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Крестьянский лолипоп

«Яндекс» договорился с VK о продаже «Новостей» и «Дзена» Статьи редакции

Сумма сделки неизвестна.

VK и «Яндекс» заключили соглашение о продаже сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен», сообщили компании. Сумма сделки пока неизвестна, её условия стороны обещают раскрыть позже.

Также компании должны получить одобрение от регуляторов, в том числе и от ФАС.

О том, что «Яндекс» планирует продать «Новости» и «Дзен», 15 марта сообщил РБК со ссылкой на источники. По их словам, компания вела переговоры с несколькими потенциальными покупателями, но основной претендент — холдинг VK. Также источники рассказывали, что «Яндекс» хочет быть технологичной компанией, а «Дзен» развивается больше в сторону соцсетей. К тому же сервис новостей вызывает «много критики со всех сторон».

18 марта в «Яндексе» подтвердили, что изучает «разные варианты» для сервисов — в том числе продажу. Компания заявила, что планирует сосредоточиться на других своих технологиях и продуктах, в том числе поиске, рекламном бизнесе, беспилотниках и облачных технологиях, а также оказании услуг — такси, электронной коммерции, стриминге и музыкальном сервисе.

  • Созданные в 2000 году «Яндекс Новости» — это агрегатор новостей. По данным компании, его посещают более 10 млн пользователей в день. Блог-платформа «Яндекс Дзен» появилась в 2017 году. Дневная аудитория сервиса в четвёртом квартале 2021 года выросла на 10%, до 22,3 млн пользователей.
  • 1 марта с публичной критикой выступил экс-глава «Новостей» Лев Гершензон: он назвал компанию ключевым элементом «в сокрытии информации о войне». После этого основательница The Question, который в 2019-м купил «Яндекс», Тоня Самсонова объявила об увольнении из компании из-за освещения новостей об Украине.
  • 15 марта из-за работы «Яндекс Новостей» и участия во встрече с Владимиром Путиным совет ЕС внёс Худавердяна в санкционный список.

#новости #vk #яндекс

4570 просмотров
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89 комментариев
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Леонид Умудумиадис
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Revenant

Там ещё где-то мэйла нехватает до полной картины.

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7 комментариев
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Комплексный коктейль

Я вот примерно также в трибуне пошутил, и меня на две недели только что забанили.

@Инспектор что за двойные стандарты? Разбань меня пожалуйста, я же не со зла, это юмор такой, а?

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3 комментария
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Новорег здорового человека

Надеюсь, алгоритмами не подавится

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Moonshine

Слили токсичный актив тем, кому уже по барабану на бренд и репутацию. Браво, Яндекс!

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Speed Racer

ВК работает в рамках России, а Яндекс по всему миру.

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3 комментария
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Дмитрий Ермаков

Господин Миллер теперь наш русский Маск. Большая часть медиа активов России под его управлением. Так что еще вопрос, кому нужна была эта сделка и не заставили ли Яшу ее совершить :)

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1 комментарий
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useless uS

Что мертво умереть не может

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1 комментарий
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Дмитрий Бондаренко

Называется:Нам не нужно,пусть будет вашим

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Evgeniy

Продали тот самый Дзен на что говорили что все это слухи по поводу его продажи?

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Тётя Сара Моргенштерн

оказалось, что не слухи

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Aleksandr A

не удивлюсь, если последние разговоры о разделении Яндекса на два рынка тоже через месяц окажутся правдой

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Igor Mylnikov

Жаль... Очень жаль терять Дзен канал, я там три года пишу. Подписчиков 22 тыс.
Судя по тому, как Вк умеет убивать проекты (см. Ворки) и Дзен не долго проживет после продажи.
Надо задуматься о полном переносе материала.
С ФБ переносил недавно в Дзен другой свой проект. Теперь и его тоже нужно держать наготове к новому переносу.

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Филипп Гаврилов

А конечный пункт — стендалон-блог

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1 комментарий
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Eugene

ну да, сначала все ломанулись в Дзен после отключения монетизации ютуба и закрытии инсты и ФБ, а теперь куда, в ЖЖ?

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1 комментарий
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Тимур Петров

Сколько вы зарабатывали на дзене?

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1 комментарий
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George Weiller

Что это по факту то значит?
Новости и дзен выпилят из яндекса и тогда кому они нужны то будут, смысл же в том что это было все в поисковике а не где-то на стороннем ресурсе?

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Sergey Kuznetsov

Как сказал Песков: "Все риски были просчитаны "

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1 комментарий
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Константин Приветов

Вот да, Дзен же раскрутился не сам по себе, а потому что был на главной страничке Яндекса.

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2 комментария
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Vait Vait

Яндекс предложил незадорого теперь слабо интересующий актив для себя, VK и купил. Популярность нового VK.Дзен будет соответствующей популярности VK. А VK < Яндекс.

