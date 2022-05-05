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Издания Cosmopolitan, Harper’s Bazaar и Esquire продолжат выходить в России под новыми названиями Статьи редакции
Какие именно — пока неизвестно.
- Медиахолдинг Independent Media сохранит издания Esquire, Harper’s Bazaar, «Домашний очаг», Cosmopolitan и Men’s Health, рассказала в интервью Peopletalk гендиректор компании Наталья Веснина.
- В марте 2022 года американская компания Hearst отозвала лицензии у российских редакций журналов. Тогда главред Esquire Сергей Минаев заявил, что издание закроется, а апрельский номер станет последним. В других редакциях о закрытии не сообщали.
- По словам Весниной, проекты буду работать «под новыми именами» и станут новой версией «привычных продуктов с расширенной концепцией».
- Выпускать новые версии будут поэтапно, а названия станут известны в ближайшее время. При этом состав редакций и их главреды не изменятся.
- Веснина также рассказала, что для холдинга остаётся открытым вопрос, будут ли журналы выходить в печатном виде. По её словам, дефицит мелованной бумаги и компонентов для печати может привести к тому, что печатать журналы будет не на чем.
- Уход иностранных рекламодателей повлиял на Independent Media, но по словам Весниной, цифровые площадки гарантируют устойчивость медиахолдинга и «генерируют достаточный для деятельности компании доход».
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Independent Media в России
Выкусили иронию?
Meta иронию, я бы сказал.
Now depended media?
Было: Esquire, Harper’s Bazaar, Домашний очаг, Cosmopolitan, Men’s Health.
Будет: Оруженосец, Базар арфиста, Domashniy Ochag, Гражданин мира, Здоровье мужика.
Печатайте на самой дешёвой бумаге. И чтоб никаких красок, только ч/б. Тогда куплю.
Настало твое время
Идеальное покрытие всех аудиторий в РФ:
Оруженосец для силовиков,
Базар Арфиста для блатных,
Домашний Очаг для женщин,
Гражданин Мира для диссидентов,
Здоровье Мужика для врачей.
Предлагайте варианты: Родина, Комсомолка, Трутень..
Космомолка
Сбермополитан и EsVKuaire
Не представляю себе Космо без рекламы иностранных брендов, в этом был своеобразный шарм журнала
Не только шарм, но и вообще весь журнал 😁