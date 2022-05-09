Несколько сервисов признали «масштабные кибератаки» перед Днём победы.

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Фото пользовательницы TJ

В ночь на 9 мая неизвестные хакеры получили доступ к программам передач спутникового телевидения и систем Smart TV. Вместо названий программ и описаний каналов появились сообщения против конфликта в Украине. На это обратили внимание зрители, пользователи ТВ-приставок из разных городов.

Взлом признали некоторые провайдеры. В пресс-службе «МТС» сообщили, что «на каналы телевещания была совершена кибератака, из-за чего у абонентов в сетке могли появиться надписи экстремистского характера». Позже представители сервиса отметили, что удалили все сообщения хакеров и начали проверку причин инцидента.

Аналогичные сообщения появились в сервисе «Яндекс.Телепрограмма» — почти все передачи Первого канала и «России 1» заменились на антивоенное сообщение. После того, как зрители обратили внимание на инцидент, оба канала пропали из сетки телепрограммы.

Представители «Яндекса» рассказали TJ, что не зафиксировали атаки на свой сервис — данные поступают на сайт из стороннего источника. Судя по всему, хакеры атаковали именно такой источник, откуда сообщение распространили по разным сервисам. «Мы отключили обновление данных сразу после сигнала от поставщика об их некорректном содержании», — сообщили в «Яндексе».