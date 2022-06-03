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Маша Цепелева

Минюст внёс в реестр иноагентов Алексея Пивоварова и Евгения Чичваркина Статьи редакции

У YouTube-канала Пивоварова «Редакция» — 3,2 млн подписчиков.

В реестр СМИ-иноагентов кроме Пивоварова попал журналист Олег Кашин, художница Юлия Цветкова и ещё три человека.

В реестре физлиц-иноагентов — основатель «Евросети», ресторатор Евгений Чичваркин. Он живет в Лондоне с 2008 года.

В апреле Минюст признал иноагентами журналиста Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман.

#новость

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20 комментариев
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StargazerXIII

Пивоваров? Ахахахаха))) Ну-ну…

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Konstantin Svischov

За что редакцию? Они вроде так осторожно все делали)

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Norman

"Все всё понимают"

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Roman Goncharenko

Недостаточно гхм... глубоко...

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они старались как могли, но видно этого мало)

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Не обошла и Алексея сея награда..

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Джавахарлал Неру

"Тут агент, там агент, тут агент, там агент, над свободною Отчизной распыляют реагент" (с)

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MyrtleGirl

Да, этот трек искусство целое

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Алексей

Долпаипкое праветельство

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Игорь Лошманов

Видимо освещать ситуацию в стране теперь тоже нельзя

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Артём Баранов

О, значит Алексею можно доверять

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ART

Чичеваркина то чего так долго не объявляли, он же уже давно за бугром и получает иностранное финансирование от своего иностранного юрилица.))

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Андрей Бобков

Ребят, опечатка «оснвоатель»

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MEGAtraXXXer666

Ребят, ctrl + enter

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Олег Якушев

По логике я могу сейчас шайке пропагандонов с 1 и 2 канала через впн по доллару кинуть - они будут считаться иногентами больше чем пивоваров или дудь

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ART

Бьют по сильным и значимым. Видимо что то готовится.

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J P Morgan Chase

А Михаил Ходорковский?

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Андрей Кустов

Алексей Норильский попал в список инагентов. даже иронично

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Прокопьев Дмитрий

Ну пилять. Ну Пивоварова то за что. Всех, кого можно было читать уже запихали в иноагенты.

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Артем Акулов

Отличительная особенность новостей об обновлении списка иноагентов - публикация в пятницу. Типа за выходные все уже и забудут, да и обсуждать не станут. Видимо другие социально значимые "хорошие" новости также сливают в пятницу под вечер, просто не слежу за этим.

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