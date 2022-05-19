Сеть кинотеатров «Киномакс» рассказала о закрытии 30 залов и падении выручки за полтора месяца на 63% Статьи редакции
Без зарубежных премьер и при падении трафика российские кинотеатры вынуждены временно закрываться или работать только по выходным.
- Одна из крупнейших в России сетей «Киномакс» закрыла 30 своих кинозалов и два кинотеатра, рассказал Forbes гендиректор компании Дмитрий Нартов. До начала «военной операции» у неё было 32 кинотеатра и 265 залов.
- По его словам, в будни посещаемость кинотеатров составляет 3% от вместимости залов: «Мы закрываем целым крылом кинотеатры, потому что людей нет». На выходных часть залов открывают, но и во время уикенда в средних кинотеатрах на восемь залов посетителей за день набирается только на один-два.
- По итогам апреля и неполного мая выручка «Киномакса» упала на 63% год к году. В апреле средняя выручка за уикенд (с четверга по воскресенье) составляла 15 млн рублей, сейчас — около 10 млн рублей.
- Из-за этого кинотеатры перешли с 16-18-часового графика работы на 12-часовой. По словам Нартова, часть работников бара, контролёров и других сотрудников «первой линии» «разбежалась»: кроме оклада они получают процент с продаж, а продажи упали на 60-70%. По оценкам главы компании, летом финансовые показатели обвалятся ещё на 50%. Сколько залов придётся закрыть «Киномаксу», он не ответил.
- Чтобы сократить издержки, на график работы только по выходным переходят и другие кинотеатры — например, компания «Новое измерение», которая управлет несколькими точками в Петербурге. Сети «Мираж Синема» и «Каро» приостановили работу нескольких кинотеатров, писал «Деловой Петербург». Переговоры с ТЦ о закрытии части кинозалов ведёт и «Формула кино и Синема парк».
- В мае правительство отказалось выделить 6,5 млрд рублей на поддержку российских кинотеатров и попросило дополнительно обосновать субсидии. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская прокомментировала эту новость так: «Первое для утопающего — это помоги себе сам».
2845 просмотров
Press F кинотеатрам, помним, любим и скорбим
они пережили всё, даже пандемию, но дедовский залп не смогли
Есть инфа от знающего человека что скоро будут реальные изменения. После того как стабилизируют ситуацию на Украине и сформируют торговый альянс с Китаем и арабскими странами. Нефть поднимут и будут держать, Европа хуй что сделает- без нашего газа замёрзнут сразу. Сейчас главное не бухтеть.
От нас требуется сидеть тихо во время выборов. После того как все сделают, все будет заебок. Всем устроят довольствие, как саудовским гражданам – каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет заебись, там все схвачено.
Просто надо перетерпеть смуту и все наладится, братка. Не надо протестовать и выходить на митинги. Отсиди свой срок в интернете или просто расслабся, отдохни, накати пивка, бабу выеби в конце концов. Либеральный режим также являются тиранией, тиранией более тщательно замаскированной, ну в сущности не дарующий свободы.
Ребята, не кипишуйте! Сидите тихо, сейчас такой момент, нужно переждать!
Просто завяжите узелком свои хотелки, не время предъявлять претензии власти. Осталось затянуть на короткое время пояса, потом с лихвой отобьется- дети ещё "спасибо" будут говорить, что смогли перетерпеть тогда! Поверьте, там все знают лучше вас, там люди, управляющие страной уже давно, а не вчерашние школьники. Они понимают, что делают. Горит лес - значит должен гореть, начали внезапно тушить - значит так нужно. Сейчас очень напряженный момент, некоторые многоходовые операции в критически важной стадии! А если возбухать лишний раз, то всё планы разрушите, сами и виноваты будете! Враги и конкуренты все это уже поняли, и сейчас может рвануть в любом месте, в любой момент.
Необходимо сплотиться и не реагировать на провокации! За вас все сделают те, кто сверху, не беспокойтесь! И вы не узнаете Россию, все зацветет!
Главное - потерпеть!
Отрицательный рост числа кинозалов в связи с позитивным отказом выделения средств на поддержку Правительством в виду ограниченной готовности оказания помощи бизнесу.
Скорее в связи с подавляющим количеством контента от недружественных стран:D
Киноотрасль так же охеренно импортозаместилась, как и все остальное, типа самолётов, тачек и прочих пароходов. Интересно, что кино снимают, и качественное, и достаточно много. Только его не рекламят и не показывают, надеясь на западные муви. Тут Вопрос проката, рекламы независимого кино и интереса публики к нему. Достаточно вспомнить крутейший по смыслу и динамике фильм "Новая земля", где пожизненным зэкам дали свободу, но они смогли построить только тюрьму, еще хуже и страшнее, потому что им так проще и понятнее. Его не показывали в кино. Неудобные фильмы не нужны.
