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Медиа
Недовольный будильник

Медиахолдинг Independent Media показал логотипы Cosmopolitan, Men’s Health и других изданий в России под новыми брендами Статьи редакции

Российские версии журналов пришлось обновить после того, как Hearst отозвала лицензии у их редакций.

Independent Media рассказал о перезапуске брендов, которые до этого выпускались в партнёрстве с Hearst. В России издания будут выходить под новыми названиями, сохранят главных редакторов и основной состав команд, а также расширят круг освещаемых тем.

Independent Media
  • Cosmopolitan будет называться на российском рынке VOICE.
  • Men Today — расширенная концепция Men’s Health. Кроме ЗОЖ-повестки издание также будет писать про технологии, бизнес, автомобили, финансы, культуру и на другие темы.
  • «Новый очаг» — обновлённая версия журнала «Домашний очаг».
  • TechInsider — бывшая «Популярная Механика».
  • «Правила жизни» — новый проект команды Esquire.
  • The Symbol — проект команды Harper’s Bazaar.
  • Grazia и Robb Report продолжат работать в прежнем режиме.

Это позволит сохранить преемственность концепций брендов и усилит позиции Independent Media в русскоязычном медиапространстве, считают в холдинге. В компании отметили, что технологическая платформа позволит сделать переход «максимально комфортным» для аудитории, партнёров и рекламодателей. О сроках перехода не уточняется.

В марте 2022 года американская Hearst отозвала лицензии у российских редакций журналов Esquire, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Men’s Health и других. В начале мая Independent Media сообщил, что сохранит издания. Выпускать новые версии будут поэтапно, будут ли печатные версии журналов, пока неизвестно.

#новость

1831 просмотров
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20 комментариев
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Саша Панина

Эх при анонсе ребрендинга им в комментариях столько годных вариантов накидали. А тут скука

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Марина Абрамова

Дааа, что-то вообще не впечатлило то, что они по итогу сделали(

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igogo

«Правила жизни»
Кринж 🤦‍♂️

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mysh

П - Ж

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Цкуро Бесцветный

аПоЖ

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Павел Воронов

ПиЖ. - пиздеж

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Zloy Marketolog

Какое-то днище из 90-х

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Деловой Крыжополь

вместо Esquire -правила жизни .серьезно?такое название испоганили

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Цкуро Бесцветный

VOICE выглядит как китайская реплика VOGUE )))

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Герман Воронов

Кмк, какое-то говно, склепанное на коленке учеником дизайнера. Штош, и на том спасибо.

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C Ever

перьями плакатными писали

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Роман Кулаков

Менту дэй

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C Ever

менто дей

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Павел Скиннер

А ведь лет 10 назад шутка про переименование Men's Health в "Казацкий ЗОЖ" – мемас с этой обложкой все помнят, думаю – казалась смешной.

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C Ever

TechInsider — бывшая «Популярная Механика».

инсайд о том, как там за забором

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Speedwagon MMXXII
Men Today — расширенная концепция Men’s Health. Кроме ЗОЖ-повестки издание также будет писать про технологии, бизнес, автомобили, финансы, культуру и на другие темы.

Так Men’s Health и так писал про всё подряд

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Nick

Судя по комментариям, все покупали только ради красивого названия на обложке 😆

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Вероника Самсонова

почему все меняют название, а Grazia и Robb Report ничего не меняют?

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Прозектор на удаленке

"Cosmopolitan будет называться на российском рынке VOICE"-почему не Pinakolada

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C Ever

Пойду куплю одеколон "Саша" и журнал "Men today", буду шоферить на Жигули седьмой модели и копить на норковую шапку.

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