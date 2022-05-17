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Глава комитета Госдумы по культуре об отказе в поддержке кинотеатрам: «Первое для утопающего — это помоги себе сам» Статьи редакции

Депутат считает, что киносети должны «искать новые формы работы».

2268 просмотров

16 мая «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что правительство отказалось выделить 6,5 млрд рублей на поддержку российских кинотеатров и запросило дополнительные обоснования для субсидий. 17 мая ситуацию прокомментировала Елена Ямпольская — председатель комитета Госдумы России по культуре.

Она заявила, что прежде чем просить о помощи, киносетям стоит постараться справиться с трудностями самостоятельно. В качестве возможных вариантов она назвала повторный прокат фильмов, которым уже занимаются многие точки, а также показы европейского, латиноамериканского и индийского кино.

Сейчас всем нелегко. Киносетям тоже надо искать новые формы работы. Я не знаю, смогут ли эти новые формы обеспечить ту же прибыль, которую обеспечивает новый релиз голливудских картин, но варианты есть.

Кинотеатры уже выпускают на экраны в новом качестве фильмы, которые давно стали классикой. Даже европейское кино у нас практически не выходило в кинотеатрах, оно шло малым экраном. Голливуд забил всё в последние годы.

Елена Ямпольская
председатель комитета Госдумы России по культуре

Депутат также обратила внимание на идею факультативов для школьников, которые проводились бы в кинотеатрах и были бы посвящены истории кино. По словам Ямпольской, эту мысль уже высказывали в рамках совещания, где участвовали представители киносетей, а также министерств культуры и просвещения.

Для начала они могли бы быть по лучшему кино по истории Великой Отечественной войны. В последующем было бы здорово, если бы это был кинофакультатив по истории отечественного кинематографа, а может быть, и лучшего мирового. Мы же не отказываемся от лучшего мирового наследия.

Елена Ямпольская

При этом она подчеркнула, что окончательного решения о помощи кинотеатрам пока не принимали, и правительство ещё может субсидировать их работу, если на это найдутся средства.

Я не говорю сейчас, что никакой помощи не будет — это решает правительство, исходя из тех ресурсов, которые реально есть. Но тем не менее я согласна, что просто вкачивать деньги в отрасль, которая сама себе не попытается помочь — это безрезультатная история.

Кинопрокат — это бизнес. Любой бизнес всегда открывается на свой страх и риск, но при этом государство, конечно, старается помогать в каких-то критических ситуациях. Первое для утопающего — это помоги себе сам. Возможно, тогда и правительство с большим вниманием отнесется к тем суммам, которые киносети сейчас озвучивают.

Елена Ямпольская

Владельцы киносетей уже не раз говорили, что просили правительство о помощи в связи с нехваткой релизов, так как крупнейшие кинокомпании приостановили свою деятельность в России.

Они отмечали, что бизнес практически полностью зависит от голливудского кино, а в его отсутствие придётся закрывать залы и даже целые кинотеатры, чтобы продолжать работу. Руководитель сети «Формула кино и Синема парк» сообщал, что переговоры с торговыми центрами, где расположены многие точки, уже идут, а сам он не исключает закрытия 50-70% кинотеатров.

#новость #кинотеатры

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87 комментариев
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Общественный бокал

Во даёт. Т.е. они кинули их в болото с этой СВО, а теперь спасайтесь сами. У депутата причинно-следственная связь нарушилась по ходу.

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Иван Вундермахер

Ну в целом то и они правы, бизнес это риск, остаётся его принять и сделать выводы, закрываться значит закрываться 🤷‍♂️

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18 комментариев
ЯжПрограммист

Справедливости ради,в болото их кинули ещё со своим лохдаун-идиотизмом. Сейчас просто бросили туда же спасательный круг... чугунный.

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Alexander Ivanov

Они еще задолго до Ковида пустовали. Мало кто в кино ходит. Сейчас просто подтолкнули бездыханное тельце ближе к обрыву. Правительство совершенно правильную позицию занимает, бесперспективный бизнес поддерживать бессмысленно.

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Никита Чеканов

Плати много лет налоги, чтобы потом тебе сказали «спасение утопающих дело рук самих утопающих». РаИсСиЯ

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Мурад Муртазалиев

Поддержка, мощь 💪

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Вадим Д.

Мощно, коротко и ясно: помогите себе сами. Мы лучше банки поддержим, они, бедолаги, задыхаются под тяжким гнётом.
Кафе/рестораны, кинотеатры? Бизнес - это риск. Банкам нельзя рисковать!
Утрирую, конечно, но как-то оно двояко всё.

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Общественный бокал

Своим всё, остальным — плОти нОлог.

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Владимир Кондратьев

Может просто начать показывать порно на большом экране?

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Никита Шультайс

Я в такой зал потом ходить не буду.

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1 комментарий
Serge

"Родина" тебя всегда бросит.

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Артём Федотов

Если возвращения голливудских фильмов не будет, а кинотеатры не переформатируются под эту ситуацию - они будут просто сидеть на шее у государства. Так что всё правильно. Пускай напрягаются, на тему популяризации Европейского, Индийского и Латиноамериканского кино. Тогда государство им поможет. А просто так сесть на шею, и ехать - не выйдет.

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evilnw

Может тогда государство тоже слезет с шеи и отменит все налоги для кинотеатров, как для РПЦ, а то компании по 10 лет их платили, а теперь им по губам провели.

