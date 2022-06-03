Минюст внёс в реестр иноагентов Алексея Пивоварова и Евгения Чичваркина Статьи редакции
У YouTube-канала Пивоварова «Редакция» — 3,2 млн подписчиков.
В реестр СМИ-иноагентов кроме Пивоварова попал журналист Олег Кашин, художница Юлия Цветкова и ещё три человека.
В реестре физлиц-иноагентов — основатель «Евросети», ресторатор Евгений Чичваркин. Он живет в Лондоне с 2008 года.
В апреле Минюст признал иноагентами журналиста Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман.
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Пивоваров? Ахахахаха))) Ну-ну…
За что редакцию? Они вроде так осторожно все делали)
"Все всё понимают"
Недостаточно гхм... глубоко...
они старались как могли, но видно этого мало)
Не обошла и Алексея сея награда..
"Тут агент, там агент, тут агент, там агент, над свободною Отчизной распыляют реагент" (с)
Да, этот трек искусство целое
Долпаипкое праветельство
Видимо освещать ситуацию в стране теперь тоже нельзя
О, значит Алексею можно доверять
Чичеваркина то чего так долго не объявляли, он же уже давно за бугром и получает иностранное финансирование от своего иностранного юрилица.))
Ребят, опечатка «оснвоатель»
Ребят, ctrl + enter
По логике я могу сейчас шайке пропагандонов с 1 и 2 канала через впн по доллару кинуть - они будут считаться иногентами больше чем пивоваров или дудь
Бьют по сильным и значимым. Видимо что то готовится.
А Михаил Ходорковский?
Алексей Норильский попал в список инагентов. даже иронично
Ну пилять. Ну Пивоварова то за что. Всех, кого можно было читать уже запихали в иноагенты.
Отличительная особенность новостей об обновлении списка иноагентов - публикация в пятницу. Типа за выходные все уже и забудут, да и обсуждать не станут. Видимо другие социально значимые "хорошие" новости также сливают в пятницу под вечер, просто не слежу за этим.