Роскомнадзор заблокировал «sebeanus.online» — восьмое зеркало петербургского издания «Бумага» Статьи редакции
Само издание заблокировали в марте.
О блокировке зеркала «sebeanus.online» «Бумага» рассказала в своих соцсетях.
«Sebeanus.online» блокируют по решению Генпрокуратуры от 24 февраля. Сайт «Бумаги» заблокировали 12 марта за нарушение федерального закона «Об информации» по этому же решению. Издание продолжило работу.
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Наконец то ркн заблокировал себе анус
zablokiruy.sebeanus.online?))
O.da.blokiruy.menya.polnostiu.online
zablokiryi.mnogo.raz.online
Тогда в новости о блокировке будет лишнее слово - "РКН заблокировал заблокируй себе анус онлайн".
Так что троллинг четко сработал.
РКН - это железные Феликсоиды с горячим сердцем и всё. Больше ни с чем.
Посему - им железно фиолетово на такое всё.
Случилось то, чего все так долго ждали
Смешно, конечно. Шутеечки, смехуёчки да пиздохаханьки. Жаль только, что РКН в принципе существует.
За склонение Купчино и Пулково — не жалко.
Роскомнадзор заблокировал себе анус.
И кто это вообще такие? Ах, как мне жаль! И *anus в домене, это сила.
Держи голову в холоде а анус в тепле
Держи в курсе
Забавное имя у зеркала)
неужели еще что-то осталось, что не заблокировал роскомнадзор
Теперь уж точно всё заблокировали
Ваши ставки, захотят ли они домен разблокировать?))
Это топ
Название конечно оригинальное
Теперь официально.
Заблокировали Себе Анус Онлайн?..
😅😂
Роскомнадзор не боится роста напряжённости из-за таких решений?
Зеркало с таким интригующим названием. Кто же к ним до блокировки на сайт ходил?
Заг можно до точки спокойно сократить.
vc скатился
Можно подумать кто-то поднялся