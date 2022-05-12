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«Это можно назвать легализацией пиратства»: российские онлайн-кинотеатры выступили против принудительного лицензирования Статьи редакции

Финансовый ущерб от вступления в силу поправок к закону оценили в десятки миллиардов рублей.

2846 просмотров

Против законопроекта о принудительной лицензии, который начнёт распространяться на музыку, фильмы и сериалы из «недружественных стран», выступила ассоциация «Интернет-видео» — в неё входят крупные российские онлайн-кинотеатры, включая ivi, Okko, «Амедиатеку», START и viju.

Письмо направили в администрацию президента, Минкультуры, Минцифры, Минэкономразвития, Минюст, профильные комитеты Госдумы и Совет Федерации. Подлинность письма и факт его отправления «Ведомостям» подтвердил гендиректор АИВ Алексей Бырдин.

Авторы обращения заявили, что планируемая инициатива конфликтует с действующими нормами международного права и в итоге приведёт только к легализации пиратства.

Более половины музыкальных и аудиовизуальных произведений, находящихся в легальном обороте в России, происходят из стран, входящих в актуальный перечень «недружественных» государств. Среди наиболее популярных и востребованных произведений доля иностранного контента ещё выше и составляет 70–75%.

С учётом масштаба это можно назвать легализацией пиратства. Каждый факт нелицензионного использования произведений может и будет использован иностранными правообладателями против российских хозяйствующих субъектов, несмотря на то, что они действовали в рамках российского права.

Ассоциация «Интернет-видео»

Среди главных минусов внедрения принудительной лицензии на фильмы, сериалы и музыку отмечают возможную остановку работы российских онлайн-кинотеатров на иностранных устройствах и платформах, включая iOS, Android, Huawei, а также телевизорах со Smart TV. Через них контент видеосервисов смотрят порядка 70–90% зрителей. Владельцы сервисов рискуют потерять десятки миллиардов рублей, вложенных в развитие платформ.

Авторы письма заявили, что российские онлайн-кинотеатры вряд ли воспользуются принудительной лицензией из-за риска потерять большую часть аудитории, однако этим механизмом могут заинтересоваться другие лица.

  • О разработке законопроекта о принудительной лицензии, чтобы сохранить иностранные фильмы в российском прокате, рассказали «Ведомостям» источники в апреле 2022 года.
  • Пока принудительная лицензия распространяется только на патенты.

#новость

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46 комментариев
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Rabbit Rabbin

Очередной сверхтактический выстрел себе в ногу. Хватит! Ног уже не осталось, ребят!

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Щитпостер на зарплате

Отрастим новые и еще раз выстрелим 💪🇷🇺

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Please be patient ihave autism

А можно вообще, сначала отстреливать пальцы по одному, а потом уже ногу по колено обрубать, и потом уже обрубать ту часть что к тазу крепиться, ухх заживём🤗

(Приятного аппетита, и хорошего психологического здоровья прочитавшим :3)

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Щитпостер на зарплате

Сволочублюдак я же ел

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Please be patient ihave autism

Выблёвывай, и ешь снова :33

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Щитпостер на зарплате

👺👺👺👺👺

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Александр Еремин

Новых нарожаем

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MEGAtraXXXer666

Круто же, вспомните дух интернета середины нулевых, только теперь на нормальной скорости

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Олег Павлов

Очень классно. Вместо любимого сериала в хорошем качестве на большом экране и на языке оригинала смотреть гнусавую озвучку с врезками 1xbet. Ммм, ностальжи

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Blackrock

Почему гнусавую ? Актеры озвучки принципиально не будут озвучивать ?

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За что нам это

Дух интернета был в свободе и отсутствии цензуры.

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Александр Добриневский

Только ты ничего смотреть не сможешь ни в одном онлайн-кинотеатре, а так да, гуляй рванина

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Щитпостер на зарплате

Торренты кто отменил?

