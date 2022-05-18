60 дней фильмов и сериалов по промокоду
60 дней фильмов и сериалов на Kинопоиске по промокоду
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
VC60
Забрать
60 дней подписки Яндекс Плюс бесплатно для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс Плюс либо подписки, её включающие, при условии привязки банковской карты. Далее — автопродление: 199 ₽/месяц. Действует на территории РФ. Активировать до 01.09.22 г. включительно на сайте hd.kinopoisk.ru/gift. Условия: clck.ru/FMQND. 18+
Суд отказался рассматривать иск россиян против Netflix — они требовали 60 млн рублей Статьи редакции
В суде не уточнили детали, почему иск вернули без рассмотрения.
- Хамовнический суд Москвы оставил без рассмотрения коллективный иск россиян, которые требовали от Netflix компенсации в размере 60 млн рублей за приостановку работы в стране. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на суд.
- Россияне подали коллективный иск к Netflix в апреле 2022 года. Заявители отмечали, что онлайн-кинотеатр нарушил их права в связи с односторонним отказом от предоставления услуг в России. Каждому истцу требовали выплатить по 2 млн рублей компенсации и обязать сервис возобновить полноценную работу в стране.
- В конце апреля российские пользователи подали второй иск к Netflix — они требовали восстановить подписку и так же выплатить компенсацию.
1507 просмотров
В Басманный надо было подавать
В самый гуманный?
А почему без рассмотрения? Суд так может делать?
Скорей всего что-то в порядке подачи не так
Потому что не хочу не оставляют без рассмотрения
Вопросы только к юристам, представляющим интересы сторон. А то тааакие громкие заголовки статей были...🤷🏻♂️
к юристам истцов с самого начала были вопросы
Ну от людей кто примет. Это ж не от тех, у кого чин
Не 21, а 22года. Исправьте
Э
А, то есть они реально рассчитывали что по этому иску все серьезно будет?
А вот и всесторонняя поддержка граждан от государства подъехала Впрочем, ничего нового...
Вы уж определитесь что в России не так, суды не работают, либо население не поддерживают