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1 комментарий
Общественный бокал

Такой простой. Для переформатирования нужны ресурсы, которые еще в локдаун начали заканчиваться. Европейское, Индийское? Они по сборам даже рядом не лежали с американскими блокбастерами, о чём в этой же статье и упоминается. Поддержка им нужна, чтобы выжить в острую фазу. Рано или поздно WB (уже заявили о желании) и прочие вернутся.

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1 комментарий
Иван Поварёшкин

Русские своих не бросают! ZZZ

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Зарубежный кран

Не пойму … взяли фильмы тех компаний какие ушли из России (WB например) срать на права, показывайте)))они мозги делают и мы будет делать

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Александр Семаков

а где их взять? пока на торренты выйдет хорошая копия (не камрип же им показывать) все уже дома посмотрят

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4 комментария
evilnw

Как вы это себе представляете? Показывать фильмы спустя 2-3 месяца после релиза, когда они выходят на домашних носителях и все начинают качать с торрентов?

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8 комментариев
Любовный единорожек88

Нам и не нужон этот кино ваш.©

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Мурад Муртазалиев

Могла бы хоть для порядка пообещать им кинотеатрам, а не владельцам, отсрочку от армии

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Alexey V

И льготную ипотеку? 🙂

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Сергей

Просмотр сериала "Солдаты" в течение 2-х лет в кинотеатре разве не приравнивается прохождению службы в армии?

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Виктория Никанорова

Ох, сколько у меня изящной словесности по этому поводу, да и по остальным тоже

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Soviet Pooh

Сфера мертва на ближайшее будущее, никаких возвращений голливудских компаний, видно, никто не ждёт. Поэтому не считают необходимым вливания

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Konstantin Timokhin

Сфера начала пахнуть еще до ковида, а в ковид так уж совсем душок пошел. Нет у кинотеатров будущего в текущем формате.

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Александр Семаков

вас не просили кинотеатры открывать

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Stepan Popov

От создателей «денег нет, но вы держитесь там»

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Иван парфомин

Я конечно им добра желаю. Но как и туризму и кинотеатру у меня конкретный вопрос. А ничего там у них не слипнется? Столько лет цены на дешманский по себестоимости попкорн задирали; на туризме ох как наваривались - поди каждый на Бентли себе заработал, сеть развивал, ещё десяток точек открывал. И чё??? Где все накопленные деньги от поп-корна? А? Где они эти деньги от проката чужого искусства? Чем эти задиралы лучше остальных бизнесов? А? С хуяли именно им все помогать должны??? Пусть из своего кармана бабосы достают и снимают качественное отечественное не говно.

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Мурад Муртазалиев

Не опаздывай в школу)

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Знатный Тролль

Бентли разбит, вся водка выпита.

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Дмитрий Дьяченко

Всё. Кина не будет

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Виктория Никанорова

электричество тоже скоро закончится

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Келлер

В случае войны потом тоже, "патронов и автоматов нет но вы держитесь там всего вам хорошего товадрисчи"

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Твоя карма

Государство с них дерет налоги, потом подкидывает им проблем, а когда к нему обращаются за помощью в решении этих проблем, заявляет: "Помоги себе сам! ". "Шикарно"! Раз сам, тогда верните налоги.

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Andrei M

Предлагаю антикриз.
Кинотеатры занимают luxury нишу показа 3d-porn с перформансом.
Планетарии уходят в более дешевый сегмент - прокат homemade видео с pornhub на купольном экране.

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Артём Сергеевич

Для начала они могли бы быть по лучшему кино по истории Великой Отечественной войны. В последующем было бы здорово, если бы это был кинофакультатив по истории отечественного кинематографа, а может быть, и лучшего мирового. Мы же не отказываемся от лучшего мирового наследия.
_______
10 раз прочитал так и не понял ни одной мысли, что за кличковщина?

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Stepan Popov

Да она и сама не понимает, что говорит 😁

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Prosto Zurab

Ну то есть, сами же топят все в этой стране, и при отказываются помогать? Конченные лицемеры

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Алекс Таций

Тем временем

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evilnw

Если честно, то такая себе новость. Там или профицит с учетом прошлого года или просто по ушам катают. В апреле бюджет не досчитался дофига бабла от нефти, газа и т.д. а дальше будет ещё хуже.

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Знатный Тролль

Четко обозначили, что кинотеатры не в приоритете и вообще сами виноваты. Про войну и школьников, конечно, душняк, а насчет показов лучшего кина 80-90-х — эта здравая мысль, только пиратская.

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Pavel Pavel

Создадим свой Рулливуд

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Руслан Абдурашидов

Nashwood

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Пётр Петров

Ну зато хоть честно 🤦‍♂️

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Михаил Михалыч

Кому они вообще нужны эти кинотеатры?

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Eugene Sanberg

Фонд Кино, ты следующий!

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Walter Kovacs

От создателей "государство не просило вас рожать"

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Мировой микрофон

Ради первого комментария зашёл в статью

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Кипарис Барбос

Решение я поддерживаю, но вот ответ - «Первое для утопающего — это помоги себе сам», это же дно! Ну сказал бы "сейчас другие приоритеты"

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Lukas Dexter

Много фильмов есть хороших , где Голливуд отдыхает. Бизнес это всегда проблемы и возможности.

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Собственный Слава

Это кинотеатрам в лицо плюнули, да?

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Юности вольная птица

Да, примерно как утопающему, у которого свело ноги, руки, не получается держаться даже просто поплавком и уже замедляется сердцебиение, просто сказать "просто не ори, просто не трать кислород, помоги себе сам".

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