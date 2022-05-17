Глава комитета Госдумы по культуре об отказе в поддержке кинотеатрам: «Первое для утопающего — это помоги себе сам» Статьи редакции
Депутат считает, что киносети должны «искать новые формы работы».
16 мая «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что правительство отказалось выделить 6,5 млрд рублей на поддержку российских кинотеатров и запросило дополнительные обоснования для субсидий. 17 мая ситуацию прокомментировала Елена Ямпольская — председатель комитета Госдумы России по культуре.
Она заявила, что прежде чем просить о помощи, киносетям стоит постараться справиться с трудностями самостоятельно. В качестве возможных вариантов она назвала повторный прокат фильмов, которым уже занимаются многие точки, а также показы европейского, латиноамериканского и индийского кино.
Депутат также обратила внимание на идею факультативов для школьников, которые проводились бы в кинотеатрах и были бы посвящены истории кино. По словам Ямпольской, эту мысль уже высказывали в рамках совещания, где участвовали представители киносетей, а также министерств культуры и просвещения.
При этом она подчеркнула, что окончательного решения о помощи кинотеатрам пока не принимали, и правительство ещё может субсидировать их работу, если на это найдутся средства.
Владельцы киносетей уже не раз говорили, что просили правительство о помощи в связи с нехваткой релизов, так как крупнейшие кинокомпании приостановили свою деятельность в России.
Они отмечали, что бизнес практически полностью зависит от голливудского кино, а в его отсутствие придётся закрывать залы и даже целые кинотеатры, чтобы продолжать работу. Руководитель сети «Формула кино и Синема парк» сообщал, что переговоры с торговыми центрами, где расположены многие точки, уже идут, а сам он не исключает закрытия 50-70% кинотеатров.
Во даёт. Т.е. они кинули их в болото с этой СВО, а теперь спасайтесь сами. У депутата причинно-следственная связь нарушилась по ходу.
Ну в целом то и они правы, бизнес это риск, остаётся его принять и сделать выводы, закрываться значит закрываться 🤷♂️
Справедливости ради,в болото их кинули ещё со своим лохдаун-идиотизмом. Сейчас просто бросили туда же спасательный круг... чугунный.
Они еще задолго до Ковида пустовали. Мало кто в кино ходит. Сейчас просто подтолкнули бездыханное тельце ближе к обрыву. Правительство совершенно правильную позицию занимает, бесперспективный бизнес поддерживать бессмысленно.
Плати много лет налоги, чтобы потом тебе сказали «спасение утопающих дело рук самих утопающих». РаИсСиЯ
Поддержка, мощь 💪
Мощно, коротко и ясно: помогите себе сами. Мы лучше банки поддержим, они, бедолаги, задыхаются под тяжким гнётом.
Кафе/рестораны, кинотеатры? Бизнес - это риск. Банкам нельзя рисковать!
Утрирую, конечно, но как-то оно двояко всё.
Своим всё, остальным — плОти нОлог.
Может просто начать показывать порно на большом экране?
Я в такой зал потом ходить не буду.
"Родина" тебя всегда бросит.
Если возвращения голливудских фильмов не будет, а кинотеатры не переформатируются под эту ситуацию - они будут просто сидеть на шее у государства. Так что всё правильно. Пускай напрягаются, на тему популяризации Европейского, Индийского и Латиноамериканского кино. Тогда государство им поможет. А просто так сесть на шею, и ехать - не выйдет.
Может тогда государство тоже слезет с шеи и отменит все налоги для кинотеатров, как для РПЦ, а то компании по 10 лет их платили, а теперь им по губам провели.
Такой простой. Для переформатирования нужны ресурсы, которые еще в локдаун начали заканчиваться. Европейское, Индийское? Они по сборам даже рядом не лежали с американскими блокбастерами, о чём в этой же статье и упоминается. Поддержка им нужна, чтобы выжить в острую фазу. Рано или поздно WB (уже заявили о желании) и прочие вернутся.
