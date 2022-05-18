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Суд отказался рассматривать иск россиян против Netflix — они требовали 60 млн рублей Статьи редакции

В суде не уточнили детали, почему иск вернули без рассмотрения.

  • Хамовнический суд Москвы оставил без рассмотрения коллективный иск россиян, которые требовали от Netflix компенсации в размере 60 млн рублей за приостановку работы в стране. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на суд.
  • Россияне подали коллективный иск к Netflix в апреле 2022 года. Заявители отмечали, что онлайн-кинотеатр нарушил их права в связи с односторонним отказом от предоставления услуг в России. Каждому истцу требовали выплатить по 2 млн рублей компенсации и обязать сервис возобновить полноценную работу в стране.
  • В конце апреля российские пользователи подали второй иск к Netflix — они требовали восстановить подписку и так же выплатить компенсацию.

#новость #netflix

1507 просмотров
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14 комментариев
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Иван Иванов

В Басманный надо было подавать

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Nick Night

В самый гуманный?

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Александр Горелов

А почему без рассмотрения? Суд так может делать?

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Сергей Кондык
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Динар

Скорей всего что-то в порядке подачи не так

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Динар

Потому что не хочу не оставляют без рассмотрения

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Белл Звонович

Вопросы только к юристам, представляющим интересы сторон. А то тааакие громкие заголовки статей были...🤷🏻‍♂️

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Не придумала

к юристам истцов с самого начала были вопросы

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Nice Man

Ну от людей кто примет. Это ж не от тех, у кого чин

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Рома Элбаев

Не 21, а 22года. Исправьте

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Призрачный Доспех

Э

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Иван

А, то есть они реально рассчитывали что по этому иску все серьезно будет?

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Сергей

А вот и всесторонняя поддержка граждан от государства подъехала Впрочем, ничего нового...

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Sasha Guseinov

Вы уж определитесь что в России не так, суды не работают, либо население не поддерживают

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