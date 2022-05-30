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Netflix подтвердил, что отключил сервис на территории России Статьи редакции

Это назвали последним шагом в процессе ухода с российского рынка.

  • Netflix перестал открываться без VPN у пользователей из России 27 мая 2022 года, а 30 мая отключение сервиса агентству AFP подтвердил представитель компании.
  • В Netflix это назвали «последним шагом в процессе ухода с российского рынка» (цитата по «Ъ»). О приостановке деятельности на территории России компания объявляла ещё в середине марта 2022 года.
  • В Netflix не сразу отключили сервис в России, так как решили дождаться завершения текущего платёжного цикла.
  • На данный момент Netflix в России можно пользоваться только через VPN.
Как вернуть Netflix на ТВ и Apple TV после…
Вариант для чайников, но далеко не бесплатный.
dtf.ru

#новость #netflix

4468 просмотров
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Условия: clck.ru/h7Vx2
18+
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128 комментариев
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Знатный Тролль

Стриминги, подписки — это круто, говорили они. Еще ума хватало усираться против торрентов.

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Denis Kiselev

Нда. Вся работа по легализации рынка пошла «не в коня»!

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DmitriyB

Сейчас введут штрафы за торренты, тогда куда пойдете? Рынка блюрея уже нет

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10 комментариев
Zypar Akhmat

И как же жители РФ без Netflix…. С голоду помрут теперь бедняги((((

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Влад Толиксон

это не только контент, это развитие отечественного кино и рост благосостояния страны. совсем у людей головы своей нет...

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6 комментариев
Zypar Akhmat

Кто жмакает отрицательно — кажется уже помирают с голоду)

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2 комментария
DmitriyB

Причем здесь это? С какого голода ? Проще платить 100р в месяц и не заморачиваться с торрентами. Нетфликс давал хороший звук, у наших сервисов такого нет.

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5 комментариев
Alan Caracessec

Никогда не платил за эту парашу и теперь тем более не буду — всех ждем на Baskino, Gidonline и Rezka.AG. Netflix-то действительно 3.14дарасы и всегда ими были. Жаль только российских актеров и режиссеров (и сериалы), которые хорошо зарабатывали внутри Netflix. Надеюсь, они смогут пережить это нелегкое бремя.

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color

Вот же пи**расы, развивали стриминговое видео не по дням, а по часам, и способствовали появлению современного контента!

А уж сколько производством своего контента отраслей поддерживают, так вообще полные пи**расы.

И только ты дартаньян.

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3 комментария
Александр Рамазанов

Кто будет оплачивать локализацию контента для России на Baskino, Gidonline и Rezka.AG? Или любитель последователей Володарского и 1XBET?

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13 комментариев
СвяТой_ТапоК

Торренты рулят.

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Sarmat Bagayev

ну что, пираты,доставайте свой ром и открывайте торренты

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4 комментария
A.A. Rayskiy

Есть Доктор Стрендж 2 в нормальном качестве ?

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1 комментарий
Дмитрий Филиппов

Спасибо Zetflix и HDrezka, вы только не уходите пожалуйста

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Vladimir

zetflix отличный пример параллельного импорта))) шутка)

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Павел Морозов

Ну все русские побежали свергать власть в стране. Надо было только отключить нетфликс

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Dart

Ну да) Нетфликс отключили же власти России

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Александр Кремлёв

Ну что ж,у быдла есть первый канал и рутуб,а у адекватов VPN. Каждый остался при своем,тем более я очень сомневаюсь что после завода или пьяных посиделок со стратегией захвата Мариуполя эти самые "стратеги" пойдут смотреть нетфликс,им как раз набор быдло-маршала из двух вышеперечисленных медиаисточников подойдет)

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Sanya

У быдла есть кинопаб и торренты ты хотел сказать

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3 комментария
Vladimir

Вот дебил то)

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Gray Matter

Ты-то не быдло, конечно. Сразу видно.

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Andrey Petrov

Как вы считаете, далеко ли вы в своём суждении ушли от первого канала в духе "хохлы - быдло, мы из спасаем"

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5 комментариев
Анатолий Сокраины

Голубых кровей подъехал....

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2 комментария
Платон Щукин

У меня никаких проблем с VPN нет. Netflix стоит и на приставке, и на телефоне. Ничего не разлогинивается. Нужно посмотреть Netflix +2 секунды и запускаю. Реальной альтернативы для себя пока не нашел – крутой UX/UI и отличная библиотека документальных фильмов.

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Виктор Птахин

У меня через впн перестает работать КиноПоиск :) приходится постоянно переключаться

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1 комментарий
Salena_ya

А у меня вот не все скачанные кинохи теперь показывает, заново скачать/смотреть стриминг тоже не даёт на впн, ибо не все кинохи, которые были открыты для РФ, открыты например для США и Европы. Не успела досмотреть 2 сериала((

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4 комментария
Алексей Дымов

В год на Нетфикс выходит 5-7 нормальных фильмов/сериалов/мультфильмов.
Остальное - низкокачественное лгбт блм толерантное говно.
С тех пор, как Нетфликс заблокировал мой аккаунт, ни разу не почувствовал, что мне его не хватает.
Когда вернется, подключать не буду

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Алексей Родной

Кажется, вас люто минусят те самые лгбт))))

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1 комментарий
Roman Galchenko

Поддержу в части засилия всякой лгбт-поеботы.

Единственный раз когда смотрел серила и продукцию нетфликса - неделя в командировке, когда жил в хостеле. Там стафф хостела смотрел сериал на нетфликсе про самоубийство девочки в американской средней школе. И если первый сезон как-то отдаленно затрагивал проблему буллинга в школе, даже в старших классах, то последующие сезоны уже пошла откровенная пропаганда лгбт. Меня хватило на два сезона. Люди досмотревшие до конца плевались от того, что лгбт повестке было уделено 2/3 времени последнего сезона.

