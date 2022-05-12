«Это можно назвать легализацией пиратства»: российские онлайн-кинотеатры выступили против принудительного лицензирования Статьи редакции
Финансовый ущерб от вступления в силу поправок к закону оценили в десятки миллиардов рублей.
Против законопроекта о принудительной лицензии, который начнёт распространяться на музыку, фильмы и сериалы из «недружественных стран», выступила ассоциация «Интернет-видео» — в неё входят крупные российские онлайн-кинотеатры, включая ivi, Okko, «Амедиатеку», START и viju.
Письмо направили в администрацию президента, Минкультуры, Минцифры, Минэкономразвития, Минюст, профильные комитеты Госдумы и Совет Федерации. Подлинность письма и факт его отправления «Ведомостям» подтвердил гендиректор АИВ Алексей Бырдин.
Авторы обращения заявили, что планируемая инициатива конфликтует с действующими нормами международного права и в итоге приведёт только к легализации пиратства.
Среди главных минусов внедрения принудительной лицензии на фильмы, сериалы и музыку отмечают возможную остановку работы российских онлайн-кинотеатров на иностранных устройствах и платформах, включая iOS, Android, Huawei, а также телевизорах со Smart TV. Через них контент видеосервисов смотрят порядка 70–90% зрителей. Владельцы сервисов рискуют потерять десятки миллиардов рублей, вложенных в развитие платформ.
Авторы письма заявили, что российские онлайн-кинотеатры вряд ли воспользуются принудительной лицензией из-за риска потерять большую часть аудитории, однако этим механизмом могут заинтересоваться другие лица.
- О разработке законопроекта о принудительной лицензии, чтобы сохранить иностранные фильмы в российском прокате, рассказали «Ведомостям» источники в апреле 2022 года.
- Пока принудительная лицензия распространяется только на патенты.
Очередной сверхтактический выстрел себе в ногу. Хватит! Ног уже не осталось, ребят!
Отрастим новые и еще раз выстрелим 💪🇷🇺
А можно вообще, сначала отстреливать пальцы по одному, а потом уже ногу по колено обрубать, и потом уже обрубать ту часть что к тазу крепиться, ухх заживём🤗
(Приятного аппетита, и хорошего психологического здоровья прочитавшим :3)
Сволочублюдак я же ел
Выблёвывай, и ешь снова :33
👺👺👺👺👺
Новых нарожаем
Круто же, вспомните дух интернета середины нулевых, только теперь на нормальной скорости
Очень классно. Вместо любимого сериала в хорошем качестве на большом экране и на языке оригинала смотреть гнусавую озвучку с врезками 1xbet. Ммм, ностальжи
Почему гнусавую ? Актеры озвучки принципиально не будут озвучивать ?
Дух интернета был в свободе и отсутствии цензуры.
Только ты ничего смотреть не сможешь ни в одном онлайн-кинотеатре, а так да, гуляй рванина
Торренты кто отменил?
Ну ты же пользуешься водой из под крана, хотя скважины и колодцы тоже никто не отменял
Лампа 😍
Да. Лампа. Именно оттуда вылезают сказочные дол...бы.
Пускай теряют свои типа вложенные украденные миллиарды, нам то что. Смотри как! А то что продукты выросли в 3 раза это нормально.
Два факта о тебе:
1) У тебя все украли создатели онлайн-кинотеатров.
2) Создатели кинотеатров отвечают за ценообразование в тех местах, где ты покупаешь продукты.
Долой это жулье! Крутят всяких мики маусов и зарабатывают на отравлении великой русской культуры. Хватит! Не нужны эти кинотеатры. Главное в войне победить, деда на троне удержать
Ты постоянно какую-то дичь в комментариях пишешь. Как тебе это удаётся?
спасибо, переживал, что я один этого особенного отметил.
каждый день в любой теме льёт свои токсичные помои)
Фу, ватник.
Да мы все в очке, хватит делить на богатых и бедных, МЫ ВСЕ В ОЧКЕ.
Это надо признать и задавать вопросы людям, которые нас в это очко засунули.
Хотя я думаю, время задавать вопросы уже прошло, офк
нет, крыса в бункере и в роскоши, также как и вся гэбня и опричина вокруг него. А все остальные - в многоходовОчке.
После того, как я фактически потерял всю свою фонотеку, накопленную сначала в Deezer за лет 5, потом перенесенную и дополненную в Spotify, начинаю задумываться о том, чтобы как в славные старые деньки хранить музыку на hdd и пополнять с рутрекеров и прочих доступых источников.
Винамп - как в старые добрые времена 😊
Благо они всё собираются перезапуститься
Aimp.
Поменять тот же регион в один клик в спотифае это не так трудно, в отличии от закачки музыки, в чем проблема?
А как отсыпать спотифаю золотых монет с нашего пиратского корабля?
Плати ру
Вы сами пробовали?
Всегда так делал.
мало того, что запад называет страну террористической, так сейчас еще и будут называть пиратской
вот это новости
«Сгорел сарай - гори и хата»
Новая стратегия правительства РФ по развитию страны.
Пираты-террористы))
В Сомали напряглись. УТПшечку у них отнимаем!
Долбанулись чтоли?
Работал я как-то с РАО. Те ещё мошенники. Ни какой защиты артистов и других деятелей, тупо приём оброка. Причём себе в карман.
Мне кажется что авторы которые пишу похожие статьи хотят нам в который раз напомнить, что властям похуй на все кроме своих забот.
РАО и налог на болванки - обычное воровство
Даёшь камрипы в переводе Володарского.
Онлайн кинотеатр Очко, Амедиатечка)
Будут новые, пиратские)
Надо регистрировать домены 😀
Каждый день новый прорыв!
Радоваться не успеваю
Глубина инноваций и стратегий превысила глубину Марианской впадины, погружаемся далее-переборки скрипят люто и отлетают заклепки...
А какие активы заграницей у всяких кинотеатров что бы их в международном суде преследовали ?
Второй вопрос при принудительной лицензии кинотеатрам на халяву фильмы достаются или они должны на рублевый счет переводить какие то платежи для warner brothers?