Само издание заблокировали в марте.

О блокировке зеркала «sebeanus.online» «Бумага» рассказала в своих соцсетях.

«Sebeanus.online» блокируют по решению Генпрокуратуры от 24 февраля. Сайт «Бумаги» заблокировали 12 марта за нарушение федерального закона «Об информации» по этому же решению. Издание продолжило работу.