Русские своих не бросают! ZZZ
Не пойму … взяли фильмы тех компаний какие ушли из России (WB например) срать на права, показывайте)))они мозги делают и мы будет делать
а где их взять? пока на торренты выйдет хорошая копия (не камрип же им показывать) все уже дома посмотрят
Как вы это себе представляете? Показывать фильмы спустя 2-3 месяца после релиза, когда они выходят на домашних носителях и все начинают качать с торрентов?
Нам и не нужон этот кино ваш.©
Могла бы хоть для порядка пообещать им кинотеатрам, а не владельцам, отсрочку от армии
И льготную ипотеку? 🙂
Просмотр сериала "Солдаты" в течение 2-х лет в кинотеатре разве не приравнивается прохождению службы в армии?
Ох, сколько у меня изящной словесности по этому поводу, да и по остальным тоже
Сфера мертва на ближайшее будущее, никаких возвращений голливудских компаний, видно, никто не ждёт. Поэтому не считают необходимым вливания
Сфера начала пахнуть еще до ковида, а в ковид так уж совсем душок пошел. Нет у кинотеатров будущего в текущем формате.
вас не просили кинотеатры открывать
От создателей «денег нет, но вы держитесь там»
Я конечно им добра желаю. Но как и туризму и кинотеатру у меня конкретный вопрос. А ничего там у них не слипнется? Столько лет цены на дешманский по себестоимости попкорн задирали; на туризме ох как наваривались - поди каждый на Бентли себе заработал, сеть развивал, ещё десяток точек открывал. И чё??? Где все накопленные деньги от поп-корна? А? Где они эти деньги от проката чужого искусства? Чем эти задиралы лучше остальных бизнесов? А? С хуяли именно им все помогать должны??? Пусть из своего кармана бабосы достают и снимают качественное отечественное не говно.
Не опаздывай в школу)
Бентли разбит, вся водка выпита.
Всё. Кина не будет
электричество тоже скоро закончится
В случае войны потом тоже, "патронов и автоматов нет но вы держитесь там всего вам хорошего товадрисчи"
Государство с них дерет налоги, потом подкидывает им проблем, а когда к нему обращаются за помощью в решении этих проблем, заявляет: "Помоги себе сам! ". "Шикарно"! Раз сам, тогда верните налоги.
Предлагаю антикриз.
Кинотеатры занимают luxury нишу показа 3d-porn с перформансом.
Планетарии уходят в более дешевый сегмент - прокат homemade видео с pornhub на купольном экране.
Для начала они могли бы быть по лучшему кино по истории Великой Отечественной войны. В последующем было бы здорово, если бы это был кинофакультатив по истории отечественного кинематографа, а может быть, и лучшего мирового. Мы же не отказываемся от лучшего мирового наследия.
_______
10 раз прочитал так и не понял ни одной мысли, что за кличковщина?
Да она и сама не понимает, что говорит 😁
Ну то есть, сами же топят все в этой стране, и при отказываются помогать? Конченные лицемеры
Тем временем
Если честно, то такая себе новость. Там или профицит с учетом прошлого года или просто по ушам катают. В апреле бюджет не досчитался дофига бабла от нефти, газа и т.д. а дальше будет ещё хуже.
Четко обозначили, что кинотеатры не в приоритете и вообще сами виноваты. Про войну и школьников, конечно, душняк, а насчет показов лучшего кина 80-90-х — эта здравая мысль, только пиратская.
Создадим свой Рулливуд
Nashwood
Ну зато хоть честно 🤦♂️
Кому они вообще нужны эти кинотеатры?
Фонд Кино, ты следующий!
От создателей "государство не просило вас рожать"
Ради первого комментария зашёл в статью
Решение я поддерживаю, но вот ответ - «Первое для утопающего — это помоги себе сам», это же дно! Ну сказал бы "сейчас другие приоритеты"
Много фильмов есть хороших , где Голливуд отдыхает. Бизнес это всегда проблемы и возможности.
Это кинотеатрам в лицо плюнули, да?
Да, примерно как утопающему, у которого свело ноги, руки, не получается держаться даже просто поплавком и уже замедляется сердцебиение, просто сказать "просто не ори, просто не трать кислород, помоги себе сам".
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