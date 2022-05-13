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Медиа
Смелый единорожек88

«МТС Медиа» запустит телеканал «Kion Хит» с оригинальными сериалами Статьи редакции

Так компания хочет расширить аудиторию своего онлайн-кинотеатра.

  • Телеканал будет доступен всем клиентам телесистемы МТС на кнопке 30 в рамках базового пакета, объявила компания.
  • Он будет транслировать премьерные серии оригинальных проектов Kion Originals («Обоюдное согласие», «Клиника счастья», «Бег улиток» и другие), а также российские и зарубежные фильмы и сериалы. Вещание будет круглосуточным.
  • В МТС отметили, что задача телеканала — привлечь зрителей традиционного ТВ к оригинальным проектам онлайн-кинотеатра Kion, который развивает оператор.
  • Например, зрители смогут продолжить просмотр понравившегося сериала, отсканировав QR-код, который ведёт в приложение Kion. Так зрители получат новый контент, а онлайн-кинотеатр расширит аудиторию.
  • МТС анонсировал перезапуск своего онлайн-кинотеатра «МТС ТВ» под брендом Kion в апреле 2021 года. Как пишет издание, по итогам 2021 года у него было 4 млн пользователей. По данным аналитиков GfK, в четвёртом квартале 2021-го подпиской на онлайн-кинотеатры пользовались 44% опрошенных россиян. По уровню пользования показатель Kion вырос до 6% с апреля.

#новость #мтс #kion

1136 просмотров
60 дней фильмов и сериалов на Kинопоиске
по промокоду
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28 комментариев
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Артём К

Если не снимут мультик про ту флешку из 2010, даже не зовите

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Вишняковский

можно еще детектив про то как в Сочи МТС цепляется за вышки из Абхазии и присылает счета за роуминг )

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Дмитрий Павлов

"Белый олень на воле"

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Не придумала

это был модем вроде, нет?

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KaratsevM

а сериал с Нагиевым будет?)

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Саша Клейманов

ууууу кажется, появится новый нетфликс?)

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Rabbit Rabbin

Кому нужны российские оригинальные сериалы, которые будут крутиться в вещательном формате?

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Аркадий Туманов

еще и круглосуточно,ад bad comedian

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Борис Фёдоров

«Обоюдное согласие», «Клиника счастья», «Бег улиток»
Предлагаю названия для следующих проектов
"Двойственное несогласие " " Плавание птиц" "Аптека любви"

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Евгения Матвеева

от других операторов тоже ждем?)

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Человеческий фитиль

Немного не в кассу, вопрос к висянам: ребят, у всех Кинопоиск виснет в последнее время (особенно вечером), или это я такой счастливый?

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ЖОПАчка

да

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Илья Попов

Не могу сказать - нет возможности проверить.😊

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Евгений Ясин

Есть такой момент, последние 5 дней такое

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Вадим Д.

Счастливый.
7 устройств - всё работает. Правда пару недель назад именно вечером пару дней глючил самый свежий тв, на остальных устройствах всё ровно было. Обновления прошивки тв не было.

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Konstantin Semenov

Нет

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Valentin G

Появился лаг при первом запуске ТВ канала или фильма, помогает кнопка back и повторный клик.

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Игорь Маркелов

Да, бывает

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Олег Павлов

У меня Wink стал так козлить примерно с неделю назад, а раньше летало всё

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Кинопоиск

Здравствуйте! Напишите в поддержку свой логин и модель устройства, пожалуйста. Постараемся выяснить причину зависаний. Связаться с нами можно по ссылке: ya.cc/t/6OFHs5nqMuctQ

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Вадим Д.

Оригинальный у вас сериал (-:
Ну прям напросилось.

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Nomad from Mordor
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Dima Katin

зарубежные сериалы и фильмы это те самые которые не лицензированые?

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Знатный Тролль

Кiно Хiт.

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Человеческий фитиль

Вот эт затроллил, так затроллил. Знатно!

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igogo

«Обоюдное согласие» это просто вышка. Киону стоило появиться хотя бы ради этого сериала.

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Valentin G

С каналами передачи данных бы разобрались. Скорость а 10-15 раз меньше чем у того же Теле2. Если отъехать от мегаполиса то мобильный интерннет сильно уныл в лане той же скорости.

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Makar Homenko

"зарубежные фильмы и сериалы."
Из дружественных стран?
Или с торрентов сдуют?

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