

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Демид Московский

Отличная новость. Хоть я и ничего из вышеперечисленного не смотрел, но знаю, что все эти проекты гремят с большим успехом. Даже за пределами России.

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ilia

"Оригинальный контент «Кинопоиска» помог сервису стать лидером средироссийских онлайн-кинотеатров." - насмешила,блин 😂 что-что, но точно не оригинальный контент тянет их.

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Не придумала

фактических аргументов, конечно, не будет, просто дежурное "фе"...

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Vait Vait

Я подкину своего мнения).
Абсолютно мизерная цена "плюса" за доступ к хорошему количеству развлекательных (и не только) сервисов. Ну еще и плюшки в доставке, такси и так далее. Кинопоисковый контент просто нормальный (вкусовщина) и довольно качественный (синефилы оспорят).
Дело в стоимости в первую очередь.

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Влад

Цена/Качество. Объемная библиотека и именно выгодная подписка. Поэтому мне и нравится Кинопоиск

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Vait Vait

Именно поэтому и платим). Там же еще и музыка и прочее.
Но за эксклюзивный контент кинопоиска я платить бы (дополнительно) не стал. Именно это ТС и имел ввиду. Оригинальный контент это просто приятный бонус.

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Олег Павлов

Кто помнит времена, когда все шерили оценки фильмов звездочками с КП в Твиттер? Аж олдскулы свело)

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Сергей Леопольдович

Какие-то нафталиновые придуманные фантазии ..

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Олег Павлов

У вас двоеточие упало)

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Alex

А он из Bubble Studios не уйдет в этом случае? Если уходит - будет обидно, поскольку киновселенная у них симпатичная и в текущих условиях можно и бюджеты найти на много фильмов и аудиторию.

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