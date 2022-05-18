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Основатель ivi Олег Туманов ушёл из компании — он проработал в ней 12 лет Статьи редакции
В апреле он покинул пост гендиректора ivi.
- Олег Туманов покинул пост председателя совета директоров ivi, пишут РБК и «Бюллетень кинопрокатчика». Он сосредоточится на собственных проектах.
- Туманов основал онлайн-кинотеатр ivi в 2010 году. По данным аналитиков «ТМТ консалтинг», по итогам 2021 года доля ivi составила 26% — он остался лидером на рынке видеосервисов в России. По собственным данным, выручка компании выросла за год на 35% до 11,9 млрд рублей.
- В апреле Туманов покинул пост гендиректора компании, но остался в совете директоров — отвечать за стратегию развития видеосервиса. Вместо Туманова онлайн-кинотеатр возглавил его заместитель Николай Васильков.
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Намёк понятен
А что ушел, отчаялся ivi прибыльным сделать? )
Что у российских менеджеров случилось с собственными проектами, что они резко решили на них сосредоточиться?
Потренировались за чужие деньги, можно теперь опыт использовать для личных целей. А может быть становится понятно, что бабло как из рога изобилия больше выливаться не будет как раньше.
Ну, это некорректное сравнение, все-таки Олег делал ivi на личные деньги, так что он не был нанятым топ-менеджером. Думаю, что тут мог повлиять кредит от Альфы, либо проект в другой стране
Запустить и развивать, это разные процессы, требующие разной экспертизы и разных лидеров
Правильный заголовок: "Основателя ivi Олег Туманов выгнали из компании — он просидел в ней 12 лет"