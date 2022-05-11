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Илья Красильщик запустит издание «Служба поддержки» — с рассказами о «людях в беде» и организациях, которые им помогают Статьи редакции
И анонимный чат со службой поддержки.
- Об этом бывший глава «Яндекс.Лавки» и один из основателей «Медузы» Илья Красильщик сообщил в своём Telegram-канале. Основная задача «Службы поддержки» — помощь «пострадавшим от действий российского государства».
- Одна из частей проекта — анонимный чат, в котором можно попросить помощь — например, из-за увольнения. Сотрудники будут делиться инструкциями и полезными ссылками и связывать людей с организациями, которые могут им помочь. После решения проблемы вся переписка удалится.
- Вторая часть — новостное медиа, которое запустится в начале июня. Сначала оно будет работать в соцсетях: тексты будут публиковать в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в России) и Telegram-канале Красильщика. Оно будет писать о «людях в беде» и организациях, которые им помогают.
- «Службой поддержки» занимается международная команда, распределённая по разным городам. В неё входят в том числе бывшие сотрудники «Медузы».
- Запустить издание помог бывший главред The Washington Post Маркус Браукли, который сейчас управляет фондом North Base Media — он помогает медийным проектам найти инвесторов. Браукли помог найти деньги на запуск и помогает изданию советами.
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А что случилось?
Случилось ужасное: этот мем всех заебал.
Интересно, за "Карфаген должен быть уничтожен" тоже в сенате "дизлайкали" через пару месяцев или нет.
У тебя мозг отключился
До какой же степени токсичный народ😂 интересно дизы это Лахта в основном или критически мыслящий люд с тонким чувством юмора..
Просто шутка которую ебут больше месяца уже не смешная
Так я поняли-то за два месяца, что случилось
Скажу за себя: зареган 5+ лет, а сижу тут с момента прежнего названия ЦП. Таки да, мем реально залюбил во всех ветках по поводу и без)
p.s. В токсичности своей не сомневаюсь)
Он основан бывшим главредом The Washington Post и The Wall Street Journal
Понятно. Известные добрые люди, всем помогают, взамен, как известно, ничего не просят)
А где вы прочитали эту новость, на vc.ru или charity.ru?
Сотрудники будут делиться инструкциями и полезными ссылками и связывать людей с организациями, которые могут им помочь
То есть бот будет писать на все "Вам нужно уехать" и кидать ссылки на других ботов и организации по релокейту. Все по последним трендам.
Не знаю как иначе Красильщик себе может представлять инструкции при действиях российского государства
Статьи из законов, контакты адвокатов и волонтеров, например. Схожие по функционалу группы уже в телеге есть, в частности оказывают правовую поддержку тем кого на митингах антивоенных задерживают.
Меня телега сама по себе смущает.
Так это 2.5 организации, которые уже малоактуальны, и хватит небольшой заметки на всех, а не полноценного приложения. Судиться и на что-то надеяться, конечно, интересное занятие.
Ну просто он заявляет о пострадавших от государства. С государством бессмысленно какие-то споры вести в текущих реалиях. Если пострадали от неправомерного увольнения, к примеру, так первая же ссылка скажет идти в трудовую инспекцию, зачем для этого чат
Не бессмысленно. Судятся и отсуживают, что удивительно на самом деле.
А если меня привязали к столбу за неверное произношение слова "паляниця", то куда бежать?
Со столбом далеко не убежишь.
Вот если меня уволили в какой-то Латвии за то, что я русский, то тут полномочия проекта все? На сайте уклон только в одну сторону помощи, что уже как-то негативно воспринимается даже при всем уважении к Красильщику
В какой из Латвий вас уволили? Я слышал и бывал только в одной.
условности в школе не проходили? бывает
У Красильщтка заканчиваются деньги. Нужно открывать СМИ. Естественно НКО. С распределенным командным центром.
А "в другую сторону" могло бы помогать само российское государство. Разве не это - его громогласно заявленная цель?