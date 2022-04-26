За год количество пользователей онлайн-кинотеатров с платной подпиской выросло почти в два раза.

{"id":410789,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":410789,"gtm":null} 1797 просмотров

GfK составила рейтинг онлайн-кинотеатров в России за первый квартал 2022 года (есть у vc.ru). Для исследования компания опросила 7500 жителей российских городов в возрасте 16-55 лет.

Подпиской на онлайн-кинотеатры пользовались 46% опрошенных (в прошлом квартале было 44%), 30% — платили за подписку (было 28%).

На первом месте по количеству пользователей — «Кинопоиск HD» (15,1% — общее количество подписчиков, 10% — с платной подпиской), на втором месте — ivi (12% — общее количество подписчиков, 6,7% — с платной подпиской). У Okko — 7,9% и 4,2% соответственно, Wink — 7,4% и 5,2%, на пятом месте Netflix — 4,5% и 3,2%.

76% респондентов ответили, что знают онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», он впервые обогнал конкурентов по уровню известности. После идут ivi (74%) и Okko (73%).

При этом быстрее всего участники опроса вспоминали ivi (51%) и Okko (34%), «Кинопоиск» на третьем месте — 32%.