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Медиа
TJ

Хакеры взломали Smart TV и спутниковое телевидение — в программе появились антивоенные сообщения Статьи редакции

Несколько сервисов признали «масштабные кибератаки» перед Днём победы.

3118 просмотров
Фото пользовательницы TJ

В ночь на 9 мая неизвестные хакеры получили доступ к программам передач спутникового телевидения и систем Smart TV. Вместо названий программ и описаний каналов появились сообщения против конфликта в Украине. На это обратили внимание зрители, пользователи ТВ-приставок из разных городов.

Взлом признали некоторые провайдеры. В пресс-службе «МТС» сообщили, что «на каналы телевещания была совершена кибератака, из-за чего у абонентов в сетке могли появиться надписи экстремистского характера». Позже представители сервиса отметили, что удалили все сообщения хакеров и начали проверку причин инцидента.

Аналогичные сообщения появились в сервисе «Яндекс.Телепрограмма» — почти все передачи Первого канала и «России 1» заменились на антивоенное сообщение. После того, как зрители обратили внимание на инцидент, оба канала пропали из сетки телепрограммы.

Представители «Яндекса» рассказали TJ, что не зафиксировали атаки на свой сервис — данные поступают на сайт из стороннего источника. Судя по всему, хакеры атаковали именно такой источник, откуда сообщение распространили по разным сервисам. «Мы отключили обновление данных сразу после сигнала от поставщика об их некорректном содержании», — сообщили в «Яндексе».

Помимо сетки вещания, хакеры атаковали другие сервисы. The Moscow Times сообщает, что из-за границы перестали открываться сайты российских СМИ РБК и «Коммерсантъ», а о «мощной кибератаке» рассказал Rutube. По словам представителей сервиса, инцидент локализовали, но доступ к сайту вернётся позже.

#новость

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119 комментариев
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Aidar

Киберпанк.
Разве обвинения в адрес людей не вызовет обратный эффект
"Так им и надо, достали"
По-моему эффективней призывать людей выступать против власти, а не обвинять их в поступках не имеющих ничего общего с ними

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Неизвестный Неизвестный

То есть не они на лужниках прыгают, не они кричат режь бандеровцев, не они пересказывают сказки про оборонительную операцию от биологически заражённых гусей, не они 20 лет голосуют за некоего Пу?

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16 комментариев
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Sergey Vasiliev

Бездействие не?

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30 комментариев
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Ware Wow
эффективней призывать людей выступать против власти

Тоже вызывает агрессию, чувство, что тебя хотят использовать.
Надо еще тоньше.

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Максим Попов

Не подсказывайте)

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Сергей Я

Чтобы это понять, недостаточно выучиться на хацкера. Надо IQ хотя бы 100 иметь ещё.

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Правильный Взгляд

Результат будет не тот, которого эти клоуны ожидали и в эти выходные придётся поработать, благо погода гулять не располагает.

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Bublikov Anton

От клоунов ожидать адекватности, ну такое

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kernel panic

Пропаганда настолько топорная и тупая
Там даже саботировать не надо
Народ и так поймет все через время

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Ware Wow
Народ и так поймет все через время

И что будет? И через какое время?

Значительная часть народа ничего не понимает, а еще большая часть делает вид, что не понимает, потому что Страшно принимать другую точку зрения и думать, что страна не права, для многих это просто защитный механизм, чтобы сохранить психику, плюс проигрыша страны тоже уже боятся.

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5 комментариев
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Мистер Блондин

Надо только потерпеть

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Максим Попов

Вы про пропаганду с какой стороны говорите? Я сначала спецоперации подписывался на украинские каналы, там Геббельс отдыхает.

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9 комментариев
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Юрий Ковтун

вы не представляете на сколько вы тут ошибаетесь. людям на столько промыли мозг, что все они будут считать, что все так и должно быть

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Иван Шеметов

А как это поможет??

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Сергей Я

Их борьба.

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Artem Borisenko

Ну лучше сидеть и молчать, естесссна. Учитывая, кому это все показывается, да, там хоть "кол на голове теши". Но все же.

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Артем П.

Опять кто-то порно смотрел на рабочем компе?)

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Максим Ростокин

Как Фидель Кастро кушает банан?

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1 комментарий
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Дмитрий Бунаков

Как сказал бы Артемий Лебедев (понимаю, что много людей его «любят»):
«Ну взломали и взломали».

