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Медиа
Маша Цепелева

«Кинопоиск» впервые обогнал ivi по уровню известности среди аудитории — GfK Статьи редакции

За год количество пользователей онлайн-кинотеатров с платной подпиской выросло почти в два раза.

1797 просмотров

GfK составила рейтинг онлайн-кинотеатров в России за первый квартал 2022 года (есть у vc.ru). Для исследования компания опросила 7500 жителей российских городов в возрасте 16-55 лет.

Подпиской на онлайн-кинотеатры пользовались 46% опрошенных (в прошлом квартале было 44%), 30% — платили за подписку (было 28%).

На первом месте по количеству пользователей — «Кинопоиск HD» (15,1% — общее количество подписчиков, 10% — с платной подпиской), на втором месте — ivi (12% — общее количество подписчиков, 6,7% — с платной подпиской). У Okko — 7,9% и 4,2% соответственно, Wink — 7,4% и 5,2%, на пятом месте Netflix — 4,5% и 3,2%.

76% респондентов ответили, что знают онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», он впервые обогнал конкурентов по уровню известности. После идут ivi (74%) и Okko (73%).

При этом быстрее всего участники опроса вспоминали ivi (51%) и Okko (34%), «Кинопоиск» на третьем месте — 32%.

Выручка «Кинопоиска» в 2021 году выросла в 2,4 раза, до 7,16 млрд рублей, чистый убыток — 4,85 млрд рублей. Онлайн-кинотеатр на втором месте по выручке среди конкурентов — после ivi. Последняя выручила 11,8 млрд рублей, чистый убыток составил 2,1 млрд рублей.

#новость #кинопоиск #ivi

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36 комментариев
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Влад

Когда Кинопоиск сделал для стримиговой индустрии в России больше, чем Иви, хотя последний на рынке в разы дольше. У Кинопоиска лучшая подписка, самая дешевая и выгодная,поэтому заслуженно это Топ1 сервис в РФ.

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jonewayne

После кинопаба 😁

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as is

У кинопаба качество ужасное для тв, все тёмные кадры - куча пикселей

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Сергей Подливак

Когда КП прекратит демпинг и поднимет цены, тоже будешь орать что он лучший? :)

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Влад

Если будет еще более хорошая библиотека,я готов платить больше (разумную сумму конечно). Одна Атака Титанов чего стоит на КП с 2 мя видами дубляжа и озвучкой. КП дает выбор и это много стоит.

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Сергей Подливак

Да я не против кп как бы, сам смотрю его и решает цена.

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Alexander Tortsev

Полностью согласен

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Татьяна Карпова

Реально. И приложение более удобное

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Gri

Оно и неудивительно, кинопоиск в принципе получше иви

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Артем М

Какое-то наитие подсказывает, что после того, как конкуренты Кинопоиска и Яндекс.Музыки устранились с рынка, повышение стоимости подписки максимально близко

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Штуки из труб

Ок. Ну выше будет. Я готов платить за хороший сервис. В свое время перешел с Иви на Кинопоиск. И не из-за цены. Сейчас у меня две платные подписки плюса - моя и жены. Ну будет он на 100 рублей дороже в месяц, ну ок.

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Mik Petrov

Их платная подписка такая смешная по цене, что называть ее платной даже не стоит. Наверняка опрашиваемые забыли, что вводили данные карты давным давно, а исчезновение пары сотен грешат на банки

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Кусок Идиотизма

ну если вы за своими финансами не следите, то не нужно обобщать, говорите за себя)

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Mik Petrov

За +-200 руб не слежу уже лет 20

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Балтаева Майя

Доля правды в этом есть. Пользовалась spotify премиум и долгое время не знала, что это премиум, так как карту привязала давно и совсем не обращала внимания на +-200р в месяц

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Тимур Петров

Напишите самые годные сериалы, которые сейчас присутствуют на кинопоиске. Зачем берут подписку?

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Сергей Подливак

Если есть яндекс плюс то и кп уже включен. Халява есть жи

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Влад

В максимальной подписке и Амедиатека и Море тв и еще библиотека кинопоиска, там ну реально дохрена всего. И на человека в месяц выходит 80р.

