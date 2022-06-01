«Автор приводит людей, мы даём поработать с ними»: история и планы платформы Teletype из России, куда Лебедев ушёл из

Площадка планирует объединить функции Medium, Patreon и Substack, чтобы стать лучшей в мире платформой для блогов, общения с аудиторией и заработка на ней.