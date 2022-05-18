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Владельцы ivi возобновили переговоры о продаже сервиса — РБК Статьи редакции
Главный претендент на покупку — МТС, который уже хотел купить онлайн-кинотеатр и год развивает собственный сервис, говорят источники.
- О возобновлении переговоров рассказали РБК три источника на медиарынке и два источника, знакомых с планами компаний-акционеров ivi. Один из них назвал ключевым интересантом МТС, другой подтвердил переговоры, но заявил, что «полное понимание по поводу дальнейшего развития сервиса появится в течение месяца».
- Два источника издания уточняют, что МТС не единственный претендент, а продажа — один из рассматриваемых вариантов. По их словам, владельцы ivi изучают, например, создание совместного предприятия. Прямую сделку, в частности, осложняют санкции, введенные против акционеров сервиса — ВТБ и Российского фонда прямых инвестиций.
- Переговоры напрямую связаны с уходом основателя сервиса Олега Туманова с поста гендиректора и председателя совета директоров. Сам Туманов и пресс-служба ivi отказались от комментариев, МТС не ответила на запрос.
- МТС вёл переговоры о покупке ivi в 2019 году, говорили источники РБК. Тогда компания предлагала около 20 млрд рублей за сервис, но владельцы ivi оценивали бизнес дороже. Руководство решило дать компании «подрасти и продаться за 100 млрд рублей», объяснил источник.
- С 2021 года МТС развивает собственный онлайн-кинотеатр Kion. В отчетности МТС указано, что он в 2021 году выпустил 21 оригинальный проект, но количество пользователей платформы достигло лишь 4 млн. Telecom Daily оценил долю Kion среди онлайн-кинотеатров по выручке в 2021 году в 1%.
- ivi – на первом месте по выручке среди онлайн-кинотеатров в России. Выручка в 2021 году составила 12 млрд рублей. Среди инвесторов и акционеров ivi — ВТБ с долей в 8,8%, фонды Baring Vostok, Flashpoint Ventures, RTP Global Леонида Богуславского, Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG его партнёров Александра Абрамова и Александра Фролова и другие.
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В конце концов купит сбер
А что теперь в этих онлайн-кинотеатрах показывать будут? Отечественное киноговно? Тогда никакого в них смысла нет.
Инвесторы, не ебите мозг - инвестируйте в торренты.
Бедкомедиан так сказал?
Как сформировать ленту так, чтобы орать с каждой новости. Почему бы мне просто не смотреть телевизор
Хе, МТС год развивал-развивал, теперь снова им предлагают ivi.
Ну, может, конечно, интегрируют ежа в ужа, да и подписчиков получат, как дополнительную клиентскую базу. Но в целом как-то странно.
Сколько я не заходил на онлайн-кинтеатры, там все время какое-то старье, которае я смотрел несколько лет назад и пожалел об этом.
Kion — 💩