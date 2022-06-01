Российские кинотеатры начнут показывать сериалы на фоне недостатка фильмов и снижения выручки Статьи редакции
Контент готовы предоставить онлайн-видеосервисы.
- 9 июня в прокат выйдет киноверсия сериала «Два холма», обнаружил корреспондент «Ведомостей». Это проект онлайн-кинотеатра Start, его представитель подтвердил изданию планируемую премьеру и рассказал, что покажут только первые эпизоды.
- Прокатчик — компания «Централ партнершип», крупнейший дистрибутор российских фильмов, а решение о кинопрокате приняли после удачного старта в онлайне, рассказали в сервисе.
- В мае «Централ партнершип» (ЦПШ) также выпустила в ограниченный, а со 2 июня — в широкий прокат сериал «Манюня», оригинальный проект онлайн-кинотеатра Okko. О планах выпустить в кинопрокат свои оригинальные проекты рассказали «Ведомостям» в видеосервисах Okko, Premier и Kion.
- В начале марта большинство зарубежных студий приостановили выпуск своих фильмов в России. Из-за этого кинотеатры столкнулись с дефицитом контента и снижением выручки: они просили выделить 6,5 млрд рублей на поддержку, но правительство отказалось.
- В ситуации дефицита контента кинотеатры пробуют разные форматы, в том числе показ на большом экране сериалов, отмечает президент киносети «Каро» Ольга Зинякова. Сотрудничество онлайн- и офлайн-кинотеатров будет только продолжаться, считает она.
- Выпуск оригинальных проектов в кинотеатрах даст видеосервисам скорее дополнительные возможности для маркетинга, а кинотеатрам — «поставить в расписание хоть какой-то узнаваемый бренд», считает Александр Нечаев, главред «Бюллетеня кинопрокатчика».
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Я заказываю "Остаться в живых", "Ходячие мертвецы" и "Сыны анархии". 😎👍
Не хочу вас огорчать, но это не совсем российские сериалы, а у нас импортозамещение) Максимум Сватов покажут)
А будут Воронины, Счастливы вместе и Глухарь)
Хотя сейчас скорее Солдат показывать будут.
Добавлю ещё Prison Break, Dexter, Billions, Breaking Bad, Better Call Saul, X-Files, Narcos, Vikings, House of Cards, Homeland
Зарубежных сериалов нет, но зато всего за 5к можете купить абонемент на показ "Ментовские войны ч.1-ч.17"
и острые козырьки!
а будут показывать
"доярка из Хацапетовки", "Склифосовский", "следствие вели" и т.д
Жестоко
Ходячие мертвецы — это здорово :)
Не спрячешься от жизни в сериалах и компьютерных играх. Однажды тебе придётся начать спиваться...
Только слабохарактерные оттягивают этот момент до последнего
Надеюсь культурно?
Это как так? Каждый день в кино ходить на сериал?
Неа. В субботу утром зашёл в воскресенье вечером вышел.
В детстве, когда было мало телевизоров, мы тоже собирались, как в кинотеатр. Вот вам и прогресс под санкциями
- Мама, а ты раньше любила сериалы?
- Да ты что, Изаура, конечно нет!
Можно так свой кинотеатр организовать, для небольшого круга людей, проектор, экран, звук. Надо пожалуй стартапчик придумать.
Отечественные сериалы? В кинотеатре? Да ещё платно?
Спасибо, не надо.
а это не предложение. В 8 утра за вами заходит наряд полиции, собирают весь дом в автозаки и везут смотреть. Билеты уже вычтены из зарплаты
Па-па-па-паааам
Зачем Вы это сделали, это ж теперь на весь день(
То есть покупаем подписку в кинотеатр за 169₽ в месяц и ходим каждый день чтобы смотреть фильмы/сериалы ?:)
Но до этого ты должен оформить кредит в Альфа банке
Ага, конечно... 169₽ каждая серия (это почти в 2 раза дешевле стоимости билета на полный фильм!) + еще стандартные 12-15 минут рекламы перед каждой.
Жду "Не родись красивой" в кино!
Вот тут то и выясняется, что поделки отечественной киноиндустрии никому не интересны. Пилить бабло и снимать качественные фильмы не одно и тоже.
Смотрел финал лиги чемпионов в кинотеатре, полный зал.
Не знаю что мешало раньше тоже самое делать. Все на пользу.
Тут скорее вопрос, что мешало вам раньше об этом узнать. Потому что практике показа крупных спортивных событий в кинотеатрах уже много лет. Начиная от футбола-хоккея и заканчивая киберспортом.
я однажды ходил в IMAX на концерт U2 в 3Д. просто охуенно, даже лучше чем на настоящем концерте
Порнофильмы тоже пойдут на ура.