Из годного на нетфликсе можно выделить пожалуй "Игра в кальмара" и Don't look up! Это уже смотрел с торрентов.

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Александр Кремлёв

Везде разная "повесточка" в США и Европе ЛГБТ и гендерные свободы,а в россиянии бандитская романтика и успешный успех доярок вышедших замуж за миллионеров. Только там все распределяется как новая игра в детском саду:интерес-практика-усталость-забвение,а у нас чем дальше тем страшнее,это и про победу и про девяностые с их бандитизмом. Через 30 лет запад перебесится и все про ЛГБТ забудут а в россиянии начнут канонизировать бандитов из девяностых и носить их на палочках на парадах))

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1 комментарий
Анатолий Сокраины

Не разу не пользовался. Торренты моё всё!

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nochnoy.ru

Я вообще не понимаю как можно смотреть кино без возможности выбирать звуковую дорожку. Вот сделали для Нетфликса озвучку какие-нибудь тошнотики - и всё - фильм для меня испорчен.
Торренты и торрент-сообщество - форева!

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1 комментарий
Lester White

Печально, что всё больше сервисов досуга уходит с рынка, не особо верится, что будет достойная альтернатива

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Alan Caracessec

Уходят с белого рынка. Он станет черным и более стихийным, но жить дальше мы сможем. Тем более это всё временные меры, жизнь не кончится вместе со "спецоперацией". Пересидеть полгода-год на трекерах в целом реально. Я за всю жизнь платил только за Вк музыку, никакими megogo и netflix принципиально не пользовался даже сидя в Юте, в США. Живу с адблоком и ноутбуком уже лет 10, смотрю пиратское. Мудак — возможно. Но панику из-за бегства западных медиа наводить не стоит)

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1 комментарий
sles

можно бухать :-)

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Sanya

Кому только хуже станет от этого?

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Джахор Дырдырдаев

Тем, кто не умеет пользоваться торрентами.

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1 комментарий
Джахор Дырдырдаев

Торрентируемся.

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Игорь Горшков

Вот есть заезженный тупой камент "а что случилось". Я сам писал, что повторять его тупость. Ну тут вот прямо в точку он, ок вы официально ушли, вы отключили оплаты, акаунты, ок, мы поняли, а что случилось, что надо банить даже просто доступ? Это уже просто оздобленность или что?

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Игорь Крафт
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рома

кто успел тот и съел посмотрев очень странные дела 🤭
хорошо, что есть хдрезка

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Nikita Leventsev

На кинопаб через 3 часа уже всё было)

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Джахор Дырдырдаев

Лордфильм

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tyler durden

какой еще нетфликс хуетликс, пользуюсь торентом с 2006 года, и спецназ в нашей стране тебя не заберет, как это сделал рабский запад с ким доткомом

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Владимир Кондратьев

Да, при этом ты продолжаешь потреблять контент этого рабского запада, а не свободных орков региона СНГ. Ты на столько на него подсел, что даже никнейм у тебя не кириллицей.

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Си Но

Сами толкают пиратить их контент, в прочем - нам не привыкать (:

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Джахор Дырдырдаев

Русские не сдаются.

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Василий Степанофф

Нетфликс засыпает, просыпается Зетфликс.

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Платон Щукин

Не знаю, как комментировать даже, ну пользуйтесь Зетфликсом. Я привык находится в комфорте и выходить из него не буду.

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3 комментария
Джахор Дырдырдаев

Вчера том Соника второго посмотрел :D

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Drunkenmaasta

Ну что, братва, открываем бутылку рома?)

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Roman Galchenko

Безусловно жаль, что некоторые российские проекты, которые транслировались на нетфликсе пострадают. Однако в стране остается достаточное количество стриминговых сервисов.

Торренты, опять же, пока никто не отменял. Студии переводов пока тоже не спешат закрываться.

Продолжаем жить дальше.

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Алексей Шаповалов

Ну значит пора пользоваться проверенным методом(торрент)

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Василий Степанофф
Это назвали последним шагом в процессе ухода с российского рынка.

Вообще-то последний шаг будет за российским судом и коллективным иском к этим ворам.

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Anderson Silva

Да и фиг с ними... Я все их фильмы скачиваю с торрентов. :)

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Nikolai

Пиратская Федерация? Что если забить на права во всех сферах, медицине, кино, промышленности и т.д. по идее можно нехило сэкономить на правах и лицензиях. Юристы есть?

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Alexey Corjik

Проблема в том, что если сидеть через VPN, то половины контента из РУ Нетфликса там просто нет. :(
У меня нидерландский VPN, там даже The Office нет, в России был очень богатый выбор

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Mik Petrov

Хороший был сервис, ну скатертью дорога

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Алeкcандр Блoxин

Никак не могу настроить VPN на ТВ. Ну или на роутере, чтобы на всю квартиру был. Archer 5 роутер, телевизор LG.

Пока вот неделю пытался пользоваться торрентами, но очень неудобно. Уже отвык подключать ноутбук к ТВ. Через флешку тоже не очень удобно. Короче, Нетфликс очень удобен был.

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Riddick

Печально, что от нас все анально отгородились... раньше хоть была возможность, оплатить доступ и смотреть с сабами, даже без всякой русской поддержки (тем более что у индусов в т.п примерно такой же уровень англ как и у меня, так что мы друг друга понимали:))

Теперь либо танцуй с бубнами,VPN с опасностью блокировки, либо топай на торренты...

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Гусь Гусейнов

Мы уже поняли - сегодня ушли, а завтра вернутся. Ну и фиг с ними, платил только 2 месяца, пока Эпидемию смотрел, а так больше ничего интересного там и не было.

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