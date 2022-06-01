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Здешний дым

Российские кинотеатры начнут показывать сериалы на фоне недостатка фильмов и снижения выручки Статьи редакции

Контент готовы предоставить онлайн-видеосервисы.

  • 9 июня в прокат выйдет киноверсия сериала «Два холма», обнаружил корреспондент «Ведомостей». Это проект онлайн-кинотеатра Start, его представитель подтвердил изданию планируемую премьеру и рассказал, что покажут только первые эпизоды.
  • Прокатчик — компания «Централ партнершип», крупнейший дистрибутор российских фильмов, а решение о кинопрокате приняли после удачного старта в онлайне, рассказали в сервисе.
  • В мае «Централ партнершип» (ЦПШ) также выпустила в ограниченный, а со 2 июня — в широкий прокат сериал «Манюня», оригинальный проект онлайн-кинотеатра Okko. О планах выпустить в кинопрокат свои оригинальные проекты рассказали «Ведомостям» в видеосервисах Okko, Premier и Kion.
  • В начале марта большинство зарубежных студий приостановили выпуск своих фильмов в России. Из-за этого кинотеатры столкнулись с дефицитом контента и снижением выручки: они просили выделить 6,5 млрд рублей на поддержку, но правительство отказалось.
  • В ситуации дефицита контента кинотеатры пробуют разные форматы, в том числе показ на большом экране сериалов, отмечает президент киносети «Каро» Ольга Зинякова. Сотрудничество онлайн- и офлайн-кинотеатров будет только продолжаться, считает она.
  • Выпуск оригинальных проектов в кинотеатрах даст видеосервисам скорее дополнительные возможности для маркетинга, а кинотеатрам — «поставить в расписание хоть какой-то узнаваемый бренд», считает Александр Нечаев, главред «Бюллетеня кинопрокатчика».

#новость #кинотеатры

3890 просмотров
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18+
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30 дней бесплатно
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151 комментарий
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Джахор Дырдырдаев

Я заказываю "Остаться в живых", "Ходячие мертвецы" и "Сыны анархии". 😎👍

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Виталий Васильев

Не хочу вас огорчать, но это не совсем российские сериалы, а у нас импортозамещение) Максимум Сватов покажут)

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21 комментарий
Пришелец

А будут Воронины, Счастливы вместе и Глухарь)
Хотя сейчас скорее Солдат показывать будут.

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4 комментария
Teodor

Добавлю ещё Prison Break, Dexter, Billions, Breaking Bad, Better Call Saul, X-Files, Narcos, Vikings, House of Cards, Homeland

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Dmitry

Зарубежных сериалов нет, но зато всего за 5к можете купить абонемент на показ "Ментовские войны ч.1-ч.17"

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2 комментария
Полина Лааксо

и острые козырьки!

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1 комментарий
Lehman Brothers

а будут показывать
"доярка из Хацапетовки", "Склифосовский", "следствие вели" и т.д

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Вадим Омелин

Жестоко

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1 комментарий
Голодный Зомби

Ходячие мертвецы — это здорово :)

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1 комментарий
S.Capusta

Не спрячешься от жизни в сериалах и компьютерных играх. Однажды тебе придётся начать спиваться...

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Алексей

Только слабохарактерные оттягивают этот момент до последнего

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Джахор Дырдырдаев

Надеюсь культурно?

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Яна Кашаева

Это как так? Каждый день в кино ходить на сериал?

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Petr0vich71

Неа. В субботу утром зашёл в воскресенье вечером вышел.

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9 комментариев
Максим Корнеев

В детстве, когда было мало телевизоров, мы тоже собирались, как в кинотеатр. Вот вам и прогресс под санкциями

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S.Capusta

- Мама, а ты раньше любила сериалы?
- Да ты что, Изаура, конечно нет!

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Земной калькулятор

Можно так свой кинотеатр организовать, для небольшого круга людей, проектор, экран, звук. Надо пожалуй стартапчик придумать.

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15 комментариев
Слегка Придурковатый

Отечественные сериалы? В кинотеатре? Да ещё платно?

