Netflix подтвердил, что отключил сервис на территории России Статьи редакции
Это назвали последним шагом в процессе ухода с российского рынка.
- Netflix перестал открываться без VPN у пользователей из России 27 мая 2022 года, а 30 мая отключение сервиса агентству AFP подтвердил представитель компании.
- В Netflix это назвали «последним шагом в процессе ухода с российского рынка» (цитата по «Ъ»). О приостановке деятельности на территории России компания объявляла ещё в середине марта 2022 года.
- В Netflix не сразу отключили сервис в России, так как решили дождаться завершения текущего платёжного цикла.
- На данный момент Netflix в России можно пользоваться только через VPN.
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Стриминги, подписки — это круто, говорили они. Еще ума хватало усираться против торрентов.
Нда. Вся работа по легализации рынка пошла «не в коня»!
Сейчас введут штрафы за торренты, тогда куда пойдете? Рынка блюрея уже нет
И как же жители РФ без Netflix…. С голоду помрут теперь бедняги((((
это не только контент, это развитие отечественного кино и рост благосостояния страны. совсем у людей головы своей нет...
Кто жмакает отрицательно — кажется уже помирают с голоду)
Причем здесь это? С какого голода ? Проще платить 100р в месяц и не заморачиваться с торрентами. Нетфликс давал хороший звук, у наших сервисов такого нет.
Никогда не платил за эту парашу и теперь тем более не буду — всех ждем на Baskino, Gidonline и Rezka.AG. Netflix-то действительно 3.14дарасы и всегда ими были. Жаль только российских актеров и режиссеров (и сериалы), которые хорошо зарабатывали внутри Netflix. Надеюсь, они смогут пережить это нелегкое бремя.
Вот же пи**расы, развивали стриминговое видео не по дням, а по часам, и способствовали появлению современного контента!
А уж сколько производством своего контента отраслей поддерживают, так вообще полные пи**расы.
И только ты дартаньян.
Кто будет оплачивать локализацию контента для России на Baskino, Gidonline и Rezka.AG? Или любитель последователей Володарского и 1XBET?
Торренты рулят.
ну что, пираты,доставайте свой ром и открывайте торренты
Есть Доктор Стрендж 2 в нормальном качестве ?
Спасибо Zetflix и HDrezka, вы только не уходите пожалуйста
zetflix отличный пример параллельного импорта))) шутка)
Ну все русские побежали свергать власть в стране. Надо было только отключить нетфликс
Ну да) Нетфликс отключили же власти России
Ну что ж,у быдла есть первый канал и рутуб,а у адекватов VPN. Каждый остался при своем,тем более я очень сомневаюсь что после завода или пьяных посиделок со стратегией захвата Мариуполя эти самые "стратеги" пойдут смотреть нетфликс,им как раз набор быдло-маршала из двух вышеперечисленных медиаисточников подойдет)
У быдла есть кинопаб и торренты ты хотел сказать
Вот дебил то)
Ты-то не быдло, конечно. Сразу видно.
Как вы считаете, далеко ли вы в своём суждении ушли от первого канала в духе "хохлы - быдло, мы из спасаем"
Голубых кровей подъехал....
У меня никаких проблем с VPN нет. Netflix стоит и на приставке, и на телефоне. Ничего не разлогинивается. Нужно посмотреть Netflix +2 секунды и запускаю. Реальной альтернативы для себя пока не нашел – крутой UX/UI и отличная библиотека документальных фильмов.
У меня через впн перестает работать КиноПоиск :) приходится постоянно переключаться
А у меня вот не все скачанные кинохи теперь показывает, заново скачать/смотреть стриминг тоже не даёт на впн, ибо не все кинохи, которые были открыты для РФ, открыты например для США и Европы. Не успела досмотреть 2 сериала((
В год на Нетфикс выходит 5-7 нормальных фильмов/сериалов/мультфильмов.
Остальное - низкокачественное лгбт блм толерантное говно.
С тех пор, как Нетфликс заблокировал мой аккаунт, ни разу не почувствовал, что мне его не хватает.
Когда вернется, подключать не буду
Кажется, вас люто минусят те самые лгбт))))
Поддержу в части засилия всякой лгбт-поеботы.
Единственный раз когда смотрел серила и продукцию нетфликса - неделя в командировке, когда жил в хостеле. Там стафф хостела смотрел сериал на нетфликсе про самоубийство девочки в американской средней школе. И если первый сезон как-то отдаленно затрагивал проблему буллинга в школе, даже в старших классах, то последующие сезоны уже пошла откровенная пропаганда лгбт. Меня хватило на два сезона. Люди досмотревшие до конца плевались от того, что лгбт повестке было уделено 2/3 времени последнего сезона.
