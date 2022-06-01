Платформа для публикации контента Teletype запустила донаты Статьи редакции
Это первая функция для монетизации на платформе.
- Отправить донаты можно с помощью сервиса безналичных чаевых CloudTips, объявила компания. Функцию тестировали с апреля 2022 года, а теперь сделали доступной всем пользователям.
- Чтобы начать получать донаты, создателям контента нужно открыть «Кошелёк» в настройках, ввести свой номер телефона и привязать российскую банковскую карту. После этого в блоге появится кнопка «Задонатить». Ссылку для получения донатов можно публиковать в соцсетях и мессенджерах.
- За донаты пользователи могут получать награды: например, если читатель станет первым донатером, его аватар всегда будет отображаться в профиле автора. В будущем Teletype планирует добавить функцию подписок на базе CloudTips.
- За вывод донатов есть комиссия: суммарно 15%. Если сумма для вывода меньше 1000 рублей, дополнительно спишутся ещё 30 рублей. Если деньги выводятся на карту «Тинькофф», никаких дополнительных списаний не будет.
- Teletype — блог-платформа, которая планирует объединить функции Medium, Patreon и Substack. На сервис из ЖЖ перешли, например, Артемий Лебедев и Илья Варламов.
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Лебедев как триггер для срача. Уверен, вы его добавили сюда чтобы тут было побольше комментариев.
Отписался от него в тг и как же хорошо стало жить, будто ветерок свежий подул. Писать одни и те же посты из года в год, да ещё и донаты за это получать, это только Артемий могёт.
Лебедев как триггер для срача?! Уверен, его сюда добавили из-за того, что Артемий – БОЛЬШОЙ МОЛОДЕЦ. А завистники вроде вас могут и больше отписываться, хоть дышать легче будет!!!
А ты хорош!
Сперва подумал что речь о teletype (.app) – мультиканальном чате для сайтов. Думаю: ого, ещё и донаты с посетителей собирать? О_о
Но привычка дочитывать не подвела (-:
Благодарю за новость!
Донаты для поддержки блгеров всегда хорошо
За донаты пользователи могут получать награды: например, если читатель станет первым донатером, его аватар всегда будет отображаться в профиле автора.
вообще классная задумка, всегда автор будет смотреть на тебя и думать какой ты сладкий пирожочек
Донаты вроде не работают особо, если только как хобби.
Уже пробовали многие сайты (habr.ru, vc.ru, github.com и тд.).