«Яндекс» договорился с VK о продаже «Новостей» и «Дзена» Статьи редакции
Сумма сделки неизвестна.
VK и «Яндекс» заключили соглашение о продаже сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен», сообщили компании. Сумма сделки пока неизвестна, её условия стороны обещают раскрыть позже.
Также компании должны получить одобрение от регуляторов, в том числе и от ФАС.
О том, что «Яндекс» планирует продать «Новости» и «Дзен», 15 марта сообщил РБК со ссылкой на источники. По их словам, компания вела переговоры с несколькими потенциальными покупателями, но основной претендент — холдинг VK. Также источники рассказывали, что «Яндекс» хочет быть технологичной компанией, а «Дзен» развивается больше в сторону соцсетей. К тому же сервис новостей вызывает «много критики со всех сторон».
18 марта в «Яндексе» подтвердили, что изучает «разные варианты» для сервисов — в том числе продажу. Компания заявила, что планирует сосредоточиться на других своих технологиях и продуктах, в том числе поиске, рекламном бизнесе, беспилотниках и облачных технологиях, а также оказании услуг — такси, электронной коммерции, стриминге и музыкальном сервисе.
- Созданные в 2000 году «Яндекс Новости» — это агрегатор новостей. По данным компании, его посещают более 10 млн пользователей в день. Блог-платформа «Яндекс Дзен» появилась в 2017 году. Дневная аудитория сервиса в четвёртом квартале 2021 года выросла на 10%, до 22,3 млн пользователей.
- 1 марта с публичной критикой выступил экс-глава «Новостей» Лев Гершензон: он назвал компанию ключевым элементом «в сокрытии информации о войне». После этого основательница The Question, который в 2019-м купил «Яндекс», Тоня Самсонова объявила об увольнении из компании из-за освещения новостей об Украине.
- 15 марта из-за работы «Яндекс Новостей» и участия во встрече с Владимиром Путиным совет ЕС внёс Худавердяна в санкционный список.
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Там ещё где-то мэйла нехватает до полной картины.
Я вот примерно также в трибуне пошутил, и меня на две недели только что забанили.
@Инспектор что за двойные стандарты? Разбань меня пожалуйста, я же не со зла, это юмор такой, а?
Надеюсь, алгоритмами не подавится
Слили токсичный актив тем, кому уже по барабану на бренд и репутацию. Браво, Яндекс!
ВК работает в рамках России, а Яндекс по всему миру.
Господин Миллер теперь наш русский Маск. Большая часть медиа активов России под его управлением. Так что еще вопрос, кому нужна была эта сделка и не заставили ли Яшу ее совершить :)
Что мертво умереть не может
Называется:Нам не нужно,пусть будет вашим
Продали тот самый Дзен на что говорили что все это слухи по поводу его продажи?
оказалось, что не слухи
не удивлюсь, если последние разговоры о разделении Яндекса на два рынка тоже через месяц окажутся правдой
Жаль... Очень жаль терять Дзен канал, я там три года пишу. Подписчиков 22 тыс.
Судя по тому, как Вк умеет убивать проекты (см. Ворки) и Дзен не долго проживет после продажи.
Надо задуматься о полном переносе материала.
С ФБ переносил недавно в Дзен другой свой проект. Теперь и его тоже нужно держать наготове к новому переносу.
А конечный пункт — стендалон-блог
ну да, сначала все ломанулись в Дзен после отключения монетизации ютуба и закрытии инсты и ФБ, а теперь куда, в ЖЖ?
Сколько вы зарабатывали на дзене?
Что это по факту то значит?
Новости и дзен выпилят из яндекса и тогда кому они нужны то будут, смысл же в том что это было все в поисковике а не где-то на стороннем ресурсе?
Как сказал Песков: "Все риски были просчитаны "
Вот да, Дзен же раскрутился не сам по себе, а потому что был на главной страничке Яндекса.
Яндекс предложил незадорого теперь слабо интересующий актив для себя, VK и купил. Популярность нового VK.Дзен будет соответствующей популярности VK. А VK < Яндекс.
так может и не выпилят, VK будет платить Яндексу, чтобы новости и дзен оставались на главной странице яндекс поиска.
верно!
Продали убыточные сервисы. Это неплохая новость
Ой отлично, меньше буду видеть эту парашу
vk такой
Почему говно то? У новостей сейчас тупо нет конкурентов (с момента когда Лента оговнилась).
Есть и положительная реакция на сделку.
Яндекс красавцы, решили избавится от всего токсичного. А маил ру по привычке все скупает и наращивает убытки превращаясь все больше в сливной бочек :D
Я, как зарабатывающий на Дзене, напрягся...
Не напрягайтесь, вам вышлют линию партии в ближайшее время.
Да не паникуйте раньше времени
Сколько вы зарабатывали на дзене?
а я даже не знал, что там можно заработать. Я думал это что-то в стиле "просто делюсь мыслями" бесплатно...
Так если новости и дзен убрать с ресурсов Яндекса, там трафика будет ноль
Мелькала новость о том, что Яша делится на поиск и рекламу + таксо в России и все остальное переносит в новый зарубежный проект.
Короче, Яшка на выход.
Почему? Думаете люди туда заходят с Главной?
Я в танке под Херсоном, объясните о какой токсичности "новостей" тут все говорят? Токсичность = модерация по требованию властей РФ?
Да, в этом и проблема что агрегатор законодатели каждый год зажимали до такой степени что он стал сугубо пропагандистким.
Пропоганда должна быть в одних руках?
altavista com
Дорогой @VK , купи, пожалуйста, у @Яндекс ещё отели, билеты (можно без кэшбека), товары и погоду. Тогда возможно, что на глагне наконец-то будет видно почту. Спасибо.
можно погоду оставить? Я иногда смотрю :)
Не надо погоду, пожалуйста.
Я за интерактивную карту https://yandex.ru/pogoda/maps/nowcast готов даже слив своих данных в Еде простить.
Это получается в яндексе новостей не будет пропогондистких?
Теперь будет называть ВДзене или ВНирване? ))
десегаловичизация яндекса продолжается (( или наоборот, учитывая во что превратились их медиаконтентные активы
надеюсь хоть название сменят (не сменят)
Все равно от этого говна с новостями уже не отмыться
Договорились о покупке? А чё ВК просто не спёрли у Яндекса Дзен и Новости? Они это умеют. https://vc.ru/332864
Статью бегло прочитал, но свое мнение скину.
Можно спереть Дзен: переписать по своему, назвать по другому, алгоритмы попробовать подогнать и нанять людей. И получится просто новое приложение с таким же функционалом.
При покупке у VK появляется Дзен с именем и аудиторией.
.
У антимонопольщиков вопросов нет?
ну и славно, аудитория вк и дзена, по-моему, примерно одна :Q
что в итоге будет? новости исчезнут, как и дзен?
Моча_съела_говно.жпг
А Новости их шляпа. Каждый раз, когда я туда по ошибке заходил, бесило, что тупо несколько ссылкок на другие сайты идут, а не новости. Проще тогда в поиск вбить, что нужно.
А потом яндекс почистит выдачу от дзена... Сеошники надеются.
Так уже заметил. Часть запросов пока еще мой Дзен канал на 1 странице но уже не в числе первых стрех строк.
Худавердяна внесли в санкционный список из-за Я.Новостей.
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Судорожно продает целое бизнес-направление, чтобы самому оставаться в должности.
@
Выписывает себе премию.
Отличный план.
вы какую-то чушь обсуждаете. самый главный вопрос, чья реклама теперь будет крутиться на этих площадках Директ или Таргет?