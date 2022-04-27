The New York Times сняла документальный фильм про Илона Маска и проблемы с автопилотом Tesla Статьи редакции
Бывшие сотрудники компании расскажут об «авариях, которые скрывает компания».
- Фильм «Ускоренный курс Илона Маска» (Elon Musk’s Crash Course) о работе Tesla над беспилотными автомобилями выйдет одновременно на FX и Hulu 20 мая 2022 года, сообщает Variety.
- В репортажах журналистов Кейда Меца и Нила Будетта из The New York Times несколько бывших сотрудников Tesla «впервые выступят против Маска». Они расскажут об авариях по вине автопилота, которые привели к нескольким смертям, но компания не признала их публично. Также фильм «подробно опишет усилия Маска по прекращению расследований».
- Режиссером стала Эмма Шварц. Документалка входит в серию The New York Times Presents вместе с фильмом «Контролируя Бритни Спирс», который помог отменить опекунство над певицей.
В будущем «VK Реклама» объединит технологии myTarget и «ВКонтакте», улучшенные алгоритмы и новые инструменты для рекламы на всех площадках VK.
Приветствую всех читателей и авторов vc.ru! Меня зовут Мария Горбунова, мне 37 лет. По образованию я бухгалтер, а в жизни — любящая жена, мама троих детей. И, в настоящее время, — владелец мастерской дизайнерских гробов Artcof. Да-да, вот такое вот необычное производство!
Больше половины выручки — не от рекламы.
Цифровая платформа для компаний и физических лиц СберКорус предоставила всем желающим доступ к своим наиболее востребованным сервисам на выгодных условиях. Предложения для поддержки предпринимателей в новых условиях можно найти на сайте-агрегаторе спецпредложений и полезных материалов.
Компания объявила об уходе из России в марте.
Они просят выплатить компенсацию в 10 тысяч рублей каждому и снизить стоимость устройств.
Всем привет! В этот раз расскажу как защитить свои интересы в суде, если вам выполнили некачественную работу. По этому алгоритму это может сделать практически каждый, но только в том случае если работа на самом деле имеет недостатки. Алгоритм будет основан на примере моего дела, интересного в первую очередь суммами неустойки, а также тем, что…
А сколько аварий по вине водятлов никто снять фильм не хочет? Как ни крути за автопилотом будущее, дело времени. Не думаю что авторов фильма сильно беспокоят эти несколько смертей. NYT ловят хайп
Кому интересен фильм про конкретного Джо, что, выехав на перекресток, не заметив сигнал светофора в силу болтовни по телефону, убил 3 человек...
Кому интересно смотреть, что родители, друзья, школа, автошкола, общество виноваты что не научили его правилам движения. А инструктор при приеме экзамена на права не заметил стремления к убийству в Джо и выдал ему права.
Всем же интереснее потратить время на просмотр расследования как самый богатый человек в мире - специально выпускает в целях собственной наживы "недоделанный" автопилот на дороги, где он за несколько лет и миллиарды километров оказывается причастен (по другому и быть не может, так как он был установлен в машинах) к смерти нескольких людей, и даже влиял на ход расследования, чтобы скрыть свою опосредованную виновность...
Ждем продолжение, которое «подробно опишет усилия Маска по детвиттеризации Рогозина».
по дерогозинации твиттера
Дерогозинации Твиттера
очень торопились
с радостью посмотрела бы... надеюсь будет действительно документальный фильм, а не просто восхваление Маска
(Elon Musk’s Crash Course)
КРАШ
это критика Маска ))
В одной из аварий чувак залез на заднее сиденье и смотрел Гарри Поттера, пока тачка на автопилоте.
Маглы…
Так а когда фильм посмотреть можно будет?
Я думаю, что пока вам точную инфу никто не скажет.
выйдет одновременно на FX и Hulu 20 мая 2022 года,
выйдет одновременно на FX и Hulu 20 мая 2022 года
20 мая
Зато, в твиттере об этом не напишут )
NYT это рупор дем. партии США. Просто так они свои «расследования» не продуцируют уже давно. Учитывая, что у Маска с демократами отношения крайне паршивые и действия администрации Леонида Ильича Байдена он нещадно критикует - мы видим банальную мстю. Ну и обломятся они, как обычно.
Ждём новости о покупке FX и Hulu Маском до 19 мая... )
Мстят за покупку
Сейчас будет много таких статей и сюжетов, обличающих Маска, на демократических каналах и в твиттере уже пишут, что мол надо больше регуляций и цензуры, а не меньше)
Посмотреть фильм можно будет только в Тесле с включённым автопилотом.