Из годного на нетфликсе можно выделить пожалуй "Игра в кальмара" и Don't look up! Это уже смотрел с торрентов.
Везде разная "повесточка" в США и Европе ЛГБТ и гендерные свободы,а в россиянии бандитская романтика и успешный успех доярок вышедших замуж за миллионеров. Только там все распределяется как новая игра в детском саду:интерес-практика-усталость-забвение,а у нас чем дальше тем страшнее,это и про победу и про девяностые с их бандитизмом. Через 30 лет запад перебесится и все про ЛГБТ забудут а в россиянии начнут канонизировать бандитов из девяностых и носить их на палочках на парадах))
Не разу не пользовался. Торренты моё всё!
Я вообще не понимаю как можно смотреть кино без возможности выбирать звуковую дорожку. Вот сделали для Нетфликса озвучку какие-нибудь тошнотики - и всё - фильм для меня испорчен.
Торренты и торрент-сообщество - форева!
Печально, что всё больше сервисов досуга уходит с рынка, не особо верится, что будет достойная альтернатива
Уходят с белого рынка. Он станет черным и более стихийным, но жить дальше мы сможем. Тем более это всё временные меры, жизнь не кончится вместе со "спецоперацией". Пересидеть полгода-год на трекерах в целом реально. Я за всю жизнь платил только за Вк музыку, никакими megogo и netflix принципиально не пользовался даже сидя в Юте, в США. Живу с адблоком и ноутбуком уже лет 10, смотрю пиратское. Мудак — возможно. Но панику из-за бегства западных медиа наводить не стоит)
можно бухать :-)
Кому только хуже станет от этого?
Тем, кто не умеет пользоваться торрентами.
Торрентируемся.
Вот есть заезженный тупой камент "а что случилось". Я сам писал, что повторять его тупость. Ну тут вот прямо в точку он, ок вы официально ушли, вы отключили оплаты, акаунты, ок, мы поняли, а что случилось, что надо банить даже просто доступ? Это уже просто оздобленность или что?
кто успел тот и съел посмотрев очень странные дела 🤭
хорошо, что есть хдрезка
На кинопаб через 3 часа уже всё было)
Лордфильм
какой еще нетфликс хуетликс, пользуюсь торентом с 2006 года, и спецназ в нашей стране тебя не заберет, как это сделал рабский запад с ким доткомом
Да, при этом ты продолжаешь потреблять контент этого рабского запада, а не свободных орков региона СНГ. Ты на столько на него подсел, что даже никнейм у тебя не кириллицей.
Сами толкают пиратить их контент, в прочем - нам не привыкать (:
Русские не сдаются.
Нетфликс засыпает, просыпается Зетфликс.
Не знаю, как комментировать даже, ну пользуйтесь Зетфликсом. Я привык находится в комфорте и выходить из него не буду.
Вчера том Соника второго посмотрел :D
Ну что, братва, открываем бутылку рома?)
Безусловно жаль, что некоторые российские проекты, которые транслировались на нетфликсе пострадают. Однако в стране остается достаточное количество стриминговых сервисов.
Торренты, опять же, пока никто не отменял. Студии переводов пока тоже не спешат закрываться.
Продолжаем жить дальше.
Ну значит пора пользоваться проверенным методом(торрент)
Вообще-то последний шаг будет за российским судом и коллективным иском к этим ворам.
Да и фиг с ними... Я все их фильмы скачиваю с торрентов. :)
Пиратская Федерация? Что если забить на права во всех сферах, медицине, кино, промышленности и т.д. по идее можно нехило сэкономить на правах и лицензиях. Юристы есть?
Проблема в том, что если сидеть через VPN, то половины контента из РУ Нетфликса там просто нет. :(
У меня нидерландский VPN, там даже The Office нет, в России был очень богатый выбор
Хороший был сервис, ну скатертью дорога
Никак не могу настроить VPN на ТВ. Ну или на роутере, чтобы на всю квартиру был. Archer 5 роутер, телевизор LG.
Пока вот неделю пытался пользоваться торрентами, но очень неудобно. Уже отвык подключать ноутбук к ТВ. Через флешку тоже не очень удобно. Короче, Нетфликс очень удобен был.
Печально, что от нас все анально отгородились... раньше хоть была возможность, оплатить доступ и смотреть с сабами, даже без всякой русской поддержки (тем более что у индусов в т.п примерно такой же уровень англ как и у меня, так что мы друг друга понимали:))
Теперь либо танцуй с бубнами,VPN с опасностью блокировки, либо топай на торренты...
Мы уже поняли - сегодня ушли, а завтра вернутся. Ну и фиг с ними, платил только 2 месяца, пока Эпидемию смотрел, а так больше ничего интересного там и не было.