Спасибо, не надо.

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Max Krou

а это не предложение. В 8 утра за вами заходит наряд полиции, собирают весь дом в автозаки и везут смотреть. Билеты уже вычтены из зарплаты

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3 комментария
Mila Resovich

Па-па-па-паааам

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Юности вольная птица

Зачем Вы это сделали, это ж теперь на весь день(

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J P Morgan Chase

То есть покупаем подписку в кинотеатр за 169₽ в месяц и ходим каждый день чтобы смотреть фильмы/сериалы ?:)

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Игорь Крафт

Но до этого ты должен оформить кредит в Альфа банке

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1 комментарий
Иванка Сегодина
То есть покупаем подписку в кинотеатр за 169₽ в месяц и ходим каждый день чтобы смотреть фильмы/сериалы ?:)

Ага, конечно... 169₽ каждая серия (это почти в 2 раза дешевле стоимости билета на полный фильм!) + еще стандартные 12-15 минут рекламы перед каждой.

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Виталий Васильев

Жду "Не родись красивой" в кино!

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Revenant

Вот тут то и выясняется, что поделки отечественной киноиндустрии никому не интересны. Пилить бабло и снимать качественные фильмы не одно и тоже.

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Дамир Нигматуллин

Смотрел финал лиги чемпионов в кинотеатре, полный зал.
Не знаю что мешало раньше тоже самое делать. Все на пользу.

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Alexei Ageyev

Тут скорее вопрос, что мешало вам раньше об этом узнать. Потому что практике показа крупных спортивных событий в кинотеатрах уже много лет. Начиная от футбола-хоккея и заканчивая киберспортом.

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Олег Саенов

я однажды ходил в IMAX на концерт U2 в 3Д. просто охуенно, даже лучше чем на настоящем концерте

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Александр Голубев

Порнофильмы тоже пойдут на ура.

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Земной калькулятор

И зрителей можно подключить к действу, есть же 3D кинотеатры, с полным погружением так сказать.

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3 комментария
Джахор Дырдырдаев

А потом выходишь из кинотеатра и садишься в такси, смена началась.

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High Stakes

https://media.tenor.co/images/15035311e39351c8d36a265ad9a72500/tenor.gif

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Aleks Melnik

Пусть покажут индийскую Махабхарату 2013 года выпуска. Интересное и поучительное зрелище. Там ещё есть арка убийства друг друга двумя ветками братьев.

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Lukas Dexter

Индийское кино давайте. В детстве помню все ходили и был аншлаг 😊

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Petr0vich71

Даёшь 17 мгновений весны!

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Mr Black

Надо ещё совковые фильмы запустить,хотели же камбек в совок,так уж с полным погружением.

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Андрей Мельник

Сейчас в приложении тинька смотрел афишу пермских кинотеатров. Вон что показывают. До этого был "Экипаж", ещё тот, советский, с Филатовым. Возникает вопрос - где, мать вашу, "Неуловимые мстители", "Афоня", "Осенний марафон", "Любимая женщина механика Гаврилова" и "Титаник"?

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ilia

Ну и это, "Бригаду"?)

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TheGeerav

И живые позавидуют мёртвым

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Дмитрий Дмитриев

Эхх помню в 90х кинотеатры сдавали в аренду под выступление всяких инфоцыган и целителей

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Игорь Крафт

Во все тяжкие будет в топе.

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Джахор Дырдырдаев

😊

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Анатолий Добров

Смысл идти в кино на первые эпизоды сериала,если дальше нужно будет смотреть дома

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Artem Borisenko

Смысла в этой затее ваще нет, это так, едут кукухой от отчаянья.

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ilia

Блин, и тут нам не помогают Китай и Болливуд что ли?!
И Корея, и Турция?!

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Ириша Харитонова

Да, в Корее крутые фильмы снимают

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Re Mora

Похоже, нет непробиваемых доньев.

