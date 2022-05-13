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«МТС Медиа» запустит телеканал «Kion Хит» с оригинальными сериалами Статьи редакции
Так компания хочет расширить аудиторию своего онлайн-кинотеатра.
- Телеканал будет доступен всем клиентам телесистемы МТС на кнопке 30 в рамках базового пакета, объявила компания.
- Он будет транслировать премьерные серии оригинальных проектов Kion Originals («Обоюдное согласие», «Клиника счастья», «Бег улиток» и другие), а также российские и зарубежные фильмы и сериалы. Вещание будет круглосуточным.
- В МТС отметили, что задача телеканала — привлечь зрителей традиционного ТВ к оригинальным проектам онлайн-кинотеатра Kion, который развивает оператор.
- Например, зрители смогут продолжить просмотр понравившегося сериала, отсканировав QR-код, который ведёт в приложение Kion. Так зрители получат новый контент, а онлайн-кинотеатр расширит аудиторию.
- МТС анонсировал перезапуск своего онлайн-кинотеатра «МТС ТВ» под брендом Kion в апреле 2021 года. Как пишет издание, по итогам 2021 года у него было 4 млн пользователей. По данным аналитиков GfK, в четвёртом квартале 2021-го подпиской на онлайн-кинотеатры пользовались 44% опрошенных россиян. По уровню пользования показатель Kion вырос до 6% с апреля.
1136 просмотров
Если не снимут мультик про ту флешку из 2010, даже не зовите
можно еще детектив про то как в Сочи МТС цепляется за вышки из Абхазии и присылает счета за роуминг )
"Белый олень на воле"
это был модем вроде, нет?
а сериал с Нагиевым будет?)
ууууу кажется, появится новый нетфликс?)
Кому нужны российские оригинальные сериалы, которые будут крутиться в вещательном формате?
еще и круглосуточно,ад bad comedian
«Обоюдное согласие», «Клиника счастья», «Бег улиток»
Предлагаю названия для следующих проектов
"Двойственное несогласие " " Плавание птиц" "Аптека любви"
от других операторов тоже ждем?)
Немного не в кассу, вопрос к висянам: ребят, у всех Кинопоиск виснет в последнее время (особенно вечером), или это я такой счастливый?
да
Не могу сказать - нет возможности проверить.😊
Есть такой момент, последние 5 дней такое
Счастливый.
7 устройств - всё работает. Правда пару недель назад именно вечером пару дней глючил самый свежий тв, на остальных устройствах всё ровно было. Обновления прошивки тв не было.
Нет
Появился лаг при первом запуске ТВ канала или фильма, помогает кнопка back и повторный клик.
Да, бывает
У меня Wink стал так козлить примерно с неделю назад, а раньше летало всё
Здравствуйте! Напишите в поддержку свой логин и модель устройства, пожалуйста. Постараемся выяснить причину зависаний. Связаться с нами можно по ссылке: ya.cc/t/6OFHs5nqMuctQ
Оригинальный у вас сериал (-:
Ну прям напросилось.
зарубежные сериалы и фильмы это те самые которые не лицензированые?
Кiно Хiт.
Вот эт затроллил, так затроллил. Знатно!
«Обоюдное согласие» это просто вышка. Киону стоило появиться хотя бы ради этого сериала.
С каналами передачи данных бы разобрались. Скорость а 10-15 раз меньше чем у того же Теле2. Если отъехать от мегаполиса то мобильный интерннет сильно уныл в лане той же скорости.
"зарубежные фильмы и сериалы."
Из дружественных стран?
Или с торрентов сдуют?