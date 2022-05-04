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The New York Times рассказала о «десятках миллионов» новых пользователей благодаря покупке игры Wordle Статьи редакции
Сколько пользователей у Wordle, компания не раскрыла.
- Wordle привлекла «беспрецедентные десятки миллионов новых пользователей», многие из которых стали играть и в другие игры медиакомпании. Об этом говорится в отчётности The New York Times (NYT) за первый квартал 2022 года.
- Это лучший квартал за всю историю компании для игрового сегмента.
- NYT купила бесплатную головоломку Wordle за семизначную сумму в начале 2022 года. В игре, которую придумал разработчик Джош Уордл, нужно отгадать загаданное слово за шесть попыток.
- После сделки Wordle стала частью коллекции игр NYT: в неё таже входят ежедневные кроссворды, игры Spelling Bee, Tiles и другие. Они доступны вместе с подпиской на газету или за отдельную ежемесячную подписку. В Wordle также можно играть бесплатно.
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Зацепили миллион умирающей аудитории. Хороший ход 👍
Тонко )