И зрителей можно подключить к действу, есть же 3D кинотеатры, с полным погружением так сказать.
А потом выходишь из кинотеатра и садишься в такси, смена началась.
https://media.tenor.co/images/15035311e39351c8d36a265ad9a72500/tenor.gif
Пусть покажут индийскую Махабхарату 2013 года выпуска. Интересное и поучительное зрелище. Там ещё есть арка убийства друг друга двумя ветками братьев.
Индийское кино давайте. В детстве помню все ходили и был аншлаг 😊
Даёшь 17 мгновений весны!
Надо ещё совковые фильмы запустить,хотели же камбек в совок,так уж с полным погружением.
Сейчас в приложении тинька смотрел афишу пермских кинотеатров. Вон что показывают. До этого был "Экипаж", ещё тот, советский, с Филатовым. Возникает вопрос - где, мать вашу, "Неуловимые мстители", "Афоня", "Осенний марафон", "Любимая женщина механика Гаврилова" и "Титаник"?
Ну и это, "Бригаду"?)
И живые позавидуют мёртвым
Эхх помню в 90х кинотеатры сдавали в аренду под выступление всяких инфоцыган и целителей
Во все тяжкие будет в топе.
😊
Смысл идти в кино на первые эпизоды сериала,если дальше нужно будет смотреть дома
Смысла в этой затее ваще нет, это так, едут кукухой от отчаянья.
Блин, и тут нам не помогают Китай и Болливуд что ли?!
И Корея, и Турция?!
Да, в Корее крутые фильмы снимают
Похоже, нет непробиваемых доньев.
У нас их неисчерпаемый запас. Россия - богатая страна
Днов
Хоть бы не с глазами. Холмы.
Нормальные слэшеры.
Это озон для тупарей
Озон терпел и нам велел.
На фоне санкций , в кинотеатрах можно показывать новости , создавать семьи , знакомиться и просто весело проводить каждый вечер время с семьей .
Показывать-то они начнут, да только будет ли кто смотреть?
Не прокатит. Предлагаю возродить вечерние дискотеки в кинотеатрах
a ля "Megadance", для тех олдов, кто помнит. Филлипыч, ты еще жив? Не поверишь, но опять настало твое время)
Ммм, помимо отечественного кало - кинемотографа, теперь ещё и отечественное сериальное мыло будут пытаться крутить...Вангую, что к осени кинотеатры (особенно в регионах) тупо начнут закрывать, тем более что выручка по продажам билетов, уже упала более чем в 3 раза по сравнению с прошлым годом.
Пора в кинотеатрах ставить шконки в три яруса и делать хостелы.
Столько высоты потолка пропадает!
Ниже если только начнут показывать RuTube.
Соловьёв Live.
Сериалы от дирижаблей есть на ютюбе в неограниченном количестве, достаточно чтобы усмотреться некачественной видео продукции бесплатно, но о вкусах не спорят )
Одно и тоже
Breaking bad
Санта барбару даешь!
Родился в кинотеатре и там же умер от старости.
Кто там Ментовские войны не досмотрел в нулевые?
Кинотеатр по подписке ? 😅
Жду Ворониных.
Можно еще просто показывать рекламу и тизеры на невышкдшие премьеры!
«Универ» и «Интерны» с ТНТ переедут в кинотеатр?)
А смысл? Формат сериалов не подходит для просмотра в кино
Ну я бы на большом экране многое посмотрела. Костюмы меня интересуют, украшения, а для многих и Дети Арбата бы пошли, для тех, кто не читал, и кто не понимает, что и куда.
Один играет, веаь зал смотрит. Стоимость в прямом эфире, билет как стоимость месячной подписки
"Воронины" в кинотеатре. Ну А - ХУ - ЕТЬ.
Как ж такое пропустить
Что за XYNTY придумали? У нас народ жмотистый, на спецэффекты не все идут, а дома качают. А здесь какие-то рашен сериалы.
Эх игра престолов на большом экране - моя мечта ) но хз как это реализовать, не ходить же месяца на пролет в кино каждый день
так это и спасло кинотеатры
наивные
"Следствие ведут знатоки" - для профилактики 8)
Будулай, ...а. Один сезон)
а 12 стульев? Это же просто прелесть, что такое, во времена дефицита, когда из ничего нужно уметь салат, скандал и шляпку! Михайло Ломоносов - для всех, кто отчаялся на транспорте. Приключения Электроника - ребёнка закинешь, а сама в брюкве копаться, часа полтора надо, бои же!
А сколько шевелений на Гостье из будущего? Про ТАСС я вообще молчу.
Не родись красивой ? 😂
Им же сказали: показывайте патриотические фильмы.