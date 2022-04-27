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Медиа
Маша Цепелева

The New York Times сняла документальный фильм про Илона Маска и проблемы с автопилотом Tesla Статьи редакции

Бывшие сотрудники компании расскажут об «авариях, которые скрывает компания».

  • Фильм «Ускоренный курс Илона Маска» (Elon Musk’s Crash Course) о работе Tesla над беспилотными автомобилями выйдет одновременно на FX и Hulu 20 мая 2022 года, сообщает Variety.
  • В репортажах журналистов Кейда Меца и Нила Будетта из The New York Times несколько бывших сотрудников Tesla «впервые выступят против Маска». Они расскажут об авариях по вине автопилота, которые привели к нескольким смертям, но компания не признала их публично. Также фильм «подробно опишет усилия Маска по прекращению расследований».
  • Режиссером стала Эмма Шварц. Документалка входит в серию The New York Times Presents вместе с фильмом «Контролируя Бритни Спирс», который помог отменить опекунство над певицей.

#новость #кино #илонмаск

517 просмотров
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21 комментарий
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ROME

А сколько аварий по вине водятлов никто снять фильм не хочет? Как ни крути за автопилотом будущее, дело времени. Не думаю что авторов фильма сильно беспокоят эти несколько смертей. NYT ловят хайп

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Наталья Кулькова

Кому интересен фильм про конкретного Джо, что, выехав на перекресток, не заметив сигнал светофора в силу болтовни по телефону, убил 3 человек...
Кому интересно смотреть, что родители, друзья, школа, автошкола, общество виноваты что не научили его правилам движения. А инструктор при приеме экзамена на права не заметил стремления к убийству в Джо и выдал ему права.
Всем же интереснее потратить время на просмотр расследования как самый богатый человек в мире - специально выпускает в целях собственной наживы "недоделанный" автопилот на дороги, где он за несколько лет и миллиарды километров оказывается причастен (по другому и быть не может, так как он был установлен в машинах) к смерти нескольких людей, и даже влиял на ход расследования, чтобы скрыть свою опосредованную виновность...

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Паша Казаков

Ждем продолжение, которое «подробно опишет усилия Маска по детвиттеризации Рогозина».

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Новорег здорового человека

по дерогозинации твиттера

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Пришелец

Дерогозинации Твиттера

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Новорег здорового человека

очень торопились

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Виктория Шибакова

с радостью посмотрела бы... надеюсь будет действительно документальный фильм, а не просто восхваление Маска

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Экспертный теркин30см

(Elon Musk’s Crash Course)
КРАШ
это критика Маска ))

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Alex Flints

В одной из аварий чувак залез на заднее сиденье и смотрел Гарри Поттера, пока тачка на автопилоте.

Маглы…

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Валентина Андропова

Так а когда фильм посмотреть можно будет?

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Кирилл Самодуров

Я думаю, что пока вам точную инфу никто не скажет.

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Михаил Федько

выйдет одновременно на FX и Hulu 20 мая 2022 года,

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Юрий Б.

выйдет одновременно на FX и Hulu 20 мая 2022 года

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Экспертный теркин30см

20 мая

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Владимир Рукосуев

Зато, в твиттере об этом не напишут )

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Кипарис Барбос
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Demyan Belyakov

NYT это рупор дем. партии США. Просто так они свои «расследования» не продуцируют уже давно. Учитывая, что у Маска с демократами отношения крайне паршивые и действия администрации Леонида Ильича Байдена он нещадно критикует - мы видим банальную мстю. Ну и обломятся они, как обычно.

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Noblesse. tv

Ждём новости о покупке FX и Hulu Маском до 19 мая... )

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Anatoliy Lyashenko

Мстят за покупку

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MadRat96

Сейчас будет много таких статей и сюжетов, обличающих Маска, на демократических каналах и в твиттере уже пишут, что мол надо больше регуляций и цензуры, а не меньше)

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Озверевший Фукуяма

Посмотреть фильм можно будет только в Тесле с включённым автопилотом.

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