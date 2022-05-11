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Медиа
Дневной Даниль

Илья Красильщик запустит издание «Служба поддержки» — с рассказами о «людях в беде» и организациях, которые им помогают Статьи редакции

И анонимный чат со службой поддержки.

  • Об этом бывший глава «Яндекс.Лавки» и один из основателей «Медузы» Илья Красильщик сообщил в своём Telegram-канале. Основная задача «Службы поддержки» — помощь «пострадавшим от действий российского государства».
  • Одна из частей проекта — анонимный чат, в котором можно попросить помощь — например, из-за увольнения. Сотрудники будут делиться инструкциями и полезными ссылками и связывать людей с организациями, которые могут им помочь. После решения проблемы вся переписка удалится.
  • Вторая часть — новостное медиа, которое запустится в начале июня. Сначала оно будет работать в соцсетях: тексты будут публиковать в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в России) и Telegram-канале Красильщика. Оно будет писать о «людях в беде» и организациях, которые им помогают.
  • «Службой поддержки» занимается международная команда, распределённая по разным городам. В неё входят в том числе бывшие сотрудники «Медузы».
  • Запустить издание помог бывший главред The Washington Post Маркус Браукли, который сейчас управляет фондом North Base Media — он помогает медийным проектам найти инвесторов. Браукли помог найти деньги на запуск и помогает изданию советами.

#новость #ильякрасильщик

1271 просмотров
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21 комментарий
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Ivelevit

А что случилось?

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Андрей

Случилось ужасное: этот мем всех заебал.

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Константин Кузнецов

Интересно, за "Карфаген должен быть уничтожен" тоже в сенате "дизлайкали" через пару месяцев или нет.

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Johnny Vorony

У тебя мозг отключился

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Ivelevit

До какой же степени токсичный народ😂 интересно дизы это Лахта в основном или критически мыслящий люд с тонким чувством юмора..

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Просто шутка которую ебут больше месяца уже не смешная

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Nastya Savchenko

Так я поняли-то за два месяца, что случилось

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Олег Павлов

Скажу за себя: зареган 5+ лет, а сижу тут с момента прежнего названия ЦП. Таки да, мем реально залюбил во всех ветках по поводу и без)

p.s. В токсичности своей не сомневаюсь)

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Стас Иванов
Первые деньги нам помог привлечь фонд North Base Media
Он основан бывшим главредом The Washington Post и The Wall Street Journal

Понятно. Известные добрые люди, всем помогают, взамен, как известно, ничего не просят)

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Denis Zotov

А где вы прочитали эту новость, на vc.ru или charity.ru?

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Gollut
помощь «пострадавшим от действий российского государства».
Сотрудники будут делиться инструкциями и полезными ссылками и связывать людей с организациями, которые могут им помочь

То есть бот будет писать на все "Вам нужно уехать" и кидать ссылки на других ботов и организации по релокейту. Все по последним трендам.
Не знаю как иначе Красильщик себе может представлять инструкции при действиях российского государства

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Константин Кузнецов

Статьи из законов, контакты адвокатов и волонтеров, например. Схожие по функционалу группы уже в телеге есть, в частности оказывают правовую поддержку тем кого на митингах антивоенных задерживают.

Меня телега сама по себе смущает.

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Gollut

Так это 2.5 организации, которые уже малоактуальны, и хватит небольшой заметки на всех, а не полноценного приложения. Судиться и на что-то надеяться, конечно, интересное занятие.
Ну просто он заявляет о пострадавших от государства. С государством бессмысленно какие-то споры вести в текущих реалиях. Если пострадали от неправомерного увольнения, к примеру, так первая же ссылка скажет идти в трудовую инспекцию, зачем для этого чат

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Константин Кузнецов

Не бессмысленно. Судятся и отсуживают, что удивительно на самом деле.

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Андрей

А если меня привязали к столбу за неверное произношение слова "паляниця", то куда бежать?

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Слегка Придурковатый

Со столбом далеко не убежишь.

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Андрей

Вот если меня уволили в какой-то Латвии за то, что я русский, то тут полномочия проекта все? На сайте уклон только в одну сторону помощи, что уже как-то негативно воспринимается даже при всем уважении к Красильщику

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Igor Kachura

В какой из Латвий вас уволили? Я слышал и бывал только в одной.

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Андрей

условности в школе не проходили? бывает

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Chr Chr

У Красильщтка заканчиваются деньги. Нужно открывать СМИ. Естественно НКО. С распределенным командным центром.

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Denis Zotov

А "в другую сторону" могло бы помогать само российское государство. Разве не это - его громогласно заявленная цель?

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