Хакеры взломали Smart TV и спутниковое телевидение — в программе появились антивоенные сообщения Статьи редакции
Несколько сервисов признали «масштабные кибератаки» перед Днём победы.
В ночь на 9 мая неизвестные хакеры получили доступ к программам передач спутникового телевидения и систем Smart TV. Вместо названий программ и описаний каналов появились сообщения против конфликта в Украине. На это обратили внимание зрители, пользователи ТВ-приставок из разных городов.
Взлом признали некоторые провайдеры. В пресс-службе «МТС» сообщили, что «на каналы телевещания была совершена кибератака, из-за чего у абонентов в сетке могли появиться надписи экстремистского характера». Позже представители сервиса отметили, что удалили все сообщения хакеров и начали проверку причин инцидента.
Аналогичные сообщения появились в сервисе «Яндекс.Телепрограмма» — почти все передачи Первого канала и «России 1» заменились на антивоенное сообщение. После того, как зрители обратили внимание на инцидент, оба канала пропали из сетки телепрограммы.
Представители «Яндекса» рассказали TJ, что не зафиксировали атаки на свой сервис — данные поступают на сайт из стороннего источника. Судя по всему, хакеры атаковали именно такой источник, откуда сообщение распространили по разным сервисам. «Мы отключили обновление данных сразу после сигнала от поставщика об их некорректном содержании», — сообщили в «Яндексе».
Помимо сетки вещания, хакеры атаковали другие сервисы. The Moscow Times сообщает, что из-за границы перестали открываться сайты российских СМИ РБК и «Коммерсантъ», а о «мощной кибератаке» рассказал Rutube. По словам представителей сервиса, инцидент локализовали, но доступ к сайту вернётся позже.
Киберпанк.
Разве обвинения в адрес людей не вызовет обратный эффект
"Так им и надо, достали"
По-моему эффективней призывать людей выступать против власти, а не обвинять их в поступках не имеющих ничего общего с ними
То есть не они на лужниках прыгают, не они кричат режь бандеровцев, не они пересказывают сказки про оборонительную операцию от биологически заражённых гусей, не они 20 лет голосуют за некоего Пу?
Бездействие не?
Тоже вызывает агрессию, чувство, что тебя хотят использовать.
Надо еще тоньше.
Не подсказывайте)
Чтобы это понять, недостаточно выучиться на хацкера. Надо IQ хотя бы 100 иметь ещё.
Результат будет не тот, которого эти клоуны ожидали и в эти выходные придётся поработать, благо погода гулять не располагает.
От клоунов ожидать адекватности, ну такое
Пропаганда настолько топорная и тупая
Там даже саботировать не надо
Народ и так поймет все через время
И что будет? И через какое время?
Значительная часть народа ничего не понимает, а еще большая часть делает вид, что не понимает, потому что Страшно принимать другую точку зрения и думать, что страна не права, для многих это просто защитный механизм, чтобы сохранить психику, плюс проигрыша страны тоже уже боятся.
Надо только потерпеть
Вы про пропаганду с какой стороны говорите? Я сначала спецоперации подписывался на украинские каналы, там Геббельс отдыхает.
вы не представляете на сколько вы тут ошибаетесь. людям на столько промыли мозг, что все они будут считать, что все так и должно быть
А как это поможет??
Их борьба.
Ну лучше сидеть и молчать, естесссна. Учитывая, кому это все показывается, да, там хоть "кол на голове теши". Но все же.
Опять кто-то порно смотрел на рабочем компе?)
Как Фидель Кастро кушает банан?
Как сказал бы Артемий Лебедев (понимаю, что много людей его «любят»):
«Ну взломали и взломали».
Прям "комиссар врёт, сдавайся" :)
Какой толк от этого взлома когда ЮТуб, западные СМИ и ТГ доступны и все желающие могут выбрать пропаганду по вкусу?
база
їхня боротьба 😂
Ничего глупее придумать не смогли
Какая ещё атака на РБК.
Он сам не открывается из-за границы больше двух месяцев, добровольно.
Представители «Яндекса» рассказали TJ, что не зафиксировали атаки на свой сервис — данные поступают на сайт из стороннего источника.
- ох уж этот Яндекс ) везде сторонние источники, компании, кадры) Яндекс только отписками занимается?)
И в чём они не правы?
Smart TV не умное раз взломали
До чего ее ум довёл)
"«мощной кибератаке» рассказал Rutube."
Ха-ха оно ещё живое? У них тоже серваки скончались? Более 10человек враз зашли и всё помер...
Давай те без политики сейчас. Случился взлом. Завтра если не примут меры, взломают сотовых операторов к примеру, и через кол-центры из одной гордой страны уведут все финансы, у тех кто сейчас смеется над всем этим.
Всех с Праздником. С Днем Великой Победы.
Да это не взлом, что вы). Это просто цифровое специальное мероприятие по распространению информации. Чего все так всполошились, "ничего ж не случилось ж" .
"Ребята не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте что тут писалось. Я вполне понимаю что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп. Остальных просто не найдут."
В зачем поддердивать взлом и продолжать распоостранять сообщение???
Это называется новости.
Так это ж украинский сайт вроде
Ах они негодяи!
Нанимают дешёвую рабочую силу с Украины,
модераторы, техподдержка и редакторы и .. потом вот возможны такие проблемы.
Супер-хацкер-взлом. ))
Нужно срочно по росгвардейцу поставить к каждой плазме во избежание дебабушкинизации
В статье написан бред и вот почему. В статье утверждается что взломали Smart TV.Smart TV не возможно взломать так как это имя используется только для того, чтобы указать что телевизор умеет чуть больше чем просто показывать сигнал а еще и запускать различный стороний софт. По описанию в статье становится понятно что взломали поставщика расписания которые используют операторы для отображения информации у себя.
Мне заголовок автора нравится больше, чем ваш)
Объясните. Почему за три месяца СВО эти суперхакеры, не выкладывают личные переписки спец служб, или гос деятелей. Не отслеживают перманентно местоположение высших лиц России, а занимаются каким-то пункь-среньк?
За что им платят, то они и делают. Вы же не думаете, что они "идейные"?
Может вы не в курсе насчёт сколько данных, телефонных перехватов и вообще баз уже вытащили?
Ну так понятно же: источники сливающие этим суперхакерам адреса-пароли-явки обслуживаемых сервисов (типа Я.Еды и этого вот расписания) не работают в спецслужбах РФ. Уровень доступа мелковат.
Боюсь эти сообщения ничего не дадут
дадут не дадут, но приятно что хоть кто то думает о нас в отличие от правительства
Обычно если мне назойливо что-то пытаются впарить, то я либо не покупаю это либо делают наоборот. Вот такая у многих людей психология.
Получается реклама не работает?
Очень странный спор, вообще спорят чья пропаганда правдивее. А на суть плевать
Поинтересней что ли чо-то, когда дети уснут, не могли бесплатно включить...
Покаемся и бежим свергать Путина.
А если серьёзно, откуда они знают, что Зеленский смотрит российское Smart TV?