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Eugene

так может и не выпилят, VK будет платить Яндексу, чтобы новости и дзен оставались на главной странице яндекс поиска.

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Igor Mylnikov

верно!

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2 комментария
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Антон Штадлер

Продали убыточные сервисы. Это неплохая новость

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Александр Соколов

Ой отлично, меньше буду видеть эту парашу

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Антон Теплоухов

vk такой

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nochnoy.ru

Почему говно то? У новостей сейчас тупо нет конкурентов (с момента когда Лента оговнилась).

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Руссиано Цикорини

Есть и положительная реакция на сделку.

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Александр Сергеевич

Яндекс красавцы, решили избавится от всего токсичного. А маил ру по привычке все скупает и наращивает убытки превращаясь все больше в сливной бочек :D

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Мудрая Гиена

Я, как зарабатывающий на Дзене, напрягся...

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ЯжПрограммист

Не напрягайтесь, вам вышлют линию партии в ближайшее время.

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1 комментарий
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Тата Чижкова

Да не паникуйте раньше времени

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1 комментарий
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Тимур Петров

Сколько вы зарабатывали на дзене?

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Aleksandr A

а я даже не знал, что там можно заработать. Я думал это что-то в стиле "просто делюсь мыслями" бесплатно...

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Георгий Станков

Так если новости и дзен убрать с ресурсов Яндекса, там трафика будет ноль

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Igor Mylnikov

Мелькала новость о том, что Яша делится на поиск и рекламу + таксо в России и все остальное переносит в новый зарубежный проект.
Короче, Яшка на выход.

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nochnoy.ru

Почему? Думаете люди туда заходят с Главной?

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2 комментария
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nochnoy.ru

Я в танке под Херсоном, объясните о какой токсичности "новостей" тут все говорят? Токсичность = модерация по требованию властей РФ?

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Дмитрий Мантис

Да, в этом и проблема что агрегатор законодатели каждый год зажимали до такой степени что он стал сугубо пропагандистким.

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Traderdzen

Пропоганда должна быть в одних руках?

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Constantine Kiselev

altavista com

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Кирилл Фотькин

Дорогой @VK , купи, пожалуйста, у @Яндекс ещё отели, билеты (можно без кэшбека), товары и погоду. Тогда возможно, что на глагне наконец-то будет видно почту. Спасибо.

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Valeratal Val

можно погоду оставить? Я иногда смотрю :)

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color

Не надо погоду, пожалуйста.

Я за интерактивную карту https://yandex.ru/pogoda/maps/nowcast готов даже слив своих данных в Еде простить.

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Кирилл Виноградов
Яндекс
Найдётся всё
ya.ru
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frai

Это получается в яндексе новостей не будет пропогондистких?

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TLGM x Event

Теперь будет называть ВДзене или ВНирване? ))

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Новорег здорового человека

десегаловичизация яндекса продолжается (( или наоборот, учитывая во что превратились их медиаконтентные активы

надеюсь хоть название сменят (не сменят)

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Борис Вишневский

Все равно от этого говна с новостями уже не отмыться

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Возрастной чувак

Договорились о покупке? А чё ВК просто не спёрли у Яндекса Дзен и Новости? Они это умеют. https://vc.ru/332864

Как VK GROUP воруют стартапы — Личный опыт на…
За историей, которую я хочу Вам поведать, стоит реальный человек, с личным, пусть и негативным…
vc.ru
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Vait Vait

Статью бегло прочитал, но свое мнение скину.
Можно спереть Дзен: переписать по своему, назвать по другому, алгоритмы попробовать подогнать и нанять людей. И получится просто новое приложение с таким же функционалом.
При покупке у VK появляется Дзен с именем и аудиторией.

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2 комментария
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Дмитрий Мантис

.

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AIAIAI

У антимонопольщиков вопросов нет?

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Викториан

ну и славно, аудитория вк и дзена, по-моему, примерно одна :Q

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Alina Lee

что в итоге будет? новости исчезнут, как и дзен?

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Щитпостер на зарплате

Моча_съела_говно.жпг

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Константин Приветов

А Новости их шляпа. Каждый раз, когда я туда по ошибке заходил, бесило, что тупо несколько ссылкок на другие сайты идут, а не новости. Проще тогда в поиск вбить, что нужно.

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Антон Склянов

А потом яндекс почистит выдачу от дзена... Сеошники надеются.

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Igor Mylnikov

Так уже заметил. Часть запросов пока еще мой Дзен канал на 1 странице но уже не в числе первых стрех строк.

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Артур Кожевников

Худавердяна внесли в санкционный список из-за Я.Новостей.
@
Судорожно продает целое бизнес-направление, чтобы самому оставаться в должности.
@
Выписывает себе премию.

Отличный план.

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Олег Саенов

вы какую-то чушь обсуждаете. самый главный вопрос, чья реклама теперь будет крутиться на этих площадках Директ или Таргет?

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