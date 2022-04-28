Сумма сделки неизвестна.

VK и «Яндекс» заключили соглашение о продаже сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен», сообщили компании. Сумма сделки пока неизвестна, её условия стороны обещают раскрыть позже.

Также компании должны получить одобрение от регуляторов, в том числе и от ФАС.

О том, что «Яндекс» планирует продать «Новости» и «Дзен», 15 марта сообщил РБК со ссылкой на источники. По их словам, компания вела переговоры с несколькими потенциальными покупателями, но основной претендент — холдинг VK. Также источники рассказывали, что «Яндекс» хочет быть технологичной компанией, а «Дзен» развивается больше в сторону соцсетей. К тому же сервис новостей вызывает «много критики со всех сторон».

18 марта в «Яндексе» подтвердили, что изучает «разные варианты» для сервисов — в том числе продажу. Компания заявила, что планирует сосредоточиться на других своих технологиях и продуктах, в том числе поиске, рекламном бизнесе, беспилотниках и облачных технологиях, а также оказании услуг — такси, электронной коммерции, стриминге и музыкальном сервисе.

Созданные в 2000 году «Яндекс Новости» — это агрегатор новостей. По данным компании, его посещают более 10 млн пользователей в день. Блог-платформа «Яндекс Дзен» появилась в 2017 году. Дневная аудитория сервиса в четвёртом квартале 2021 года выросла на 10%, до 22,3 млн пользователей.

1 марта с публичной критикой выступил экс-глава «Новостей» Лев Гершензон: он назвал компанию ключевым элементом «в сокрытии информации о войне». После этого основательница The Question, который в 2019-м купил «Яндекс», Тоня Самсонова объявила об увольнении из компании из-за освещения новостей об Украине.



15 марта из-за работы «Яндекс Новостей» и участия во встрече с Владимиром Путиным совет ЕС внёс Худавердяна в санкционный список.

