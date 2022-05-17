Сейчас всем нелегко. Киносетям тоже надо искать новые формы работы. Я не знаю, смогут ли эти новые формы обеспечить ту же прибыль, которую обеспечивает новый релиз голливудских картин, но варианты есть.

Кинотеатры уже выпускают на экраны в новом качестве фильмы, которые давно стали классикой. Даже европейское кино у нас практически не выходило в кинотеатрах, оно шло малым экраном. Голливуд забил всё в последние годы.