Вот заранее подготовил овощные ответы
"А зачем нам кино, я в кино не хожу, торент скачаю!
А зачем нам кафе или столовая, можно дома поесть!
А зачем интернет, если есть ТВ!
А зачем супермаркет, если на рынок можно съездить!
А зачем медицина, если раньше и больниц то не было и все были здоровые! "
Независимое кино интересно только тем самым 3% населения. От которых выручка упала на 63%.
Фильм «Новая Земля» хорош для фестиваля, но не для просмотра на выходных.
Чем вы заместите Марвел и Звёздные войны? Очередной невероятной интеллектуальщиной Звягинцева)) Вы в курсе, что люди приходят в кино развлекаться?
Кассу кинотеатрам делали Марвел, Дисней и пр. В РФ нет аналогов такого развлекательного франшизного кино на таком уровне. Точка.
Я вот ради интереса пару недель подряд заходила на сайты кинотеатров, пытаясь выбрать для себя хоть что-нибудь. По нулям. А так почти каждую неделю в кинотеатры ходила.
не, ну с медициной то не совсем так - раньше были Кашпировский и Чумак
поделитесь пожалуйста качественным кино, хочу вечерком посмотреть
Декинотеатризация и декультуризация
Страдать будут не только кинотеатры, но и ТЦ, которые часто проектировались с учётом того, что в них будут кинотеатры. Их так просто в мебельные салоны не превратить, как было в 90-е.
ТЦ и так пустые стоят, сколько брендов из России ушло, все позакрывалось, люди по привычке в них еще приезжают если при них расположен к примеру большой супермаркет, ну и кинотеатры конечно же тоже закрыты в массе своей, и вот такие огромные пустые площади нужно теперь владельцам содержать, за свой счет видимо.
Верно, кинотеатры - некогда самый сильный якорь.
Смотреть можно было 1 фильм из 10, нужно показать людям отечественные фильмы, созданные еще в СССР, для детей много фильмов/мультфильмов есть.
Советские фильмы и дома люди посмотреть могут.
Эта отрасль работает совсем по другому.
Вы предлагает устраивать аншлаг и заполняемость залов под
"Любовь и голуби", "Служебный роман" и "Ну погоди!"?
Произведения хорошие, я не спорю.
Но в кинотеатры на такое вы людей не собирете.
Верно! И музыка тоже современная не нужна. Надо слушать советскую. Книги после 1991 года тоже бестолковые. Их надо запретить. А интернет - вообще зло в чистом виде.
бот
Можно и китайские/корейские/индийские фильмы гонять. Но кинотеатры предпочитают сидеть на месте ровно и ждать хорошей погоды
Показать то можно, но только люди не будут за это платить деньги.
Сверхдержавка и её сверхпомощь локальному бизнесу
Это Путин назло Нолану и Скорсезе сделал, ишь, чё они хотят, чтобы люди в кинотеатры ходили. Сидеть, смотрит дома!
А причем тут Путин-то? Западные прокатчики сами решили отказаться от показа фильмов.
P.S: Хотя вон у американцев Путин и цены на бензин поднимает.
Совловьева и прочих, такие там сюжеты получше всяких враждебных муви
Что-то случилось
Всей правды мы конечно не узнаем.
КиноMin.
русское всё хаем и какого замещения тогда ждём? вот и заместили кинотеатр диваном
Мединский должен быть невероятно рад. Наконец-то бездуховное западное кино пропало из кинотеатров. Теперь никто не сможет сдержать толпы желающих сходить на очередное скрепное кино про войну.
Никаких вам кин, все к телевизору
К торрентам, скорее. Телевизор тож сдувается же.
Конец фильма :)
Декинонизация проходит по плану, всё хорошо. Соблюдайте спокойствие.
Ждем выход заплаканного «дяди Вани»
Дядя.Ваня.В.Кино
Пора сворачивать это кино ….
так уже всё, конец
Никто не захотел ходить на Зиту и Гиту? Как же так?
Покупаем проекторы, кайфуем с попкорном дома
надо было видимо разрешить показ фильмов из недружественных стран
Да его никто не запрещал. Они как бы сами устранились.
Офлайновые кинотеатры в эпоху онлайн-технологий просто стали устаревшим продуктом, это и есть digital disruption
Так и онлайновые некоторые ушли :)
Ну да. Раньше с детьми ходили на детские фильмы мультики. А сейчас дай бог 10 человек в зале.
Да и хуй с ними.
Если закупать контент не от мейджеров так и не научились, то пусть сдохнут.
Контент маркеты идут хоть обучаствуйся, просто завались контентом
Что ни день, то прорыв! За отскоком подскок...
Напомните плиз, кто нибудь, что такое "кинотеатр"?