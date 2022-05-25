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Маша Цепелева

Музыкальные лейблы и онлайн-кинотеатры выступили против перевода денег за права на музыку и фильмы на спецсчета Статьи редакции

Это ограничит доступ к деньгам для выплат артистам и работникам лейблов и приведет к массовому расторжению договоров на зарубежные фильмы и сериалы, считают в компаниях.

  • Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ, входит Sony Music, Universal Music, Warner Music и другие) и Ассоциация интернет-видео (ivi, Okko, Amediateka, Start, viju, «Триколор» и прочие) отправили письма в администрацию президента, пишет «Ъ». Они описывают риски специальных рублевых счетов для расчётов с иностранными правообладателями.
  • Проект указа президента подготовили в мае. По нему компании смогут рассчитываться с правообладателями, которые применили или поддержали санкции в отношении России, через рублевый счёт, открытый должником. Это поможет проводить деньги после отключения от SWIFT.
  • Иностранные правообладатели приостановили только инвестиции в маркетинг в России и продолжают исполнять обязательства по договорам, утверждает НФМИ. Для доступа к спецсчёту нужно будет разрешение правительственной комиссии, неизвестно, как будет работать механизм. Если правообладатели не получат доступ, они не смогут платить зарплату работникам, направлять гонорары российским авторам, артистам и контрагентам.
  • В Ассоциации интернет-видео считают, что если компания не может переводит деньги за фильмы в валюте или правообладатель не соблюдает обязательства, то тогда спецсчёт актуален. Но если он станет обязанностью, это создаст риск массового расторжения договоров. Это приведет к падению спроса на онлайн-кинотеатры и платное ТВ и снизит аудитории многих телеканалов.
  • НФМИ предлагает проводить расчеты через действующие счета правообладателей в российских банках, а открывать спецсчет только после нарушений.

#новость

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25 комментариев
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Знатный Тролль

Все деньги переводим Михалкову.

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Константин Кузнецов

Прям все или на еду можно себе оставить немного?

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Екатерина Продавцова

Духовной пищи не хватает чтоль ?;)

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Константин Кузнецов

Из духовной пищи осталась только просрочка.

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И животноводство

Нет, все.

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Национальный меч

Там налог на болванки еще не отменили?

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Отдаленный шар

На сохранение

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Алексей Борисовский

Получается, они идут против правительства, то есть они против специальной военной операции, то есть дискредитируют армию Россию. Получается они против Путина.
Получается враги.
Всем по 15 лет. И вообще они все иностранные агенты. Тогда не понятно почему они против. Ведь если они иностранные агенты, значит они деньги домой отправляют.
На этом человек из министерства культуры, затушил косяк, положил ручку и выключил фильм "Крымский мост" на СберКране.

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Sergey Tischenko

Хотя бы кто-то называет вещи своими именами, а не носится с криками: «импортазаместим, реорганизуем»

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Екатерина Продавцова

Они прижаты к стенке, если условный станок с Японии обывателю непонятен, легко сказать что - так а х*уль тут его делать, заместим.
Но в сортах фильмов выпускаемых РФ думаю легко разобрать где хорошо / плохо и простому обывателю, так что юлить то ?
Наших МСТИТЕЛЕЙ помните?

Ну вот как-то я это себе представляю, что доходит пик в данных ситуациях , где молчать уже не выйдет. За неделю признались о поломанной логистике, самолетах и т.д.

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Отдаленный шар

Я считаю , отличный итог 30 лет реформ - мы встроились в мировые цепочки,как и хотели.
Теперь нас от цепочек отключают (оказывается, мы не были критичной ее частью). И у нас обваливается буквально все (если читать новости).

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Многие бокалы

Почему до людей не доходит, что "наши станки" - это и будет наш мстители, а нифига не любовь и голуби

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Алик Мустафаев

Не долго музыка играла…

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Алексей Дымов

Как я понимаю, никто из комментаторов не прочитал закон?

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Национальный меч

Мы здесь не для этого собрались!

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Командный украинец

Опыт с РАО видимо не научил государство ничему. Распределение доходов от творчества должно быть децентрализованным и автоматизированным.

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Алексей Дымов

Закон не об этом, вообще

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Командный украинец

Закон о первом, превентивном шаге к этому, под другим соусом.

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Алексей Дымов

Закон о том, как в условиях санкций и непрохождение платежей продолжать соблюдать договоренности

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lakoros

Там кстати https://rustore.ru/ запустили.

RuStore
Знакомые сервисы в новой перспективе
rustore.ru
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Nomad from Mordor

LOL

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hakhagmon

Мэилру даже в лендинге ошибки делают

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неформат

так там логика за газ "в рублях" платят же на саецсчета, а тут за какие то песенки не заплатят что-ли

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Gitrel

Я одни ничего не понял?

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Алексей Дымов

Там логика в том, что если ты не можешь заплатить правообладателю через SWIFT, то можешь для него завести спец счет в рублях и платить на него. Таким образом, условия оплаты будут соблюдены даже в условиях блокировки международных санкций.

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