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Ivan Off

У нас их неисчерпаемый запас. Россия - богатая страна

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Джахор Дырдырдаев

Днов

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1 комментарий
Юности вольная птица

Хоть бы не с глазами. Холмы.

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Джахор Дырдырдаев

Нормальные слэшеры.

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Stan Vuytcz

Это озон для тупарей

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Джахор Дырдырдаев

Озон терпел и нам велел.

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Vasiliy coconut

На фоне санкций , в кинотеатрах можно показывать новости , создавать семьи , знакомиться и просто весело проводить каждый вечер время с семьей .

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Герман Воронов

Показывать-то они начнут, да только будет ли кто смотреть?

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Ащьф Лштшфум
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Evgeny

Не прокатит. Предлагаю возродить вечерние дискотеки в кинотеатрах
a ля "Megadance", для тех олдов, кто помнит. Филлипыч, ты еще жив? Не поверишь, но опять настало твое время)

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Riddick

Ммм, помимо отечественного кало - кинемотографа, теперь ещё и отечественное сериальное мыло будут пытаться крутить...Вангую, что к осени кинотеатры (особенно в регионах) тупо начнут закрывать, тем более что выручка по продажам билетов, уже упала более чем в 3 раза по сравнению с прошлым годом.

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Мурад Муртазалиев

Пора в кинотеатрах ставить шконки в три яруса и делать хостелы.

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Юности вольная птица

Столько высоты потолка пропадает!

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2 комментария
Game Topia

Ниже если только начнут показывать RuTube.

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Джахор Дырдырдаев

Соловьёв Live.

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2 комментария
Норрин Радд

Сериалы от дирижаблей есть на ютюбе в неограниченном количестве, достаточно чтобы усмотреться некачественной видео продукции бесплатно, но о вкусах не спорят )

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Stan Vuytcz

Одно и тоже

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Вячеслав Донской

Breaking bad

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Веб Новичек

Санта барбару даешь!

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Джахор Дырдырдаев

Родился в кинотеатре и там же умер от старости.

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1 комментарий
Anton Chernykh

Кто там Ментовские войны не досмотрел в нулевые?

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Юлиана Сорокина-Платонова

Кинотеатр по подписке ? 😅

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Константин Полухтин

Жду Ворониных.

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Philips

Можно еще просто показывать рекламу и тизеры на невышкдшие премьеры!

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Юлия

«Универ» и «Интерны» с ТНТ переедут в кинотеатр?)

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Soulis

А смысл? Формат сериалов не подходит для просмотра в кино

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Юности вольная птица

Ну я бы на большом экране многое посмотрела. Костюмы меня интересуют, украшения, а для многих и Дети Арбата бы пошли, для тех, кто не читал, и кто не понимает, что и куда.

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Сергей Иванов

Один играет, веаь зал смотрит. Стоимость в прямом эфире, билет как стоимость месячной подписки

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Роман Н.

"Воронины" в кинотеатре. Ну А - ХУ - ЕТЬ.
Как ж такое пропустить

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Знатный Тролль

Что за XYNTY придумали? У нас народ жмотистый, на спецэффекты не все идут, а дома качают. А здесь какие-то рашен сериалы.

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Настя Савельева

Эх игра престолов на большом экране - моя мечта ) но хз как это реализовать, не ходить же месяца на пролет в кино каждый день

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Тимур Елисеев

так это и спасло кинотеатры
наивные

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Сергей Коновалов

"Следствие ведут знатоки" - для профилактики 8)

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Юности вольная птица

Будулай, ...а. Один сезон)
а 12 стульев? Это же просто прелесть, что такое, во времена дефицита, когда из ничего нужно уметь салат, скандал и шляпку! Михайло Ломоносов - для всех, кто отчаялся на транспорте. Приключения Электроника - ребёнка закинешь, а сама в брюкве копаться, часа полтора надо, бои же!
А сколько шевелений на Гостье из будущего? Про ТАСС я вообще молчу.

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Тайгер Вудс пленник

Не родись красивой ? 😂

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Rnatery

Им же сказали: показывайте патриотические фильмы.

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