Медиахолдинг Independent Media показал логотипы Cosmopolitan, Men’s Health и других изданий в России под новыми брендами Статьи редакции
Российские версии журналов пришлось обновить после того, как Hearst отозвала лицензии у их редакций.
Independent Media рассказал о перезапуске брендов, которые до этого выпускались в партнёрстве с Hearst. В России издания будут выходить под новыми названиями, сохранят главных редакторов и основной состав команд, а также расширят круг освещаемых тем.
- Cosmopolitan будет называться на российском рынке VOICE.
- Men Today — расширенная концепция Men’s Health. Кроме ЗОЖ-повестки издание также будет писать про технологии, бизнес, автомобили, финансы, культуру и на другие темы.
- «Новый очаг» — обновлённая версия журнала «Домашний очаг».
- TechInsider — бывшая «Популярная Механика».
- «Правила жизни» — новый проект команды Esquire.
- The Symbol — проект команды Harper’s Bazaar.
- Grazia и Robb Report продолжат работать в прежнем режиме.
Это позволит сохранить преемственность концепций брендов и усилит позиции Independent Media в русскоязычном медиапространстве, считают в холдинге. В компании отметили, что технологическая платформа позволит сделать переход «максимально комфортным» для аудитории, партнёров и рекламодателей. О сроках перехода не уточняется.
В марте 2022 года американская Hearst отозвала лицензии у российских редакций журналов Esquire, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Men’s Health и других. В начале мая Independent Media сообщил, что сохранит издания. Выпускать новые версии будут поэтапно, будут ли печатные версии журналов, пока неизвестно.
Эх при анонсе ребрендинга им в комментариях столько годных вариантов накидали. А тут скука
Дааа, что-то вообще не впечатлило то, что они по итогу сделали(
«Правила жизни»
Кринж 🤦♂️
П - Ж
аПоЖ
ПиЖ. - пиздеж
Какое-то днище из 90-х
вместо Esquire -правила жизни .серьезно?такое название испоганили
VOICE выглядит как китайская реплика VOGUE )))
Кмк, какое-то говно, склепанное на коленке учеником дизайнера. Штош, и на том спасибо.
перьями плакатными писали
Менту дэй
менто дей
А ведь лет 10 назад шутка про переименование Men's Health в "Казацкий ЗОЖ" – мемас с этой обложкой все помнят, думаю – казалась смешной.
TechInsider — бывшая «Популярная Механика».
инсайд о том, как там за забором
Так Men’s Health и так писал про всё подряд
Судя по комментариям, все покупали только ради красивого названия на обложке 😆
почему все меняют название, а Grazia и Robb Report ничего не меняют?
"Cosmopolitan будет называться на российском рынке VOICE"-почему не Pinakolada
Пойду куплю одеколон "Саша" и журнал "Men today", буду шоферить на Жигули седьмой модели и копить на норковую шапку.