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ValKo

не знаю че там иви и тп, но кинопоиск половины фильмов сериалов нет, а то что есть плати 700 руб за просмотр ) ну не знаю

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Штуки из труб

Уже давно пользуюсь Кинопоиском. Удобное приложение, особенно кайфовал от кнопки "пропустить" заставку и так далее. По-моему, такие вещи как раз появились у Кинопоиска первыми. До этого пользовался Иви. Очень глючный сервис, многого просто нет в их базе, а цена при этом выше. Это вообще удивительно - у Иви по всем параметрам хуже, а цена выше)))

Думаю, в ближайшее время Кинопоиск только увеличит отрыв.

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Святослав М.

"76% респондентов ответили, что знают онлайн-кинотеатр «Кинопоиск»"знать и быть подписанным разные вещи.Не вижу смысла в платной подписке на кинопоиск или иви

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Влад

Посмотрите схемы плез, там вроде по-русски написано)

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Андрей Мельник

Как всегда смешно было от этих социологических исследований. Опросили трёх Иванов (хорошо -хорошо, 7500 человек) и их мнение проецируют на всю Россию.

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Anatoliy Lyashenko

Это мировая практика 😉
Опрос 3-х Иванов не отличается от опроса 3-х Джонов или 3-х Хорхе

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Андрей Мельник

Так я про весь мир и говорю. У нас опросят трёх Иванов и 5 Маш, в США - 3 Джона и 2 Джулии, в Китае - несколько Хунь Чуней - и всё, картина мира в их головах прояснилась. А то что у меня, к примеру, 42-летнего мужчины из маленького городка может отличаться сильно мнение от такого же моего соседа, или даже я могу быть с похмелья с больной головой и отвечать не так, как думаю, а на отвали - они не учитывают

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Тимур Петров

42-летнего мужчины из маленького городка
 Если такие мужчины неплатежеспособны и малочисленны, то их мнением можно пренебречь. Основная масса людей сосредоточена в крупных городах.

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Андрей Мельник

Ну как неплатежеспособны? У меня доход от 120 в месяц, средний мужчина моего возраста, если он не совсем олигофрен, от 60 имеет (конечно, не всегда в белую). Учитывая то, что жильё в этом возрасте уже есть и ипотеки выплачены - вполне сравнимо с крупными городами.

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Миша Магадан

опросят трёх Иванов и 5 Маш, в США - 3 Джона и 2 Джулии, в Китае - несколько Хунь Чуней - и всё, картина мира в их головах прояснилась
 именно так это и работает, вы удивитесь, насколько мало отличается мнение правильно подобранной малой части популяции от мнения всей популяции

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Андрей Мельник

А кто-то проводил реальные сравнения, опросив, к примеру 7500 человек и затем 7500000 человек хотя бы. Кто-то, если говорить о России, учитывал различия в менталитете между жителями Хабаровска, Новосибирска, Перми, Казани, Краснодара, Грозного и Москвы? Вот сильно в этом сомневаюсь.

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Миша Магадан

А что тут сложного. Условно - опрашивают 100 человек - получают результат 45% "за", 55% "против", опросили 1000 человек - 46% "за", 54% "против", опросили 10000 человек - 45,9% "за", 54,1% "против". Как думаете, есть смысл опрашивать 100 тыс человек?

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Штуки из труб

Это называется - выборка.

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Все обо всём у дяди Леши

Великоэлитно !

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Кусок Идиотизма

кинопоиск - збс! лучшие

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Скляр Виталий

не знаю как вообще не иви можно что-то смотреть, там вообще подбор фильмов неудачный...кинопоиск реально лучше

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Aleksandr Starikov-Razborov

я хочу веселые пересечения! хочу видеть тех, у кого есть подписка кинопоиска, но он не смог его вспомнить спонтанно.

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Елизавета Бурова

Кинопоиск в принципе лучше IVI, плюс там подписка дешевле. Вдобавок у них неплохое развитие за последнее время, да и подборка фильмов там круче в разы.

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