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Мимопрохожий

Прям "комиссар врёт, сдавайся" :)
Какой толк от этого взлома когда ЮТуб, западные СМИ и ТГ доступны и все желающие могут выбрать пропаганду по вкусу?

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insighter
пропаганду по вкусу

база

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2 комментария
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Лысый из Квартал-95

їхня боротьба 😂

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insighter
На ваших руках кровь...

Ничего глупее придумать не смогли

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Гигантский калькулятор

Какая ещё атака на РБК.
Он сам не открывается из-за границы больше двух месяцев, добровольно.

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Артем П.

Представители «Яндекса» рассказали TJ, что не зафиксировали атаки на свой сервис — данные поступают на сайт из стороннего источника.

- ох уж этот Яндекс ) везде сторонние источники, компании, кадры) Яндекс только отписками занимается?)

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Alexander Golubev

И в чём они не правы?

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1 комментарий
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Jill Can

Smart TV не умное раз взломали

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Артем П.

До чего ее ум довёл)

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Makar Homenko

"«мощной кибератаке» рассказал Rutube."
Ха-ха оно ещё живое? У них тоже серваки скончались? Более 10человек враз зашли и всё помер...

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Петр Байкалов

Давай те без политики сейчас. Случился взлом. Завтра если не примут меры, взломают сотовых операторов к примеру, и через кол-центры из одной гордой страны уведут все финансы, у тех кто сейчас смеется над всем этим.

Всех с Праздником. С Днем Великой Победы.

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Vait Vait

Да это не взлом, что вы). Это просто цифровое специальное мероприятие по распространению информации. Чего все так всполошились, "ничего ж не случилось ж" .

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Artem Borisenko

"Ребята не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте что тут писалось. Я вполне понимаю что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп. Остальных просто не найдут."

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Slava Semenchuk

В зачем поддердивать взлом и продолжать распоостранять сообщение???

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Яков

Это называется новости.

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Ренат Зайдуллин

Так это ж украинский сайт вроде

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Makar Homenko

Ах они негодяи!

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Эмилия Теплова

Нанимают дешёвую рабочую силу с Украины,
модераторы, техподдержка и редакторы и .. потом вот возможны такие проблемы.

Супер-хацкер-взлом. ))

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Sergey Vasiliev

Нужно срочно по росгвардейцу поставить к каждой плазме во избежание дебабушкинизации

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Алексей Володин

В статье написан бред и вот почему. В статье утверждается что взломали Smart TV.Smart TV не возможно взломать так как это имя используется только для того, чтобы указать что телевизор умеет чуть больше чем просто показывать сигнал а еще и запускать различный стороний софт. По описанию в статье становится понятно что взломали поставщика расписания которые используют операторы для отображения информации у себя.

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Vait Vait

Мне заголовок автора нравится больше, чем ваш)

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Alex Shokhin

Объясните. Почему за три месяца СВО эти суперхакеры, не выкладывают личные переписки спец служб, или гос деятелей. Не отслеживают перманентно местоположение высших лиц России, а занимаются каким-то пункь-среньк?

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Максим Попов

За что им платят, то они и делают. Вы же не думаете, что они "идейные"?

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3 комментария
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Kyryl Budnyk

Может вы не в курсе насчёт сколько данных, телефонных перехватов и вообще баз уже вытащили?

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1 комментарий
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Мимопрохожий

Ну так понятно же: источники сливающие этим суперхакерам адреса-пароли-явки обслуживаемых сервисов (типа Я.Еды и этого вот расписания) не работают в спецслужбах РФ. Уровень доступа мелковат.

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Kirill Kazakov

Боюсь эти сообщения ничего не дадут

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Мобильный инструмент

дадут не дадут, но приятно что хоть кто то думает о нас в отличие от правительства

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Andrei Samuilik

Обычно если мне назойливо что-то пытаются впарить, то я либо не покупаю это либо делают наоборот. Вот такая у многих людей психология.

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Igor Kalashnikov

Получается реклама не работает?

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А10

Очень странный спор, вообще спорят чья пропаганда правдивее. А на суть плевать

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Юности вольная птица

Поинтересней что ли чо-то, когда дети уснут, не могли бесплатно включить...

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Bublikov Anton

Покаемся и бежим свергать Путина.
А если серьёзно, откуда они знают, что Зеленский смотрит российское Smart TV?

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