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Роскомнадзор заблокировал «sebeanus.online» — восьмое зеркало петербургского издания «Бумага» Статьи редакции

Само издание заблокировали в марте.

О блокировке зеркала «sebeanus.online» «Бумага» рассказала в своих соцсетях.

«Sebeanus.online» блокируют по решению Генпрокуратуры от 24 февраля. Сайт «Бумаги» заблокировали 12 марта за нарушение федерального закона «Об информации» по этому же решению. Издание продолжило работу.

#бумага

1389 просмотров
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27 комментариев
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Борис Вишневский

Наконец то ркн заблокировал себе анус

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Vasiliy

zablokiruy.sebeanus.online?))

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Кадровый танк88

O.da.blokiruy.menya.polnostiu.online

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Terri Brown

zablokiryi.mnogo.raz.online

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Пришелец

Тогда в новости о блокировке будет лишнее слово - "РКН заблокировал заблокируй себе анус онлайн".
Так что троллинг четко сработал.

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Сергей Леопольдович

РКН - это железные Феликсоиды с горячим сердцем и всё. Больше ни с чем.
Посему - им железно фиолетово на такое всё.

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Troy

Случилось то, чего все так долго ждали

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Слегка Придурковатый

Смешно, конечно. Шутеечки, смехуёчки да пиздохаханьки. Жаль только, что РКН в принципе существует.

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Знатный Тролль

За склонение Купчино и Пулково — не жалко.

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selecadm

Роскомнадзор заблокировал себе анус.

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Сергей Подливак
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Game Topia

И кто это вообще такие? Ах, как мне жаль! И *anus в домене, это сила.

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Алексей Левков

Держи голову в холоде а анус в тепле

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Cake Show

Держи в курсе

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Антон Казанцев

Забавное имя у зеркала)

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Илья Цыганков

неужели еще что-то осталось, что не заблокировал роскомнадзор

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Илья Рыбаков

Теперь уж точно всё заблокировали

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Михаил Зверев

Ваши ставки, захотят ли они домен разблокировать?))

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Абырвалг Абырвалг

Это топ

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Павел Фомичев

Название конечно оригинальное

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Дарья Смолякова

Теперь официально.

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Oleinik Alexei

Заблокировали Себе Анус Онлайн?..
😅😂

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VS

Роскомнадзор не боится роста напряжённости из-за таких решений?

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1E0P4RD

Зеркало с таким интригующим названием. Кто же к ним до блокировки на сайт ходил?

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Император Нолимоций

Заг можно до точки спокойно сократить.

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Иван Шеметов

vc скатился

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Павел Воронов

Можно подумать кто-то поднялся

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