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Правительство отказалось выделить 6,5 млрд рублей на поддержку российских кинотеатров Статьи редакции
Власти попросили дополнительно обосновать субсидии.
- О том, что Министерство финансов России отказалось выделить кинотеатрам финансовую поддержку в размере 6,5 млрд рублей, сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на письменный ответ ведомства.
- В 2022 году свободные деньги из федерального бюджета «перераспределяются на первоочередные задачи, чтобы обеспечить развитие экономики страны на фоне санкций Запада», указано в письме.
- Минфин не поддержал и другие предложения: о понижении ставки страховых взносов для сотрудников киноотрасли до 7,6%, исключении из налоговой базы по налогу на прибыль субсидии кинотеатрам, об освобождении от уплаты НДС кафе и другого сопутствующего кинотеатрам бизнеса.
- Решение правительства может привести к тому, что кинотеатры «начнут массово закрываться с 20-х чисел мая и на протяжении лета», рассказал «Интерфаксу» глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев.
- Бизнес-омбудсмен России предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой выделить 6,5 млрд рублей кинотеатрам в середине апреля 2022 года. После этого владельцы кинозалов неоднократно просили поддержки у властей. В середине мая генеральный директор сети «Формула кино и Синема парк» заявил, что не исключает закрытия 50-70% кинотеатров.
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Не позавидуешь конечно отрасли. И так после ковида еле выживали, а тут дед решил совсем добить.
Чую через пару лет останется по 1 показательному кинотеатру в городе, где будут на камеру очередной Т-34 Форсаж на танках пускать в прокат. =(
Обещали Иранские фильмы ещё))
Правительству РФ важнее выделить деньги с налогов на войну
И блогеров! Блогеров ещё!
Сначала обоснуйте свои субсидии на Сирию, Кубу, Эритрею и прочие помойки, прежде чем своих граждан спрашивать об этом.
Вы не понимаете, это другое!
А сейчас еще и ЛДНР будут отстраивать на деньги российских налогоплательщиков
Помню пошли мы в Крыму как-то в местный кинотеатр советского образца и…чуть не расплакались от умиления, когда на экран вывели просто адскую пиратку, которую снимали трясущейся рукой на тапок где-то в прошлом веке🙈
Теперь мы вся страна «Крым».
В кинотеатре показали пиратку, снятую в другом кинотеатре? Мощно.
Особенно если на экране видно силуэты других людей на фоне чужого киноэкрана, то прям огонь.
А вставки с рекламой 777 топоров были надеюсь?
Всё, кина не будет - деньги закончились...
Нет, вы не поняли, деньги есть, только идут на другое кино в соседней стране
Будет!
Во: https://vc.ru/media/422750-v-rossii-otkrylas-novaya-kinoproizvodstvennaya-kompaniya-avantdrive-cinema
Кинотеатрам конечно не позавидуешь. Ковид сначала, теперь это. Многие сети наверное закроются.
Прощайте фильмы в IMAX😢
Поражаюсь местной аудитории. Власть раздаёт деньги без проверок: "вот, разбазаривают наши деньги", "отмыв бабок", "на яхту кому-то не хватает". Попросили обосновать, на что именно просят деньги: "душат отрасль", "всё пропало"..
Вы хоть сами то сформируйте позицию, а то тупой хейт какой-то. Весь ТЖ что-ли сюда перешёл?
Имхо, вполне обоснованное решение. Есть приоритетные направления, есть остальное. Сейчас надо спасать рабочие места, а кинопрокатчикам можно было бы и цены на билеты снизить, чтобы увеличить заполняемость залов.
Ага например Соловьиному Помету и прочей шобле с дуроскопа подкинуть бабла. На это нашлись деньги.
Надо спасать рабочие места?
А в кинотеатрах не люди работают? Или пофиг, этих не жалко, главное, чтоб чинуши свои кресла не потеряли?
А кинотеатры это не рабочие места?
Денег нет, торрент в помощь.
Для а-ля 90-х скоро в кино ходить не надо будет, погрузимся в полное 3D
"Никого не жалко, никогого. Ни тебя, ни меня, ни его."
Так санкции же только на пользу?
Ну да. Оптимизируют количество кинотеатров и проведут высвобождение работников, чем не польза
Кинотеатры - такой же анахронизм, как и видеосалоны. Зачем они, когда сейчас всё в цифрЕ да торренты? Кто хочет, платит подписку, кто хочет - покупает блюрей или качает пиратку. Вот сценические заведения, где перед зрителями играют живые артисты, еще долго сохранят культурную актуальность. Как и бары, ночные клубы, музеи и церкви.
Хотя бы ради размеров и качества экрана, а также звука. Комедии всякие можно и дома посмотреть, но ради голливудскиго экшОна и в кинотеатр можно сходить
Тогда и рестораны анахронизм, пожрать же дома на кухне можно.
И туры на море тоже анахронизм - купил мешок песка, вывалил дома, озвучку прибоя включил и лежи загорай под лампой солярия.
Смерть кино ещё десятки лет назад предсказывали 😄
Только тогда в роли стриминга телевидение было.
У тебя дома есть такой же экран, такой же звук и такая же атмосфера как в кинотеатре? Нет? Ну тогда зачем писать этот бред.
Кинотеатры входили в кризис и без ковида и ухода прокатчиков из РФ. Посещаемость торговых центров падала, развитие стриминга в онлайне, потеря взрослой аудитории и ориентация на подростков и соответственно штамповка комиксов. Ковид ускорил эту тенденцию, спецоперация забила гвоздь в гроб кинотеатрального бизнеса. Нужно перепридумывать ,переформатировать этот бизнес и площади которые останутся после ухода многих.
Пизда кину
Ну всё, пиздец.
Давай те бригаду и бумер целый год крутить , Аля 90
Брат, брат два, жмурки, бригада, бумер.
Сосите, плывиски, как говорится..
«Большие города... Пустые поезда... Всё для развития вашего бизнеса» — прокомментировал отказ Кремль
Сдавать кинозалы для частных просмотров. А что будут люди смотреть - то что захотят. Появятся агрегаторы и т.д.. Пиратство? Мы не в курсе, ребята что-то на флешке принесли... Процент Михалкову оплачен при покупке флешки.
А вот интересно, у скольких владельцев кинотеатров есть партбилет?
Я на Аватар 2 в Казахстан поеду смотреть. Чур, за мной не повторять.
Фиить-хааа!
"Кинотеатры в сделку не входили."
Не пожрут теперь некоторые попкорн, под всякую чушь. А чего щас в кино показывают? Брат 3? Или уже брат 7? Давно там не был 😁 или может тренд сейчас на индийские песня-пляски?
Дома кино смотрите )
Зато 1 млрд на флагштоки в школах есть