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Олег Павлов

Ну ты же пользуешься водой из под крана, хотя скважины и колодцы тоже никто не отменял

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Щитпостер на зарплате

Лампа 😍

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Gordon Freeman

Да. Лампа. Именно оттуда вылезают сказочные дол...бы.

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Stan Vuytcz

Пускай теряют свои типа вложенные украденные миллиарды, нам то что. Смотри как! А то что продукты выросли в 3 раза это нормально.

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Gordon Freeman

Два факта о тебе:
1) У тебя все украли создатели онлайн-кинотеатров.
2) Создатели кинотеатров отвечают за ценообразование в тех местах, где ты покупаешь продукты.

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Плоский утюг

Долой это жулье! Крутят всяких мики маусов и зарабатывают на отравлении великой русской культуры. Хватит! Не нужны эти кинотеатры. Главное в войне победить, деда на троне удержать

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Люц Шнайдер

Ты постоянно какую-то дичь в комментариях пишешь. Как тебе это удаётся?

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Степан Запобедов

спасибо, переживал, что я один этого особенного отметил.
каждый день в любой теме льёт свои токсичные помои)

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Щитпостер на зарплате

Фу, ватник.

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Vacuum

Да мы все в очке, хватит делить на богатых и бедных, МЫ ВСЕ В ОЧКЕ.
Это надо признать и задавать вопросы людям, которые нас в это очко засунули.
Хотя я думаю, время задавать вопросы уже прошло, офк

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Плоский утюг

нет, крыса в бункере и в роскоши, также как и вся гэбня и опричина вокруг него. А все остальные - в многоходовОчке.

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И животноводство

После того, как я фактически потерял всю свою фонотеку, накопленную сначала в Deezer за лет 5, потом перенесенную и дополненную в Spotify, начинаю задумываться о том, чтобы как в славные старые деньки хранить музыку на hdd и пополнять с рутрекеров и прочих доступых источников.

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Евгений Кузнецов

Винамп - как в старые добрые времена 😊

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И животноводство

Благо они всё собираются перезапуститься

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Щитпостер на зарплате

Aimp.

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Sasha Guseinov

Поменять тот же регион в один клик в спотифае это не так трудно, в отличии от закачки музыки, в чем проблема?

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Елизавета Минченко

А как отсыпать спотифаю золотых монет с нашего пиратского корабля?

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Sasha Guseinov

Плати ру

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И животноводство

Вы сами пробовали?

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Щитпостер на зарплате

Всегда так делал.

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Игорь Забродин

мало того, что запад называет страну террористической, так сейчас еще и будут называть пиратской
вот это новости

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Petr Petrov

«Сгорел сарай - гори и хата»
Новая стратегия правительства РФ по развитию страны.

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Евгений Кузнецов

Пираты-террористы))

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Gordon Freeman

В Сомали напряглись. УТПшечку у них отнимаем!

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Дмитрий Филиппов
Пока принудительная лицензия распространяется только на патенты.

Долбанулись чтоли?

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Денис Ананьев

Работал я как-то с РАО. Те ещё мошенники. Ни какой защиты артистов и других деятелей, тупо приём оброка. Причём себе в карман.
Мне кажется что авторы которые пишу похожие статьи хотят нам в который раз напомнить, что властям похуй на все кроме своих забот.

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fffggg gggfff

РАО и налог на болванки - обычное воровство

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Щитпостер на зарплате

Даёшь камрипы в переводе Володарского.

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Nice Man

Онлайн кинотеатр Очко, Амедиатечка)

Будут новые, пиратские)

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Евгений Кузнецов

Надо регистрировать домены 😀

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Vacuum

Каждый день новый прорыв!
Радоваться не успеваю

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Сергей Гудлакин

Глубина инноваций и стратегий превысила глубину Марианской впадины, погружаемся далее-переборки скрипят люто и отлетают заклепки...

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Blackrock

А какие активы заграницей у всяких кинотеатров что бы их в международном суде преследовали ?
Второй вопрос при принудительной лицензии кинотеатрам на халяву фильмы достаются или они должны на рублевый счет переводить какие то платежи для warner brothers?

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